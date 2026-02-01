Володимир Зеленски: Следващият кръг на тристранните преговори с Русия и САЩ в Абу Даби ще е в сряда и четвъртък

Новият кръг на преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ ще се състои в Абу Даби, Обединените арабски емирства, в сряда и четвъртък - 4 и 5 февруари, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Той добави, че Киев е готов за "дискусия по същество".
"Току-що нашият преговарящ екип ми представи доклад. Датите за следващите тристранни срещи са определени - 4 и 5 февруари в Абу Даби", заяви украинският държавен глава в социалната платформа "Екс".
"Украйна е готова за дискусия по същество и ние имаме интерес резултатът от тези срещи да ни доближи до реален и достоен край на войната", отбеляза той.
Вчера Зеленски заяви, че украинските представители се подготвят за дипломатически срещи идната седмица. Според Франс прес с това изказване той е дал знак, че отпада вариантът за среща днес в Абу Даби между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, както се говореше.
