Задържаха учител за секс с ученичка и блудство с друга в Плевенско

17 Февруари, 2026 14:04 2 090 43

  • плевенско-
  • садовец-
  • секс-
  • блудство

Това е поредният подобен случай у нас

Задържаха учител за секс с ученичка и блудство с друга в Плевенско - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Учител от Плевенско е задържан за сексуално посегателство над две 13-годишни момичета, на които преподавал, съобщи Нова тв. На преподавателя е повдигнато обвинение на база показанията от децата.

29-годишният мъж преподава математика в училището в село Садовец. Той е обвинен в сексуален контакт с едно 13-годишно момиче и блудство с друго на същата възраст. Според Прокуратурата посегателствата са извършени в края на декември миналата година и в началото на февруари 2026-а. Районната прокуратура в Плевен е внесла искане за постоянен арест на заподозрения.

Това е поредният подобен случай у нас. През лятото в София беше арестуван и друг учител - отново по обвинения в педофилия. По думите на потърпевшата 30-годишният ѝ преподавател по физическо възпитание я водил 6-7 пъти в хостел.


България
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа

    39 5 Отговор
    Ами, това е разбирането за българската демокрация, за съжаление... Вече 36 години, държава няма... Само разбойници ни управляват, затова сме на това дередже.... И особено силен упадък през последните 15 години управление на ГЕРБ/ДПС

    Коментиран от #14

    14:07 17.02.2026

  • 2 Бай Амет

    20 4 Отговор
    Ей начи, абе мъжко нямали та се занимаваш с глупости???

    14:07 17.02.2026

  • 3 Определено

    22 5 Отговор
    И този педрофил е Учител като лама.
    А колежките му ни лук яли ни лук мирисали, но си заслужават отбив от бонусите за мълчанието.

    Коментиран от #7

    14:08 17.02.2026

  • 4 честен ционист

    16 2 Отговор
    Към септември да пуснете бъдещия татко да си припознае чавето.

    14:08 17.02.2026

  • 5 Точен

    17 11 Отговор
    От ПП/ДБ? Както обикновено...

    14:09 17.02.2026

  • 6 прокопи

    29 3 Отговор
    Какво е, ако циганка на дванадесет години, забременее?

    Коментиран от #30

    14:09 17.02.2026

  • 7 честен ционист

    26 7 Отговор

    До коментар #3 от "Определено":

    Трудно е да се каже учител.. ПП/ДБ правиха някакви ЛГБТ промени в Закона за образованието и отдавна вече назначават за преподаватели хора без педагогическо образование.

    14:10 17.02.2026

  • 8 Хаха

    34 4 Отговор
    На ви, млади учители. Нали квичите, че старите не ставали, били в пенсионна възраст. А младите, са още по- големи бokлуци. Сеч трябва в тая държава, от дъно.

    Коментиран от #40

    14:11 17.02.2026

  • 9 Сатана Z

    31 2 Отговор
    В Плевен и околията сексът с ученичка е народен спорт от освобождението до наши дни.
    Не на дрогата и чалгата.

    14:12 17.02.2026

  • 10 саЛама Иво

    20 6 Отговор
    Ние от ПеПефили и ДеБераси заставаме твърдо зад учителя.

    14:15 17.02.2026

  • 11 Учителките

    16 1 Отговор
    защо не ги задържат?

    Коментиран от #21

    14:16 17.02.2026

  • 12 Мнение

    22 5 Отговор
    Сега Ганчо разбра ли, че ППДБ е "Партия на педофилите с държавна безопасност"

    14:16 17.02.2026

  • 13 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    18 5 Отговор
    Педофилия и п••расия -гарантирано от ППДБ...

    14:16 17.02.2026

  • 14 При БКП

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "Даа":

    педифилия нямаше!

    Коментиран от #16

    14:17 17.02.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    10 6 Отговор
    Две тухли и умерен удар една към друга, а помежду им - топки !

    14:19 17.02.2026

  • 16 А де бе... !

    5 19 Отговор

    До коментар #14 от "При БКП":

    Татко Ленин дажи и жените направи общи 1917 г !

    Коментиран от #35

    14:21 17.02.2026

  • 17 Ако са от лилавите

    23 4 Отговор
    Даже не им е било за първи път
    Те почват камасутрата от 10годишни

    14:21 17.02.2026

  • 18 Народен съд

    13 3 Отговор
    ЕвродУпетатите от ППДБ,ДПС на Доган ,БСП и ГЕйРБ преди няколко дни в еврЕопарламента гласуваха,че вече не само жените могат да раждат деца и да бъдат майки ...

    14:21 17.02.2026

  • 19 Анонимен

    14 6 Отговор
    Това е резултатът от либерализмът. Във всички други общества, на тия им се случват "инциденти" в затвора и дори роднините им се правят, че никога не са се раждали.

    Коментиран от #20

    14:25 17.02.2026

  • 20 При соца

    8 10 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    нямаше ли блудство с малолетни бе, умник?

    14:30 17.02.2026

  • 21 Трол

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Учителките":

    Те не правят такива неща.

    14:31 17.02.2026

  • 22 Така е

    6 4 Отговор
    Да ви кажа не съм от малцинствата но си спомням мечтата на моята дъщеря и нейната приятелка на тези години беше да не са девствени все още

    14:32 17.02.2026

  • 23 Цензура

    19 1 Отговор
    Чакайте малко, не знаем нищо за случая. Има ли изобщо доказатерства, или само твърдения и обвинения? Може човекът да е наклеветен от мaнгaсaрянките !!! Да не говорим, че в тяхната общност е нормално 13-годишни да рaждат, ама тогава не е педoфилство, а "етнокултурна особеност" !!!

    14:34 17.02.2026

  • 24 Адвокат

    11 2 Отговор
    Две ученички изнасилили учител!

    14:36 17.02.2026

  • 26 Васо

    14 2 Отговор
    То малкото чекненце си сложило силион, надуло си джуките, татуирало си кожен пробой на задните части, има сигурно 100 бройки, праща клипове по вайбър и голи снимки, учителят виновен! В такъв случай задръжте и ученичката, бе! Тя знае, че не трябва да орави секс! Тя е съблазнила учителя! А римляните кой ше ги задържи, защото жените им раждат на 1 години, а?

    14:43 17.02.2026

  • 27 Родителите

    5 4 Отговор
    Циганите не си пускат децата след 12 години да посещават училище убедени сме че всяко едно българско училище има поне по един изратен извратена даскалска или даскал по американски модел

    14:46 17.02.2026

  • 28 Мадуро

    5 2 Отговор
    На кадрите на ГЕРБ не може да се разчита.

    14:47 17.02.2026

  • 29 Цвете

    3 3 Отговор
    ОТВРАЩЕНИЕ ОТ ИЗВЪРТЕНЯК.ДА ГО БИЯТ ДО ПОСИНЯВАНЕ И СЛЕД ТОВА ДА СИ ТЪРСИ РАБОТА, КАТО ОБЩ РАБОТНИК.👎😠🤔

    14:50 17.02.2026

  • 30 Механик

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "прокопи":

    Там е друго. Когато ромка на 13 години роди, това се казва "културни особености".
    Ти не си ли разбрал, че Европа е на две скорости? За едни може, за други не.

    14:51 17.02.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    15 0 Отговор
    Взел си белята с 13 годишни циганки. За кво му е трябвало...Сега ще го спукат да им плаща.

    14:51 17.02.2026

  • 32 Трън в гащите

    7 2 Отговор
    Не виждам да пишете думата «педофил», лакто всеки ден пишете за случая Петрохан.

    14:51 17.02.2026

  • 33 Цвете

    1 5 Отговор
    ОТВРАЩЕНИЕ ОТ ИЗВЪРТЕНЯК.ДА ГО БИЯТ ДО ПОСИНЯВАНЕ И СЛЕД ТОВА ДА СИ ТЪРСИ РАБОТА, КАТО ОБЩ РАБОТНИК.👎😠🤔

    14:52 17.02.2026

  • 34 Килото

    11 0 Отговор
    И аз да съм, и аз ще я опердаша. По гарите на София, Бургас, Варна мургави 10-11 годишни римлянки, които проституират. Защо не задържите тях и масленозелените им сводници? Какво се правите на ударени?

    14:53 17.02.2026

  • 35 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "А де бе... !":

    Жените винаги са били общи до някъде. Не ги е направил такива Ленин. И това е глупава опорка. Всички по-възрастни знаят, че по онова време многоженсвоо се преследваше строго, а извънбрачните връзки често водеха до "другарски съд" и партийния билет в кошчето.
    Не казвам, че тогава не е имало педофили. Имало ги е от както свят светува. Но сега ви осттавихте да се зарпищолите много и ще се наложи да ви лекуваме принудително.

    Коментиран от #36

    14:54 17.02.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Тогава си се женеха. Моите съученички половината не добутаха до 10 клас. И не бяха циганки. За това бяхме 9 милиона. Сега техните деца са на по 40-45г. и нито имат семейства нито деца.

    15:02 17.02.2026

  • 37 Цигански номера

    7 0 Отговор
    Мургавелата му пуска няколко пъти.После пуска жалба и роднините почват да изнудват даскала.Нищо,че тя на тринайсет вече е раждала.

    Коментиран от #43

    15:02 17.02.2026

  • 38 хаха

    2 1 Отговор
    Лъснаха им педофилските дирници на тези добичета байганьовците.

    15:06 17.02.2026

  • 39 Георги Илиев Митев

    5 0 Отговор
    Явно вожда на ИТН другаря Слави Трифонов има голямо въздействие върху жителите на областта, която се слави с беззаконие, секс и кражби, чрез измами на пари от най-бедните. Пропаганда на беззаконие, секс, алчност и измами води до потърпевши с най-нисък статут.

    15:11 17.02.2026

  • 40 Марио

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    От дъно братле, от дъно!

    15:14 17.02.2026

  • 41 Тити

    0 0 Отговор
    Да сте чули за римският електорат когато имат деца на 13 години за тях наказания няма. Отдавна вече 12-13 годишните се плащат нон стоп ама явно учителя е изтегл късата клечка.

    15:28 17.02.2026

  • 42 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Още един будист...
    Петроханно ми е!

    15:34 17.02.2026

  • 43 Ти беше ли там да видиш?

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Цигански номера":

    Да ме би да им свети с фенерче?
    Лъска ли..
    чадъра?

    15:34 17.02.2026

