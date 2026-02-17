Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Биляниш си потроши колата на АМ "Тракия" и се разбесня срещу управляващите (СНИМКИ)

Биляниш си потроши колата на АМ "Тракия" и се разбесня срещу управляващите (СНИМКИ)

17 Февруари, 2026 13:59 2 725 25

  • биляниш-
  • тракия-
  • магистрала-
  • инцидент-
  • дупка на пътя-
  • ремонт-
  • поп фолк

Певицата избухна с яростна тирада онлайн

Биляниш си потроши колата на АМ "Тракия" и се разбесня срещу управляващите (СНИМКИ) - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк певицата Биляниш публикува много емоционален и остър коментар за състоянието на българските пътища. След опасен инцидент на магистрала „Тракия“, звездата от лекия жанр избухна срещу начина, по който се краде от строежа и поддръжката на българските пътища, по които животите си губят стотици, а най-малкото (което никак пак не е малко) хиляди коли са потрошени от дупки и неравности.

В публикацията си Биляниш споделя снимки, на които става ясно, че автомобилът ѝ попада в дълбок кратер именно на магистралата, където се шофира с висока и често опасна скорост. Да не споменаваме и безразсъдните шофьори, които изпреварват неправилно и създават предпоставки за ПТП-та. Гумата се спуква, а певицата е принудена да спре в аварийната лента и да търси помощ посред нощ. „Колко още коли, тирове и автобуси трябва да се обърнат на безумните ви пътища? Колко хора трябва да се сблъскат със съдба много по-тежка от поредния скъп ремонт?“, с този въпрос тя започва тирадата си в социалните мрежи.

Биляниш дава глас на гнева си – според нея дупките по магистралата при разрешена скорост от 140 км/ч са животозастрашаващи, а случващото се не е ремонт, а чиста кражба. „Това е домът и маршрутите не само на моето дете, но и на вашите“, добавя тя, отправяйки силно послание към управляващите.

Изпълнителката подчертава, че нейното недоволство не е израз на политическа позиция – „не защото нямам мнение, а защото знам, че моето недоволство няма да направи разлика“. Въпреки това, тя призова за самосезиране, преди да се стигне до трагични последици.

Коментарът ѝ веднага предизвика бурни реакции в социалните мрежи – фенове ѝ я подкрепят и споделят свои подобни рискови и неприятни преживявания.

Биляниш приключва публикацията си с призив към всички шофьори да бъдат внимателни и да не подценяват опасностите по пътя, както и към институциите да се самосезират.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    40 0 Отговор
    не че нещо, но катаджиите ще й напишат акт, че е карала с несъобразена скорост и затова е станала белята.

    14:02 17.02.2026

  • 2 Чалга

    22 7 Отговор
    Откровения

    14:02 17.02.2026

  • 3 Гласове от зайчарника в Банкя

    33 4 Отговор
    Тая, що ся хвърля камъни в градината на Бацо преди изборите?

    14:05 17.02.2026

  • 4 Иван Венков

    35 7 Отговор
    Биляниш е съвсем права в случая. Реално инфлуенсъри и публични личности, като нея могат да окажат влияние на нашият долен политически елит, поне да оправи основните магистрали: нещо вече постигнато в Третия свят.
    Повечето от вас не могат даже да си представят колко е приятно да се пътува по нормална магистрала.

    Коментиран от #24

    14:06 17.02.2026

  • 5 Олеле

    11 17 Отговор
    Ма коя е таа ве?!
    Явно и такава имало!
    Ами налага се и нея да преживеем!
    Боже, пази България, то бог няма де!

    Коментиран от #8, #16

    14:06 17.02.2026

  • 6 Гост

    37 4 Отговор
    А нещо за миризмата на крадените пари, когато текат към чалгаджийския ти джоб, след като си "пяла" на частното парти на някой от "ония", няма ли да коментираш, БиляниШшшш?! Все пак, ВИЕ най много печелите от "обслужването" на "ОНИЯ"...ама тогава парите не миришат...или миришат различно. А?!

    14:06 17.02.2026

  • 7 Борисов строи и краде

    22 2 Отговор
    Бойко,аз таз не я познавам

    14:08 17.02.2026

  • 8 А аз съм още по- неразпознаваем!

    24 1 Отговор

    До коментар #5 от "Олеле":

    Обикновен гражданин!
    Но наскоро пътувах по АМ-,,Тракия" от Пловдив до София...!
    Мога да кажа същото!
    Възмутително е на АМ,да има такива опасни дупки...!!!

    14:16 17.02.2026

  • 9 Факт

    10 5 Отговор
    Фолк певица ? Браво на тази жена ! Дрогираните рокаджии изобщо не усещат дупките .

    14:18 17.02.2026

  • 10 9689

    16 4 Отговор
    Катастрофата е заради джуките......

    14:19 17.02.2026

  • 11 При

    24 3 Отговор
    катастрофата явно ударът е бил по лицето, щото устните й са надути като балон. Дано се оправи

    14:20 17.02.2026

  • 12 Дидо

    8 3 Отговор
    Значи тази световно неизвестна стирка до сега е карала без винетка, така ли?

    14:25 17.02.2026

  • 13 Песен на чалгаджийката

    4 2 Отговор
    Мини ми отзад

    14:27 17.02.2026

  • 14 Продължаваме Промяната

    8 0 Отговор
    Тая чалгарка да млъква, че в момента управляващ е Гюров. Айдеу лево

    14:30 17.02.2026

  • 15 Има такива дупки защото

    13 0 Отговор
    Има такива като теб сама си написала че ги познаваш този ориенталски манталитет
    Това златотърсачество тръгва от тази чума за България чалгарството то е в основата на разрухата на тази държава

    14:33 17.02.2026

  • 16 БАРС

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Олеле":

    КАКВАТО И ДА Е В СЛУЧЕЯТ Е ПРАВА.АКО НЯМАШ КОЛА ТОВА НИКОГА НЯМА ДА ГО РАЗБЕРЕШ.ПО СКОРО Я НЯМАШ И ПО ДОБРЕ НЕ ВЗЕМАЙ ОТНОШЕНИЕ ПО ТЕМАТА

    14:34 17.02.2026

  • 17 Цяла нощ

    11 0 Отговор
    Работила за честно изкараните си пари.. нищо още няколко часа ще поработиш и всичко точно. Вдигаш тарифата и пито платено.

    14:35 17.02.2026

  • 18 Слънчасалия

    2 2 Отговор
    Тесльо.Магистратите са напълно безопасни,ако караш по метода теслиране(прелитане през дупките). Статистически е доказано.

    14:41 17.02.2026

  • 19 хаха

    4 0 Отговор
    Че оня Московски кат си утрепа детето, да не би някой нещо да му направи? абе тази защо се е направила на бостанско плашило?

    14:55 17.02.2026

  • 20 БОКО

    1 2 Отговор
    ДУПКИТЕ НА БИЛЯНката САМ, ЛИЧНО ША ГИ ЗАПЪЛНЯ С БАНКЯНСКИ БЯЛ КРЕМ КАРАМЕЛ....

    14:56 17.02.2026

  • 21 Мисирката

    1 0 Отговор
    тая още ли я шие ония гонитопковец

    15:09 17.02.2026

  • 22 Край

    3 0 Отговор
    То работила - хубаво ама данъците платили ли... данъци, осигуровки ... Или ще ревете като Кирил Маричков бог да го проси, че пенсия няма.

    15:14 17.02.2026

  • 23 Георги Илиев Митев

    1 0 Отговор
    Партиите и коалициите, цялата администрация на Република България от това се издържа и припечелва някоя и друга пара, за да увлича и други служби и служители, за да укриват взаимно кражбите си.

    15:20 17.02.2026

  • 24 Да бе да

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Венков":

    Съгласен съм само с едно казано от теб, че жената е права в случая. НО...инфлуенсъри, тотално безполезни, не могат да влияят на политиците. А и "политически елит" къде го видЕ в България това животно. Всички са селски батки-мафиоти и са "политици" само защото българския народ е съставен 70% от овце, 10% от предатели и остават някакви си 20% свестни хора които колкото и да се напъват не могат да изплуват от блатото.

    15:21 17.02.2026

  • 25 Тити

    0 0 Отговор
    А не така Боко и Шиши казват че караме по пътища слънце.

    15:30 17.02.2026