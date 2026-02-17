Естония се готви за изземването на руски активи в страната

Талин, заедно с Киев, подготвя следващите стъпки по отношение на изземването на руски активи в Естония, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна в интервю за „Известия“ на Мюнхенската конференция по сигурност.
Той припомни приетия в Естония закон за конфискация на замразени активи на руски физически и юридически лица и последващото им прехвърляне на Украйна.
„Това е определена рамка, система, която ни позволява да действаме, но нейното прилагане отнема време. Ако конфликтът приключи, щетите бъдат регистрирани в международните съдилища в Хага, Украйна заведе дело срещу Русия и Москва откаже да плати обезщетение, тогава ще можем да използваме замразените активи чрез този механизъм“, каза Цахкна.
Той не изключи възможността за пълна конфискация на имущество.
През пролетта на 2024 г. Естония прие закон, позволяващ замразените руски активи в страната да бъдат прехвърляни на Украйна като „авансово плащане за щети“. Талин съобщи, че от началото на военната операция в Украйна в Естония са замразени приблизително 30 милиона евро.
Руското външно министерство нарече това решение „крещящ грабеж“, който нарушава международното право. Москва обеща реципрочен отговор на подобни инициативи.
Миналата есен Европейският съюз обсъди възможността за използване на замразени руски активи за предоставяне на „репарационен заем“ на Украйна. Белгия, където се намира депозитарят Euroclear, който държи по-голямата част от замразените руски активи в ЕС, се обяви срещу тази идея. Самият депозитар също изрази критики към инициативата.
В средата на декември лидерите на ЕС решиха да продължат финансирането на Киев по различен начин – безлихвен заем от бюджета на ЕС в размер на 90 милиарда евро. Преди решението Банката на Русия заведе дело срещу Euroclear за 18 трилиона рубли в Московския арбитражен съд, като претендира за загуби, причинени от незаконните действия на депозитаря. Приходите от руски активи, държани от Euroclear, се използват за подпомагане на Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ний ша Ва упрайм
06:36 17.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хехе
06:40 17.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хи хи
До коментар #4 от "Ха Ха":Балтите първи се отказаха ог руския ток и нефт.
Факт!
Балтите най добре знаят какво е руско-съветска окупация с хиляди убити и разселени по Сибир, а на тяхно място докарани пияни ушанки.
Коментиран от #8, #18
06:53 17.02.2026
7 Владимир Путин, президент
Ептааааааа.......🤣🤣🤣
06:56 17.02.2026
8 Ми така е като
До коментар #6 от "Хи хи":осигуряваш хора за SS батальоните.
06:56 17.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А сега чии роби са?
До коментар #9 от "Ти си":Провери и разбери
06:59 17.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Браво
07:14 17.02.2026
14 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
07:24 17.02.2026
15 Тити
Коментиран от #17
07:27 17.02.2026
16 ПО ТОЧНО
07:41 17.02.2026
17 си пън
До коментар #15 от "Тити":докат ривеш тука нема да стане
07:42 17.02.2026
18 Ха Ха
До коментар #6 от "Хи хи":Балтийските атлантически пудели доведоха държавите си до изчезване. България ги гони
07:54 17.02.2026
19 Я пък тоя
30 милиона евро, хахахаха!
Коментиран от #20
08:03 17.02.2026
20 оня с коня
До коментар #19 от "Я пък тоя":Наричаш "смешни и жалки" Естонците че конфискуват 30млн. Евро на Русия но и зъб не обелваш че Русия като Несравнимо по-голяма Държава е и несравнимо ПО "смешна и жалка" че се е загрижила за тия пари,даже изпада в Ярост и се заканва с Реципрочни действия.Проблемът е че вас Троловете Руските Хибридни служби внедрени у нас ви хващат от улицата ,не ви провеждат никакво обучение и Резултатът е ОБРАТЕН на очаквания,защото с тъпоумието си отблъсквате аудиторията!
08:26 17.02.2026