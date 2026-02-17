Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
The Financial Times: Бивши членове на "Вагнер" подготвят саботажи в Европа

The Financial Times: Бивши членове на "Вагнер" подготвят саботажи в Европа

17 Февруари, 2026 06:49, обновена 17 Февруари, 2026 06:14 402 11

  • вагнер-
  • групировка-
  • европа-
  • саботажи

Това твърдят западни разузнавателни експерти

The Financial Times: Бивши членове на "Вагнер" подготвят саботажи в Европа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Бивши членове на частната военна компания "Вагнер“, която беше разформирована от руските власти, подготвят саботажи в Европа. Това твърдят западни разузнавателни експерти, пише The Financial Times.

Хора, които преди са се занимавали с намирането на служители за "Вагнер“ от далечните региони на Русия, сега са получили нова задача от властите в Москва. Те трябва да вербуват икономически уязвими европейци, които да извършват саботажи в държави-членки на НАТО.

Според западното разузнаване руските власти са прибегнали до хората от "Вагнер“ след като през последните няколко години от различни държави в ЕС бяха изгонени руски граждани и дипломати.

Задачите, които се възлагат, са палежи на коли и складове с продукти, предназначени за помощ на Украйна. Вербовчиците от "Вагнер“ вече имали изградена мрежа в няколко държави и най-често използвали хора, които имат нужда от пари.

Активното набиране на изпълнители върви основно в онлайн пространството чрез акаунти в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе,

    1 0 Отговор
    ЕвроУрсулите сега пък ги гонят саботажи !

    06:19 17.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    3 0 Отговор
    на ЕС не му трябват саботажи Урсула се справя чудесно.

    06:21 17.02.2026

  • 4 ВВП

    2 0 Отговор
    Трябва да измъкнат Урсула и Кая ,от Брюксел и да ги пращат в Сибир ..Там ще помудреят ..

    06:21 17.02.2026

  • 5 Фен

    0 0 Отговор
    Бе тя, Европа се само простреля и в двата крака. Никакъв саботаж не може да е по-зле.

    Коментиран от #7

    06:22 17.02.2026

  • 6 Едно време бяха група

    0 0 Отговор
    съветски учени, сега са западни разузнавателни експерти

    06:22 17.02.2026

  • 7 Хехе

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Европа се простреля в главата.

    06:22 17.02.2026

  • 8 Моника Люински

    0 0 Отговор
    След като кубинската пура нанесе толкова щети на САЩ, правете му сметката.

    06:23 17.02.2026

  • 9 ВВП

    1 0 Отговор
    В моловете в Брюксел е към 14 градуса..Студ ..и мизерия .В Москва 25 градуса ..ходя по потник..в Самара ..

    06:23 17.02.2026

  • 10 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    ЗападНали те станали за резил сили казаха че в Ирак е пълно с химическо оръжие ама йок

    06:26 17.02.2026

  • 11 Ройтерс

    0 0 Отговор
    The Financial Times.,дето пусна партенката за "разваления" джипиес на Урсулицата?!:))

    06:26 17.02.2026