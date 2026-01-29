Новини
Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

29 Януари, 2026

Доларът е все по-слаб, макар и Тръмп да твърди, че бил в "отлично състояние". Инвеститорите се преориентират.

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Доларът е в отлично състояние", каза наскоро американският президент Доналд Тръмп в отговор на въпрос на журналист за стойността на американската валута. Но имайки предвид уверенията на Тръмп, че под негово ръководство всичко се развива по най-добрия начин, всеки друг отговор би бил изненадващ, отбелязва германската обществена телевизия ZDF. Медията подчертава, че поевтиняването на долара е най-вече отражение на липсващото доверие към политиката на президента Тръмп .

Златото и среброто като по-сигурни пристанища

Доларът започна годината в не особено добра форма, след което продължи да спада, достигайки в средата на седмицата стойността от над 1,20 долара за 1 евро. Причините са ясни от месеци, казва пред ZDF икономистът Карстен Бржески. "Инвеститорите се преориентират и насочват към други региони извън САЩ . Те търсят и по-сигурни пристанища, което обяснява високата цена на златото и среброто."

Междувременно цените на златото и среброто бият нови и нови рекорди. Една унция злато вече струва повече от 5200 долара. По цял свят инвеститорите - но най-вече емисионните банки - купуват злато и пълнят трезорите си. Плюсът при среброто пък се обяснява най-вече с нарасналото търсене за използването му в системите на изкуствения интелект - в чиповете и високотехнологичните сървъри. Респективно край на ръста в цените на скъпоценните метали не се очертава, пише ZDF.

"В момента отговорност за слабостта на долара носят и дискусиите, свързани с Гренландия и инцидентите в Минеаполис ", подчертава Брежски. Икономистът допълва, че инвеститорите изпитват съмнения по отношение на случващото се в САЩ и затова предпочитат да диверсифицират.

Силното евро стимулира потреблението

Слабият долар и силното евро са източник на трудности за германските износители, пише ZDF. Макар курсът от 1,20 долара за 1 евро все още да не е основание за безпокойство, фирмите, ориентирани към експорта, започват да срещат затруднения с продажбите на стоките си извън еврозоната. По думите на Бржески слабостта на долара влияе като допълнително мито за износителите.

Ефектът от слабостта на долара обаче е двустранен, констатира германската обществена медия. Тъй като за голяма част от внасяните в еврозоната стоки се плаща в долари, слабият курс на американската валута е предимство за потребителите. Това се отнася най-вече за нефта, т.е. цените по бензиностанциите би трябвало да паднат. Същевременно трябва да поевтинеят и цените на пътуванията в чужбина, за които се плаща в долари, а и конюнктурата може да се съживи.

Силното евро "крепи покупателната сила на европейските домакинства и стимулира потреблението и туризма в чужбина", казва пред ZDF банкерът Джон Пласард.

Той допълва, че "силното евро е добра новина за европейските вносители, особено в сферата на химията, строителството, въздухоплаването или в браншовете с високо потребление на енергия и суровини".

Доларът губи престиж

Европейската централна банка наблюдава внимателно съотношението между еврото и долара. Ако еврото поскъпне още, това ще доведе до поевтиняване на вноса, понеже за суровините се плаща предимно в долари. Това може да намали инфлацията и да създаде условия за намаляване на лихвите. Карстен Бржески обяснява пред ZDF: "При курс от 1,20 долара за евро ЕЦБ няма от какво да се опасява". А погледнато в перспектива, по-изгодните кредити помагат, тъй като за предприятията става по-лесно да инвестират.

За американците обаче важи точно обратното, посочва германската обществена медия - от другата страна на Атлантика за повечето хора става все по-скъпо. Вносът така и така е оскъпен от митата на Тръмп. На този фон покупателната способност на американските потребители пада.

ZDF обобщава, че като водеща валута доларът отдавна е загубил престижа си, както се вижда и от сегашната му слабост. Но оттам не следва непременно, че той е заплашен да отпадне като водеща валута. Пък и нали бил в "в отлично състояние", както казва Доналд Тръмп. Но май само той мисли така.


  • 1 .....

    7 2 Отговор
    Нищо, спадове после връх и те така

    20:08 29.01.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    26 4 Отговор
    За долара незнам. Но с това евро разказаха фамилията на 80% от българите!

    Коментиран от #6, #30

    20:08 29.01.2026

  • 3 Тъй

    8 1 Отговор
    "Силното евро " ;))

    20:09 29.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Фондовете продават американски ценни книжа и купуват злато.Според икономисти до края на годината се очаква нова Световна икономическа криза.

    Коментиран от #23

    20:10 29.01.2026

  • 5 китайски балон

    7 2 Отговор
    Поредната врътка на БайДончо да добави няколко милиарда, към личния си портфейл😉

    20:10 29.01.2026

  • 6 Валути

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Рублата как е

    Коментиран от #15

    20:10 29.01.2026

  • 7 УдоМача

    6 2 Отговор
    Значи, че овчотиите на рижия вече дават резултат. Ако някой не вземе мерки "хегемонът" ще дерайлира!

    20:12 29.01.2026

  • 8 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Означава че обора затова ,еврейското зеле да ни обясни и какво означава скъпото злато и защо света пламва .без вас и вашето племе светът щеше да много по делото брой място за живеене

    20:13 29.01.2026

  • 9 бибитков

    3 1 Отговор
    Все едно слушам българските национални телевизии

    20:13 29.01.2026

  • 10 си дзън

    4 4 Отговор
    Слабият долар отстъпва мястото си на силната рубла...ха,ха,ха

    20:15 29.01.2026

  • 11 така е

    5 0 Отговор
    Тръмп направи отново Америка велика. И ... сама.

    20:15 29.01.2026

  • 12 Помак

    4 1 Отговор
    $до рала е фалшива валута ,като сам я имал хич не мие варяло ..виж бг стотачкатз ..гна с мустаците е друго

    20:15 29.01.2026

  • 13 Означава

    0 6 Отговор
    Среден за копейките.

    20:16 29.01.2026

  • 14 Усраула Лайненс

    6 0 Отговор
    означава че приехме еврото и го избутахме нагоре
    както и ще избутаме и целият ЕС
    ще оправим закъсалите страни
    за това ни приеха защото сме в топ 2 по най мощната икономика в света

    20:16 29.01.2026

  • 15 Банкер

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Валути":

    Според световната банка, рублата е валута номер едно за 2025г. с доходност 21%.

    20:16 29.01.2026

  • 16 Факти

    1 3 Отговор
    Тръмп направи Европа отново велика.

    20:17 29.01.2026

  • 17 Много просто бе....

    5 4 Отговор
    Слаб долар значи загиваща икономика...
    Ерата на благоденствие за $@ш свърши...
    Който иска да яде - трябва да бачка...
    Експлоатацията и източването на слабите не им решава проблемите...
    Реалната икономика на изтока взема превес над западната спекулативна...

    20:20 29.01.2026

  • 18 1444 дни

    2 6 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    20:22 29.01.2026

  • 19 Мдаа!

    3 0 Отговор
    Това означава, че костовистите ще могат да си купуват американски лубриканти по изгодно отколкото досега!

    20:25 29.01.2026

  • 20 Трътлю

    4 0 Отговор
    Спомням си как паундът беше паднал почти до едно евро 2010. Тогава премиерът Камерън каза че това е последната му грижа. После паундът пак стана 1.4 евра с фалита на Гърция, Ейре и Исландия. Защото Германия трябваше да ги изтегли на буксир с цената на един трилион създадени от въздуха евра.

    20:27 29.01.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Слабият долар всъщност е още един пирон в ковчега на ЕС - европейските стоки стават по-скъпи и по неконкурентни.

    А долара е бил и по-слаб без да има тая истерия

    20:27 29.01.2026

  • 22 Ами

    1 0 Отговор
    Слабият долар на фона на повишаване на цената
    на благородните метали, означава лошо за долара.
    А лошо за долара означава много лошо за еврото.
    Но това ще се усети след няколко месеца. Или седмици.

    20:28 29.01.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Златото чукна 5600 долара - вече не е оферта и злато щото в момента цените се движат от истерия.
    Трябва са си много добър икономист, за да се ориентираш кога да продадеш, за да не се закопаеш - а масовия потребител не мисля че е такъв. Ще има много изгорели.

    Жалката истина е, че виждаме поредното зануляване на системата и преразпределение на богатства - разбира се както винаги движението на богатствата е от бедните към богатия процент!

    20:31 29.01.2026

  • 24 Да има

    2 0 Отговор
    Икономисти и злоради гледачи.
    Ами като на магазина отидеш благодарение на гн Тръмп
    Ще купуваш евтини американски продукти.
    Цените са $100 но сега ще около €80 за парче.
    Ако продължава така европейски български в евро стоки няма да могат да се продават в САЩ не че не са качествени а защото след митата и в евро превърнати в слаб долар са непродаваемо скъпи това се донася са коли електроника. Гн Тръмп , икономическия екип и администрацията са помислили избрали точен момент за изказване. ТЪРСЕТЕ СИ ПАЗАР КОЙТО ЩЕ ВИ КУПИ ПРЕ СКЪПИТЕ СТОКИТЕ В ЕВРО. ТОВА НЕ Е САЩ НИТО КАНАДА НИТО ЛАТИНСКА АМЕРИКА. НИТО СТРАНИТЕ ОТ ООНД. ЗАТОВА СЕ КАЗВА ЗАДРЪСТЕНА ЕВРО ИКОНОМИКА. ПРЕДПОЛАГА СЕ ЧЕ КОРУБЪТ ТИТАНИК ЕВРОПА И ЕВРО ПОТЪВА БАВНО С ПРОЙЗВЕДЕНА СТОКА.

    20:33 29.01.2026

  • 25 Наков

    0 0 Отговор
    когато е евтино се купува,когато е скъпо се продава и логичното сега е който купил евтино злато сега е момента да прави печалба и да си купи евтиното,че като поскъпне пак да печели нещо неясно?

    20:33 29.01.2026

  • 26 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Долара се срива, нато се срива, ес у кенефа! Буаххаха

    Русия занули целия "велик" запад! 🇧🇬❤️🇷🇺

    20:36 29.01.2026

  • 27 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Слабият долар означава че е слаб!?При сегашноо развитите би трябвало доларът да се обезцени но това не става -в същото време цената на златото бързо се покачва и няма да бъде изненада ако стигне 6000 $за трой унция!?Тази тенденция означава че банките и разни организации ще купуват по-малко долари и американски облигации и ще въртят разни номера да не използват долара за плащане и операции които минават през американската система за пращане Суифт!?Това означава че американците ще трябва да си преустроят икономиката -70 % от БВП на САЩ се формира от търговия с финансови активи и услуги -това не може да продължава повече!?Във всички случаи това би трябвало да е много лошо за американците но както виждаме това не се получава -негативите се поемат от другите страни!?...Дотук добре но това означава че световната финансова система обслужва САЩ и не позволява негативите от сегашното положение да се отразят именно на държавата причинител!?....Вие си направете сметка какво следва...или всичко се преустройва в корен или всичко под натиска на Тръмп остава такова каквото е ...или се променя но под контрола на САЩ !?Тръмп бил луд ненормален неуравновесен некомпетентен агент на Путин и т.н....не е много сигурно -поне за мен !?

    20:40 29.01.2026

  • 28 Няма га стане

    1 0 Отговор
    Банките в Европа са стабилни, но икономиката не е. Виж дълга й. Решението е печатане на пари и инфлация. България ще плаща солидарно и пропорционално дълга на Европа. ЕЦБ тази година 2025 е на загуба,

    20:49 29.01.2026

  • 29 Амер съюз

    1 0 Отговор
    Може ли някой да ми обясни разумно какава е ползата за ОБИКНОВЕНИЯ българи от еврото? След това аз ще му изброя 11 щети от еврото за нас обикновените граждани на РБ.

    Запази брошурките от супермаркетите днес и ги сравни с тези на 31.12.26. Цени - двойни, както всички страни приели еврото. Говорил съм с гърци, германци от преди 20 г. Всички съжаляват. Така, напразно споменаваш копейки.

    20:51 29.01.2026

  • 30 Играта загрубя

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карнобат се изтегли от нас. Кроношпан България“  във Б. Търново е затворен поради уж екологични причини. Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ. Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души. Нали еврото стимулира икономиката?

    Май левът е по-стимулираш за икономиката. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му. му преди на нарежете машините за левове.

    20:53 29.01.2026

  • 31 Трябва да си купите друга валута

    0 0 Отговор
    Да ви стои кеш ако някой ви иска евро да казвате че нямате и по втора трета банкова сметка да имате различни валути

    20:54 29.01.2026