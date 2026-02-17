Задържаха учител за секс с ученичка и блудство с друга в Плевенско

Учител от Плевенско е задържан за сексуално посегателство над две 13-годишни момичета, на които преподавал, съобщи Нова тв. На преподавателя е повдигнато обвинение на база показанията от децата.

29-годишният мъж преподава математика в училището в село Садовец. Той е обвинен в сексуален контакт с едно 13-годишно момиче и блудство с друго на същата възраст. Според Прокуратурата посегателствата са извършени в края на декември миналата година и в началото на февруари 2026-а. Районната прокуратура в Плевен е внесла искане за постоянен арест на заподозрения.

Това е поредният подобен случай у нас. През лятото в София беше арестуван и друг учител - отново по обвинения в педофилия. По думите на потърпевшата 30-годишният ѝ преподавател по физическо възпитание я водил 6-7 пъти в хостел.