Путин посреща в Кремъл временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа

Руският президент Владимир Путин ще проведе разговори в сряда с временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа, който пристига в Москва за поредно работно посещение.

Страните планират да обсъдят състоянието и перспективите на двустранните отношения в различни области, както и текущата ситуация в Близкия изток, съобщи по-рано Кремъл.

Предишното посещение на сирийския лидер в Москва се състоя преди малко повече от три месеца - на 15 октомври 2025 г. той се срещна с Путин в Кремъл. Това беше първото посещение на ал-Шараа в Русия и първият личен контакт между двамата лидери на най-високо ниво след смяната на властта в Сирия.

Путин и ал-Шараа обсъдиха тогава състоянието и перспективите за развитие на руско-сирийските отношения в политическата, търговско-икономическата и хуманитарната сфера. Обсъдена беше и ситуацията в Близкия изток. По-късно прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков съобщи, че темата за руските военни бази в Сирия също е била на дневен ред.

След срещата вицепремиерът Александър Новак съобщи, че страните са обсъдили конкретни проекти в областта на енергетиката и транспорта, развитието на туризма, здравеопазването и културните и хуманитарни въпроси. Той добави, че са били обсъдени и хуманитарни доставки за Сирия. Тези въпроси ще бъдат обсъдени, обяви тогава вицепремиерът, добавяйки, че Дамаск е заинтересован от доставки на пшеница, храни и лекарства.

Сирийският външен министър Асаад ал-Шибани заяви през октомври, че Дамаск обсъжда преглед на предишни споразумения с Москва, но все още не са постигнати нови. Говорейки за руските бази в Сирия, той подчерта, че това е предмет на преговори между двете страни.

В края на годината ал-Шибани се срещна с руския президент в Москва. Руският външен министър Сергей Лавров обяви това на 24 декември, отбелязвайки, че сирийската страна е изразила желание за задълбочаване на връзките. Кремъл не коментира дали на тази среща е била обсъждана съдбата на руските военни бази, посочва РИА Новости.