Германски генерал описа „най-лошия сценарий“ при руска атака срещу НАТО

27 Януари, 2026 05:26, обновена 27 Януари, 2026 05:35 515 10

Препълнени болници и хибридни атаки са най-голямото притеснение за генерал-лейтенант Джералд Функе, началник на Логистичното командване на Бундесвера

Германски генерал описа „най-лошия сценарий“ при руска атака срещу НАТО - 1
Генерал Джералд Функе, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генерал-лейтенант Джералд Функе, началник на Логистичното командване на Бундесвера, описа „най-лошия сценарий“ за хипотетична руска атака срещу НАТО.

Той включва ситуация, в която Германия се оказва в епицентъра на военните действия от първите часове на конфликта, пише The Times.

Военният офицер отбеляза, че по време на евентуален сблъсък за ден могат да пострадат хиляди войници, което би оказало колосален натиск върху германските медицински заведения.

„Докато бях в Афганистан, за съжаление имах голям, но управляем брой ранени, сега трябва да планирам възможността за хиляди ранени войници на ден. Колкото повече се задълбочавате в това, толкова по-сложно става и толкова по-трудно е да си го представите“, каза той.

Функе обясни, че през първите седмици на конфликта хиляди войници от съюзниците от НАТО ще пристигнат в германските морски пристанища. Оттам те ще трябва да бъдат транспортирани на изток по шосе и железопътен транспорт. Генерал-лейтенантът се опасява, че те могат да бъдат възпирани от „руски саботажи, кибератаки и евентуално удари с голям обсег“.

„Това, което ме тревожи най-много в момента, е хибридната страна, тайната страна: саботаж, спящи клетки и някои целенасочени атаки. Не мога да изключа използването на ракети с голям обсег. Но вярвам, че хибридната заплаха е много висока“, каза той.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей Ай🤖

    5 1 Отговор
    Агент Буда“ е кодовото име, свързвано с досие на Бойко Борисов в службите за сигурност през 90-те години на миналия век. Информацията за него става публично достояние в началото на 2013 г. чрез разкрития на сайта за разследваща журналистика „Биволъ“.
    Основни факти около случая:
    Произход на името: През 1996 г. ЦСБОП (днес ГДБОП) открива дело за оперативно наблюдение (ДОН) под кодовото име „Буда“. Смята се, че името може да е свързано с фирмата „Будоинвест“, която Борисов регистрира през 1993 г. заедно с Алексей Петров.
    Вербовка и наблюдение: Според изтеклите документи Борисов е бил предложен за вербовка като информатор от оперативния работник Младен Георгиев през декември 1996 г. поради контактите му в „оперативно интересни среди“. По-късно, през 1997 г., е заведено и дело за оперативно наблюдение заради предполагаема „престъпна ориентация“. Разсекретяване: През февруари 2013 г., по време на първия му мандат като министър-председател, Борисов разпорежда досието да бъде разсекретено, за да се прекратят спекулациите.

    05:38 27.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 10 Отговор
    Най-лошия, кошмарен сценарий при руска атака е съвсем логичен - същото като в Белгород и Брянск.
    Руските ракети падат на руска територия и убиват самите руснаци. Наздоровья 👍

    05:39 27.01.2026

  • 3 Да бе!

    7 0 Отговор
    Нали се разбрахме, че от Германия нищо няма да остане, не лъжете хората, че имат шанс!

    05:39 27.01.2026

  • 4 Защото

    4 2 Отговор
    НАТО - то усеща, че ще "яде дървото".

    05:43 27.01.2026

  • 5 Режимът

    3 1 Отговор
    в ЕС се готви за изпращане на войски на изток към Русия и очаква атаки и саботаж срещу транспортната инфраструктура с потенциал за голям брой жертви от военния състав.

    05:47 27.01.2026

  • 6 🎃🪓🔪🐷

    4 1 Отговор
    Пеевски който държи главния прокуроро който държи 70 дела на трупчета за Бойко заповяда на Хаяши Водопада да се подмаже на Тръмп, като подпише договор за 1 млрд членски внос, за да може Прасето да се откупи от Магнитски. Мъpсела от своя страна която е в конфликт с Тръмп нашока тиквата на Борисов и Георг целуващия ръка няма да внася в НС за гласуване този самоволен акт на двама отиващи се бандити.

    05:47 27.01.2026

  • 7 Историк

    4 1 Отговор
    Много се кефя,че имат кошмари и само Русия сънуват.

    05:49 27.01.2026

  • 8 Разбира се

    1 1 Отговор
    Планират нова инвазия в Русия. Не е кой знае каква новина. Европейците и в частност германците все натам ги влече.
    Да видим как този път ще протекат нещата. Нов поход, нов късмет.

    05:50 27.01.2026

  • 9 Критик

    1 1 Отговор
    Много апокалиптични фантасмагории почнахте да лансирате по медиите... Все едно слушам халюцинациите на русофилите.
    Фашистите в Кремъл да не са толкова луди, че да не знаят какво следва, ако нападнат НАТО...? Нали всичкия им разкошен живот ще отиде при крайцера.

    05:53 27.01.2026

  • 10 Хаха

    0 0 Отговор
    Наште пак няма да изпратят никой на източния фронт. Пак ще кълчат дупе, че трябва да "пазят" южната си граница от турците, а накрая отново ще се цупят, че не ги "признали" за съвоюваща страна, без значение кой е победител.

    05:53 27.01.2026

