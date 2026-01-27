Берлин предлага 1 млн. евро за информация за саботажа на електромрежата

Федералното правителство на Германия предлага награда от един милион евро за информация, която може да доведе до залавянето на извършителите на умишленото повреждане на електропреносната мрежа в Берлин. Инцидентът предизвика петдневно прекъсване на електрозахранването за десетки хиляди домакинства в първите дни на годината, предава Фокус.
Според радио-телевизията на Берлин-Бранденбург (rbb) рекордният размер на наградата подчертава значението, което властите отдават на случая, но също така показва, че разследването все още не е довело до конкретни заподозрени. Отговорност за атаката пое крайнолявата организация Vulkan, която и в миналото е извършвала саботажи на електроснабдяването, макар и с далеч по-ограничен мащаб.
След инцидента както градските власти на Берлин, така и федералното правителство бяха подложени на сериозна критика за слабата защита на критичната инфраструктура. Обявената награда е и знак за нарасналата тревога около сигурността на подобни обекти.
За сравнение, след терористичната атака с камион на коледния пазар в Берлин през 2016 г. беше предложена награда от 100 000 евро, а през 2019 г. властите обявиха 500 000 евро за информация, свързана с обира на музея в Дрезден. В този контекст сегашната сума е безпрецедентна за Германия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ген.Гномов
Коментиран от #8
14:57 27.01.2026
2 хехе
14:58 27.01.2026
3 топли сърмички с кълцано месо
14:59 27.01.2026
4 Германия и САЩ
14:59 27.01.2026
5 ПУТИН Е
14:59 27.01.2026
6 Аз го знам кой е
15:00 27.01.2026
7 Ело мрежата на РФ я палеха киевски
15:00 27.01.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Ген.Гномов":Оценявам сарказама ти..... Но гнома не е никакъв генерал, просто един, на който русофобията му е изпила и малкия акъл, който е имал при раждането си... За германците какво да кажа, копаят дъното благодарение на слабоумните си политици.... Разбира се,за всички саботажи и други подобни ,за които ще се сетят западащите е "виновен" руският президент Владимир Путин...... Но спасението за Европа е той да започне да воюва като хората и тогава ще настъпи мир на континента Европа, който е полуостров на големия континент Евразия........
15:06 27.01.2026
9 ,,,,,,
15:08 27.01.2026