Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че "украинското ръководство е преминало границата", като подчерта, че Унгария не е търсила конфликт, но е била мишена на атаки в продължение на дни, предаде агенция МТИ, цитирана от БТА.
Орбан започна публикацията си в социалната мрежа Фейсбук с цитат от унгарския национален поет Шандор Петьофи, като написа: "… но не и нашата родина!"
Премиерът заяви, че нито президентът, нито външният министър на Украйна, нито заплахите от екстремистки военни групи ще възпрат унгарското правителство да защитава интересите на унгарския народ.
Той подчерта, че правителството няма да изпраща финансови средства на Украйна, като заяви, че тези пари са "на по-добро място при унгарските семейства, отколкото в банята на някой украински олигарх".
Орбан добави, че Унгария няма да допусне забрана на вноса на руски петрол и газ, тъй като без тях няма да е възможно да се поддържат ниски разходи за комунални услуги и достъпни цени на енергията за унгарските домакинства.
"Нито ще позволим Украйна да бъде приета в Европейския съюз след две години в нарушение на правото на ЕС, защото това би означавало да внесем и войната", заяви той.
По думите на Орбан, докато Унгария има "патриотично правителство", подобни решения няма да се вземат в Киев или Брюксел.
"В Украйна също знаят това. Затова искат ново, приятелски настроено към Украйна правителство в Будапеща и затова ни заплашват на всяка крачка", добави премиерът.
"Отговорът е в Петьофи", заключи Орбан в публикацията си.
До коментар #6 от "абе тиквен мирянин":Скандалът с двореца на Виктор Орбан избухна през 2025 г., когато опозиционният деятел Акош Хадхази публикува снимки и видео от луксозно недостроено имение в Хатванпусте, приписвано на баща му, но използвано от премиера. Този "мини-Версал" включва басейни, подземен гараж, палмова алея, библиотека, часовня и частен зоопарк със зебри и антилопи, оценен на 15–45 млн. евро, което надхвърля официалните доходи на Орбан. Орбанови го наричат "ферма", но критиците го сравняват с резиденцията на Янукович заради екстравагантността и липсата на декларация. Хиляди унгарци посетиха мястото на организирана екскурзия, а опозицията обещава разследване на активите за последните 20 г. Скандалът подхрани обвиненията в корупция и потвърди критиките срещу семейните богатства на премиера.
22 затова е прав Орбан има много мърша
Опит за прикриване на следите
Окръжният прокурор Красимир Конов разкри по време на брифинг, че са събрани данни за опит за заличаване на доказателствата. Тялото на жертвата е било умишлено укрито, а в разследването се наложи участие на екипи на пожарната, които са претърсили труднодостъпен кладенец с дълбочина 60 метра в търсене на улики.
Опит за прикриване на следите
Окръжният прокурор Красимир Конов разкри по време на брифинг, че са събрани данни за опит за заличаване на доказателствата. Тялото на жертвата е било умишлено укрито, а в разследването се наложи участие на екипи на пожарната, които са претърсили труднодостъпен кладенец с дълбочина 60 метра в търсене на улики.
