Путин посреща в сряда временния сирийски президент Ахмед аш Шараа

Временният сирийски президент Ахмед аш Шараа ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Москва в сряда, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от днес на сирийската проправителствена телевизия "Сирия ТВ".



Двамата се срещнаха в Кремъл на 15 декември миналата година. Тогава Путин заяви, че Москва и Дамаск винаги са се ръководили в отношенията си от интересите на сирийския народ.



"В Русия никога не е имало каквото и да било отношение към Сирия, което да е свързано с нашата политическа конюнктура или с някакви особени интереси. През всичките тези десетилетия винаги сме се ръководили от едно – интересите на сирийския народ", посочи тогава руският президент.

Ливанското шиитско движение "Хизбула" обяви снощи, че израелски удар в Южен Ливан е убил водещия в близката до групировката телевизия "Ал Манар" Али Нур ад Дин., предаде Ройтерс.



"Хизбула" посочи, че убийството е олицетворение на "опасността от разширяването на действията на Израел (в Ливан), които вече засягат медийната общност".



Израелската армия каза, че Ад Дин е бил боец на "Хизбула", който напоследък е работил по възстановяването на артилерийския арсенал на групировката в южната част на Ливан.



Израел и "Хизбула" се споразумяха с посредничеството на САЩ за прекратяване на огъня помежду си през 2024 г. Оттогава двете страни си отправят обвинения в нарушаване на примирието, посочва Ройтерс.

Девет палестински затворници, освободени от Израел, се завърнаха в ивицата Газа снощи, предаде Франс прес, позовавайки се на управата на болницата "Мъчениците от Ал Акса" в град Дейр ал Балах, в централната част на анклава.



Това стана, след като израелските власти обявиха, че са си върнали останките на последния израелски заложник, държан в крайбрежната територия от радикалната палестинска групировка "Хамас", уточни агенцията.



"Девет палестински затворници от Газа наскоро пристигнаха в болницата с екипи на Червения кръст, след като бяха освободени от окупатора (Израел - бел. ред.)", се казва в изявление на болницата "Мъчениците от Ал Акса“. Лечебното заведение не дава допълнителни подробности, отбелязва АФП.



"Израелското правителство изпълни моралната си и етична мисия да върне всички заложници – живи и мъртви“, каза от друга страна по-рано днес министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху пред Кнесета (израелския парламент).

Катар ще предостави на Ливан финансова помощ в размер на около 434 милиона долара, като по-голямата част от нея ще бъде насочена към затруднения енергиен сектор на страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Фонда за развитие на Катар.



Доха предоставя на ливанската армия безвъзмездни средства за гориво и заплати, отбелязва световната агенция.



Ливан се нуждае от чуждестранни средства, за да покрие огромните разходи по възстановяването след войната от 2024 г. между Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула", при която израелски въздушни удари нанесоха сериозни поражение в големи части от страната.



Още преди конфликта Ливан от години се бореше с остър недостиг на вносно гориво и лоша инфраструктура.



В изявление на Фонда за развитие на Катар се казва, че в подкрепа на енергийния сектор ще бъдат предоставени около 400 милиона долара, 10 процента от които се отпускат като безвъзмездна помощ. Финансовата подкрепа ще бъде насочена и към укрепване на капацитета на ливанската армия и към други важни сектори в Ливан.