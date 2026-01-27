Новини
Свят »
САЩ »
Одобрението на Тръмп за вторият му мандат достигна най-ниското си ниво

Одобрението на Тръмп за вторият му мандат достигна най-ниското си ниво

27 Януари, 2026 05:55, обновена 31 Януари, 2026 04:47 2 144 9

  • сащ-
  • тръмп-
  • рейтинг

Рейтингът на американския президент е спаднал с 3 процентни пункта от есента и сега е 37 процента

Одобрението на Тръмп за вторият му мандат достигна най-ниското си ниво - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Общият рейтинг на одобрение на президента Доналд Тръмп за вторият му мандат е достигнал най-ниското си ниво, показва проучване на американския изследователския център “Пю”.

То сочи, че две трети от американците не одобряват работата на президента. Неговият рейтинг е спаднал с 3 процентни пункта от есента и сега е 37 процента.

94 на сто от демократите са недоволни от работата на Доналд Тръмп. Въпреки лекия спад подкрепата от страна на съпартийците му обаче, остава висока - 73 на сто от републиканците са с положителна оценка за дейността му.

От изследователския център отчитат обаче, намаляваща подкрепа за политиките на президента и по-широк скептицизъм относно неговото лидерство, етика и ангажираност към демократичните ценности, а това е много вероятно да повлияе политическите нагласи преди междинните избори в края на годината.
Много от анкетираните изразяват липса на доверие в него и относно, психическата и физическата му подготовка.

47% от участниците в анкетата смятат, че в дългосрочен план Тръмп няма да бъде успешен президент.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    21 5 Отговор
    А бе вие там в редакцията толкова ли сте празноглави ,та си мислите че американците си умират за емигранти

    06:03 27.01.2026

  • 2 Уса

    22 13 Отговор
    Пълни глупости.Подкрепата за Тръмп нараства стремаглаво и 200 надрусани розови протестиращи няма да бутнат Тръмп.Неолиберализма е мъртъв примирете се и помирете със себе си в противен случай ви избиваме да не се мъчите повече

    06:20 27.01.2026

  • 3 Рускиня

    18 3 Отговор
    На нашите политици в Народното Събрание рейтингът им е под 0- нулата, но това не им пречи да взимат високи заплати и да ни внасят мигранти от Азия, Африка

    06:30 27.01.2026

  • 4 Опааа

    11 2 Отговор
    Ганееееев! Одобрението ЗА Тръмп. Неграмотникоооо!!

    06:44 27.01.2026

  • 5 Хахаха

    11 8 Отговор
    Щом го пише Ройтерс значи одобрението е пооне 68 %.
    Глобалистите са в отчаяние с разкритите измами в Минесота и Калифорния за стотици милиарди долари, потрошени незаконно за незаконни мигранти.
    Тим Уолтц вече усеща, че отива в затвора.
    После е Нюсъм.
    Свърши се с кражбите

    06:48 27.01.2026

  • 6 Ами то сащ са

    8 2 Отговор
    100% емигрантска страна. Неемигрантите са само местното население - индианците. Но, както знаем, те вече почти са изтрити. По-малко от 1% от населението там.

    08:17 27.01.2026

  • 7 Селянин

    7 2 Отговор
    Следя нещата там в детайли. Ако успее да разкара нелегалните и успее да въведе личното гласуване с лична карта, Ванс ще е следващият президент. Подкрепата му пада защото няма все още вкарани в затворите за корупция по високите етажи, не заради политиката му по миграцията. Избирателите му искат да има реално наказани. Също така пада и заради доста редактираният и закъснал Епщаин лист.
    Само незнам, нас какво ни касае и защо има подобни статии през ден, при положение, че сме колкото един квартал на НюЙорк или Чикаго. И защо статиите са винаги в посока как се срива Тромпета, а няма статии за мега корупцията с детските градини, центровете за хранене и разни подобни.
    СлОчаеност...

    08:19 27.01.2026

  • 8 Най

    0 2 Отговор
    Сладкото е забранения плод

    08:21 27.01.2026

  • 9 Мухаа ха!

    3 1 Отговор
    Представете си,колко глеждосани латиноси ,африканци са там,щом цели 38% са против неговата политика за мигрантите.Нещо,което беше немислимо,до 90- те на миналия век.Затова в онзи период,щатите наистина бяха световна сила.Огромна,мощна цедка към всеки бъдещ емигрант- беше железен принцип..До 20 години,ако продължава това масово нахлуване през Мексико, белите ще останат в рамките на 25-30% ,което ще ги срине окончателно,като общество.Тръмп изобщо не е глупав,в това отношение.

    11:27 27.01.2026