Биляниш си потроши колата на АМ "Тракия" и се разбесня срещу управляващите (СНИМКИ)

Поп фолк певицата Биляниш публикува много емоционален и остър коментар за състоянието на българските пътища. След опасен инцидент на магистрала „Тракия“, звездата от лекия жанр избухна срещу начина, по който се краде от строежа и поддръжката на българските пътища, по които животите си губят стотици, а най-малкото (което никак пак не е малко) хиляди коли са потрошени от дупки и неравности.

В публикацията си Биляниш споделя снимки, на които става ясно, че автомобилът ѝ попада в дълбок кратер именно на магистралата, където се шофира с висока и често опасна скорост. Да не споменаваме и безразсъдните шофьори, които изпреварват неправилно и създават предпоставки за ПТП-та. Гумата се спуква, а певицата е принудена да спре в аварийната лента и да търси помощ посред нощ. „Колко още коли, тирове и автобуси трябва да се обърнат на безумните ви пътища? Колко хора трябва да се сблъскат със съдба много по-тежка от поредния скъп ремонт?“, с този въпрос тя започва тирадата си в социалните мрежи.

Биляниш дава глас на гнева си – според нея дупките по магистралата при разрешена скорост от 140 км/ч са животозастрашаващи, а случващото се не е ремонт, а чиста кражба. „Това е домът и маршрутите не само на моето дете, но и на вашите“, добавя тя, отправяйки силно послание към управляващите.

Изпълнителката подчертава, че нейното недоволство не е израз на политическа позиция – „не защото нямам мнение, а защото знам, че моето недоволство няма да направи разлика“. Въпреки това, тя призова за самосезиране, преди да се стигне до трагични последици.

Коментарът ѝ веднага предизвика бурни реакции в социалните мрежи – фенове ѝ я подкрепят и споделят свои подобни рискови и неприятни преживявания.

Биляниш приключва публикацията си с призив към всички шофьори да бъдат внимателни и да не подценяват опасностите по пътя, както и към институциите да се самосезират.