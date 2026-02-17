Второ денонощие Шумен е без вода

Шумен все още е без вода след авария в помпената станция. На 8 места в града са сложени водоноски, изброи БНТ.
Хидравличен удар заради проблеми с тока в помпената станция е причинил сериозната авария в неделя. Той е предизвикал и наводнение на съоръженията.
Вчера бяха демонтирани електрически елементи, които са изпратени в специализирана лаборатория за изсушаване. Според прогнозата на управителя на ВиК, до края на деня днес може да започне пълненето на системата и поетапно възстановяване на водоподаването.
