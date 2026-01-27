Германски генерал описа „най-лошия сценарий“ при руска атака срещу НАТО

Генерал-лейтенант Джералд Функе, началник на Логистичното командване на Бундесвера, описа „най-лошия сценарий“ за хипотетична руска атака срещу НАТО.

Той включва ситуация, в която Германия се оказва в епицентъра на военните действия от първите часове на конфликта, пише The Times.

Военният офицер отбеляза, че по време на евентуален сблъсък за ден могат да пострадат хиляди войници, което би оказало колосален натиск върху германските медицински заведения.

„Докато бях в Афганистан, за съжаление имах голям, но управляем брой ранени, сега трябва да планирам възможността за хиляди ранени войници на ден. Колкото повече се задълбочавате в това, толкова по-сложно става и толкова по-трудно е да си го представите“, каза той.

Функе обясни, че през първите седмици на конфликта хиляди войници от съюзниците от НАТО ще пристигнат в германските морски пристанища. Оттам те ще трябва да бъдат транспортирани на изток по шосе и железопътен транспорт. Генерал-лейтенантът се опасява, че те могат да бъдат възпирани от „руски саботажи, кибератаки и евентуално удари с голям обсег“.

„Това, което ме тревожи най-много в момента, е хибридната страна, тайната страна: саботаж, спящи клетки и някои целенасочени атаки. Не мога да изключа използването на ракети с голям обсег. Но вярвам, че хибридната заплаха е много висока“, каза той.