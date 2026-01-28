Москва потвърди: Преговорите за мир в Украйна ще продължат в неделя в Абу Даби

Тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ за уреждане на конфликта в Украйна в Абу Даби ще бъдат подновени в неделя, съобщи руската новинарска агенция Интерфакс, цитирайки Кремъл, пише БТА.
Първият кръг от тристранните мирни преговори се състоя на същото място миналия уикенд, посочва Ройтерс.
Близо 1,2 милиона руски войници са били ранени или убити през почти четиригодишната война в Украйна, съобщи вашингтонският мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания (ЦСМИ), цитиран от ДПА.
В публикуван вчера доклад центърът пресмята, че от февруари 2022 г. са убити 325 000 руски войници. За Украйна загубите се оценяват съответно на 500 000 до 600 000 войници, включително 100 000 до 140 000 убити.
Центърът посочва, че данните му се базират на информация от прехванати комуникации, разузнавателни агенции и правителства на различни страни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дедо Герчо
18:18 28.01.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:19 28.01.2026
3 руската мечка
18:19 28.01.2026
4 Ако украинският президент
Мема е добавил, че тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби, трябва да донесат резултати.
Коментиран от #7, #15
18:19 28.01.2026
5 Българин
И Пуся ще клекне.
18:20 28.01.2026
6 Анатолка
А досега колко ли са?
Коментиран от #8, #11
18:20 28.01.2026
7 Руската пропаганда
До коментар #4 от "Ако украинският президент":Има за цел глупаците.
Коментиран от #12
18:21 28.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Няма край
😂
18:22 28.01.2026
10 Дориана
Коментиран от #20
18:22 28.01.2026
11 гру гайтанджиева
До коментар #6 от "Анатолка":Руски фейкове колега.
18:22 28.01.2026
12 Шорошката пропаганда
До коментар #7 от "Руската пропаганда":има за цел глупаците!
Коментиран от #34
18:23 28.01.2026
13 Теслатъ
Коментиран от #19
18:23 28.01.2026
14 Ицо
18:23 28.01.2026
15 Бай Дончо е
До коментар #4 от "Ако украинският президент":определил вече мястото. Пусина и Зеля слушат и се подчиняват. Бай Дончо командва парада.
18:24 28.01.2026
16 Владимир Путин, президент
Трябваше да си заминат 2млн рускоговорящи за да се стигне до преговори и дай боже някъв мир.
Но на мечка вяра нямай, на Русия пръст не подавай !!!
Украйна и Европа трябва да си направят правилните изводи. От тук насетне Украйна трябва да има Атом, трябва да има F-35, трябва да има от тия новите американски танкове и обичта на българския народ.
Нисък поклон пред смелия украински народ 👍
Коментиран от #27
18:24 28.01.2026
17 Иван
Коментиран от #24
18:25 28.01.2026
18 Превъзпитание по руски
18:26 28.01.2026
19 Абсолютно
До коментар #13 от "Теслатъ":Вярно.
18:27 28.01.2026
20 Тодор Тагарев, военен министър
До коментар #10 от "Дориана":"....Докато Украйна не се съгласи с всички условия на Русия...."
Откъде накъде Украйна трябва да се съобразява с някой, хеле пък с бедна, мижава Русия ? Дотук си заминаха поне 500 000 немоглика, налага ли се да заминат още толкоз за да научи Русия по трудния начин къде и е мястото ? Бутан, Зимбабве, Гваделупа 😁
18:29 28.01.2026
21 да питам
18:29 28.01.2026
22 путя жуже развявай белия флаг
18:31 28.01.2026
23 Шопо
18:32 28.01.2026
24 Ти пък нищо
До коментар #17 от "Иван":не каза :) Защо имаш лошо мнение за него. Рустем Умеров е много харесван, кримски татарин е и е близък приятел на Ердоган. Освен, че външно е много симпатичен, е и с много висок интелект и образование, говори 5 езика.
Няма причина да не бъде харесван.
18:32 28.01.2026
25 Гого
Коментиран от #26, #30
18:33 28.01.2026
26 Факт
До коментар #25 от "Гого":"На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 2,4 милиона жертви, което е 9 пъти повече от украинските жертви. "
Коментиран от #31
18:34 28.01.2026
27 Град Козлодуй
До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":С помощ от България Зеленски може да победи Русия.
18:34 28.01.2026
28 розовото пони путин😺👺🤡
18:36 28.01.2026
29 Полската
18:37 28.01.2026
30 Владимир Путин, президент
До коментар #25 от "Гого":Да загубиш война, която пръв вероломно си започнал и последващия Позор е по-лошо от смъртта !!!
18:37 28.01.2026
31 Фактически
До коментар #26 от "Факт":"С тази скорост, според един информиран служител, на военните на Зеленски ще са необходими 117 години, за да си върнат изгубените територии “, заключи Сиймон Херш американски разследващ журналистът и политик.
18:37 28.01.2026
32 Гробар
Коментиран от #36
18:38 28.01.2026
33 ТОДОР СТОЯНОВ
18:39 28.01.2026
34 Учил ли си азбуката? ...там пише
До коментар #12 от "Шорошката пропаганда":руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака! Жив пример и олицетворение на пропаднал и опростачен глупак кАпей!
18:41 28.01.2026
35 604
18:42 28.01.2026
36 Руската пропаганда
До коментар #32 от "Гробар":Има за цел глупаците.
18:42 28.01.2026
37 Ганчев
18:44 28.01.2026