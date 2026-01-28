Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Москва потвърди: Преговорите за мир в Украйна ще продължат в неделя в Абу Даби
  Тема: Украйна

Москва потвърди: Преговорите за мир в Украйна ще продължат в неделя в Абу Даби

28 Януари, 2026 18:15 769 37

  • украйна-
  • русия-
  • абу даби-
  • донбас-
  • донецка област-
  • запорожка аец

Първият кръг от тристранните мирни преговори се състоя на същото място миналия уикенд, посочва Ройтерс

Москва потвърди: Преговорите за мир в Украйна ще продължат в неделя в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ за уреждане на конфликта в Украйна в Абу Даби ще бъдат подновени в неделя, съобщи руската новинарска агенция Интерфакс, цитирайки Кремъл, пише БТА.

Първият кръг от тристранните мирни преговори се състоя на същото място миналия уикенд, посочва Ройтерс.

Близо 1,2 милиона руски войници са били ранени или убити през почти четиригодишната война в Украйна, съобщи вашингтонският мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания (ЦСМИ), цитиран от ДПА.

В публикуван вчера доклад центърът пресмята, че от февруари 2022 г. са убити 325 000 руски войници. За Украйна загубите се оценяват съответно на 500 000 до 600 000 войници, включително 100 000 до 140 000 убити.

Центърът посочва, че данните му се базират на информация от прехванати комуникации, разузнавателни агенции и правителства на различни страни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дедо Герчо

    8 1 Отговор
    ДА,БАБА НЕДЕЛЯ...ХЪХЪХЪ...

    18:18 28.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 1 Отговор
    аре пак на софрата

    18:19 28.01.2026

  • 3 руската мечка

    4 10 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    18:19 28.01.2026

  • 4 Ако украинският президент

    10 1 Отговор
    Володимир Зеленски наистина иска да разреши конфликта, тогава трябва да лети до Москва за разговори с руския лидер Владимир Путин. Член на партията "Финландски съюз за свобода", Армандо Мема, е казал това в своя акаунт в социалната мрежа X. "Мирът може да бъде постигнат много бързо, ако Украйна се откаже от членството в НАТО и се оттегли от Донбас. Това е напълно различна позиция на Зеленски, нека се надяваме, че мирът ще бъде постигнат възможно най-скоро. Ако бях на мястото на Зеленски, сега щях да летя до Москва, за да се срещна с президента Путин за преговори", е написал политикът.
    Мема е добавил, че тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби, трябва да донесат резултати.

    Коментиран от #7, #15

    18:19 28.01.2026

  • 5 Българин

    3 8 Отговор
    Новият таргет на ВСУ -50 000 занулени руски орки на месец.
    И Пуся ще клекне.

    18:20 28.01.2026

  • 6 Анатолка

    9 2 Отговор
    2023 год. .... украински канал 1+1 каза, че украинските жертви са1 126 652. Изведнъж прекъснаха програмата. Защо ли?
    А досега колко ли са?

    Коментиран от #8, #11

    18:20 28.01.2026

  • 7 Руската пропаганда

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ако украинският президент":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #12

    18:21 28.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Няма край

    2 6 Отговор
    руската МЪКА, няма..
    😂

    18:22 28.01.2026

  • 10 Дориана

    8 2 Отговор
    Няма смисъл от никакви преговори. Докато Украйна не се съгласи с всички условия на Русия мир не може да има. Зеленски и ЕС , ако досега не са разбрали , че със сила не могат да принудят Русия да сключи мир толкова по- зле за тях. И Тръмп ги предупреди.

    Коментиран от #20

    18:22 28.01.2026

  • 11 гру гайтанджиева

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Анатолка":

    Руски фейкове колега.

    18:22 28.01.2026

  • 12 Шорошката пропаганда

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Руската пропаганда":

    има за цел глупаците!

    Коментиран от #34

    18:23 28.01.2026

  • 13 Теслатъ

    8 0 Отговор
    И едните, и другите са там, за да "облажат" егото на Тромпета, а не за да достигнат до консенсус за прекратяването на военния конфликт!

    Коментиран от #19

    18:23 28.01.2026

  • 14 Ицо

    2 4 Отговор
    Има ли копейки тук?

    18:23 28.01.2026

  • 15 Бай Дончо е

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ако украинският президент":

    определил вече мястото. Пусина и Зеля слушат и се подчиняват. Бай Дончо командва парада.

    18:24 28.01.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Разгеле.......
    Трябваше да си заминат 2млн рускоговорящи за да се стигне до преговори и дай боже някъв мир.
    Но на мечка вяра нямай, на Русия пръст не подавай !!!
    Украйна и Европа трябва да си направят правилните изводи. От тук насетне Украйна трябва да има Атом, трябва да има F-35, трябва да има от тия новите американски танкове и обичта на българския народ.
    Нисък поклон пред смелия украински народ 👍

    Коментиран от #27

    18:24 28.01.2026

  • 17 Иван

    5 1 Отговор
    Татарската муслемска свиня Умеров е гражданин на САЩ.

    Коментиран от #24

    18:25 28.01.2026

  • 18 Превъзпитание по руски

    0 6 Отговор
    Териториално предимство струващо скъпо 325 хил. срещу 140хил., но пък с толкова ще са по-малко затворниците в Русия.

    18:26 28.01.2026

  • 19 Абсолютно

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Теслатъ":

    Вярно.

    18:27 28.01.2026

  • 20 Тодор Тагарев, военен министър

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    "....Докато Украйна не се съгласи с всички условия на Русия...."

    Откъде накъде Украйна трябва да се съобразява с някой, хеле пък с бедна, мижава Русия ? Дотук си заминаха поне 500 000 немоглика, налага ли се да заминат още толкоз за да научи Русия по трудния начин къде и е мястото ? Бутан, Зимбабве, Гваделупа 😁

    18:29 28.01.2026

  • 21 да питам

    2 6 Отговор
    За кой Мир , руzzкий мир ли ?

    18:29 28.01.2026

  • 22 путя жуже развявай белия флаг

    2 6 Отговор
    И да молиш за мир и преговори си свършен!

    18:31 28.01.2026

  • 23 Шопо

    5 1 Отговор
    План за мир има една точка, капитулация

    18:32 28.01.2026

  • 24 Ти пък нищо

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    не каза :) Защо имаш лошо мнение за него. Рустем Умеров е много харесван, кримски татарин е и е близък приятел на Ердоган. Освен, че външно е много симпатичен, е и с много висок интелект и образование, говори 5 езика.
    Няма причина да не бъде харесван.

    18:32 28.01.2026

  • 25 Гого

    3 5 Отговор
    2,6 милиона ей такива клети руски крепостни жуже путя прати в един по добър свят. Като гледам хилядите могили на тези нещастници с преждевременно отнети животчета всеки би се разплакал. Но се кефя защото не ги уби никой в техните коптори в мизерна раша. А аз танцувам ли от радост танцувам ли и не моаааа се запраааа 🕺🕺🤯🥳

    Коментиран от #26, #30

    18:33 28.01.2026

  • 26 Факт

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Гого":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 2,4 милиона жертви, което е 9 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #31

    18:34 28.01.2026

  • 27 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    18:34 28.01.2026

  • 28 розовото пони путин😺👺🤡

    1 4 Отговор
    Путин подскочи в бункера 🥳🤣🤣🤣🖕 и се омаза със семенна течност на млад юнак🥳🤣🤣🤣🖕 митя му донесе салфетка🥳🤣🤣🤣🖕 и путя изпадна в несвяст 🥳🤣🤣🤣🖕

    18:36 28.01.2026

  • 29 Полската

    4 0 Отговор
    граница въпреки желанието на зеленски за лична среща.

    18:37 28.01.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Гого":

    Да загубиш война, която пръв вероломно си започнал и последващия Позор е по-лошо от смъртта !!!

    18:37 28.01.2026

  • 31 Фактически

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    "С тази скорост, според един информиран служител, на военните на Зеленски ще са необходими 117 години, за да си върнат изгубените територии “, заключи Сиймон Херш американски разследващ журналистът и политик.

    18:37 28.01.2026

  • 32 Гробар

    2 2 Отговор
    Има само два въпроса, които са останали да се уточнят преди да се сключи мир. Дари ще бесят или ще стрелят Зеленото. И къде ше го копат - в западна Украйна при полските селяни или в Израел.

    Коментиран от #36

    18:38 28.01.2026

  • 33 ТОДОР СТОЯНОВ

    1 1 Отговор
    ТЕЗИ ХОРА НЕЩО СЕ ГЪБАРКАТ С НАС...!ВЕЧЕ ЗАПОЧВАМ ДА СИ МИСЛЯ, ЧЕ ТИЯ ДВАМАТА ВЛАДОВЦИ НЕЩО УЙДУРМА ПРААТ...!ТАКА ДЕ...ОБЪРНАХА ДЖОБОВЕТЕ НА ЦЯЛ СВЯТ И СЯ ХОДЯТ НАСАМ-НАТАМ ДА СЕ ЧЕРПЯТ...АМА ВСЕ ГЛЕДАТ ДА Е НА ТОПЛИЧКО...

    18:39 28.01.2026

  • 34 Учил ли си азбуката? ...там пише

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Шорошката пропаганда":

    руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака! Жив пример и олицетворение на пропаднал и опростачен глупак кАпей!

    18:41 28.01.2026

  • 35 604

    1 1 Отговор
    давайте пари, оружие, зверете се на раша....те ся му яжте главата, тъпаТдци от ЕС !!!!! Наще баклоуци джоап ще давате, да не си мислите че ще минете те така с 200 на завоя, те кот било било!!!!!

    18:42 28.01.2026

  • 36 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гробар":

    Има за цел глупаците.

    18:42 28.01.2026

  • 37 Ганчев

    1 0 Отговор
    Измръзна ли Европа без руският мазут?

    18:44 28.01.2026

