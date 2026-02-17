The Financial Times: Бивши членове на "Вагнер" подготвят саботажи в Европа

Бивши членове на частната военна компания "Вагнер“, която беше разформирована от руските власти, подготвят саботажи в Европа. Това твърдят западни разузнавателни експерти, пише The Financial Times.

Хора, които преди са се занимавали с намирането на служители за "Вагнер“ от далечните региони на Русия, сега са получили нова задача от властите в Москва. Те трябва да вербуват икономически уязвими европейци, които да извършват саботажи в държави-членки на НАТО.

Според западното разузнаване руските власти са прибегнали до хората от "Вагнер“ след като през последните няколко години от различни държави в ЕС бяха изгонени руски граждани и дипломати.

Задачите, които се възлагат, са палежи на коли и складове с продукти, предназначени за помощ на Украйна. Вербовчиците от "Вагнер“ вече имали изградена мрежа в няколко държави и най-често използвали хора, които имат нужда от пари.

Активното набиране на изпълнители върви основно в онлайн пространството чрез акаунти в социалните мрежи.