Русия атакува Одеса, щетите са изключително сериозни

Русия атакува тази нощ за пореден път енергетиката в Одеса, съобщиха властите, предаде БТА.
"През нощта руснаците за пореден път атакуваха енергетиката в Одеса. По информация на (енергийното дружество) ДТЕК врагът за пореден път е нанесъл разрушителни удари по енергийната инфраструктура на Одеса", съобщиха от "Одеса. Официална", канал на кметството в Телеграм. "Щетите са изключително сериозни. Ремонтите за отстраняването им ще отнемат много време."
Аварийните екипи на ДТЕК в момента работят на терен и разчистват развалините.
Основната задача е възстановяване на електроснабдяването на критичните инфраструктурни обекти.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.
Трима души бяха ранени при руска нощна атака срещу Одеса. Пострадали са двама мъже, един от тях в тежко състояние, и жена. През нощта в града беше обявена въздушна тревога 6 пъти. Това съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.
"Има щети по гражданската и енергийната инфраструктура. В един от районите е избухнал пожар на горните етажи на жилищна сграда. Повредени са магазин, бензиностанция, сервиз за ремонт на коли, гаражи", посочи той.
Всички съответни служби ликвидират последиците от нападението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #45, #46
11:10 17.02.2026
3 Гост
11:12 17.02.2026
4 Българин
Не случайно всички, които са живели на окупираните от хитлеристите територии, са носили позорно клеймо до края на живота си!
11:15 17.02.2026
5 1300 г България
Нали пазеща въздушното пространство.
Коментиран от #58
11:17 17.02.2026
6 Ако караме
До коментар #1 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":По този аршин, половината държави трябва да се избият за земи. За кратко сме на този свят и си отиваме, а за оня свят джобове няма. Единствено душата е твоя и добякъде тялото ти докато не решат да го ваксинират. Земята е била тука преди нас и ще ни надживее.
Коментиран от #8
11:17 17.02.2026
7 СЕКИША
Коментиран от #17, #26, #36
11:17 17.02.2026
8 1300 г България
До коментар #6 от "Ако караме":Виж сЯ.
Краварите се бият за Гренландия заради земни богатства,във Венецуела и Иран за нефт.
А руснака си има всичко и се бори за руското население и чест!
Коментиран от #34
11:21 17.02.2026
9 Напред Русия! НАТО вън!
Коментиран от #31
11:26 17.02.2026
10 Читател
Брех тъкмо щях да питам колко са българите в Одеса ама пък ми е нтересно защо не ни го съобщаваха когато неонацистите палеха протестиращи.
11:26 17.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хаха 🤣
Коментиран от #22, #24
11:27 17.02.2026
13 Я ПАК НАПИШЕТЕ ЗА ГАЗА
11:28 17.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абе тъкмо бяхме
11:29 17.02.2026
16 Учуден
Какво стана бе господа козячета нали като спрели Старлинка и руснаците щели да бъдат като слепи път те попиляха укрите.
11:29 17.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Механик
Всичко сваляше. Врабче не можеше да прехвръкне. От 20 изстреляни руски ракети, системата сваляше 120.
Пропагандата самокатастрофира в неумолимата реалност май?
Коментиран от #23
11:31 17.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Някой
11:32 17.02.2026
21 Здрасти
До коментар #19 от "Санитаря от Карлуково":Ходи сменяй подлогите небальтай
Коментиран от #27
11:33 17.02.2026
22 Помнещ
До коментар #12 от "хаха 🤣":"учи се от САЩ как се прави"
„Системите за командване и контрол зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е проблем на Милошевич. „Прекъснахме“ доставките на вода и електричество, или окончателно, или за дълго време.“
Ами той от господарите ти се учи.
Коментиран от #78
11:33 17.02.2026
23 Механик
До коментар #18 от "Механик":Аз па се надявах като спрат на руснаците СТАРЛИНК-а, и да не могат да си насочват ракетите (део ги нямат от над 3 години, де).
А то кво стана? Пак бахмутене да откачация.
11:34 17.02.2026
24 Механик
До коментар #12 от "хаха 🤣":Бункерното само баби и деца трепе по градовете, а на фронта ордите му пияни бягат и пищят на където могат!
Коментиран от #30
11:35 17.02.2026
25 няма проблем
11:35 17.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Механик
Коментиран от #33
11:37 17.02.2026
30 Баба Гицка
До коментар #24 от "Механик":"а на фронта ордите му пияни бягат и пищят на където могат!"
Че защо зеления реве за мир тогиз. Чини ми се че не мой убаво да лъжеш - фащат те.
Коментиран от #32
11:37 17.02.2026
31 Българин
До коментар #9 от "Напред Русия! НАТО вън!":Българи дето чакат Руската армия българи ли са или са руски монголо-татари? Аз щото си мислех, че българите са за България и чакат Българската армия?
Коментиран от #37
11:38 17.02.2026
32 Последния Софиянец
До коментар #30 от "Баба Гицка":Бункерното реве за мир, не Зеленски, блатния халифат е във фалит и разпад, няма кой да му помогне, анексията на Сибир е в ход!
Коментиран от #39
11:40 17.02.2026
33 Зевзек
До коментар #29 от "Механик":"еаятолаха да давя шахеди и съдрания кореец ракети"
А цялото НАТО тика пари и оръжия на зеления наркоман и пак ядат бой укрите. Защо така бе цялото ви НАТО не може да се справи с едни аятоласи и Кимчо.
Коментиран от #48
11:40 17.02.2026
34 Уникално
До коментар #8 от "1300 г България":Озверелият Путин,като не може да напредне на фронта изършна поредното и ежедневно престъпление, нападайки граждански обекти,нещо забранено от международното право. Хага го очаква с килия без парно и ток
Коментиран от #41
11:40 17.02.2026
35 БАРС
11:41 17.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Баба Гицка
До коментар #31 от "Българин":Няма по продажно, подло и примитивно от копейката гладна и пияния му господар!
Коментиран от #44, #47
11:41 17.02.2026
38 Мишел
11:41 17.02.2026
39 Баба Гицка
До коментар #32 от "Последния Софиянец":Аз един план за мир не съм виждала от Русия а този кой по ред е от зеления и европуделите. Чини ми се че не ви бива да лъжете че старите хора казват че за да лъжеш трябвало акъл.
11:42 17.02.2026
40 А да питам
11:43 17.02.2026
41 Зевзек
До коментар #34 от "Уникално":За 4 години още няма привзет град ботоксовото, а е завряно от Зеленски в миша дупка, а беше тръгнал Киев да граби за два дня!
11:43 17.02.2026
42 Мишел
Коментиран от #50, #56
11:44 17.02.2026
43 Хаха
11:44 17.02.2026
44 Зевзек
До коментар #37 от "Баба Гицка":Няма нищо по страхливо от нашите козячета които ги е страх да се покажат със собствени никове а крадат чужди. Някое козяче ще ми каже ли защо толкова ги е страх - нали НАТО ги пазело.
11:44 17.02.2026
45 Мишел
До коментар #2 от "Пич":Мечтата на НатО САЩ е Русия да нанесе ядрени удари в Украйна, за да могат да спретнат световна антируска коалиция.
Коментиран от #53
11:45 17.02.2026
46 Механик
До коментар #2 от "Пич":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #51
11:45 17.02.2026
47 Мишел
До коментар #37 от "Баба Гицка":Така е, калната самагонена клоака се крепи само на лъжи и фантазии, само гладните куупейки им вярват още, нямат друг избор, вечни роби
11:45 17.02.2026
48 Ха ха ха ха
До коментар #33 от "Зевзек":Какви оръжия? Когато Путин нападна Украйна, Германия предложи на Зеленски 5000 броя каски.
Путин се готви за тая война цели 20 години на цена 1 трилион долара. Професионалната му армия беше 300 000 и на всичкото това съветски оръжейни запаси трупани 40 години от целия съветски народ.
Коментиран от #61
11:46 17.02.2026
49 Мишел
Коментиран от #52
11:46 17.02.2026
50 Баба Гицка
До коментар #42 от "Мишел":"Чудовищни руски загуби в през последните месеци"
Е па не знам колко са "чудовищни" ама разменят тела на убити 6000 укри към 78 руснака. Чини ми се и при теб че не достига акъла да излъжеш като ората.
Коментиран от #55, #57
11:47 17.02.2026
51 Баба Гицка
До коментар #46 от "Механик":Видя се каква сила е, 11та година боксува в донбас, а замина портора милиона вата при кабзон!
Коментиран от #72
11:47 17.02.2026
52 Зевзек
До коментар #49 от "Мишел":"Снощи е била взривена"
Пък на нашите козячета им взривиха мозъците още много отдавна - нищо не остана.
11:48 17.02.2026
53 Българин
До коментар #45 от "Мишел":Русия беше поканена навсякъде в Запада, докато Путин реши да се обиди и да започно първо хибридна, а после реална война срещу Запада.
Много добре помня, как руснаците се ламтяха за всичко Западно още преди да падне СССР. Много бързо забравиха, откъде им дойде сегашния стандарт поне на онези, които имат. Другите 100 милиона си живеят и сега, както и при СССР в мизерия.
Коментиран от #60
11:49 17.02.2026
54 Мишел
11:49 17.02.2026
55 Зевзек
До коментар #50 от "Баба Гицка":Никой не събира от канавките гнилата вата, за да не плащат на пияните вдовици.
11:49 17.02.2026
56 Ами
До коментар #42 от "Мишел":Когато Путин почна да си връща тяхното от нацистите, почна със 200 000.Бандерите имаха годни за набор 7 000 000 души. Е как така тея ТЦК опряха да гонят ДЪРТИТЕ и САКАТИТЕ да ги пращат на ФРОНТА. Къде им е 7 000 000та армия. Чакам.
Коментиран от #59, #68, #70
11:50 17.02.2026
57 Индианец
До коментар #50 от "Баба Гицка":Тия цифри ако бяха верни, защо Руснаците не са вече в Париж? Викаш жалят французите, защото са техни хора!?
Коментиран от #63
11:50 17.02.2026
58 Еми те пазят въздуха
До коментар #5 от "1300 г България":а енергийните обекти са на земята.
11:52 17.02.2026
59 Хамураби
До коментар #56 от "Ами":Какви са тия нацисти? Аз си мислех, че нацистите бяха победени с общите сили на СССР, САЩ и Великобритания през 1945-та година.
Сега сме 21ви век. Какви нацисти? Вие от лудницата ли се обаждате или от средата на 20-ти век?
Коментиран от #65, #66, #67
11:52 17.02.2026
60 Някой
До коментар #53 от "Българин":"РУСИЯ БЕШЕ ПОКАНЕНА" - А ПУТИН ИМ КАЗАЛ! - АЗ СЪС ТЪЛПАТА НЕ ХОДЯ.
Коментиран от #69
11:52 17.02.2026
61 Зевзек
До коментар #48 от "Ха ха ха ха":"Германия предложи на Зеленски 5000 броя каски"
А защо забрави какво предложиха краварите - амнезия ли те налегна. А защо забрави че Украйна имаше над 250 самолета, 2500 танка и над 6000 оръдия преди войната.
Бе да не би нашите козячета да са като златните рибки - помнят само по 2 секунди - ама и това ми се вижда добро постижение само с две мозъчни клетки.
Коментиран от #64
11:52 17.02.2026
62 Григор
Русия е атакувала обекти на енергетиката, а не самия град. Обектите на енергетиката освен гражданско предназначение,имат и военно такова. Справка: По време на войната в бивша Югославия има интервю с висш представител на НАТО. Годината е 1999 , а въпросът,който му е зададен е :"Защо атакувате обекти от енергетиката на Югославия?" Отговорът е, че те са свързани с армията на Югославия и с производството на оръжие и боеприпаси. Аз съм свикнал да вярвам на очите си и на ушите си. Някой да има нещо да каже?Значи, тогава всичко е било нормално и в реда на нещата, а сега не е ? Ти да видиш!
11:53 17.02.2026
63 Баба Гицка
До коментар #57 от "Индианец":Е миналата година взеха 3000 км2 с над 450 000 кабзончика, таза година са взели три села с над 100 000 грузя 200, напредват, до заграбването на донецка им жтвата още 10тина години, все па план!
11:53 17.02.2026
64 Григор
До коментар #61 от "Зевзек":Като почна войната Зеленсси облече униформата и отиде на фронта, а като готвача тръгна за бункера ботокса се скри зад Урал и не смее да излезе още от мазето, това е разликата!
Коментиран от #71
11:55 17.02.2026
65 Ами
До коментар #59 от "Хамураби":КОГАТО ГИ ИЗВЛИЧАХА ОТ ПОДЗЕМИЯТА НА "АЗОВСТАЛ" НАЛИ ГИ СЪБЛИЧАХА И ВИЖДАХМЕ ТАТУЙРОВКИТЕ ИМ. РУСНАЦИТЕ ПО ТОВА ГИ РАЗПОЗНАВАХА. НЯМАЛО НАЦИСТИ.
11:56 17.02.2026
66 Нацисти винаги има
До коментар #59 от "Хамураби":И трябва да бъдат изтребвани.
И ако не ти е ясно къде са, в Украйна са.
Сложиха баш нациста Бандера на пощенска марка и му направиха сто паметника.
11:56 17.02.2026
67 Историк
До коментар #59 от "Хамураби":"Аз си мислех, че нацистите бяха победени с общите сили на СССР, САЩ и Великобритания през 1945-та година"
Е така де ама после краварите ги спасиха - осъдиха двадесетина човека а хиляди закараха в САЩ или Южна Америка - ти да не мислиш че само 20 човека са избили близо 40 милиона в Европа и СССР.
За операция "Кламер" сигурно не са ти казали от посолството.
11:56 17.02.2026
68 Поручик Ржевский
До коментар #56 от "Ами":Големи глупости, пишеш. Армията през 2022-ра беше над 900 000. От тях 300 000 професионална армия. Отделно армиите на ДНР, ЛНР, ЧВК. 200 000 беше пълната вълна, която нахлу на 24-ти февруари, без ДНР, ЛНР и ЧВК. Мобилизационния потенциал на РФ беше 25 до 35 милиона. По твоята логика Путин е нападнал с 25 милиона.
Украинската армия беше 220 хиляди. На един дето се бие на първа линия има няколко дето са в тила.
Аман от безказарменици, които пишат из соц мрежите на военни теми.
Коментиран от #73, #76, #79
11:57 17.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Зевзек
До коментар #64 от "Григор":"Като почна войната Зеленсси облече униформата и отиде на фронта"
Ха ха ха - на зелен фон в бункера могат да го сложат и на луната ама много некадърно го правят че му се смеят само. Сега що не ходи на фронта ами се скатава като се прави на президент. Ухилянт.
12:01 17.02.2026
72 Ами
До коментар #51 от "Баба Гицка":Той си е у дома във Донбас бе. Донбас си е руски. Там може да стои и милион години. А земете го като е бандеровски.
Коментиран от #77
12:01 17.02.2026
73 Историк
До коментар #68 от "Поручик Ржевский":Залужни каза още в края на 2022, че редовната блатна армия вече е в чували, а бункерното почна мобилизация още септември, изкараха и всички затворници, и те в увала и така до сега, нжва е операцията на ботокса!
12:01 17.02.2026
74 а бе
12:03 17.02.2026
75 Зевзек
Коментиран от #80
12:03 17.02.2026
76 Помнещ
До коментар #68 от "Поручик Ржевский":"Украинската армия беше 220 хиляди"
Сега аз на теб ли да вярвам или на зеления когато заяви че имал 880 000 армия още 2022. Сега на теб ли да вярвам или на официалните данни на ТЦК че "доброволците" са между 40 000 и 60 000 всеки месец. Данните не са секретни и ги има публикувани - виж засекретиха данните за дезертьорите че наближиха 25 000 на месец.
12:05 17.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Изглежда
До коментар #22 от "Помнещ":военните на съвременните системи за командване и контрол не зависят от гражданското електричество защото има драстично увеличаване на броя на убитите руснаци на фронта, което значи че системите си работят.
12:06 17.02.2026
79 Ами
До коментар #68 от "Поручик Ржевский":Путин не е нападнал със милиони. Тръгнал е със 200 000. Нацистите и те са били почти толкова,но са имали 7 000 000 годни да служат. Питам, след като са имали толкова къде са, та са опряли да гонят САКАТИТЕ по пътищата да ги пращат да се бият.
12:06 17.02.2026
80 Зевзек
До коментар #75 от "Зевзек":Че той нали умря бре - поне 10 пъти до сега - не помните ли какви ги приказвахте.
12:07 17.02.2026
81 Помнещ
Коментиран от #82
12:07 17.02.2026
82 Ами
До коментар #81 от "Помнещ":Така е, това го призна и максим калашников, сметна, че над 1.5 милиона мужика са дали фира, но за това бункерното натисса краснов за преговори, няма вече месо, а денги кончилис отдавна!
12:10 17.02.2026
83 Бай Иван
12:11 17.02.2026