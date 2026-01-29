Новини
Свят »
Украйна »
Доналд Тръмп търси бърз край на войната, защото иска да прави бизнес с Русия! Путин му пречи
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп търси бърз край на войната, защото иска да прави бизнес с Русия! Путин му пречи

29 Януари, 2026 09:44 1 136 20

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че вече е постигнато общо споразумение за гаранции за сигурността на Украйна

Доналд Тръмп търси бърз край на войната, защото иска да прави бизнес с Русия! Путин му пречи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска възможно най-скорошно сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна. Американският лидер преследва собствена цел.

Такова мнение изрази в коментар за Sky News британският военен анализатор Майкъл Кларк. Той обясни, че всъщност Тръмп трябва да постигне край на войната, защото иска да прави бизнес с Русия и да сключи редица споразумения с Москва.

"Той иска споразумения за недвижими имоти, иска споразумения за енергетика, иска споразумения за развитие, споразумения за полезни изкопаеми.

Той не може да ги сключи с Русия, докато войната продължава, затова иска да сложи край на войната, за да може да се обърне към Русия като бизнесмен с много по-широк спектър от въпроси", отбеляза Кларк.

В същото време Путин смята, че е "на върха" и не иска бързо примирие, казва анализаторът.

"Той чувства, че това е неговият момент, както с оглед на това, което е постигнал досега, така и с оглед на факта, че в Белия дом има Доналд Тръмп, който създава много благоприятна среда за неговата политика. Ето защо той не е заинтересован от примирие", добави той.

Кларк предположи, че правителството на Русия ще се заинтересува от примирие "едва когато почувства, че ще загуби много от това, което според него е придобило".

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че вече е постигнато общо споразумение за гаранции за сигурността на Украйна. Според него обсъждането на този въпрос продължава. Ангажиментите могат да включват разполагането на малък европейски военен контингент с материално-техническа подкрепа от Вашингтон.

По-рано Kyiv Independent писа, че зад кулисите преговарящите от Русия заемат по-прагматична позиция по въпроса за прекратяване на войната срещу Украйна, отколкото се следва от публичните изявления на Кремъл.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биз Нес

    11 4 Отговор
    Да зареже Украйна и ще прави бизнес с Русия.

    09:46 29.01.2026

  • 2 Пич

    11 5 Отговор
    Украйна вече доскучава , но да видим все пак дали все още може да се случи нещо интересно! Може!!! Ако Тръмп наложи мир , ще удари унищожително Урсулианците право в сърцето !!! Те удобно се настаниха като квачка на полог върху постановката , че трябва да гепят над сто милиарда , които уж щели да дават на Украйна за да воюва !!! А Тръмп налага мир , и - Шат, на пкта главата с парите за гепене!!! Голям рев ще бъде, искрени сълзи от Урсулианците... Удара на САЩ ще бъде нанесен с точен тайминг, за да рухне всичко, което може да помогне на Урсулианците!!!

    Коментиран от #6

    09:47 29.01.2026

  • 3 Копейка

    10 8 Отговор
    Изгубихме и левъ!Последната битка за България!
    Шъ се беся!

    Коментиран от #7

    09:48 29.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    10 6 Отговор
    Снощи Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС а България зад борда.Взеха ни левчетата и златото и вече не им трябваме.

    Коментиран от #12

    09:48 29.01.2026

  • 6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за вниманието!

    09:49 29.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Копейка":

    Взеха ни левчетата и златото и ни изхвърлиха от ЕС

    09:49 29.01.2026

  • 8 хехе

    8 3 Отговор
    поредния тюрлюгювеч.

    09:49 29.01.2026

  • 9 Аква

    8 4 Отговор
    Не му пречи Путин! Най е Зеленски със слушалката на англичаните. Те така му крещят в ушите, че през морето се чуват. Британия - с чужда пита помен прави.

    09:52 29.01.2026

  • 10 Британският военен анализатор не

    3 2 Отговор
    анализира цялостно ситуацията, а именно какво ще се случи с многостранното 100-годишно споразумение между Украйна и UK , ако Тръмп успее да спре военните действия скоро.

    09:56 29.01.2026

  • 11 На "миролюбивия" вълк Тръмп

    5 2 Отговор
    Путин му пречи и му мъти водата по-надолу по течението на реката.
    Мирът е война.
    Войната е мир.
    Тръмп е носител на подарена Нобелова награда за мир!

    По Лафонтен.
    Вълкът към агнето, което пиело вода от потока, по надолу от вълка: "Мътиш ми водата."
    Агнето: "Вълчо, пия вода по-надолу по течението. Как ти мътя водата?"
    Вълкът: "Мътиш, не мътиш - ще те изям!"

    09:56 29.01.2026

  • 12 Дрътия Софианец

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Тая плоча вече се изтърка , ве ... 🤭😁

    09:57 29.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последниа Софеанец

    3 2 Отговор
    Дончо ше ми даде ли по 1 млн. , за 17-те ресторанта у Гренландия ?

    09:59 29.01.2026

  • 15 Имаше гаранции от САЩ още 1993г.

    2 1 Отговор
    Американските гаранции не струват пукната пара!

    Коментиран от #16

    10:03 29.01.2026

  • 16 ха ха хааа

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Имаше гаранции от САЩ още 1993г.":

    Не думай ... Като Будапещенският меморандум ..

    10:09 29.01.2026

  • 17 Да не спира

    1 0 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    10:13 29.01.2026

  • 18 Куфарче тоалетна

    1 0 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч Вместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация...

    10:14 29.01.2026

  • 19 Всъщност

    0 0 Отговор
    Ще е бъде много добре Русия и САЩ да започнат солиден бизнес, докато атланто-фашистите на власт в Европа робуват на русофобската си агония

    10:15 29.01.2026

  • 20 Украинец

    0 0 Отговор
    Украинците не искат да воюват с братушка Руснака.
    Евреина ЗЕЛЕНСКИ ги пренуждава.

    Доналд ТУМП ако иска мир да свали ЗЕЛЕНСКИ влакната ще приключи.

    10:16 29.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания