Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Следващият кръг на тристранните преговори с Русия и САЩ в Абу Даби ще е в сряда и четвъртък
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Следващият кръг на тристранните преговори с Русия и САЩ в Абу Даби ще е в сряда и четвъртък

1 Февруари, 2026 14:08 742 34

  • русия-
  • украйна-
  • рустем умеров-
  • кирило буданов-
  • абу даби-
  • володимир зеленски

Украйна е готова за дискусия по същество и ние имаме интерес резултатът от тези срещи да ни доближи до реален и достоен край на войната, отбеляза Зеленски

Володимир Зеленски: Следващият кръг на тристранните преговори с Русия и САЩ в Абу Даби ще е в сряда и четвъртък - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Новият кръг на преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ ще се състои в Абу Даби, Обединените арабски емирства, в сряда и четвъртък - 4 и 5 февруари, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той добави, че Киев е готов за "дискусия по същество".

"Току-що нашият преговарящ екип ми представи доклад. Датите за следващите тристранни срещи са определени - 4 и 5 февруари в Абу Даби", заяви украинският държавен глава в социалната платформа "Екс".

"Украйна е готова за дискусия по същество и ние имаме интерес резултатът от тези срещи да ни доближи до реален и достоен край на войната", отбеляза той.

Вчера Зеленски заяви, че украинските представители се подготвят за дипломатически срещи идната седмица. Според Франс прес с това изказване той е дал знак, че отпада вариантът за среща днес в Абу Даби между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, както се говореше.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    23 3 Отговор
    Зеления май още не е разбрал, че от него нищо не зависи. Вчера имаше среща между руснаците и американците където обсъдиха менюто.

    14:11 01.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    4 26 Отговор
    Браво на украинския ми колега.
    Отново взе инициативата и вече определя дали и кога да има преговори, докато аз се крия по бункери и бърша coполи. Малодец 👍

    14:12 01.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Спецназ

    14 0 Отговор
    На Гущера са му дали 3 дена за размисъл дали да приеме , или ДА!

    Дано не предозира от вълнение!

    14:14 01.02.2026

  • 6 Друже

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пусни обява по телевизиите, тук само тролове има.

    14:15 01.02.2026

  • 7 Зельо

    16 0 Отговор
    пак го е ударил токът!

    14:16 01.02.2026

  • 8 БОЛШЕВИК

    15 0 Отговор
    Предавай се наркоманче, стига си врътка ръководствата на половин свят!

    14:16 01.02.2026

  • 9 ...не било пудра захар.

    15 0 Отговор
    Алкохолът и др0гата, не прощават на никого.

    Коментиран от #26

    14:17 01.02.2026

  • 10 Тодор Тагарев, военен министър

    1 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Съдейки по минусите нито една русофилска копейка не гори от желание да излиза от ЕС и еврозоната и да заживее пребогато в щедрия Pуccкий Мир.
    Пачему тoвapищи ???....😆😆😆

    Коментиран от #12

    14:18 01.02.2026

  • 11 Малкия холандец

    11 0 Отговор
    От утре пак ще им изтръскват електропреносната мрежа от лед и висулки.

    14:19 01.02.2026

  • 12 БОЛШЕВИК

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    ЕС е пред разпад от самосебе си. Лошото за нас е, че останахме без валута и при разпадането на Сборището ще ни върнат в каменната ера тоя път. На 10.11.1989г. ни върнаха само един век назад.

    14:22 01.02.2026

  • 13 Смъркача

    10 0 Отговор
    Е абсолютно бита карта и отлита с двеста … И да си припомним кои лидери са потомци на нацисти от Абвера !

    14:23 01.02.2026

  • 14 Въпрос

    12 0 Отговор
    Вярно ли е че кмета на Kiiw е призовал жителите му да го напуснат ? Също като ония умник дето призоваваше - Не купувайте ! Хихи

    14:26 01.02.2026

  • 15 Подправения кантар

    9 0 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    14:28 01.02.2026

  • 16 Подправения кантар

    6 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:28 01.02.2026

  • 17 Подправения кантар

    5 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #25

    14:28 01.02.2026

  • 18 Подправения кантар

    6 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:29 01.02.2026

  • 19 А до тогава

    11 0 Отговор
    ще съществувате ли ......все още. Минус 25 предвиждат

    14:29 01.02.2026

  • 20 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    7 0 Отговор
    Брадатото джудже пак увърта. Достойния край за победените укри е един - горко им на победените.

    14:33 01.02.2026

  • 21 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    В 16 часа в НДК зала 3 основаваме движение Булекзит.

    14:34 01.02.2026

  • 22 Щомтрябва

    3 0 Отговор
    Унгарският премиер Виктор Орбан обяви миналата седмица, че Европейският съюз е представил на европейските лидери документ, съдържащ финансовите искания на Украйна за 1,5 трилиона долара финансова подкрепа.

    14:42 01.02.2026

  • 23 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 0 Отговор
    И Навални много се перчеше, но в дранголника за няколко месеца му стопиха лагерите. Всичките тия охранени катили същото ги чака. Пшеничена каша от фуражно жито веднъж на ден, докато зъбите им започнат да се клатят и падат. Нощем изключване на парното, а денем заключване на нара и забрана да седят.

    14:42 01.02.2026

  • 24 татунчо 🍌

    4 0 Отговор
    Докато не седнат зеля и Путин на масата за преговори - няма да се случи нищо различно от досегашните спектакли ! Само бла-бла и ....дотам ......Едните искали , другите - не искали и така до безкрай .

    Коментиран от #28

    14:43 01.02.2026

  • 25 Ха-ха

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:43 01.02.2026

  • 26 БАРС

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "...не било пудра захар.":

    ПРАВ СИ ,НО ПРОБЛЕМЪТ Е ,ЧЕ ГО СЛУША ЦЯЛО ЕС ТА И САЩ И ГО ЗНАЯТ ,СЕ Е НАРКОМАН И НИТО ЕДИНПЪТ НЕ ГО ПРОВЕРИХА ПРЕДИ ДА ИЗЛЕЗЕ ДА ГОВОРИ ПРЕД ООН ЕС И БОГ ЗНАЕ КЪДЕ.ИМАМ ЧУВСТВО О ,ЧЕ ТАКЪВ ИМ ТРЯБВА ПРЕЗИДЕНТ НАРКОМАН НА УКРАИНА ЗА ДА ИЗПАЛНЯВА ТЕХНИТЕ ПРИЩЯВКИ НА ЗАПЪДА ДЕ А ИМЕННО ДА БИЯТ ПО РОСИЯ И ДА ГИ СКАРАТ ДВАТА БРАТСКИ НАРОДА

    14:45 01.02.2026

  • 27 Ехеее

    1 7 Отговор
    Русийката в поза партер на килимчето на Тръмп 😂

    14:47 01.02.2026

  • 28 В Русия

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "татунчо 🍌":

    искали прекратяване на така нареченото СВО, било пълен провал. И те са на мнение, че не могат да продължат войната, а и преговорите до нищо не водят.

    Коментиран от #32

    14:50 01.02.2026

  • 29 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 0 Отговор
    И нацюгите да не страдат от илюзията, че ще могат да се скрият в чужбина. ЕС ще ги подкрепя, докато са на власт и подписват заеми. Като някои бизнесмени през прехода. Подписваха за 20 милиона заем, за да им дадат 2 милиона. След капитулацията западняците ще ги ликвидират за да замлъкнат завинаги. Заедно със семействата им.

    14:51 01.02.2026

  • 30 Тоя обаче

    2 0 Отговор
    Все ни мята съобщения за кошчето. Непоискани услуги и съобщения. Кибер терорист

    14:53 01.02.2026

  • 31 Стои пърди и обяви

    4 0 Отговор
    Мине не мине и все нещо обявява, заявява, посочва....

    Коментиран от #33

    14:54 01.02.2026

  • 32 A в Украйна

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "В Русия":

    Не знаят че ПВОто е пълен провал, седят си мирно и кротко без ток, вода и парно и се молят да няма още провали!

    Коментиран от #34

    14:57 01.02.2026

  • 33 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Стои пърди и обяви":

    Всяка вечер зеления гном отправя по телевизията обръщение към нацията. Няма кой да го слуша, защото им спряха тока.

    15:00 01.02.2026

  • 34 Руски депутати заявиха,

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "A в Украйна":

    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    15:02 01.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания