Тръмп след увеличените мита за Сеул: Ще намерим как да се разберем с Южна Корея

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Южна Корея ще намерят решение относно обявеното от него увеличение на вносните мита върху южнокорейски стоки, предаде днес новинарската агенция на страната Йонхап.

В изявление в социалните мрежи Тръмп обяви в понеделник, че митата върху южнокорейския внос, включително автомобилите, ще бъдат увеличени до 25%, защото парламентът на азиатската държава, съюзник на САЩ, не е изпълнил своята част от споразумението, което той е сключил с президента на страната.

"Ще намерим начин да се споразумеем с Южна Корея", цитира Йонхап думите на Тръмп пред журналисти в Белия дом преди американският президент да замине за щата Айова.

Новината разтревожи властите в Сеул. Официални южнокорейски представители казаха, че са били изненадани и се опитват да намерят отговор на това, което може да се окаже удар върху страната, разчитаща предимно на износа. Южна Корея се съгласи да инвестира големи суми в САЩ в замяна на намаляване на митата, отбелязва Ройтерс.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун каза, че на предстоящия конгрес на управляващата Корейска трудова партия ще бъдат разкрити планове за следващия етап на по-нататъшното укрепване на способностите за ядрено възпиране на страната, предаде тази сутрин севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Под ръководството на лидера на Северна Корея Ким Чен-ун вчера бе направено успешно изпитание на реактивна система за залпов огън на ракети с голям калибър, допълни КЦТА.