Естония се готви за изземването на руски активи в страната
  Тема: Украйна

Естония се готви за изземването на руски активи в страната

17 Февруари, 2026 06:28, обновена 17 Февруари, 2026 06:34 1 123 20

Това заяви естонският външен министър Маргус Цахкна в интервю за „Известия“ на Мюнхенската конференция по сигурност

Естония се готви за изземването на руски активи в страната - 1
Маргус Цахкна, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Талин, заедно с Киев, подготвя следващите стъпки по отношение на изземването на руски активи в Естония, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна в интервю за „Известия“ на Мюнхенската конференция по сигурност.

Той припомни приетия в Естония закон за конфискация на замразени активи на руски физически и юридически лица и последващото им прехвърляне на Украйна.

„Това е определена рамка, система, която ни позволява да действаме, но нейното прилагане отнема време. Ако конфликтът приключи, щетите бъдат регистрирани в международните съдилища в Хага, Украйна заведе дело срещу Русия и Москва откаже да плати обезщетение, тогава ще можем да използваме замразените активи чрез този механизъм“, каза Цахкна.

Той не изключи възможността за пълна конфискация на имущество.

През пролетта на 2024 г. Естония прие закон, позволяващ замразените руски активи в страната да бъдат прехвърляни на Украйна като „авансово плащане за щети“. Талин съобщи, че от началото на военната операция в Украйна в Естония са замразени приблизително 30 милиона евро.

Руското външно министерство нарече това решение „крещящ грабеж“, който нарушава международното право. Москва обеща реципрочен отговор на подобни инициативи.

Миналата есен Европейският съюз обсъди възможността за използване на замразени руски активи за предоставяне на „репарационен заем“ на Украйна. Белгия, където се намира депозитарят Euroclear, който държи по-голямата част от замразените руски активи в ЕС, се обяви срещу тази идея. Самият депозитар също изрази критики към инициативата.

В средата на декември лидерите на ЕС решиха да продължат финансирането на Киев по различен начин – безлихвен заем от бюджета на ЕС в размер на 90 милиарда евро. Преди решението Банката на Русия заведе дело срещу Euroclear за 18 трилиона рубли в Московския арбитражен съд, като претендира за загуби, причинени от незаконните действия на депозитаря. Приходите от руски активи, държани от Euroclear, се използват за подпомагане на Украйна.


  • 1 Ний ша Ва упрайм

    7 3 Отговор
    няй ша руча мазната опашка

    06:36 17.02.2026

  • 3 хехе

    21 2 Отговор
    а с едни 48 милиарда на Кая Калас в естонските банки кВо ще ги правят?

  • 6 Хи хи

    8 31 Отговор

    До коментар #4 от "Ха Ха":

    Балтите първи се отказаха ог руския ток и нефт.
    Факт!
    Балтите най добре знаят какво е руско-съветска окупация с хиляди убити и разселени по Сибир, а на тяхно място докарани пияни ушанки.

    Коментиран от #8, #18

    06:53 17.02.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    5 13 Отговор
    От Три Дня до Естония ИЗЗЕМВА руски активи !!!
    Ептааааааа.......🤣🤣🤣

    06:56 17.02.2026

  • 8 Ми така е като

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи":

    осигуряваш хора за SS батальоните.

    06:56 17.02.2026

  • 10 А сега чии роби са?

    17 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ти си":

    Провери и разбери

    06:59 17.02.2026

  • 13 Браво

    1 21 Отговор
    трябва да се поучим от естонския опит! Камчия и всички други руски активи в България трябва да бъдат конфискувани.

    07:14 17.02.2026

  • 14 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 18 Отговор
    Браво на Естония,там гонят блатните като анимали,затова и стандарта на живот е по висок от задунайская!

    07:24 17.02.2026

  • 15 Тити

    1 11 Отговор
    А у нас кога???

    Коментиран от #17

    07:27 17.02.2026

  • 16 ПО ТОЧНО

    13 1 Отговор
    БАЛТИЙЦИТЕ МАЙ СИ ТЪРСЯТ БАЛТИЯТА....!

    07:41 17.02.2026

  • 17 си пън

    1 6 Отговор

    До коментар #15 от "Тити":

    докат ривеш тука нема да стане

    07:42 17.02.2026

  • 18 Ха Ха

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи":

    Балтийските атлантически пудели доведоха държавите си до изчезване. България ги гони

    07:54 17.02.2026

  • 19 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Смешни и жалки!
    30 милиона евро, хахахаха!

    Коментиран от #20

    08:03 17.02.2026

  • 20 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Я пък тоя":

    Наричаш "смешни и жалки" Естонците че конфискуват 30млн. Евро на Русия но и зъб не обелваш че Русия като Несравнимо по-голяма Държава е и несравнимо ПО "смешна и жалка" че се е загрижила за тия пари,даже изпада в Ярост и се заканва с Реципрочни действия.Проблемът е че вас Троловете Руските Хибридни служби внедрени у нас ви хващат от улицата ,не ви провеждат никакво обучение и Резултатът е ОБРАТЕН на очаквания,защото с тъпоумието си отблъсквате аудиторията!

    08:26 17.02.2026

