Анализатори: Разместванията в китайската армия не променят графика за евентуални действия срещу Тайван

Промените във висшите кадри в китайските военни сили през последните дни не са променили графика за потенциални военни действия срещу Тайван, според анализи на учени в Съединените щати и Тайван.

Министерството на националната отбрана на Китай обяви в събота, че двама от членовете на Централната военна комисия са разследвани за предполагаеми дисциплинарни и правни нарушения.

С отстраняването им, петима от седемте членове на 20-ата Централна военна комисия, сформирана през 2022 г., вече са отпаднали, оставяйки само председателя Си Дзинпин и заместник-председателя Джан Шънмин.

Матю Джонсън, старши сътрудник във вашингтонската фондация „Джеймстаун“, заяви в статия, озаглавена „Късен сталинизъм в Пекин“, публикувана в понеделник, че последните промени не са отразили на графика за завземане на Тайван.

Джонсън каза, че чистката най-много отразява вътрешни преценки, че политическата лоялност и съгласуваността на командването са предпоставки за военна готовност.

Тристан Танг, асоцииран сътрудник в тайванската Асоциация Сигурен Тайван, заяви на свой ред, че военните показатели сочат, че отстранените членове са загубили влияние, защото усилията им за подготовка за война не са отговорили на очакванията. Нещо повече, те са обвинявани във възпрепятстване на „изграждането на бойна мощ“. Според Танг, публично достъпната информация подсказва, че отстранените лица може да не са изпълнили изискванията на Си за военна готовност, свързани с атака срещу Тайван, и може да са изразили несъгласие или съпротива в рамките на Китайската народноосвободителна армия (КНОА).

Въпреки, че е малко вероятно китайските военни да атакуват Тайван в близко бъдеще, тренировъчните дейности и военните учения могат да станат по-агресивни и чести под натиска на Си.