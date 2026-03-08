Германска фрегата се присъедини към международните сили в Кипър

Германската фрегата „Нордрайн-Вестфален“ (FGS Nordrhein-Westfalen) пристигна днес в пристанището на Лимасол в Кипър, присъединявайки се към други чуждестранни военни кораби, разположени на острова заради продължаващия конфликт в Близкия изток, съобщава в. „Сайпръс мейл“, предава БТА.

Правителственият говорител Константинос Летимбиотис заяви, че Германия ще подпомогне превантивните мерки за защита на острова, след като британската база Акротири бе ударена от ирански дрон на 2 март.

Няколко държави членки на НАТО и Европейския съюз вече изпратиха или обявиха намерението си да изпратят помощ.

В същия ден Гърция разположи четири изтребителя F-16 и две фрегати, включително „Кимон“, която премиерът Кириакос Мицотакис описа като „гордостта на гръцкия флот“.

Френската фрегата „Лангедок“ пристигна в кипърски води в сряда, а президентът Еманюел Макрон обяви, че самолетоносачът „Шарл де Гол“ ще бъде разположен в източното Средиземноморие. В петък бе съобщено, че ударната група на самолетоносача е преминала през Гибралтарския проток.

Италия потвърди изпращането на фрегатата „Федерико Мартинего“, а Испания ще изпрати „Кристобал Колон“. Шест турски изтребителя F-16 се очакват утре, според Аксин Месели, временен директор на авиационния орган на кипърските турци.

Обединеното кралство, което притежава две суверенни бази на острова - Акротири и Декелия, вече изпрати два хеликоптера AW159 Wildcat с противодронови ракети, а военният кораб „HMS Dragon Type 45“ се очаква да отплава от Портсмут в следващите дни. БиБиСи съобщава, че Великобритания обмисля и изпращането на самолетоносач в района.

Британският премиер Киър Стармър потвърди, че базата Акротири се използва за мисии по неутрализиране на ирански дронове, като операциите се изпълняват от разположени на острова изтребители F-35, отбелязва „Сайпръс мейл“.