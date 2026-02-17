Задържаха учител за секс с ученичка и блудство с друга в Плевенско

Учител от Плевенско е задържан за сексуално посегателство над две 13-годишни момичета, на които преподавал, съобщи Нова тв. На преподавателя е повдигнато обвинение на база показанията от децата.
29-годишният мъж преподава математика в училището в село Садовец. Той е обвинен в сексуален контакт с едно 13-годишно момиче и блудство с друго на същата възраст. Според Прокуратурата посегателствата са извършени в края на декември миналата година и в началото на февруари 2026-а. Районната прокуратура в Плевен е внесла искане за постоянен арест на заподозрения.
Това е поредният подобен случай у нас. През лятото в София беше арестуван и друг учител - отново по обвинения в педофилия. По думите на потърпевшата 30-годишният ѝ преподавател по физическо възпитание я водил 6-7 пъти в хостел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даа
Коментиран от #14
14:07 17.02.2026
2 Бай Амет
14:07 17.02.2026
3 Определено
А колежките му ни лук яли ни лук мирисали, но си заслужават отбив от бонусите за мълчанието.
Коментиран от #7
14:08 17.02.2026
4 честен ционист
14:08 17.02.2026
5 Точен
14:09 17.02.2026
6 прокопи
Коментиран от #30
14:09 17.02.2026
7 честен ционист
До коментар #3 от "Определено":Трудно е да се каже учител.. ПП/ДБ правиха някакви ЛГБТ промени в Закона за образованието и отдавна вече назначават за преподаватели хора без педагогическо образование.
14:10 17.02.2026
8 Хаха
Коментиран от #40
14:11 17.02.2026
9 Сатана Z
Не на дрогата и чалгата.
14:12 17.02.2026
10 саЛама Иво
14:15 17.02.2026
11 Учителките
Коментиран от #21
14:16 17.02.2026
12 Мнение
14:16 17.02.2026
13 Урсул фон РептиЛайнян🐍
14:16 17.02.2026
14 При БКП
До коментар #1 от "Даа":педифилия нямаше!
Коментиран от #16
14:17 17.02.2026
15 АГАТ а Кристи
14:19 17.02.2026
16 А де бе... !
До коментар #14 от "При БКП":Татко Ленин дажи и жените направи общи 1917 г !
Коментиран от #35
14:21 17.02.2026
17 Ако са от лилавите
Те почват камасутрата от 10годишни
14:21 17.02.2026
18 Народен съд
14:21 17.02.2026
19 Анонимен
Коментиран от #20
14:25 17.02.2026
20 При соца
До коментар #19 от "Анонимен":нямаше ли блудство с малолетни бе, умник?
14:30 17.02.2026
21 Трол
До коментар #11 от "Учителките":Те не правят такива неща.
14:31 17.02.2026
22 Така е
14:32 17.02.2026
23 Цензура
14:34 17.02.2026
24 Адвокат
14:36 17.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Васо
14:43 17.02.2026
27 Родителите
14:46 17.02.2026
28 Мадуро
14:47 17.02.2026
29 Цвете
14:50 17.02.2026
30 Механик
До коментар #6 от "прокопи":Там е друго. Когато ромка на 13 години роди, това се казва "културни особености".
Ти не си ли разбрал, че Европа е на две скорости? За едни може, за други не.
14:51 17.02.2026
31 Данко Харсъзина
14:51 17.02.2026
32 Трън в гащите
14:51 17.02.2026
33 Цвете
14:52 17.02.2026
34 Килото
14:53 17.02.2026
35 Механик
До коментар #16 от "А де бе... !":Жените винаги са били общи до някъде. Не ги е направил такива Ленин. И това е глупава опорка. Всички по-възрастни знаят, че по онова време многоженсвоо се преследваше строго, а извънбрачните връзки често водеха до "другарски съд" и партийния билет в кошчето.
Не казвам, че тогава не е имало педофили. Имало ги е от както свят светува. Но сега ви осттавихте да се зарпищолите много и ще се наложи да ви лекуваме принудително.
Коментиран от #36
14:54 17.02.2026
36 Данко Харсъзина
До коментар #35 от "Механик":Тогава си се женеха. Моите съученички половината не добутаха до 10 клас. И не бяха циганки. За това бяхме 9 милиона. Сега техните деца са на по 40-45г. и нито имат семейства нито деца.
15:02 17.02.2026
37 Цигански номера
Коментиран от #43
15:02 17.02.2026
38 хаха
15:06 17.02.2026
39 Георги Илиев Митев
15:11 17.02.2026
40 Марио
До коментар #8 от "Хаха":От дъно братле, от дъно!
15:14 17.02.2026
41 Тити
15:28 17.02.2026
42 Тити на Кака
Петроханно ми е!
15:34 17.02.2026
43 Ти беше ли там да видиш?
До коментар #37 от "Цигански номера":Да ме би да им свети с фенерче?
Лъска ли..
чадъра?
15:34 17.02.2026