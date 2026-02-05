Европейската централна банка ще вземе решение, което е историческо за България

Очаква се Европейската централна банка (ЕЦБ) да запази нивото на основните лихви в еврозоната на продължаващото втори ден заседание на институцията, сочат прогнози на анализатори, на фона на отслабващия инфлационен натиск в еврозоната. Решението ще бъде обявено по-късно днес и ще е историческо за България – за първи път страната ни участва официално в процеса на вземане на решения в ЕЦБ като пълноправен член на валутния съюз. Обявяването на решението ще бъде последвано от редовната пресконференция на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, предаде БТА.
България се присъедини към валутния съюз на 1 януари 2026 г., а управителят на Българската народна банка Димитър Радев вече заема мястото си в Управителния съвет на ЕЦБ. Това става, след като от септември миналата година той участва за първи път като набюдател в заеданието.
Предварителните данни на Евростат за януари показват, че инфлацията в еврозоната се е забавила до 1,7 на сто – най-ниското равнище от септември 2024 г., основно заради поевтиняването на енергията. Базисната инфлация, която изключва категории със силно променливи цени като енергия и храни, също отбелязва лек спад – до 2,2 на сто. Според анализатори тази комбинация от показатели не предполага скорошна промяна в лихвената политика.
Ставките на заседанието през декември останаха непроменени за четвърти пореден път на нива съответно от 2 процента за депозитната лихва (основния лихвен показател за еврозоната, получаван от търговските банки, когато депозират средства овърнайт в централната банка), 2,15 процента за основните операции по рефинансиране (лихвата, плащана от банките, когато заемат от ЕЦБ средства за срок от една седмица) и 2,40 процента за лихвата по пределното кредитно улеснение, по която банките могат да заемат средства от ЕЦБ овърнайт. Франкфуртската парична институция понижи основните си лихви с общо два процентни пункта до юни 2025 г. спрямо исторически най-високото равнище от 4 на сто, достигнато през 2023 г. на фона на растяща инфлация.
В коментар преди заседанието Пол Макел, ръководител на глобалните валутни изследвания в Ейч Ес Би Си (HSBC), отбеляза: „Президентът на ЕЦБ Лагард вероятно ще подчертaе, че няма цел за валутния курс, но може да намекне как политиките на администрацията на САЩ биха могли да създадат по-силно евро“. Той добави, че силата на еврото се очаква да бъде една от централните теми на политическата среща.
Прогнозата на Мекел идва на фона на това, че към края на януари 2026 г. еврото достигна най-високата си стойност от средата на 2021 г. досега, поскъпвайки до 1,2049 долара.
В анализ, публикуван в началото на седмицата, икономисти от Ай Ен Джи (ING) посочват, че последните движения на валутните пазари и понижението на цените на енергоносителите създават по-благоприятна среда за ЕЦБ в навечерието на заседанието. Според тях известно успокояване на валутната динамика и спадът на енергийните цени намаляват краткосрочния натиск върху паричната политика, макар че повишената волатилност през последните седмици подчертава необходимостта от предпазлив подход. В анализа е отбелязано, че тонът на днешната пресконференция може да даде индикации за готовността на ЕЦБ да реагира при промяна на условията през следващите месеци.
Анкета на „Ройтерс“, направена през декември, показа, че всички участвали икономисти очакват депозитната лихва на ЕЦБ да остане на равнище от 2 процента, като преобладаващата част от тях не предвиждат промени поне до средата, а според мнозина – и до края на 2026 г.
Управителният съвет на ЕЦБ включва шестимата членове на Изпълнителния съвет и управителите на националните централни банки от еврозоната. С присъединяването на България броят на националните банки в Съвета стана 21, като правото на глас на управителите се упражнява чрез ротационна система. Дори когато не гласуват на конкретно заседание, всички управители участват пълноценно в дискусиите и формирането на решенията.
1 Последния Софиянец
10:04 05.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #12, #13, #31
10:05 05.02.2026
5 Някой
10:09 05.02.2026
6 ДрайвингПлежър
НИКОЙ В ЕЦБ НЕ ВИ БРОИ - НАИСТИНА Е ИСТОРИЧЕСКО ДА СИ БЕЗГЛАСЕН РОБ И ПАСИВЕН НАБЛЮДАТЕЛ НА УБИЙСТВОТО СИ!!!
10:13 05.02.2026
7 Столипиново
10:17 05.02.2026
8 Кристин Ретард
Всичко съм проверила и потвърдила. Затова сте пуснати в гейрозоната и плащате с гейро в магазините. Защото всичко е перфектно, икономиката цъфти, както и благосъстоянието на хората.
10:17 05.02.2026
9 Копейки
10:22 05.02.2026
10 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
Украйна трябва да върне кредита едва след като Русия изплати репарации. Т.е. никога!
А България ще тели още заеми, за да праща на чужда страна извън ЕС и НАТО и после ще пие една студена вода.
10:22 05.02.2026
11 Голяма Новина
ЕВРОПЕЙСКИ БАНКА ЩЕ ВЗИМА РЕШЕНИЕ А БЪЛГАРИЯ ЩЕ КИБИК НА ТОВА МЕРОПРИЯТИЕ.
АЗ НЕМОГА ДА СИ ПРЕДСТАВЯ ДА ИМАШ ПЪЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ БГ ЛЕВА. И ДА СЕ ПРОДАДЕШ НА ЕВРОПА И ГЕРМАНИЯ
ЗА ДА СТАНЕШ КИБИК С ЕДИН ГЛАС.
АЛЧНОСТА ДА ВЗЕМЕШ БЕЗ ДА РАСЪЖДАВАШ КАКВО ЩЕ СТАНЕ УТРЕ ОТКЪДЕ ЩЕ ОТКРАДНА. ИЛИ ПО-ТОЧНО ДА МИ КАПЕ КАТО В БГ ЛЕВА. ГОВОРИ ЧЕ НЯМАШ ПРЕДСТАВА ЗА БЪДЕЩЕТО. ИСКАМ ДА ДОБАВЯ И ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ КАКВИ ЗАСЛУГИ ИМА ЗАДА ХОДИ В ИТАЛИЯ.
10:23 05.02.2026
12 А в Русия
До коментар #2 от "Последния Софиянец":какво да кажат хората като основния лихвен % на централната банка е 25.
Коментиран от #37
10:24 05.02.2026
13 Мишел
До коментар #2 от "Последния Софиянец":България е в еврозоната само за да купуваме на европейски цени при африкански заплати.
10:24 05.02.2026
14 ИСТОРИЧЕСКОТО Е
10:25 05.02.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НО НЕ
като пълноправен член на валутния съюз,
А КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛ С НАВЕДЕНА ГЛАВА❗
10:27 05.02.2026
16 Кандидат на ИН
Колкото по-сложно толкова по разбираемо!
10:29 05.02.2026
17 Баба Мара
Коментиран от #33
10:30 05.02.2026
18 В клуба сме
10:33 05.02.2026
19 Игумен Румен
10:35 05.02.2026
20 Факти
Коментиран от #40
10:37 05.02.2026
21 000
10:38 05.02.2026
22 И кое му е историческото
10:45 05.02.2026
23 със сигурност
10:50 05.02.2026
24 Балъци
10:56 05.02.2026
25 извод
11:00 05.02.2026
26 Тома
11:01 05.02.2026
27 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
Коментиран от #30, #41
11:13 05.02.2026
28 Кого сте
11:14 05.02.2026
29 Изгодна цена
Коментиран от #42
11:17 05.02.2026
30 Копейка
До коментар #27 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":За левъ ща се беся!
Коментиран от #32
11:18 05.02.2026
31 Факти
До коментар #2 от "Последния Софиянец":България има ниски лихви. У нас лихвите по ипотечните и потребителските кредити, както и по лизинга, са под средните за ЕС и еврозоната. В цяла Европа само Малта и Швейцария имат по-ниски лихви по ипотечните кредити. Само десетина държави от общо 27 в ЕС имат по-ниски лихви по потребителските кредити и лизинга. В САЩ лихвите по ипотеките са два пъти по-големи от българските, а тези по потребителски кредити и лизинга са по 1,5. В Русия пък лихвите са убийствени - ипотека 18-20%, потребителски 22-28%, лизинг 20-24%. Това са фактите, които можеш сам да провериш за секунди с изкуствен интелект. Той не е български и няма интерес да изкарва България по-добре от средното за ЕС, много по-добре от САЩ и безкрайно по-добре от Русия. Последно - 10-годишни държавни облигации - България 3,7% (новите емисии в евро ще рефинансират старите и ще свалят още лихвата) средно ЕС 3,2% Унгария 6,6% Балканите извън ЕС 5,3-6,2% Беларус 13% Русия 14,6%.
11:24 05.02.2026
32 Цончо плюнката 💦☔
До коментар #30 от "Копейка":Ще ти лубрикирам въжето 💦💦
11:28 05.02.2026
33 селяк
До коментар #17 от "Баба Мара":ама па си в клуба на богатите тря са държиш кат такъФ нищо, че заплатите са най ниските а цените едни от най високите.
11:34 05.02.2026
34 000
Коментиран от #35
11:47 05.02.2026
35 оня с коня
До коментар #34 от "000":Ами нормално - някои ще реват,другипък ще им бършем Сълзите...такъв е живота.
11:50 05.02.2026
36 Ти си
Има много отворени въпроси на които трябва да получим отговор .....
12:25 05.02.2026
37 Хан Сополо
До коментар #12 от "А в Русия":Ох той милия загрижен се за инфлацията в Русия. Защо не си загрижен за инфлацията например в Зимбабве която е 736% или за Судан , Ливан ,Венецуела или Аржентина където инфлацията се изразява в трицифрено число?
12:41 05.02.2026
38 Арее нема
12:43 05.02.2026
39 Тея от ЕЦБ
12:45 05.02.2026
40 Чудака
До коментар #20 от "Факти":А бе като гледам курса на рублата спрямо долара хич не ми се вижда зле и то четири години под санкции .
12:46 05.02.2026
41 Луд Скайуокър
До коментар #27 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":И това какви общо има с темата ?
А бе май вече почнахме да изтрещявате от глад и се чудите какво да поставете та да заработи те нещо но опорните ви са грешни в Европа вече не е чак толкова модерна антируската пропаганда и само троловете тук все още не сте го разбрали
12:52 05.02.2026
42 Оди там Кеноби
До коментар #29 от "Изгодна цена":А бе храни които неможеш да пипнеш, да помиришеш и да видиш ще купуваш през Интернет- не благодаря ! А за другото незнам , който не е горял от Али експрес или Тему нека пробва .
12:56 05.02.2026
43 Бе да питам
15:01 05.02.2026
44 Анонимен
15:24 05.02.2026
