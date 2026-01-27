Новини
Свят »
Германия »
Берлин предлага 1 млн. евро за информация за саботажа на електромрежата

Берлин предлага 1 млн. евро за информация за саботажа на електромрежата

27 Януари, 2026 14:56 435 9

  • германия-
  • саботаж-
  • електромрежа-
  • ток-
  • берлин

Властите търсят извършителите на атаката, оставила десетки хиляди домакинства без ток в началото на годината

Берлин предлага 1 млн. евро за информация за саботажа на електромрежата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Федералното правителство на Германия предлага награда от един милион евро за информация, която може да доведе до залавянето на извършителите на умишленото повреждане на електропреносната мрежа в Берлин. Инцидентът предизвика петдневно прекъсване на електрозахранването за десетки хиляди домакинства в първите дни на годината, предава Фокус.

Според радио-телевизията на Берлин-Бранденбург (rbb) рекордният размер на наградата подчертава значението, което властите отдават на случая, но също така показва, че разследването все още не е довело до конкретни заподозрени. Отговорност за атаката пое крайнолявата организация Vulkan, която и в миналото е извършвала саботажи на електроснабдяването, макар и с далеч по-ограничен мащаб.

След инцидента както градските власти на Берлин, така и федералното правителство бяха подложени на сериозна критика за слабата защита на критичната инфраструктура. Обявената награда е и знак за нарасналата тревога около сигурността на подобни обекти.

За сравнение, след терористичната атака с камион на коледния пазар в Берлин през 2016 г. беше предложена награда от 100 000 евро, а през 2019 г. властите обявиха 500 000 евро за информация, свързана с обира на музея в Дрезден. В този контекст сегашната сума е безпрецедентна за Германия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ген.Гномов

    1 0 Отговор
    Това са руски шпиони и агенти на Путин...!

    Коментиран от #8

    14:57 27.01.2026

  • 2 хехе

    1 0 Отговор
    недей бе батеее ние само береме жица.

    14:58 27.01.2026

  • 3 топли сърмички с кълцано месо

    0 0 Отговор
    Ми да си плащат щом не могат да си опазят съоръженията!

    14:59 27.01.2026

  • 4 Германия и САЩ

    1 0 Отговор
    са богати може да си позволят да раздват такива суми за информация.

    14:59 27.01.2026

  • 5 ПУТИН Е

    1 0 Отговор
    КАКТО ВИНАГИ.И ЗА БЪДЕЩИТЕ АВАРИИ Е ПАК СЪЩИЯ.ВСИЧКИ ЗНАЯТ САМО ТИЯ НЕ ГО НАМЕРИХА

    14:59 27.01.2026

  • 6 Аз го знам кой е

    0 0 Отговор
    Путин разбира се. Идете го хванете. И да не забравите да ми преведете еврата. Аз знам , че като обещаете си държите на думата.

    15:00 27.01.2026

  • 7 Ело мрежата на РФ я палеха киевски

    0 0 Отговор
    наемници. До тогава само северен поток и южен и запорожката централа. Сега и на Берлин. Малка е наградата. Юда за ружа дават 5 а скоро и 20 ще дават . Явно трудно измъкват инфо .

    15:00 27.01.2026

  • 8 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ген.Гномов":

    Оценявам сарказама ти..... Но гнома не е никакъв генерал, просто един, на който русофобията му е изпила и малкия акъл, който е имал при раждането си... За германците какво да кажа, копаят дъното благодарение на слабоумните си политици.... Разбира се,за всички саботажи и други подобни ,за които ще се сетят западащите е "виновен" руският президент Владимир Путин...... Но спасението за Европа е той да започне да воюва като хората и тогава ще настъпи мир на континента Европа, който е полуостров на големия континент Евразия........

    15:06 27.01.2026

  • 9 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    Нема по стиснати от германците

    15:08 27.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания