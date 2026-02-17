Новини
Второ денонощие Шумен е без вода

17 Февруари, 2026 08:09 430 4

Вчера бяха демонтирани електрически елементи, които са изпратени в специализирана лаборатория за изсушаване

Второ денонощие Шумен е без вода - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Шумен все още е без вода след авария в помпената станция. На 8 места в града са сложени водоноски, изброи БНТ.

Хидравличен удар заради проблеми с тока в помпената станция е причинил сериозната авария в неделя. Той е предизвикал и наводнение на съоръженията.

Вчера бяха демонтирани електрически елементи, които са изпратени в специализирана лаборатория за изсушаване. Според прогнозата на управителя на ВиК, до края на деня днес може да започне пълненето на системата и поетапно възстановяване на водоподаването.


Шумен / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кмета

    5 0 Отговор
    Където е текло пак ще тече !

    08:12 17.02.2026

  • 2 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    МИНАВАТ НА ПЛАН,,Б,,...РАКИЯ И ВИНО! ОСМАР НЕ Е ДАЛЕЧЕ!

    08:19 17.02.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ДАЖЕ В КИТАЙСКИТЕ СЕЛА С РАЗМЕРА НА ШУМЕН
    НЯМА ТАКИВА ПРОБЛЕМИ:)

    08:20 17.02.2026

  • 4 Шуменка

    4 0 Отговор
    А кой ще потърси отговорност от Енерго Про за токовия удар? А кой ще потърси отговорност от В и К за това, че не са обезопасили помпите така, че ако има токов удар да не ги изкарва от строя? Никой, както винаги! Тази авария ще се повтори, ще се потрети... Куче влачи, диря няма! Големи европейци сме

    08:21 17.02.2026

