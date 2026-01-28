Новини
Свят »
Унгария »
Орбан: Украинското ръководство премина границата
  Тема: Украйна

Орбан: Украинското ръководство премина границата

28 Януари, 2026 11:15 2 225 49

  • виктор орбан-
  • украйна-
  • унгария-
  • русия-
  • война

Унгарският премиер подчерта, че правителството няма да изпраща финансови средства на Украйна

Орбан: Украинското ръководство премина границата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че "украинското ръководство е преминало границата", като подчерта, че Унгария не е търсила конфликт, но е била мишена на атаки в продължение на дни, предаде агенция МТИ, цитирана от БТА.

Орбан започна публикацията си в социалната мрежа Фейсбук с цитат от унгарския национален поет Шандор Петьофи, като написа: "… но не и нашата родина!"

Още новини от Украйна

Премиерът заяви, че нито президентът, нито външният министър на Украйна, нито заплахите от екстремистки военни групи ще възпрат унгарското правителство да защитава интересите на унгарския народ.

Той подчерта, че правителството няма да изпраща финансови средства на Украйна, като заяви, че тези пари са "на по-добро място при унгарските семейства, отколкото в банята на някой украински олигарх".

Орбан добави, че Унгария няма да допусне забрана на вноса на руски петрол и газ, тъй като без тях няма да е възможно да се поддържат ниски разходи за комунални услуги и достъпни цени на енергията за унгарските домакинства.

"Нито ще позволим Украйна да бъде приета в Европейския съюз след две години в нарушение на правото на ЕС, защото това би означавало да внесем и войната", заяви той.

По думите на Орбан, докато Унгария има "патриотично правителство", подобни решения няма да се вземат в Киев или Брюксел.

"В Украйна също знаят това. Затова искат ново, приятелски настроено към Украйна правителство в Будапеща и затова ни заплашват на всяка крачка", добави премиерът.

"Отговорът е в Петьофи", заключи Орбан в публикацията си.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боби

    25 60 Отговор
    Тоя изостава с 10%, идват избори и трябва пак да плаши маргиналите, че ще му изстине местенцето 🤣🤣🤣

    Коментиран от #20, #43

    11:17 28.01.2026

  • 2 абе

    26 44 Отговор
    Да не са открили и на Орбан къщите за гости? Двореца му го знаем.

    Коментиран от #6

    11:18 28.01.2026

  • 3 само така Орбан

    64 18 Отговор
    натири зелкофци и мърсули
    изкарай им кирливите ризи

    Коментиран от #35

    11:18 28.01.2026

  • 4 😂😂😂😂😂

    7 6 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    11:19 28.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 абе тиквен мирянин

    33 18 Отговор

    До коментар #2 от "абе":

    кво гледаш чуждото канче
    а не видиш себе си най беден в ес
    заради тиквата

    Коментиран от #10, #36

    11:20 28.01.2026

  • 7 Европеец

    15 25 Отговор
    Не разбрах В статията с какво украинската фашистка хунта е преминало границата, та Орбан прави такова изявление....

    Коментиран от #40, #44

    11:20 28.01.2026

  • 8 Смех с копейки

    15 40 Отговор
    Този е по-глупав и от Захарова.

    11:20 28.01.2026

  • 9 руззззНаци

    15 27 Отговор
    И как "няма да допусне" спирането на газ и нефт от параша към унгария? Да не би да имат граница с раззия?
    Хаххахаха ЕС ще му се изсмеят и ще му кажат да пие вода, газ и нефт от Балатон.

    11:21 28.01.2026

  • 10 абе

    15 22 Отговор

    До коментар #6 от "абе тиквен мирянин":

    Скандалът с двореца на Виктор Орбан избухна през 2025 г., когато опозиционният деятел Акош Хадхази публикува снимки и видео от луксозно недостроено имение в Хатванпусте, приписвано на баща му, но използвано от премиера. Този "мини-Версал" включва басейни, подземен гараж, палмова алея, библиотека, часовня и частен зоопарк със зебри и антилопи, оценен на 15–45 млн. евро, което надхвърля официалните доходи на Орбан. Орбанови го наричат "ферма", но критиците го сравняват с резиденцията на Янукович заради екстравагантността и липсата на декларация. Хиляди унгарци посетиха мястото на организирана екскурзия, а опозицията обещава разследване на активите за последните 20 г. Скандалът подхрани обвиненията в корупция и потвърди критиките срещу семейните богатства на премиера.

    11:21 28.01.2026

  • 11 Георги

    18 22 Отговор
    Браво на човека!
    Такъв президент ни трябва и на нас. Не ханъма като Радев

    11:21 28.01.2026

  • 12 мухахахахата

    13 30 Отговор
    Нищо вече не зависи от орбанистан - най-бедната държава в ЕС (вече след България). Решенията вече се взимат с квалифицирано мнозинство.......а орбанците не се... квалифицират :))))

    11:22 28.01.2026

  • 13 койдазнай

    17 34 Отговор
    Орбан иска да финансира войната на руските нацисти срещу украинския народ.
    За това Унгария трябва да бъде изгонена от ЕС, а Орбан съден като пособник на нацистите.

    Коментиран от #21

    11:22 28.01.2026

  • 14 Ха-ха

    13 24 Отговор
    Последни мигове във властта за Орбан.!

    11:22 28.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Град Козлодуй

    18 27 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай. Нищо повече.

    11:25 28.01.2026

  • 17 Гнусен орбан Фашист

    13 28 Отговор
    Нагъл руски корупционер!

    Коментиран от #23

    11:25 28.01.2026

  • 18 сара

    10 18 Отговор
    Надут пуяк

    11:27 28.01.2026

  • 19 Шопо

    24 12 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #24

    11:27 28.01.2026

  • 20 Мнение

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    Те щото урсулите, мерцчо и макрончо имат толкова "голяма" подкрепа сред народите си, че ако ги видят навънка може и да ги "сурвакат" многократно за новата година!

    Толкова долни отрпки като урсулите не е имало и през всв!
    Крайно време е да се махат от ръководството на ЕС!!!

    11:28 28.01.2026

  • 21 ГаГа

    28 9 Отговор

    До коментар #13 от "койдазнай":

    Промит мозък, който бълва опорки си ти. Унгарецът си защитава с достойнство националните интереси, за разлика от нашите мекотели управници - в оставка...

    11:28 28.01.2026

  • 22 затова е прав Орбан има много мърша

    19 4 Отговор
    Варненският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража", на 36-годишен украински гражданин. Той е привлечен като обвиняем за предумишлено убийство на 50-годишен мъж, извършено по особено мъчителен и жесток начин

    Престъплението е извършено на 25 януари в землището на село Кичево, в района на местен разсадник. Жертвата е собственик на обекта, който украинецът е имал намерение да наеме. Според обвинението престъплението е било предварително планирано и организирано, а не е следствие от случаен конфликт.

    Опит за прикриване на следите
    Окръжният прокурор Красимир Конов разкри по време на брифинг, че са събрани данни за опит за заличаване на доказателствата. Тялото на жертвата е било умишлено укрито, а в разследването се наложи участие на екипи на пожарната, които са претърсили труднодостъпен кладенец с дълбочина 60 метра в търсене на улики.

    11:29 28.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Крим

    8 11 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    е на кримските татари, така че нищо общо няма с Русия. Това се учи в пети клас, прочети.

    Коментиран от #26

    11:33 28.01.2026

  • 25 Кой те пита теб

    3 8 Отговор
    Жълт тюфлек

    11:33 28.01.2026

  • 26 Ха ХаХа

    11 6 Отговор

    До коментар #24 от "Крим":

    На Кримските татари е Крим На най....
    Победени са от Русия.Екатерина 2 побеждава турците и ги изгонва от Северното черноморие.
    Кримските татари дават войници на Хитлер затова Сталин ги екстериора в Казахстан.
    Най крадливото племе на света са татарите.
    Прабългарите са монголски татари.
    Тангра е монголско куче Бог на прабългрите

    11:38 28.01.2026

  • 27 Евалата на този ЧОВЕК!!!!Браво!

    16 3 Отговор
    Ей на това му се казва да имаш яки топки.
    Унгария върви по правият път, както и Чехия която и тя не иска да дава кеш.Урсулите да купуват скъп газ щом това ги възбужда.Европа се самоблокира сама заради урките и върви към фалити на големи фирми.Ще получи два мощни шамар от скъпи ресурси и от евтино свръх производство от Китай!А кравара Тръмп ще е шефа на 🚾 Европа.

    11:38 28.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Зеления път

    13 4 Отговор
    Прав е Орбан. В Европа ще имаме големи проблеми с украинците и след капитулацията на Украйна. Много озверяла паплач от там ще вилнее..

    Коментиран от #41

    11:40 28.01.2026

  • 30 Тервел

    6 9 Отговор
    Унгарския Бидон , усеща че ще загуби изборите и включи антиукраинска риторика. Използва Украйна като враг ,точно както Мицкоски използва България в Северна Македония. Те двамата междудругото са близки приятели и антибългарски настроени .

    Коментиран от #31

    11:41 28.01.2026

  • 31 Ха ХаХа

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "Тервел":

    Тъпунгер 110%

    11:42 28.01.2026

  • 32 Гедер

    7 6 Отговор
    На бас ,че ако тоя корумпиран диктатор Орбан , изгуби изборите , ще избяга в СССР при Путин .

    11:44 28.01.2026

  • 33 Женя

    5 6 Отговор
    Путин ще прави Орбан шеф в Газпром. Така се награждават крадците и руските слуги. По пътечката руския слуга Герхард Шрьодер

    Коментиран от #39

    11:46 28.01.2026

  • 34 руския палячо

    4 5 Отговор
    Орбан, разбра че унгарския народ няма да го избере и обвинява Украйна, че се намесвала в изборите.

    11:47 28.01.2026

  • 35 А бе смотан

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "само така Орбан":

    По полека да не се задавиш.На Орбан му го натриват........отз........

    11:48 28.01.2026

  • 36 Европеец

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "абе тиквен мирянин":

    Какво чуждо канче? Орбан краде евросредства. Нашите пари

    11:49 28.01.2026

  • 37 Гадно

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Шопо
    3610ОТГОВОР
    Украйна не е държава а територия, руска територия.
    -;-
    Ами като Кенега е Помийна Яма, какмо да правим.

    11:49 28.01.2026

  • 38 Пърдел

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    До кога ще папгалиш едни и същи руски опорки?

    11:50 28.01.2026

  • 39 Газпром

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Женя":

    отдавна фалира, така че няма как да стане. Ще бъде придворен пудел на Хаяско.

    😂

    11:50 28.01.2026

  • 40 Пръдльо

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Не прави хората на балъци.фашистката хунта е в Русия!!

    11:52 28.01.2026

  • 41 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Зеления път":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #46

    11:52 28.01.2026

  • 42 Ха,хаха

    2 1 Отговор
    Ма на унгарците май още им държи от 1956

    Коментиран от #45

    11:55 28.01.2026

  • 43 Барбалей

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    А кажи,че не е прав?Кога ще чуеш такива думи от наш политик?

    11:55 28.01.2026

  • 44 Сельооо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    На кого му пука заминаващият Орбан какво изявление прави?Мястото на бунището на историята му се пази!

    11:55 28.01.2026

  • 45 Сесесере2🤢🤮

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха,хаха":

    Стокхолмски синдром се нарича...помага също и да си купиш премиера на държавата

    11:56 28.01.2026

  • 46 Стой,та гледай

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Как самите европейци ще си го сготвят.

    Коментиран от #48

    11:57 28.01.2026

  • 47 Артилерист

    0 2 Отговор
    Орбан се държи като истински държавник и патриот на своята страна. За разлика от него Зеленски е клоун, който временно се е превъплътил в ролята на президент-марионетка на западняците. И колко хубаво и смело Орбан заявява на всеослушание, че няма да допусне забрана на руски газ и петрол, защото те осигуряват ниски разходи на унгарските домакинства. А пък нашите атлантически властници с каква злорадо злоба се радваха от телевизора, че са отървали от руските енергийни източници. И как безсрамно лъжеха, че чрез диверсификацията получавали тези продукти "почти" на същата цена. Само че това "почти" се оказа двойно по-скъпи. Същото е и положението с електроенергията. БЪЛГАРИТЕ ПЛАЩАТ НАЙ-СКЪПИЯ ТОК В ЕВРОПА Освен това АЕЦ Козлодуй има проблеми със спрени блокове, редовната доставка на ядрено гориво, високата му цена, както и спорни въпроси с безопасността на електроцентралата и тн. Докъде я докараха само, а? България имаше в изобилие евтин ток, а сега е двойно и тройно по-скъп и сме на ръба с недостига му...

    11:58 28.01.2026

  • 48 Стоя и гледам 4 года

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Стой,та гледай":

    Ще стоя и гледам максимално още 3 дни, искам резултати не ЩЕ-та 🤩🤡🍌

    11:58 28.01.2026

  • 49 Пенчо

    0 0 Отговор
    Единствения сайт, който всеки ден по няколко пъти пише за Орбан.

    12:02 28.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания