Одобрението на Тръмп за вторият му мандат достигна най-ниското си ниво

Общият рейтинг на одобрение на президента Доналд Тръмп за вторият му мандат е достигнал най-ниското си ниво, показва проучване на американския изследователския център “Пю”.
То сочи, че две трети от американците не одобряват работата на президента. Неговият рейтинг е спаднал с 3 процентни пункта от есента и сега е 37 процента.
94 на сто от демократите са недоволни от работата на Доналд Тръмп. Въпреки лекия спад подкрепата от страна на съпартийците му обаче, остава висока - 73 на сто от републиканците са с положителна оценка за дейността му.
От изследователския център отчитат обаче, намаляваща подкрепа за политиките на президента и по-широк скептицизъм относно неговото лидерство, етика и ангажираност към демократичните ценности, а това е много вероятно да повлияе политическите нагласи преди междинните избори в края на годината.
Много от анкетираните изразяват липса на доверие в него и относно, психическата и физическата му подготовка.
47% от участниците в анкетата смятат, че в дългосрочен план Тръмп няма да бъде успешен президент.
1 Гошо
06:03 27.01.2026
2 Уса
06:20 27.01.2026
3 Рускиня
06:30 27.01.2026
4 Опааа
06:44 27.01.2026
5 Хахаха
Глобалистите са в отчаяние с разкритите измами в Минесота и Калифорния за стотици милиарди долари, потрошени незаконно за незаконни мигранти.
Тим Уолтц вече усеща, че отива в затвора.
После е Нюсъм.
Свърши се с кражбите
06:48 27.01.2026
6 Ами то сащ са
08:17 27.01.2026
7 Селянин
Само незнам, нас какво ни касае и защо има подобни статии през ден, при положение, че сме колкото един квартал на НюЙорк или Чикаго. И защо статиите са винаги в посока как се срива Тромпета, а няма статии за мега корупцията с детските градини, центровете за хранене и разни подобни.
СлОчаеност...
08:19 27.01.2026
8 Най
08:21 27.01.2026
9 Мухаа ха!
11:27 27.01.2026