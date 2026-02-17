The Financial Times: Бивши членове на "Вагнер" подготвят саботажи в Европа

Бивши членове на частната военна компания "Вагнер“, която беше разформирована от руските власти, подготвят саботажи в Европа. Това твърдят западни разузнавателни експерти, пише The Financial Times.
Хора, които преди са се занимавали с намирането на служители за "Вагнер“ от далечните региони на Русия, сега са получили нова задача от властите в Москва. Те трябва да вербуват икономически уязвими европейци, които да извършват саботажи в държави-членки на НАТО.
Според западното разузнаване руските власти са прибегнали до хората от "Вагнер“ след като през последните няколко години от различни държави в ЕС бяха изгонени руски граждани и дипломати.
Задачите, които се възлагат, са палежи на коли и складове с продукти, предназначени за помощ на Украйна. Вербовчиците от "Вагнер“ вече имали изградена мрежа в няколко държави и най-често използвали хора, които имат нужда от пари.
Активното набиране на изпълнители върви основно в онлайн пространството чрез акаунти в социалните мрежи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А бе,
06:19 17.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хехе
06:21 17.02.2026
4 ВВП
06:21 17.02.2026
5 Фен
Коментиран от #7
06:22 17.02.2026
6 Едно време бяха група
06:22 17.02.2026
7 Хехе
До коментар #5 от "Фен":Европа се простреля в главата.
06:22 17.02.2026
8 Моника Люински
06:23 17.02.2026
9 ВВП
06:23 17.02.2026
10 И Киев е Руски
06:26 17.02.2026
11 Ройтерс
06:26 17.02.2026