Одобрението на Тръмп за вторият му мандат достигна най-ниското си ниво

Общият рейтинг на одобрение на президента Доналд Тръмп за вторият му мандат е достигнал най-ниското си ниво, показва проучване на американския изследователския център “Пю”.

То сочи, че две трети от американците не одобряват работата на президента. Неговият рейтинг е спаднал с 3 процентни пункта от есента и сега е 37 процента.

94 на сто от демократите са недоволни от работата на Доналд Тръмп. Въпреки лекия спад подкрепата от страна на съпартийците му обаче, остава висока - 73 на сто от републиканците са с положителна оценка за дейността му.

От изследователския център отчитат обаче, намаляваща подкрепа за политиките на президента и по-широк скептицизъм относно неговото лидерство, етика и ангажираност към демократичните ценности, а това е много вероятно да повлияе политическите нагласи преди междинните избори в края на годината.

Много от анкетираните изразяват липса на доверие в него и относно, психическата и физическата му подготовка.

47% от участниците в анкетата смятат, че в дългосрочен план Тръмп няма да бъде успешен президент.