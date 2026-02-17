Русия атакува Одеса, щетите са изключително сериозни

Русия атакува тази нощ за пореден път енергетиката в Одеса, съобщиха властите, предаде БТА.

"През нощта руснаците за пореден път атакуваха енергетиката в Одеса. По информация на (енергийното дружество) ДТЕК врагът за пореден път е нанесъл разрушителни удари по енергийната инфраструктура на Одеса", съобщиха от "Одеса. Официална", канал на кметството в Телеграм. "Щетите са изключително сериозни. Ремонтите за отстраняването им ще отнемат много време."

Аварийните екипи на ДТЕК в момента работят на терен и разчистват развалините.

Основната задача е възстановяване на електроснабдяването на критичните инфраструктурни обекти.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Трима души бяха ранени при руска нощна атака срещу Одеса. Пострадали са двама мъже, един от тях в тежко състояние, и жена. През нощта в града беше обявена въздушна тревога 6 пъти. Това съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

"Има щети по гражданската и енергийната инфраструктура. В един от районите е избухнал пожар на горните етажи на жилищна сграда. Повредени са магазин, бензиностанция, сервиз за ремонт на коли, гаражи", посочи той.

Всички съответни служби ликвидират последиците от нападението.