Орбан: Украинското ръководство премина границата

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че "украинското ръководство е преминало границата", като подчерта, че Унгария не е търсила конфликт, но е била мишена на атаки в продължение на дни, предаде агенция МТИ, цитирана от БТА.

Орбан започна публикацията си в социалната мрежа Фейсбук с цитат от унгарския национален поет Шандор Петьофи, като написа: "… но не и нашата родина!"

Премиерът заяви, че нито президентът, нито външният министър на Украйна, нито заплахите от екстремистки военни групи ще възпрат унгарското правителство да защитава интересите на унгарския народ.

Той подчерта, че правителството няма да изпраща финансови средства на Украйна, като заяви, че тези пари са "на по-добро място при унгарските семейства, отколкото в банята на някой украински олигарх".

Орбан добави, че Унгария няма да допусне забрана на вноса на руски петрол и газ, тъй като без тях няма да е възможно да се поддържат ниски разходи за комунални услуги и достъпни цени на енергията за унгарските домакинства.

"Нито ще позволим Украйна да бъде приета в Европейския съюз след две години в нарушение на правото на ЕС, защото това би означавало да внесем и войната", заяви той.

По думите на Орбан, докато Унгария има "патриотично правителство", подобни решения няма да се вземат в Киев или Брюксел.

"В Украйна също знаят това. Затова искат ново, приятелски настроено към Украйна правителство в Будапеща и затова ни заплашват на всяка крачка", добави премиерът.

"Отговорът е в Петьофи", заключи Орбан в публикацията си.