Берлин предлага 1 млн. евро за информация за саботажа на електромрежата

Федералното правителство на Германия предлага награда от един милион евро за информация, която може да доведе до залавянето на извършителите на умишленото повреждане на електропреносната мрежа в Берлин. Инцидентът предизвика петдневно прекъсване на електрозахранването за десетки хиляди домакинства в първите дни на годината, предава Фокус.

Според радио-телевизията на Берлин-Бранденбург (rbb) рекордният размер на наградата подчертава значението, което властите отдават на случая, но също така показва, че разследването все още не е довело до конкретни заподозрени. Отговорност за атаката пое крайнолявата организация Vulkan, която и в миналото е извършвала саботажи на електроснабдяването, макар и с далеч по-ограничен мащаб.

След инцидента както градските власти на Берлин, така и федералното правителство бяха подложени на сериозна критика за слабата защита на критичната инфраструктура. Обявената награда е и знак за нарасналата тревога около сигурността на подобни обекти.

За сравнение, след терористичната атака с камион на коледния пазар в Берлин през 2016 г. беше предложена награда от 100 000 евро, а през 2019 г. властите обявиха 500 000 евро за информация, свързана с обира на музея в Дрезден. В този контекст сегашната сума е безпрецедентна за Германия.