Брус Спрингстийн се обяви срещу Доналд Тръмп с песен! Тръмп: Залязващ рокаджия

Брус Спрингстийн се обяви срещу Доналд Тръмп с песен! Тръмп: Залязващ рокаджия

29 Януари, 2026 07:44 1 072 15

Демократите казаха, че няма да се съгласят да продължат финансирането на Министерството на вътрешната сигурност, ако администрацията на Тръмп не ограничи репресивните си мерки срещу имиграцията

Брус Спрингстийн се обяви срещу Доналд Тръмп с песен! Тръмп: Залязващ рокаджия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Брус Спрингстийн посвещава новата си песен на хората в Минеаполис. В нея той критикува операцията за борба с незаконната имиграция, започната в града от президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В текста на Streets of Minneapolis ("Улиците на Минеаполис"), който бе издаден вчера, се пее за "град в пламъци, борещ се срещу огън и лед под ботуша на окупатор", който Спрингстийн нарича "частната армия на крал Тръмп".

Музикантът съобщи, че е написал и записал песента в края на миналата седмица и я е издал като реакция на второто убийство на протестиращ гражданин в Минеаполис от агенти на федералните имиграционни власти.

"Посветена е на хората в Минеаполис, на нашите невинни съседи имигранти и е в памет на Алекс Прети и Рене Гуд", пише той, споменавайки имената на двете жертви.

Абигейл Джаксън, говорител на Белия дом, коментира: "Правителството "Тръмп" е съсредоточено върху убеждаването на щатските и местните демократи да работят с федералните правоохранителни органи за отстраняване на криминалните и незаконно пребиваващи чужденци от техните населени места – а не върху случайни песни, изразяващи маловажни мнения и разпространяващи неточна информация".

Баладичната песен на Спрингстийн, построена върху мелодия от акустична китара и вокали и включваща соло с хармоника, завършва с възгласи "ICE Out!" ("Вън Бюрото за имиграционен и митнически контрол, АЙС!").

"О, наш Минеаполис, чувам гласа ти", пее The Boss, каквото е прозвището на Спрингстийн. "Пеейки всред кървавата мъгла / Ще застанем в защита на тази земя / И на странника (чужденеца) сред нас."

Заглавието е отглас от Streets of Philadelphia ("Улиците на Филаделфия"), титулната песен на филма от 1993 г. "Филаделфия" с Том Ханкс в главната роля.

До издаването на песента на Спрингстийн се стига непосредствено след като и английският певец и текстописец Били Браг, известен като автор на музика с протестно съдържание, написа в неделя и издаде още на следващия ден City of Heroes ("Град на герои"). Браг обяви публично, че песента е вдъхновена от убийството на Прети, а в основата му е "храбростта на хората в Минеаполис".

Спрингстийн отдавна критикува президента, който, на свой ред, определи рок иконата като "прехвален" изпълнител.

Последният сблъсък между тях бе миналата година, когато музикантът по време на турне в Англия, каза пред публиката, че Америка е "попаднала в ръцете на корумпирано, некомпетентно и изменническо правителство". Тръмп отговори с думите, че Спрингстийн е "залязващ рокаджия".

Междувременно лидерът на демократите в Сената Чък Шумър каза, че агентите на федералните имиграционни власти не бива да ходят повече маскирани и че трябва да спазват и други ограничения, като например да носят боди камери. Искането бе отправено като част от условия, поставени от него към Тръмп, за да бъде продължен изтичащият в събота краен срок за продължаване на финансирането на федералното правителство, предаде Ройтерс.

Шумър добави, че служителите на Бюрото за имиграционен и митнически контрол, което е част от структурата на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, трябва да се подчиняват на същите правила за употребата на сила, на които се подчинява и местната полиция; за АЙС по думите му трябва да важат и по-строги правила, при които агентите на Бюрото да могат да извършват претърсвания на адреси само със съдебна заповед.

Демократите казаха, че няма да се съгласят да продължат финансирането на Министерството на вътрешната сигурност, ако администрацията на Тръмп не ограничи репресивните си мерки срещу имиграцията.

Ведомството е подложено на критики заради случая със смъртта на Прети в събота, който стана вторият американски гражданин, убит в Минеаполис в рамките на напрежението между представителите на местната общност и имиграционните власти.


САЩ
