Европейската централна банка ще вземе решение, което е историческо за България

5 Февруари, 2026 10:02 6 487 45

Предварителните данни на Евростат за януари показват, че инфлацията в еврозоната се е забавила до най-ниското равнище от септември 2024 г.

Европейската централна банка ще вземе решение, което е историческо за България - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се Европейската централна банка (ЕЦБ) да запази нивото на основните лихви в еврозоната на продължаващото втори ден заседание на институцията, сочат прогнози на анализатори, на фона на отслабващия инфлационен натиск в еврозоната. Решението ще бъде обявено по-късно днес и ще е историческо за България – за първи път страната ни участва официално в процеса на вземане на решения в ЕЦБ като пълноправен член на валутния съюз. Обявяването на решението ще бъде последвано от редовната пресконференция на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, предаде БТА.

България се присъедини към валутния съюз на 1 януари 2026 г., а управителят на Българската народна банка Димитър Радев вече заема мястото си в Управителния съвет на ЕЦБ. Това става, след като от септември миналата година той участва за първи път като набюдател в заеданието.

Предварителните данни на Евростат за януари показват, че инфлацията в еврозоната се е забавила до 1,7 на сто – най-ниското равнище от септември 2024 г., основно заради поевтиняването на енергията. Базисната инфлация, която изключва категории със силно променливи цени като енергия и храни, също отбелязва лек спад – до 2,2 на сто. Според анализатори тази комбинация от показатели не предполага скорошна промяна в лихвената политика.

Ставките на заседанието през декември останаха непроменени за четвърти пореден път на нива съответно от 2 процента за депозитната лихва (основния лихвен показател за еврозоната, получаван от търговските банки, когато депозират средства овърнайт в централната банка), 2,15 процента за основните операции по рефинансиране (лихвата, плащана от банките, когато заемат от ЕЦБ средства за срок от една седмица) и 2,40 процента за лихвата по пределното кредитно улеснение, по която банките могат да заемат средства от ЕЦБ овърнайт. Франкфуртската парична институция понижи основните си лихви с общо два процентни пункта до юни 2025 г. спрямо исторически най-високото равнище от 4 на сто, достигнато през 2023 г. на фона на растяща инфлация.

В коментар преди заседанието Пол Макел, ръководител на глобалните валутни изследвания в Ейч Ес Би Си (HSBC), отбеляза: „Президентът на ЕЦБ Лагард вероятно ще подчертaе, че няма цел за валутния курс, но може да намекне как политиките на администрацията на САЩ биха могли да създадат по-силно евро“. Той добави, че силата на еврото се очаква да бъде една от централните теми на политическата среща.

Прогнозата на Мекел идва на фона на това, че към края на януари 2026 г. еврото достигна най-високата си стойност от средата на 2021 г. досега, поскъпвайки до 1,2049 долара.

В анализ, публикуван в началото на седмицата, икономисти от Ай Ен Джи (ING) посочват, че последните движения на валутните пазари и понижението на цените на енергоносителите създават по-благоприятна среда за ЕЦБ в навечерието на заседанието. Според тях известно успокояване на валутната динамика и спадът на енергийните цени намаляват краткосрочния натиск върху паричната политика, макар че повишената волатилност през последните седмици подчертава необходимостта от предпазлив подход. В анализа е отбелязано, че тонът на днешната пресконференция може да даде индикации за готовността на ЕЦБ да реагира при промяна на условията през следващите месеци.

Анкета на „Ройтерс“, направена през декември, показа, че всички участвали икономисти очакват депозитната лихва на ЕЦБ да остане на равнище от 2 процента, като преобладаващата част от тях не предвиждат промени поне до средата, а според мнозина – и до края на 2026 г.

Управителният съвет на ЕЦБ включва шестимата членове на Изпълнителния съвет и управителите на националните централни банки от еврозоната. С присъединяването на България броят на националните банки в Съвета стана 21, като правото на глас на управителите се упражнява чрез ротационна система. Дори когато не гласуват на конкретно заседание, всички управители участват пълноценно в дискусиите и формирането на решенията.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 50 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    77 22 Отговор
    Прибраха ни левчетата и златото и ни биха шута.Европа на две скорости.

    10:04 05.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    77 13 Отговор
    Като сме в еврозоната защо пак взимаме заеми на високи лихви?

    Коментиран от #4, #12, #13, #31

    10:05 05.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    64 5 Отговор
    Гръмки фрази на обирджиите!

    10:09 05.02.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    69 6 Отговор
    И ето как бяхте прекарани, защото инфлацията в Еврозоната може да е 1,7 и на тази база да се взима решение от ЕЦБ... НО В БЪЛГАРИЯ ИНФЛАЦИЯТА Е НАЙ-ВИСОКАТА ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНКИ - ПОВЕЧЕ ОТ ДВОЙНО (официално а реалното е повече от четворно) САМО ЧЕ РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТОВА!

    НИКОЙ В ЕЦБ НЕ ВИ БРОИ - НАИСТИНА Е ИСТОРИЧЕСКО ДА СИ БЕЗГЛАСЕН РОБ И ПАСИВЕН НАБЛЮДАТЕЛ НА УБИЙСТВОТО СИ!!!

    10:13 05.02.2026

  • 7 Столипиново

    29 2 Отговор
    ЕЦБ - Факултето

    10:17 05.02.2026

  • 8 Кристин Ретард

    47 5 Отговор
    Аз Кристин Ретард, декларирам пред вас, гeйpопейци, че няма такова нещо като дефицит и инфлация, тва са измислици на копейките.
    Всичко съм проверила и потвърдила. Затова сте пуснати в гейрозоната и плащате с гейро в магазините. Защото всичко е перфектно, икономиката цъфти, както и благосъстоянието на хората.

    10:17 05.02.2026

  • 9 Копейки

    8 30 Отговор
    Не ядосвайте, а празнувайте. Вече приехме еврото.

    10:22 05.02.2026

  • 10 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    59 4 Отговор
    ЕС съгласува вече кредит на стойност €90 млрд. за Украйна за периода 2026–2027 г., В схемата участват 24 от 27-те държави в съюза, без Унгария, Чехия и Словакия, които отказаха да финансират Киев.

    Украйна трябва да върне кредита едва след като Русия изплати репарации. Т.е. никога!
    А България ще тели още заеми, за да праща на чужда страна извън ЕС и НАТО и после ще пие една студена вода.

    10:22 05.02.2026

  • 11 Голяма Новина

    31 10 Отговор
    Слушайте всички
    ЕВРОПЕЙСКИ БАНКА ЩЕ ВЗИМА РЕШЕНИЕ А БЪЛГАРИЯ ЩЕ КИБИК НА ТОВА МЕРОПРИЯТИЕ.
    АЗ НЕМОГА ДА СИ ПРЕДСТАВЯ ДА ИМАШ ПЪЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ БГ ЛЕВА. И ДА СЕ ПРОДАДЕШ НА ЕВРОПА И ГЕРМАНИЯ
    ЗА ДА СТАНЕШ КИБИК С ЕДИН ГЛАС.
    АЛЧНОСТА ДА ВЗЕМЕШ БЕЗ ДА РАСЪЖДАВАШ КАКВО ЩЕ СТАНЕ УТРЕ ОТКЪДЕ ЩЕ ОТКРАДНА. ИЛИ ПО-ТОЧНО ДА МИ КАПЕ КАТО В БГ ЛЕВА. ГОВОРИ ЧЕ НЯМАШ ПРЕДСТАВА ЗА БЪДЕЩЕТО. ИСКАМ ДА ДОБАВЯ И ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ КАКВИ ЗАСЛУГИ ИМА ЗАДА ХОДИ В ИТАЛИЯ.

    10:23 05.02.2026

  • 12 А в Русия

    7 19 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    какво да кажат хората като основния лихвен % на централната банка е 25.

    Коментиран от #37

    10:24 05.02.2026

  • 13 Мишел

    41 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    България е в еврозоната само за да купуваме на европейски цени при африкански заплати.

    10:24 05.02.2026

  • 14 ИСТОРИЧЕСКОТО Е

    42 6 Отговор
    ГЛУПОСТА ДА СИ НАБУТАМЕ В ЕВРОЗОНАТА ЗА ДА СТАНЕМ ТОТАЛНИ СЛУГИ И ВАСАЛИ НА ЗАПАДНИТЕ ОЛИГОФРЕНИ.

    10:25 05.02.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 5 Отговор
    За първи път страната ни участва официално в процеса на вземане на решения в ЕЦБ,
    НО НЕ
    като пълноправен член на валутния съюз,
    А КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛ С НАВЕДЕНА ГЛАВА❗

    10:27 05.02.2026

  • 16 Кандидат на ИН

    2 7 Отговор
    Повишената волатилност през последните седмици е много тревожно явление, който разбра, разбра!
    Колкото по-сложно толкова по разбираемо!

    10:29 05.02.2026

  • 17 Баба Мара

    35 2 Отговор
    Не знам колко им е паднала инфлацията на западните държави, но нашата лети към звездите с космическа скорост. Миналия месец платих 80 Евро ток, този месец-160.За цените в магазините - няма смисъл да се обсъждат.

    Коментиран от #33

    10:30 05.02.2026

  • 18 В клуба сме

    24 0 Отговор
    на най-богатите!

    10:33 05.02.2026

  • 19 Игумен Румен

    13 8 Отговор
    Важното е,че мандалото лопна!

    10:35 05.02.2026

  • 20 Факти

    9 24 Отговор
    Основният лихвен процент на ЕЦБ е 2%, а на Руската централна банка е 16% 😅 Да е жив и здрав Путин и да продължава да "громи" Европа. Руснаците плащат сметката.

    Коментиран от #40

    10:37 05.02.2026

  • 21 000

    26 8 Отговор
    Ето ви еврозоната - в България инфлацията е огромна, но ецб си гони интересите на страните от ядрото. Честито, глупаци!

    10:38 05.02.2026

  • 22 И кое му е историческото

    25 2 Отговор
    Световната финансова политика се определя от Банката за международни разплащания в Базел.ЕЦБ е само част от световната финансова политика, която се контролира от Базелски комитет за банков надзор.Управителите на националните централни банки от еврозоната са обикновени статисти.

    10:45 05.02.2026

  • 23 със сигурност

    22 1 Отговор
    да, да инфлация няма направо е 0%, само дето цените дънят тавана, но иначе всичко е 6.

    10:50 05.02.2026

  • 24 Балъци

    16 2 Отговор
    Сухи финансови евилибристики, които ни се представят като големи успехи, а стоките в магазините крещят друго.

    10:56 05.02.2026

  • 25 извод

    16 2 Отговор
    това показва само едно.... очаквайте в скоро време увеличение на лихвите по ипотечните кредити в България, защото няма как търговските банки да губят....

    11:00 05.02.2026

  • 26 Тома

    17 3 Отговор
    А ние мислехме че само Теменужка манипулира инфлацията с молива а тя се е учила от ЕЦБ

    11:01 05.02.2026

  • 27 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    4 9 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой немидва на Дунав??Нищо не обаждате.

    Коментиран от #30, #41

    11:13 05.02.2026

  • 28 Кого сте

    9 2 Отговор
    тръгнали да заблуждавате.Какви са тези исторически решения , какви са тези високопарни думи. Авторът на този пасквил трябва да бъде даден на прокурора, след което да получи съответното наказание за изнасяне на подвеждаща и заблуждаваща българите информация. До тук с гнусните лъжи, все пак и търпението на всеки един има граници. Да не дърпа дявола за опашката!!!!

    11:14 05.02.2026

  • 29 Изгодна цена

    4 2 Отговор
    Пазарувайте в интернет магазина gladen има добри цени и стоки следете за промоции

    Коментиран от #42

    11:17 05.02.2026

  • 30 Копейка

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    За левъ ща се беся!

    Коментиран от #32

    11:18 05.02.2026

  • 31 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    България има ниски лихви. У нас лихвите по ипотечните и потребителските кредити, както и по лизинга, са под средните за ЕС и еврозоната. В цяла Европа само Малта и Швейцария имат по-ниски лихви по ипотечните кредити. Само десетина държави от общо 27 в ЕС имат по-ниски лихви по потребителските кредити и лизинга. В САЩ лихвите по ипотеките са два пъти по-големи от българските, а тези по потребителски кредити и лизинга са по 1,5. В Русия пък лихвите са убийствени - ипотека 18-20%, потребителски 22-28%, лизинг 20-24%. Това са фактите, които можеш сам да провериш за секунди с изкуствен интелект. Той не е български и няма интерес да изкарва България по-добре от средното за ЕС, много по-добре от САЩ и безкрайно по-добре от Русия. Последно - 10-годишни държавни облигации - България 3,7% (новите емисии в евро ще рефинансират старите и ще свалят още лихвата) средно ЕС 3,2% Унгария 6,6% Балканите извън ЕС 5,3-6,2% Беларус 13% Русия 14,6%.

    11:24 05.02.2026

  • 32 Цончо плюнката 💦☔

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Копейка":

    Ще ти лубрикирам въжето 💦💦

    11:28 05.02.2026

  • 33 селяк

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Баба Мара":

    ама па си в клуба на богатите тря са държиш кат такъФ нищо, че заплатите са най ниските а цените едни от най високите.

    11:34 05.02.2026

  • 34 000

    11 1 Отговор
    Ниските лихви на ецб ще помпи допълнително цените в България, но ппоблемите на туземното българско население не е проблем за тях. Ще ревете, но вече е късно.

    Коментиран от #35

    11:47 05.02.2026

  • 35 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "000":

    Ами нормално - някои ще реват,другипък ще им бършем Сълзите...такъв е живота.

    11:50 05.02.2026

  • 36 Ти си

    6 1 Отговор
    Кокошка гласа има България в ЕЦБ при вземане на решенията и как се вземат решенията с единодушие или с квалифицирано мнозинство , можем ли да налагане вето ако счете някое решение за вредно и в разрез с нашите интереси ?

    Има много отворени въпроси на които трябва да получим отговор .....

    12:25 05.02.2026

  • 37 Хан Сополо

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "А в Русия":

    Ох той милия загрижен се за инфлацията в Русия. Защо не си загрижен за инфлацията например в Зимбабве която е 736% или за Судан , Ливан ,Венецуела или Аржентина където инфлацията се изразява в трицифрено число?

    12:41 05.02.2026

  • 38 Арее нема

    7 2 Отговор
    Нужда,историческо да се чете погребване на държавата ни да това пак е историческо,че затриват народ на 1400 години,ЦЕЛТА НА ЕВРЕИТЕ!!!

    12:43 05.02.2026

  • 39 Тея от ЕЦБ

    3 3 Отговор
    Са няма такива въздухари!ЛЪЖАТ МАЖАТ НО НАРОДА НЕ ИМ ВЯРВА ФАКТИТЕ ИЗЛИЗАТ НА ЛИЦЕ ЕС ПОТЪВА ТЕЯ МИ ВИКАТ НЕ Е ВЯРНО,АКО ВА ЗАПРАСКАМ С ЕДАНА ПРАВАТА ЛОПАТА ТА ЕДИН ДЖ...ЕН.ЪР НЯМА ДА ОСТАВЯ ЖИВ!

    12:45 05.02.2026

  • 40 Чудака

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    А бе като гледам курса на рублата спрямо долара хич не ми се вижда зле и то четири години под санкции .

    12:46 05.02.2026

  • 41 Луд Скайуокър

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    И това какви общо има с темата ?
    А бе май вече почнахме да изтрещявате от глад и се чудите какво да поставете та да заработи те нещо но опорните ви са грешни в Европа вече не е чак толкова модерна антируската пропаганда и само троловете тук все още не сте го разбрали

    12:52 05.02.2026

  • 42 Оди там Кеноби

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Изгодна цена":

    А бе храни които неможеш да пипнеш, да помиришеш и да видиш ще купуваш през Интернет- не благодаря ! А за другото незнам , който не е горял от Али експрес или Тему нека пробва .

    12:56 05.02.2026

  • 43 Бе да питам

    0 0 Отговор
    Абе а тия кви инфлации имат

    15:01 05.02.2026

  • 44 Анонимен

    2 1 Отговор
    Искате да кажете като пълноправен наблюдател, защото колкото и да се пънем, най-късно на следващото заседание ще направят каквото си искат, защото на него няма да имаме думата.

    15:24 05.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

