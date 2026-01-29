Доналд Тръмп търси бърз край на войната, защото иска да прави бизнес с Русия! Путин му пречи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска възможно най-скорошно сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна. Американският лидер преследва собствена цел.
Такова мнение изрази в коментар за Sky News британският военен анализатор Майкъл Кларк. Той обясни, че всъщност Тръмп трябва да постигне край на войната, защото иска да прави бизнес с Русия и да сключи редица споразумения с Москва.
"Той иска споразумения за недвижими имоти, иска споразумения за енергетика, иска споразумения за развитие, споразумения за полезни изкопаеми.
Той не може да ги сключи с Русия, докато войната продължава, затова иска да сложи край на войната, за да може да се обърне към Русия като бизнесмен с много по-широк спектър от въпроси", отбеляза Кларк.
В същото време Путин смята, че е "на върха" и не иска бързо примирие, казва анализаторът.
"Той чувства, че това е неговият момент, както с оглед на това, което е постигнал досега, така и с оглед на факта, че в Белия дом има Доналд Тръмп, който създава много благоприятна среда за неговата политика. Ето защо той не е заинтересован от примирие", добави той.
Кларк предположи, че правителството на Русия ще се заинтересува от примирие "едва когато почувства, че ще загуби много от това, което според него е придобило".
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че вече е постигнато общо споразумение за гаранции за сигурността на Украйна. Според него обсъждането на този въпрос продължава. Ангажиментите могат да включват разполагането на малък европейски военен контингент с материално-техническа подкрепа от Вашингтон.
По-рано Kyiv Independent писа, че зад кулисите преговарящите от Русия заемат по-прагматична позиция по въпроса за прекратяване на войната срещу Украйна, отколкото се следва от публичните изявления на Кремъл.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Биз Нес
09:46 29.01.2026
2 Пич
Коментиран от #6
09:47 29.01.2026
3 Копейка
Шъ се беся!
Коментиран от #7
09:48 29.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
Коментиран от #12
09:48 29.01.2026
6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #2 от "Пич":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
09:49 29.01.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Копейка":Взеха ни левчетата и златото и ни изхвърлиха от ЕС
09:49 29.01.2026
8 хехе
09:49 29.01.2026
9 Аква
09:52 29.01.2026
10 Британският военен анализатор не
09:56 29.01.2026
11 На "миролюбивия" вълк Тръмп
Мирът е война.
Войната е мир.
Тръмп е носител на подарена Нобелова награда за мир!
По Лафонтен.
Вълкът към агнето, което пиело вода от потока, по надолу от вълка: "Мътиш ми водата."
Агнето: "Вълчо, пия вода по-надолу по течението. Как ти мътя водата?"
Вълкът: "Мътиш, не мътиш - ще те изям!"
09:56 29.01.2026
12 Дрътия Софианец
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Тая плоча вече се изтърка , ве ... 🤭😁
09:57 29.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Последниа Софеанец
09:59 29.01.2026
15 Имаше гаранции от САЩ още 1993г.
Коментиран от #16
10:03 29.01.2026
16 ха ха хааа
До коментар #15 от "Имаше гаранции от САЩ още 1993г.":Не думай ... Като Будапещенският меморандум ..
10:09 29.01.2026
17 Да не спира
10:13 29.01.2026
18 Куфарче тоалетна
10:14 29.01.2026
19 Всъщност
10:15 29.01.2026
20 Украинец
Евреина ЗЕЛЕНСКИ ги пренуждава.
Доналд ТУМП ако иска мир да свали ЗЕЛЕНСКИ влакната ще приключи.
10:16 29.01.2026