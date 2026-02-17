Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия атакува Одеса, щетите са изключително сериозни
  Тема: Украйна

Русия атакува Одеса, щетите са изключително сериозни

17 Февруари, 2026 11:08 1 843 83

  • украйна-
  • одеса-
  • русия-
  • война

Трима души бяха ранени при руска нощна атака срещу Одеса, съобщиха властите

Русия атакува Одеса, щетите са изключително сериозни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия атакува тази нощ за пореден път енергетиката в Одеса, съобщиха властите, предаде БТА.

"През нощта руснаците за пореден път атакуваха енергетиката в Одеса. По информация на (енергийното дружество) ДТЕК врагът за пореден път е нанесъл разрушителни удари по енергийната инфраструктура на Одеса", съобщиха от "Одеса. Официална", канал на кметството в Телеграм. "Щетите са изключително сериозни. Ремонтите за отстраняването им ще отнемат много време."

Аварийните екипи на ДТЕК в момента работят на терен и разчистват развалините.

Основната задача е възстановяване на електроснабдяването на критичните инфраструктурни обекти.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Трима души бяха ранени при руска нощна атака срещу Одеса. Пострадали са двама мъже, един от тях в тежко състояние, и жена. През нощта в града беше обявена въздушна тревога 6 пъти. Това съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

"Има щети по гражданската и енергийната инфраструктура. В един от районите е избухнал пожар на горните етажи на жилищна сграда. Повредени са магазин, бензиностанция, сервиз за ремонт на коли, гаражи", посочи той.

Всички съответни служби ликвидират последиците от нападението.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    52 5 Отговор
    А дано да са им уврели главите на руснаците!!! Никакво бавене не трябва да има с бандерите!!!

    Коментиран от #45, #46

    11:10 17.02.2026

  • 3 Гост

    42 4 Отговор
    Дерусификация! Всички енергийни мощности в незалежната са от времето на СССР. Така че, няма за какво да реват украинците, изпълнява се собсвената им идея!

    11:12 17.02.2026

  • 4 Българин

    28 4 Отговор
    След като местното население на възстава срещу Киев, то трябва да бъде наказано!
    Не случайно всички, които са живели на окупираните от хитлеристите територии, са носили позорно клеймо до края на живота си!

    11:15 17.02.2026

  • 5 1300 г България

    35 2 Отговор
    Ефките16 какво става.
    Нали пазеща въздушното пространство.

    Коментиран от #58

    11:17 17.02.2026

  • 6 Ако караме

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":

    По този аршин, половината държави трябва да се избият за земи. За кратко сме на този свят и си отиваме, а за оня свят джобове няма. Единствено душата е твоя и добякъде тялото ти докато не решат да го ваксинират. Земята е била тука преди нас и ще ни надживее.

    Коментиран от #8

    11:17 17.02.2026

  • 7 СЕКИША

    8 23 Отговор
    Соловьов е главният нацист на Русия.

    Коментиран от #17, #26, #36

    11:17 17.02.2026

  • 8 1300 г България

    34 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ако караме":

    Виж сЯ.
    Краварите се бият за Гренландия заради земни богатства,във Венецуела и Иран за нефт.
    А руснака си има всичко и се бори за руското население и чест!

    Коментиран от #34

    11:21 17.02.2026

  • 9 Напред Русия! НАТО вън!

    25 1 Отговор
    Важното е мара.русофобката да се спомене колко българи живеят в Одеска област. А когато укронацистите изгориха живи българи в Одеса тогава нищо не споменахте!? Сега топно тези 150 000 заедно с руското население очакват освобждението си и връщането на Одеса към майка Русия!

    Коментиран от #31

    11:26 17.02.2026

  • 10 Читател

    23 0 Отговор
    "Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост"

    Брех тъкмо щях да питам колко са българите в Одеса ама пък ми е нтересно защо не ни го съобщаваха когато неонацистите палеха протестиращи.

    11:26 17.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хаха 🤣

    8 9 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣

    Коментиран от #22, #24

    11:27 17.02.2026

  • 13 Я ПАК НАПИШЕТЕ ЗА ГАЗА

    14 0 Отговор
    и сляпата "демократична общост"

    11:28 17.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе тъкмо бяхме

    13 0 Отговор
    позабравил колко са българите в Одеса, но ето, че Марчето пак ни напомни! И като са толкова защо българското правителство не ги прибере тук, ами ги е оставило там да ги мъчат лошите руснаци с боНби, ракети и дронове? Пък и населението на България намалява, а ние вече сме в клуба на богатите и може да се появят желаещи да се приберат в историческата си родина...

    11:29 17.02.2026

  • 16 Учуден

    21 0 Отговор
    "Щетите са изключително сериозни. Ремонтите за отстраняването им ще отнемат много време."

    Какво стана бе господа козячета нали като спрели Старлинка и руснаците щели да бъдат като слепи път те попиляха укрите.

    11:29 17.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Механик

    20 2 Отговор
    Какво става с великата американска система за противовъздушна отбрана наречена ПАТРИОТ?
    Всичко сваляше. Врабче не можеше да прехвръкне. От 20 изстреляни руски ракети, системата сваляше 120.
    Пропагандата самокатастрофира в неумолимата реалност май?

    Коментиран от #23

    11:31 17.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някой

    18 0 Отговор
    "щетите са много сериозни"! - всеки знае какво означава. А за ранени 3ма души пак трябва да се знае че Путин пази населението. Но на зеления микроидиот не му пука.

    11:32 17.02.2026

  • 21 Здрасти

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Санитаря от Карлуково":

    Ходи сменяй подлогите небальтай

    Коментиран от #27

    11:33 17.02.2026

  • 22 Помнещ

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "хаха 🤣":

    "учи се от САЩ как се прави"

    „Системите за командване и контрол зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е проблем на Милошевич. „Прекъснахме“ доставките на вода и електричество, или окончателно, или за дълго време.“

    Ами той от господарите ти се учи.

    Коментиран от #78

    11:33 17.02.2026

  • 23 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Аз па се надявах като спрат на руснаците СТАРЛИНК-а, и да не могат да си насочват ракетите (део ги нямат от над 3 години, де).
    А то кво стана? Пак бахмутене да откачация.

    11:34 17.02.2026

  • 24 Механик

    3 13 Отговор

    До коментар #12 от "хаха 🤣":

    Бункерното само баби и деца трепе по градовете, а на фронта ордите му пияни бягат и пищят на където могат!

    Коментиран от #30

    11:35 17.02.2026

  • 25 няма проблем

    8 1 Отговор
    Ще ги оправят след референдума за Одеска народно република и присъединяване към РФ

    11:35 17.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Механик

    2 11 Отговор
    Добре, че еаятолаха да давя шахеди и съдрания кореец ракети, че болотната втарая беше заминала при крайцера!

    Коментиран от #33

    11:37 17.02.2026

  • 30 Баба Гицка

    10 0 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    "а на фронта ордите му пияни бягат и пищят на където могат!"

    Че защо зеления реве за мир тогиз. Чини ми се че не мой убаво да лъжеш - фащат те.

    Коментиран от #32

    11:37 17.02.2026

  • 31 Българин

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Напред Русия! НАТО вън!":

    Българи дето чакат Руската армия българи ли са или са руски монголо-татари? Аз щото си мислех, че българите са за България и чакат Българската армия?

    Коментиран от #37

    11:38 17.02.2026

  • 32 Последния Софиянец

    2 8 Отговор

    До коментар #30 от "Баба Гицка":

    Бункерното реве за мир, не Зеленски, блатния халифат е във фалит и разпад, няма кой да му помогне, анексията на Сибир е в ход!

    Коментиран от #39

    11:40 17.02.2026

  • 33 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    "еаятолаха да давя шахеди и съдрания кореец ракети"

    А цялото НАТО тика пари и оръжия на зеления наркоман и пак ядат бой укрите. Защо така бе цялото ви НАТО не може да се справи с едни аятоласи и Кимчо.

    Коментиран от #48

    11:40 17.02.2026

  • 34 Уникално

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "1300 г България":

    Озверелият Путин,като не може да напредне на фронта изършна поредното и ежедневно престъпление, нападайки граждански обекти,нещо забранено от международното право. Хага го очаква с килия без парно и ток

    Коментиран от #41

    11:40 17.02.2026

  • 35 БАРС

    8 0 Отговор
    НЕ САМО ОДЕСА .УДАРИХА ОТНОВО ЦЕНТРАЛАЬА В БОРЩИИН В ИВАНО ФРАНКОВСКА ОБЛАСТ КАКТО И ЛВОВСКА. ГРАД СТРИЙ ГАЗОХРАНИЛИЩЕТО ТЕРНОПОЛСКА ОБЛАСТ,РОДНИЯТ ГРАД НА ЗЕЛЕНСКИ КРИВОЙ РОК ЕКОГАТО ПЪРВИЯТ ГЕРАН ДУМНАЛ КРИВОЙ РОК ЧАК ДОГАВА СЕ ЗАДЕЙСТВАЛИ СИЕМИТЕ ЗА ВЪЗДУШНА ТРЕВОГА.ДОБРИ НОВИНИ.ДО ТАМ ВОДИ ТВЪРДОГЛАВИЯТ ЗЕЛИНСКИ И НЕГОВОТО ТВЪРДОГЛАВО ОБКРЪДЕНИЕ.

    11:41 17.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Баба Гицка

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Няма по продажно, подло и примитивно от копейката гладна и пияния му господар!

    Коментиран от #44, #47

    11:41 17.02.2026

  • 38 Мишел

    5 3 Отговор
    След масов удар с Герани, трети ден горят вагони цистерни, складове с горива и военни складове с НатОвско оръжие и военна помощ станция Лузановка в Одеса.

    11:41 17.02.2026

  • 39 Баба Гицка

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    Аз един план за мир не съм виждала от Русия а този кой по ред е от зеления и европуделите. Чини ми се че не ви бива да лъжете че старите хора казват че за да лъжеш трябвало акъл.

    11:42 17.02.2026

  • 40 А да питам

    2 0 Отговор
    ТАЗИ НОЩ ПАК ЛИ ЩЕ ИМА ЗАРЯ?

    11:43 17.02.2026

  • 41 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Уникално":

    За 4 години още няма привзет град ботоксовото, а е завряно от Зеленски в миша дупка, а беше тръгнал Киев да граби за два дня!

    11:43 17.02.2026

  • 42 Мишел

    3 5 Отговор
    "Чудовищни руски загуби в през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #50, #56

    11:44 17.02.2026

  • 43 Хаха

    1 1 Отговор
    Пък ракетите как ли виждат във тъмното.

    11:44 17.02.2026

  • 44 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Баба Гицка":

    Няма нищо по страхливо от нашите козячета които ги е страх да се покажат със собствени никове а крадат чужди. Някое козяче ще ми каже ли защо толкова ги е страх - нали НАТО ги пазело.

    11:44 17.02.2026

  • 45 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Мечтата на НатО САЩ е Русия да нанесе ядрени удари в Украйна, за да могат да спретнат световна антируска коалиция.

    Коментиран от #53

    11:45 17.02.2026

  • 46 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #51

    11:45 17.02.2026

  • 47 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Баба Гицка":

    Така е, калната самагонена клоака се крепи само на лъжи и фантазии, само гладните куупейки им вярват още, нямат друг избор, вечни роби

    11:45 17.02.2026

  • 48 Ха ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Зевзек":

    Какви оръжия? Когато Путин нападна Украйна, Германия предложи на Зеленски 5000 броя каски.

    Путин се готви за тая война цели 20 години на цена 1 трилион долара. Професионалната му армия беше 300 000 и на всичкото това съветски оръжейни запаси трупани 40 години от целия съветски народ.

    Коментиран от #61

    11:46 17.02.2026

  • 49 Мишел

    1 4 Отговор
    Снощи е била взривена Илската рафинерия в Краснодарския край, съобщи губернаторът Дмитрий Махонин.

    Коментиран от #52

    11:46 17.02.2026

  • 50 Баба Гицка

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    "Чудовищни руски загуби в през последните месеци"

    Е па не знам колко са "чудовищни" ама разменят тела на убити 6000 укри към 78 руснака. Чини ми се и при теб че не достига акъла да излъжеш като ората.

    Коментиран от #55, #57

    11:47 17.02.2026

  • 51 Баба Гицка

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    Видя се каква сила е, 11та година боксува в донбас, а замина портора милиона вата при кабзон!

    Коментиран от #72

    11:47 17.02.2026

  • 52 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Мишел":

    "Снощи е била взривена"

    Пък на нашите козячета им взривиха мозъците още много отдавна - нищо не остана.

    11:48 17.02.2026

  • 53 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Мишел":

    Русия беше поканена навсякъде в Запада, докато Путин реши да се обиди и да започно първо хибридна, а после реална война срещу Запада.
    Много добре помня, как руснаците се ламтяха за всичко Западно още преди да падне СССР. Много бързо забравиха, откъде им дойде сегашния стандарт поне на онези, които имат. Другите 100 милиона си живеят и сега, както и при СССР в мизерия.

    Коментиран от #60

    11:49 17.02.2026

  • 54 Мишел

    2 1 Отговор
    "Започна внедрявне на украинската система „Делта", пише The Wall Street Journal. „Делта" е високо технологична, изцяло украинска разработка система за управление на на дронове на бойното поле. Тя събира разузнавателна информация в реално време, използва изкуствен интелект за анализ на огромни количества информация, идентифицира цели и координира ударите между командването и подразделенията. Това осигурява изключително бърза „верига от унищожение“. Модулът Deltamonitor е дигитална карта, която показва позициите на вашите и вражеските сили в реално време. Освен това, системата интегрира платформата за видеоанализ на бойното поле Vezha – с нея се излъчва видео от дронове в реално време, както и модула Target Hub за планиране и контрол на операциите на артилерийските части и частите за дронове, който позволява да се определят и задават цели."

    11:49 17.02.2026

  • 55 Зевзек

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "Баба Гицка":

    Никой не събира от канавките гнилата вата, за да не плащат на пияните вдовици.

    11:49 17.02.2026

  • 56 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    Когато Путин почна да си връща тяхното от нацистите, почна със 200 000.Бандерите имаха годни за набор 7 000 000 души. Е как така тея ТЦК опряха да гонят ДЪРТИТЕ и САКАТИТЕ да ги пращат на ФРОНТА. Къде им е 7 000 000та армия. Чакам.

    Коментиран от #59, #68, #70

    11:50 17.02.2026

  • 57 Индианец

    1 4 Отговор

    До коментар #50 от "Баба Гицка":

    Тия цифри ако бяха верни, защо Руснаците не са вече в Париж? Викаш жалят французите, защото са техни хора!?

    Коментиран от #63

    11:50 17.02.2026

  • 58 Еми те пазят въздуха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "1300 г България":

    а енергийните обекти са на земята.

    11:52 17.02.2026

  • 59 Хамураби

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ами":

    Какви са тия нацисти? Аз си мислех, че нацистите бяха победени с общите сили на СССР, САЩ и Великобритания през 1945-та година.

    Сега сме 21ви век. Какви нацисти? Вие от лудницата ли се обаждате или от средата на 20-ти век?

    Коментиран от #65, #66, #67

    11:52 17.02.2026

  • 60 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Българин":

    "РУСИЯ БЕШЕ ПОКАНЕНА" - А ПУТИН ИМ КАЗАЛ! - АЗ СЪС ТЪЛПАТА НЕ ХОДЯ.

    Коментиран от #69

    11:52 17.02.2026

  • 61 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ха ха ха ха":

    "Германия предложи на Зеленски 5000 броя каски"

    А защо забрави какво предложиха краварите - амнезия ли те налегна. А защо забрави че Украйна имаше над 250 самолета, 2500 танка и над 6000 оръдия преди войната.

    Бе да не би нашите козячета да са като златните рибки - помнят само по 2 секунди - ама и това ми се вижда добро постижение само с две мозъчни клетки.

    Коментиран от #64

    11:52 17.02.2026

  • 62 Григор

    1 1 Отговор
    Една от десетте Божи заповеди гласи: "Не лъжи!"
    Русия е атакувала обекти на енергетиката, а не самия град. Обектите на енергетиката освен гражданско предназначение,имат и военно такова. Справка: По време на войната в бивша Югославия има интервю с висш представител на НАТО. Годината е 1999 , а въпросът,който му е зададен е :"Защо атакувате обекти от енергетиката на Югославия?" Отговорът е, че те са свързани с армията на Югославия и с производството на оръжие и боеприпаси. Аз съм свикнал да вярвам на очите си и на ушите си. Някой да има нещо да каже?Значи, тогава всичко е било нормално и в реда на нещата, а сега не е ? Ти да видиш!

    11:53 17.02.2026

  • 63 Баба Гицка

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Индианец":

    Е миналата година взеха 3000 км2 с над 450 000 кабзончика, таза година са взели три села с над 100 000 грузя 200, напредват, до заграбването на донецка им жтвата още 10тина години, все па план!

    11:53 17.02.2026

  • 64 Григор

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Зевзек":

    Като почна войната Зеленсси облече униформата и отиде на фронта, а като готвача тръгна за бункера ботокса се скри зад Урал и не смее да излезе още от мазето, това е разликата!

    Коментиран от #71

    11:55 17.02.2026

  • 65 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хамураби":

    КОГАТО ГИ ИЗВЛИЧАХА ОТ ПОДЗЕМИЯТА НА "АЗОВСТАЛ" НАЛИ ГИ СЪБЛИЧАХА И ВИЖДАХМЕ ТАТУЙРОВКИТЕ ИМ. РУСНАЦИТЕ ПО ТОВА ГИ РАЗПОЗНАВАХА. НЯМАЛО НАЦИСТИ.

    11:56 17.02.2026

  • 66 Нацисти винаги има

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хамураби":

    И трябва да бъдат изтребвани.
    И ако не ти е ясно къде са, в Украйна са.
    Сложиха баш нациста Бандера на пощенска марка и му направиха сто паметника.

    11:56 17.02.2026

  • 67 Историк

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хамураби":

    "Аз си мислех, че нацистите бяха победени с общите сили на СССР, САЩ и Великобритания през 1945-та година"

    Е така де ама после краварите ги спасиха - осъдиха двадесетина човека а хиляди закараха в САЩ или Южна Америка - ти да не мислиш че само 20 човека са избили близо 40 милиона в Европа и СССР.

    За операция "Кламер" сигурно не са ти казали от посолството.

    11:56 17.02.2026

  • 68 Поручик Ржевский

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ами":

    Големи глупости, пишеш. Армията през 2022-ра беше над 900 000. От тях 300 000 професионална армия. Отделно армиите на ДНР, ЛНР, ЧВК. 200 000 беше пълната вълна, която нахлу на 24-ти февруари, без ДНР, ЛНР и ЧВК. Мобилизационния потенциал на РФ беше 25 до 35 милиона. По твоята логика Путин е нападнал с 25 милиона.
    Украинската армия беше 220 хиляди. На един дето се бие на първа линия има няколко дето са в тила.

    Аман от безказарменици, които пишат из соц мрежите на военни теми.

    Коментиран от #73, #76, #79

    11:57 17.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Григор":

    "Като почна войната Зеленсси облече униформата и отиде на фронта"

    Ха ха ха - на зелен фон в бункера могат да го сложат и на луната ама много некадърно го правят че му се смеят само. Сега що не ходи на фронта ами се скатава като се прави на президент. Ухилянт.

    12:01 17.02.2026

  • 72 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Баба Гицка":

    Той си е у дома във Донбас бе. Донбас си е руски. Там може да стои и милион години. А земете го като е бандеровски.

    Коментиран от #77

    12:01 17.02.2026

  • 73 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Поручик Ржевский":

    Залужни каза още в края на 2022, че редовната блатна армия вече е в чували, а бункерното почна мобилизация още септември, изкараха и всички затворници, и те в увала и така до сега, нжва е операцията на ботокса!

    12:01 17.02.2026

  • 74 а бе

    2 0 Отговор
    Няма никаква информация има ли българи в Одеса. Толкова информации и...нищо?

    12:03 17.02.2026

  • 75 Зевзек

    0 2 Отговор
    А бункерното обиколя някави декори със зимна унифома на цъфнали дървета и работещи вентилатори и лъже копейките, че е декмври месец, а те като няма на къде верват на все и се молят на чудо!

    Коментиран от #80

    12:03 17.02.2026

  • 76 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Поручик Ржевский":

    "Украинската армия беше 220 хиляди"

    Сега аз на теб ли да вярвам или на зеления когато заяви че имал 880 000 армия още 2022. Сега на теб ли да вярвам или на официалните данни на ТЦК че "доброволците" са между 40 000 и 60 000 всеки месец. Данните не са секретни и ги има публикувани - виж засекретиха данните за дезертьорите че наближиха 25 000 на месец.

    12:05 17.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Изглежда

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Помнещ":

    военните на съвременните системи за командване и контрол не зависят от гражданското електричество защото има драстично увеличаване на броя на убитите руснаци на фронта, което значи че системите си работят.

    12:06 17.02.2026

  • 79 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Поручик Ржевский":

    Путин не е нападнал със милиони. Тръгнал е със 200 000. Нацистите и те са били почти толкова,но са имали 7 000 000 годни да служат. Питам, след като са имали толкова къде са, та са опряли да гонят САКАТИТЕ по пътищата да ги пращат да се бият.

    12:06 17.02.2026

  • 80 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Зевзек":

    Че той нали умря бре - поне 10 пъти до сега - не помните ли какви ги приказвахте.

    12:07 17.02.2026

  • 81 Помнещ

    0 0 Отговор
    Също така и пияния дюмон призна, че на година в блатата мобилизират над 400 000 вати, и до другата година нищо не е останало от тях, крематорките пушат нон стоп от 2022!

    Коментиран от #82

    12:07 17.02.2026

  • 82 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Помнещ":

    Така е, това го призна и максим калашников, сметна, че над 1.5 милиона мужика са дали фира, но за това бункерното натисса краснов за преговори, няма вече месо, а денги кончилис отдавна!

    12:10 17.02.2026

  • 83 Бай Иван

    0 0 Отговор
    благодарим,че всеки път напомняте за българите в Одеса.Даже започвайте статията винаги с .това.Щото 30 години дали направиха нещо от някое правителство в България особенно когато в Украйна горяха хора в Одеса живи.Тогава не пишете,че там има българи които страдат от украинските изстъпления.

    12:11 17.02.2026

