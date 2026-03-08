Новини
Свят »
Кипър »
Германска фрегата се присъедини към международните сили в Кипър

Германска фрегата се присъедини към международните сили в Кипър

8 Март, 2026 16:56 937 23

  • кипър-
  • международни сили-
  • германия-
  • фрегата-
  • присъедини

Средиземноморският остров приема военни кораби от НАТО и ЕС след иранската атака срещу британската база

Германска фрегата се присъедини към международните сили в Кипър - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германската фрегата „Нордрайн-Вестфален“ (FGS Nordrhein-Westfalen) пристигна днес в пристанището на Лимасол в Кипър, присъединявайки се към други чуждестранни военни кораби, разположени на острова заради продължаващия конфликт в Близкия изток, съобщава в. „Сайпръс мейл“, предава БТА.

Правителственият говорител Константинос Летимбиотис заяви, че Германия ще подпомогне превантивните мерки за защита на острова, след като британската база Акротири бе ударена от ирански дрон на 2 март.

Няколко държави членки на НАТО и Европейския съюз вече изпратиха или обявиха намерението си да изпратят помощ.

В същия ден Гърция разположи четири изтребителя F-16 и две фрегати, включително „Кимон“, която премиерът Кириакос Мицотакис описа като „гордостта на гръцкия флот“.

Френската фрегата „Лангедок“ пристигна в кипърски води в сряда, а президентът Еманюел Макрон обяви, че самолетоносачът „Шарл де Гол“ ще бъде разположен в източното Средиземноморие. В петък бе съобщено, че ударната група на самолетоносача е преминала през Гибралтарския проток.

Италия потвърди изпращането на фрегатата „Федерико Мартинего“, а Испания ще изпрати „Кристобал Колон“. Шест турски изтребителя F-16 се очакват утре, според Аксин Месели, временен директор на авиационния орган на кипърските турци.

Обединеното кралство, което притежава две суверенни бази на острова - Акротири и Декелия, вече изпрати два хеликоптера AW159 Wildcat с противодронови ракети, а военният кораб „HMS Dragon Type 45“ се очаква да отплава от Портсмут в следващите дни. БиБиСи съобщава, че Великобритания обмисля и изпращането на самолетоносач в района.

Британският премиер Киър Стармър потвърди, че базата Акротири се използва за мисии по неутрализиране на ирански дронове, като операциите се изпълняват от разположени на острова изтребители F-35, отбелязва „Сайпръс мейл“.


Кипър
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    20 1 Отговор
    Българската фрегата къде е? Нафта има ли? А върви ли а?
    хахаха

    Коментиран от #22

    16:58 08.03.2026

  • 2 Германия пък къв го дири

    22 2 Отговор
    у Кипър ? Съвсем превъртяха тея хора

    Коментиран от #8

    16:59 08.03.2026

  • 3 базата Акротири се използва за

    20 1 Отговор
    всякакви гнусни терористични мисии и кипърците от много втеме искат окупаторите да се махнат от там ! Скоро и огромен протест имаше там впрочем. Трудничко ли е да сме обективни. И Гаааза и Сирия и Ирак и сега Иран са жертви на самолети изитащи от там

    17:05 08.03.2026

  • 4 Ти да видиш

    21 1 Отговор
    Ционистите го закъсаха срещу братски Иран, понеже си изпочупиха зъбите сега събират цялата глутница на Епщайн.

    Коментиран от #21

    17:06 08.03.2026

  • 5 Хеми значи бензин

    15 2 Отговор
    Немските кавали и те да се направят на значими.

    17:07 08.03.2026

  • 6 Не само Акротири

    13 1 Отговор
    а много по голяма територия в Кипър е окупирана от Великобритания незаконно още от ВСВ ....

    17:07 08.03.2026

  • 7 Курти

    2 14 Отговор
    Копеите продължават да вият като сирени в Техеран

    17:09 08.03.2026

  • 8 Oня с коня

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "Германия пък къв го дири":

    Германия е там за да подкрепи НАТОВСКА Англия чиито бази са обстрелвани от Иран,ама Русофило-Иранската ти Глава оде да има подобни знания...

    Коментиран от #11, #13, #14

    17:09 08.03.2026

  • 9 Хеми значи бензин

    5 1 Отговор
    Хитрите гърци купиха Рафал и Ф-35 турчулята купиха от геЙрмания Евнухфайтери иносвен че гейрманците не могат да ги произведат не стават и за нищо.

    17:10 08.03.2026

  • 10 Хe @му@роци,

    11 0 Отговор
    Защо не пишете че 20 бази на Фаш ен Ис-раел за били нападнати и стотици убити войници ?

    17:11 08.03.2026

  • 11 А натовската Англия

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Oня с коня":

    Къв го дири там?

    Коментиран от #15

    17:11 08.03.2026

  • 12 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Адолф Хитлер е получавал заповедите си директно от САЩското ВПК свързани с еврейското лоби в правителството.По това време големият враг на САЩ е Британската империя а не нацистка Германия защото Палестина беше колония на Краля.САЩ разпаднаха Империята,която чак сега намери сили да отвърне на удара вкарвайки своите врагове САЩ и Еврейска държава във война с Иран,за да може отново да владее близкия изток ,където са се настанили други интереси.

    17:16 08.03.2026

  • 13 Ъхъъъъ.....

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Oня с коня":

    Великобритания е изправена пред все по нарастващи призиви за изтегляне на военните си бази от Кипър , тъй като местните жители засилват протестите си срещу съоръжения, възприемани като заплаха за тяхната сигурност, след безпрецедентна атака с дрон срещу Кралските военновъздушни сили Акротири....
    Кво скандират си го прочети

    17:18 08.03.2026

  • 14 Значи викаш че

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Oня с коня":

    Натовските бази принципно демократично се правят на окупирана още от ВСВ територия а? Без договори, без зачитане на суверинетета на държавите? Бреййй...

    17:21 08.03.2026

  • 15 Оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "А натовската Англия":

    питаш кат глупав,отг. Ти кат Умен:Англия има Собственост върху Кипърска Земя така,както Аз имам Собственост върху земя извън Града ми и върху която е изградена Вилата ми.Между другото бързай да питаш каквото и да е,щото скоро излиза Закон за ЗАБРАНА на тъпи въпроси в Медиите,...ще има и Глоби!

    Коментиран от #17, #18

    17:27 08.03.2026

  • 16 БАНко

    6 0 Отговор
    СЛЕД ,, НАТООООООВЦИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ " СЛЕДВА - ,, НАТООООООВЦИТЕ СРЕЩУ ИРАН " !!!

    17:28 08.03.2026

  • 17 Не думай мозък

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Оня с коня":

    сигурно на Великобритания някой им е продал Кипърска Земя. Ти повече знаеш от кипърците вероятно. Я разгледай в нета колко протести има там да се махат

    17:34 08.03.2026

  • 18 Тъй тъй

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Оня с коня":

    Атлантенцата само подобни нацистки желания са ви в кратуните. Закон за ЗАБРАНА....

    17:36 08.03.2026

  • 19 Никъде не ги искат

    3 0 Отговор
    Кипърците протестират срещу нарастващата роля на острова като чуждестранна военна база (снимки)
    Над 5000 души маршируват в Ларнака, призовавайки Кипър да остане неутрален и да се противопостави на влиянието на НАТО и САЩ на фона на нарастващата милитаризация....генералният секретар на AKEL Стефанос Стефану подчерта важността Кипър да запази контрола си над собствената си земя и ресурси, свободен от влиянието на НАТО или други военни съюзи. Той призова Кипър да се управлява от неговия народ, а не от чуждестранни сили, и отхвърли идеята пристанищата, летищата и въздушното пространство на страната да се използват в полза на чужди държави като САЩ и Израел.

    17:43 08.03.2026

  • 20 Време е момче да осъзнаете

    2 0 Отговор
    че НАТО е терористична организация. Змийско гнездо на корупция и подлост

    17:48 08.03.2026

  • 21 Орешник съм

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ти да видиш":

    Ох как обичам военна техника и личен състав наблъскани нагъсто в някоя база. Ако натовските малоумници решат да помагат на евреите и кравите срещу Иран персите в един момент ще им пуснат от големите ракети и с един удар ще занулят сума ти западнали уроди. Иран със сигурност има от ракетите тип Орешник, Русия и Китай са го напълнили с модерни оръжия, помагат и с разузнаване и насочване и сега тъпите натювски маймуни ще усетят на свой гръб готино ли е някой да помага на противника ти и да се бие с теб чрез него.

    Коментиран от #23

    17:54 08.03.2026

  • 22 Нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    На Венера е, а ти с плуване ще стигнеш до острова🤣🤣

    17:58 08.03.2026

  • 23 Ннннн

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Орешник съм":

    Ааа те китайците не са толкова тъпи за колкото ги мислиш🤣🤣

    17:59 08.03.2026