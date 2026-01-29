Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Обратно изкупуване! Бойците на Хамас ще предадат оръжието си срещу заплащане

29 Януари, 2026 10:14

Това е част от по-широка инициатива за извеждане от употреба, която посредниците за примирие в Газа насърчават и която ще доведе до постепенното предаване на оръжията на Хамас, като се започне с тежкото въоръжение

Обратно изкупуване! Бойците на Хамас ще предадат оръжието си срещу заплащане - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Американският посланик в ООН Майк Уолц заяви, че Хамас ще бъде принуден да предаде оръжията си чрез международна програма за обратно изкупуване, предаде Times of Israel.

"Независими международни наблюдатели ще контролират процеса на демилитаризация на Газа, който включва извеждането от употреба на оръжията чрез съгласуван процес на извеждане от експлоатация, подкрепен от международно финансирана програма за обратно изкупуване и реинтеграция", заяви посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц в изказване пред Съвета за сигурност.

Изказването потвърди информацията на Times of Israel от последните месеци за планове за въвеждане на програма за "обратно изкупуване", при която участниците ще получат средства или работа, ако се съгласят да предадат оръжията си.

Това е част от по-широка инициатива за извеждане от употреба, която посредниците за примирие в Газа насърчават и която ще доведе до постепенното предаване на оръжията на Хамас, като се започне с тежкото въоръжение.

Израел е малко вероятно да приеме този постепенен процес, който дава приоритет на тежкото оръжие пред лекото, като се има предвид, че последната категория също е била използвана от Хамас за поддържане на контрола му над Газа.

Американски представител, който даде брифинг пред репортери миналата седмица, също заяви, че програмата за разоръжаване ще предложи амнистия на бойците на Хамас, които сътрудничат на нея.

Разоръжаването на Хамас трябва да се осъществи в рамките на втория етап от примирието в Газа, което американският президент Доналд Тръмп даде старт миналата седмица.

Израелският посланик в ООН Дани Данон заяви по време на заседанието на Съвета за сигурност, че Хамас все още разполага с хиляди ракети, противотанкови ракети и около 60 000 автоматични пушки.


Израел
  • 1 Сила

    4 4 Отговор
    Срещу кози ....ще получат по две кози "бойците " от Хахамас !!!

    10:16 29.01.2026

  • 2 Путин

    7 2 Отговор
    Кой вярва още на ООН...живи ще ги одерат...

    10:19 29.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Росен Желязков ще даде 1 млрд долара.

    10:56 29.01.2026