Путин посреща в Кремъл временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа

28 Януари, 2026 05:25, обновена 28 Януари, 2026 05:31 517 9

  • русия-
  • сирия-
  • владимир путин-
  • президент-
  • ахмед ал-шараа

Страните планират да обсъдят състоянието и перспективите на двустранните отношения, както и текущата ситуация в Близкия изток

Путин посреща в Кремъл временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин ще проведе разговори в сряда с временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа, който пристига в Москва за поредно работно посещение.

Страните планират да обсъдят състоянието и перспективите на двустранните отношения в различни области, както и текущата ситуация в Близкия изток, съобщи по-рано Кремъл.

Предишното посещение на сирийския лидер в Москва се състоя преди малко повече от три месеца - на 15 октомври 2025 г. той се срещна с Путин в Кремъл. Това беше първото посещение на ал-Шараа в Русия и първият личен контакт между двамата лидери на най-високо ниво след смяната на властта в Сирия.

Путин и ал-Шараа обсъдиха тогава състоянието и перспективите за развитие на руско-сирийските отношения в политическата, търговско-икономическата и хуманитарната сфера. Обсъдена беше и ситуацията в Близкия изток. По-късно прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков съобщи, че темата за руските военни бази в Сирия също е била на дневен ред.

След срещата вицепремиерът Александър Новак съобщи, че страните са обсъдили конкретни проекти в областта на енергетиката и транспорта, развитието на туризма, здравеопазването и културните и хуманитарни въпроси. Той добави, че са били обсъдени и хуманитарни доставки за Сирия. Тези въпроси ще бъдат обсъдени, обяви тогава вицепремиерът, добавяйки, че Дамаск е заинтересован от доставки на пшеница, храни и лекарства.

Сирийският външен министър Асаад ал-Шибани заяви през октомври, че Дамаск обсъжда преглед на предишни споразумения с Москва, но все още не са постигнати нови. Говорейки за руските бази в Сирия, той подчерта, че това е предмет на преговори между двете страни.

В края на годината ал-Шибани се срещна с руския президент в Москва. Руският външен министър Сергей Лавров обяви това на 24 декември, отбелязвайки, че сирийската страна е изразила желание за задълбочаване на връзките. Кремъл не коментира дали на тази среща е била обсъждана съдбата на руските военни бази, посочва РИА Новости.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    3 3 Отговор
    Въпросът с базите е решен: Базите остават

    Коментиран от #5, #8

    05:33 28.01.2026

  • 2 Само

    4 4 Отговор
    терористи са се събрали... и тоя да гледа да си подсигури убежище в рашистан

    05:39 28.01.2026

  • 3 Уфф

    3 5 Отговор
    Даже джихадистите в Сирия са по умни от нашите психо десни талибани!

    Коментиран от #6

    05:42 28.01.2026

  • 4 Домашен любимец

    5 4 Отговор
    Ха, вярвайте на президенти и особено на този от Ленинград! Предаде Асат, сега посреща неговия палач! Други пресни примери не ми стигат сили да ви дам, клавеатурата ми е обляна в сълзи и сополи! Цял живот заблуда, че Русия е някаква морална сила! На полесражението който ги хване ги пребива от побой, но поне вярвах, че имат нещо от Духа и то принадлежи само на тях в сравнение с другите народности! Ето - падение!

    05:43 28.01.2026

  • 5 михихи

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    остават....само л.тата след орките.арабелите вече показаха

    05:49 28.01.2026

  • 6 отивай

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Уфф":

    да си сирийска булка

    05:50 28.01.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    2 2 Отговор
    Среща на два талибана, единия пресен-пресен и не толкова крадлив, а другия отлежава в бункер и ужасно крадлив!

    05:52 28.01.2026

  • 8 Домашен любимец

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Базите там не им вършат никаква работа, освен да има терористите кой да трепят, когато им се претрепе някой! По скоро ги държи за вътрешна употреба, да заблуждава руснаците и азиатските народности, че все още представлява нещо на този свят! Но, това е лансирания от мафията управленец, произлязъл от службите!

    05:54 28.01.2026

  • 9 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    06:10 28.01.2026

Новини по държави:
