Москва потвърди: Преговорите за мир в Украйна ще продължат в неделя в Абу Даби

Тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ за уреждане на конфликта в Украйна в Абу Даби ще бъдат подновени в неделя, съобщи руската новинарска агенция Интерфакс, цитирайки Кремъл, пише БТА.

Първият кръг от тристранните мирни преговори се състоя на същото място миналия уикенд, посочва Ройтерс.

Близо 1,2 милиона руски войници са били ранени или убити през почти четиригодишната война в Украйна, съобщи вашингтонският мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания (ЦСМИ), цитиран от ДПА.

В публикуван вчера доклад центърът пресмята, че от февруари 2022 г. са убити 325 000 руски войници. За Украйна загубите се оценяват съответно на 500 000 до 600 000 войници, включително 100 000 до 140 000 убити.

Центърът посочва, че данните му се базират на информация от прехванати комуникации, разузнавателни агенции и правителства на различни страни.