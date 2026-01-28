Нетаняху: Възстановяването на ивицата Газа зависи от демилитаризацията на "Хамас"

Възстановяването на ивицата Газа няма да започне, докато районът не бъде демилитаризиран и тунелите, построени от "Хамас", не бъдат унищожени, заяви снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от ДПА.



Нетаняху каза, че е решен да приложи мирния план, предложен от САЩ, който призовава за разоръжаване на "Хамас". Той повтори, че това може да стане "по лесния или по трудния начин. Но във всеки случай ще стане".



Палестинското движение "Хамас" до този момент отхвърля разоръжаването.



Ивицата Газа бе до голяма степен разрушена във войната между Израел и "Хамас", която започна, след като бойци на палестинското ислямистко движение нахлуха в Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души и вземайки още 250 за заложници. Израел след това започна масирана атака срещу крайбрежния анклав, която го превърна в руини.



Нетаняху повтори, че Израел ще запази контрола си над ивицата Газа, но не даде повече подробности.



Израелският премиер по-рано предупреди Техеран да не напада Израел, като заплаши, че ако Ислямската република го направи, той "ще отговори със сила, каквато Иран никога не е виждал досега".

