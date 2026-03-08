Германска фрегата се присъедини към международните сили в Кипър

Германската фрегата „Нордрайн-Вестфален“ (FGS Nordrhein-Westfalen) пристигна днес в пристанището на Лимасол в Кипър, присъединявайки се към други чуждестранни военни кораби, разположени на острова заради продължаващия конфликт в Близкия изток, съобщава в. „Сайпръс мейл“, предава БТА.
Правителственият говорител Константинос Летимбиотис заяви, че Германия ще подпомогне превантивните мерки за защита на острова, след като британската база Акротири бе ударена от ирански дрон на 2 март.
Няколко държави членки на НАТО и Европейския съюз вече изпратиха или обявиха намерението си да изпратят помощ.
В същия ден Гърция разположи четири изтребителя F-16 и две фрегати, включително „Кимон“, която премиерът Кириакос Мицотакис описа като „гордостта на гръцкия флот“.
Френската фрегата „Лангедок“ пристигна в кипърски води в сряда, а президентът Еманюел Макрон обяви, че самолетоносачът „Шарл де Гол“ ще бъде разположен в източното Средиземноморие. В петък бе съобщено, че ударната група на самолетоносача е преминала през Гибралтарския проток.
Италия потвърди изпращането на фрегатата „Федерико Мартинего“, а Испания ще изпрати „Кристобал Колон“. Шест турски изтребителя F-16 се очакват утре, според Аксин Месели, временен директор на авиационния орган на кипърските турци.
Обединеното кралство, което притежава две суверенни бази на острова - Акротири и Декелия, вече изпрати два хеликоптера AW159 Wildcat с противодронови ракети, а военният кораб „HMS Dragon Type 45“ се очаква да отплава от Портсмут в следващите дни. БиБиСи съобщава, че Великобритания обмисля и изпращането на самолетоносач в района.
Британският премиер Киър Стармър потвърди, че базата Акротири се използва за мисии по неутрализиране на ирански дронове, като операциите се изпълняват от разположени на острова изтребители F-35, отбелязва „Сайпръс мейл“.
1 хаха
хахаха
Коментиран от #22
16:58 08.03.2026
2 Германия пък къв го дири
Коментиран от #8
16:59 08.03.2026
3 базата Акротири се използва за
17:05 08.03.2026
4 Ти да видиш
Коментиран от #21
17:06 08.03.2026
5 Хеми значи бензин
17:07 08.03.2026
6 Не само Акротири
17:07 08.03.2026
7 Курти
17:09 08.03.2026
8 Oня с коня
До коментар #2 от "Германия пък къв го дири":Германия е там за да подкрепи НАТОВСКА Англия чиито бази са обстрелвани от Иран,ама Русофило-Иранската ти Глава оде да има подобни знания...
Коментиран от #11, #13, #14
17:09 08.03.2026
9 Хеми значи бензин
17:10 08.03.2026
10 Хe @му@роци,
17:11 08.03.2026
11 А натовската Англия
До коментар #8 от "Oня с коня":Къв го дири там?
Коментиран от #15
17:11 08.03.2026
12 Сатана Z
17:16 08.03.2026
13 Ъхъъъъ.....
До коментар #8 от "Oня с коня":Великобритания е изправена пред все по нарастващи призиви за изтегляне на военните си бази от Кипър , тъй като местните жители засилват протестите си срещу съоръжения, възприемани като заплаха за тяхната сигурност, след безпрецедентна атака с дрон срещу Кралските военновъздушни сили Акротири....
Кво скандират си го прочети
17:18 08.03.2026
14 Значи викаш че
До коментар #8 от "Oня с коня":Натовските бази принципно демократично се правят на окупирана още от ВСВ територия а? Без договори, без зачитане на суверинетета на държавите? Бреййй...
17:21 08.03.2026
15 Оня с коня
До коментар #11 от "А натовската Англия":питаш кат глупав,отг. Ти кат Умен:Англия има Собственост върху Кипърска Земя така,както Аз имам Собственост върху земя извън Града ми и върху която е изградена Вилата ми.Между другото бързай да питаш каквото и да е,щото скоро излиза Закон за ЗАБРАНА на тъпи въпроси в Медиите,...ще има и Глоби!
Коментиран от #17, #18
17:27 08.03.2026
16 БАНко
17:28 08.03.2026
17 Не думай мозък
До коментар #15 от "Оня с коня":сигурно на Великобритания някой им е продал Кипърска Земя. Ти повече знаеш от кипърците вероятно. Я разгледай в нета колко протести има там да се махат
17:34 08.03.2026
18 Тъй тъй
До коментар #15 от "Оня с коня":Атлантенцата само подобни нацистки желания са ви в кратуните. Закон за ЗАБРАНА....
17:36 08.03.2026
19 Никъде не ги искат
Над 5000 души маршируват в Ларнака, призовавайки Кипър да остане неутрален и да се противопостави на влиянието на НАТО и САЩ на фона на нарастващата милитаризация....генералният секретар на AKEL Стефанос Стефану подчерта важността Кипър да запази контрола си над собствената си земя и ресурси, свободен от влиянието на НАТО или други военни съюзи. Той призова Кипър да се управлява от неговия народ, а не от чуждестранни сили, и отхвърли идеята пристанищата, летищата и въздушното пространство на страната да се използват в полза на чужди държави като САЩ и Израел.
17:43 08.03.2026
20 Време е момче да осъзнаете
17:48 08.03.2026
21 Орешник съм
До коментар #4 от "Ти да видиш":Ох как обичам военна техника и личен състав наблъскани нагъсто в някоя база. Ако натовските малоумници решат да помагат на евреите и кравите срещу Иран персите в един момент ще им пуснат от големите ракети и с един удар ще занулят сума ти западнали уроди. Иран със сигурност има от ракетите тип Орешник, Русия и Китай са го напълнили с модерни оръжия, помагат и с разузнаване и насочване и сега тъпите натювски маймуни ще усетят на свой гръб готино ли е някой да помага на противника ти и да се бие с теб чрез него.
Коментиран от #23
17:54 08.03.2026
22 Нннн
До коментар #1 от "хаха":На Венера е, а ти с плуване ще стигнеш до острова🤣🤣
17:58 08.03.2026
23 Ннннн
До коментар #21 от "Орешник съм":Ааа те китайците не са толкова тъпи за колкото ги мислиш🤣🤣
17:59 08.03.2026