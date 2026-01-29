Доналд Тръмп търси бърз край на войната, защото иска да прави бизнес с Русия! Путин му пречи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска възможно най-скорошно сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна. Американският лидер преследва собствена цел.

Такова мнение изрази в коментар за Sky News британският военен анализатор Майкъл Кларк. Той обясни, че всъщност Тръмп трябва да постигне край на войната, защото иска да прави бизнес с Русия и да сключи редица споразумения с Москва.

"Той иска споразумения за недвижими имоти, иска споразумения за енергетика, иска споразумения за развитие, споразумения за полезни изкопаеми.

Той не може да ги сключи с Русия, докато войната продължава, затова иска да сложи край на войната, за да може да се обърне към Русия като бизнесмен с много по-широк спектър от въпроси", отбеляза Кларк.

В същото време Путин смята, че е "на върха" и не иска бързо примирие, казва анализаторът.

"Той чувства, че това е неговият момент, както с оглед на това, което е постигнал досега, така и с оглед на факта, че в Белия дом има Доналд Тръмп, който създава много благоприятна среда за неговата политика. Ето защо той не е заинтересован от примирие", добави той.

Кларк предположи, че правителството на Русия ще се заинтересува от примирие "едва когато почувства, че ще загуби много от това, което според него е придобило".

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че вече е постигнато общо споразумение за гаранции за сигурността на Украйна. Според него обсъждането на този въпрос продължава. Ангажиментите могат да включват разполагането на малък европейски военен контингент с материално-техническа подкрепа от Вашингтон.

По-рано Kyiv Independent писа, че зад кулисите преговарящите от Русия заемат по-прагматична позиция по въпроса за прекратяване на войната срещу Украйна, отколкото се следва от публичните изявления на Кремъл.