Орбан очаква висок бюджетен дефицит през следващите години в Унгария

Бюджетният дефицит на Унгария вероятно ще остане висок и през следващите години. Министър-председателят Виктор Орбан заяви, че до 2027 г. включително страната ще поддържа ново задлъжняване от около 5 на сто от брутния вътрешен продукт, предаде АПА, съобщи БТА.
„Бюджетното планиране е солидно“, каза Орбан в интервю за държавното радио днес. По думите му както през 2025 г., така и през настоящата година се очаква дефицитът да бъде около 5 на сто, като „вероятно същото ще важи и за следващата година“. Правилата на Европейския съюз предвиждат таван на бюджетния дефицит от 3 на сто от БВП.
Изявлението е дадено на фона на високи държавни разходи в навечерието на парламентарните избори, насрочени за април. Миналата седмица Орбан оспори необходимостта от рязко ограничаване на разходите след вота, като посочи, че дефицитът следва да бъде намаляван „спокойно, бавно и постепенно“, при условие че икономическите перспективи се подобрят.
Икономическа стагнация и предизборен натиск
Орбан, който управлява страната от 2010 г., е изправен пред едно от най-сериозните си политически изпитания. Социологическите проучвания показват, че центристката партия „Тиса“ изпреварва управляващата партия „Фидес".
Унгария е засегната от продължителна икономическа стагнация и преживя най-високия ръст на цените в Европейския съюз след руската инвазия в Украйна.
Международните рейтингови агенции „Фич“ (Fitch) и „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global) вече определят перспективите за кредитоспособността на страната като „негативни“. Според „Фич“ предизборните разходи през тази година могат да достигнат 2,1 на сто от икономическата продукция. Агенцията предупреди, че може да понижи рейтинга на Унгария, ако държавният дълг продължи да нараства или ако не бъде представена надеждна стратегия за намаляване на дефицита.
По данни на рейтинговите агенции държавният дълг на Унгария е най-високият в Европейския съюз сред страните извън еврозоната.
1 Така е
И ние сме така при подлогите бойко борисов и делян пеевски .
Коментиран от #3, #14
14:41 06.02.2026
2 Странно
Коментиран от #4
14:41 06.02.2026
3 И Бокич
До коментар #1 от "Така е":така ни предупреди за България.
Коментиран от #7
14:42 06.02.2026
4 леврозоната на здрача
До коментар #2 от "Странно":я тука как е ама не ми цитирай стъкмистиката на нси за 2.3% прогнозна средногодишна инфлация
14:43 06.02.2026
5 Няма не искам, няма недей!
Всичко върви по план, затъваме бавно и сигурно.
Коментиран от #11
14:44 06.02.2026
6 Ние с гайдите .
Коментиран от #8
14:49 06.02.2026
7 ха, ха, ха...
До коментар #3 от "И Бокич":Вие си го избирате всеки път и за кой ли път. Независимо дали гласуваш директно за него или изобщо не гласуваш. То е все едно и също. И на следващите избори пак ще остваите циганите да ви изберат него и Пеевски, а после ще ревете като вдовици.
14:49 06.02.2026
8 Айде бе,
До коментар #6 от "Ние с гайдите .":А в България има ли българи които да ги вълнува бъдещето? Ако има защо само цигани ви избират политиците? После Европа ви била виновна, че сте на последно място.
Коментиран от #15
14:56 06.02.2026
9 Антитрол
Ама трябва да се плюе по Орбан че не слуша Урсулиците та за това са всичките лъжи и пропаганда. Нали така бе господа козячета
15:00 06.02.2026
10 Ха-ха
Коментиран от #13, #18
15:02 06.02.2026
11 Запознат
До коментар #5 от "Няма не искам, няма недей!":"ново задлъжняване от около 5 на сто от брутния вътрешен продукт"
Ха ха ха че толупа колко заеми взе само за една година от БВП на България бре - ами ПП$ДБ колко заеми взеха - или това не съответства на пропагандата.
15:03 06.02.2026
12 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?
15:03 06.02.2026
13 Българин
До коментар #10 от "Ха-ха":Пък толупа е най-способния - в краденето.
15:04 06.02.2026
14 По точно
До коментар #1 от "Така е":Унгарците най-обичат Русия. Откакто руски ботуш марширува по улиците на Будапеща през 1956 г., любовта им е безгранична.
Коментиран от #16
15:06 06.02.2026
15 Избирател
До коментар #8 от "Айде бе,":"А в България има ли българи които да ги вълнува бъдещето?"
Има ама това със сигурност не е "сглобката" - Шиши, Боко и перачите от ПП-ДБ
15:06 06.02.2026
16 Запознат
До коментар #14 от "По точно":"Откакто руски ботуш марширува по улиците на Будапеща"
Орбан е един от тези които се бореха срещу руския ботуш а не като нашите наведени евроатлантици всичките да са били комуняги или ченгета от ДС. Орбан сега се бори срещу европейския ботуш а нашите са наведени на новите господари.
Коментиран от #20
15:09 06.02.2026
17 Свободен
Копейки, коментар?!
Коментиран от #19
15:12 06.02.2026
18 Антитрол
До коментар #10 от "Ха-ха":"Орбан е най-неспособния премиер" ти от къде разбра че бил най-неспособния след като унгарците са по-добре от нас - от посолството ли те увериха.
Коментиран от #26
15:13 06.02.2026
19 Учуден
До коментар #17 от "Свободен":Тя Кая ви призова да почвате да пиете ама не ви е казвала да пишете нещо след това - следвайте лидерите точно какво ви казват че се излагате. Ти прочете ли какво си написал или не можа.
15:16 06.02.2026
20 Точно написано
До коментар #16 от "Запознат":Орбан и като либерал, и като "диктатор" винаги се бори за страната си като патриот, а нашите боклуци и като фалшиви комунисти, и като менте демократи винаги гледат да се наведат пред чужди господари и да ни продадат за лична изгода.
Коментиран от #21
15:20 06.02.2026
21 Запознат
До коментар #20 от "Точно написано":Ами той Боко прати "премиера" ни да даде 1 милиард на Тръмп само за да размагнитят Шиши смятай колко се интересува от България и българите - той на всеки е готов да се наведе само да го оставят да си краде. Да не говорим пък за перачите от ПП$ДБ които освен че върнаха Боко и Шиши ами им назначават началници на служби от посолството. Продажник до продажника и никой не му прави впечатление че всичките са бивши комуняги или ченгета от ДС или пък децата им че минаха 36 години.
15:30 06.02.2026
22 койдазнай
Къде ли отиват парите?!?
Коментиран от #24
15:42 06.02.2026
23 Орбан Тъпана
Планираме Солидно Бюджета.
Солидно Крадем от Унгарския Народ
И затова обедняването ще Продължи .
За Разлика от мен и Мойте Дружки.
16:25 06.02.2026
24 Особено Евтините Руски Горива
До коментар #22 от "койдазнай":Къде са?
Цените на Бензиностанциите в Унгария
и Австрия са едни и същи .
А Кремълския Натегач
Орбан все реве че
Му трябва Евтино Руско гориво ,
За да лапа яко
От Бедните Унгарци.
16:28 06.02.2026
25 смх
16:28 06.02.2026
26 Кога си ходил е Унгария
До коментар #18 от "Антитрол":Че да знаеш колко по добре да
Унгарците ?
Коментиран от #28
16:29 06.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да с
До коментар #26 от "Кога си ходил е Унгария":Ти да не живееш в пещера бе мисирко ? Задал си изключително ограничен въпрос,а явно си помисли,че блесна с акъл.Ти като не си бил в Сомалия откъде знаеш,че не са най богатата и развита държава в света ?
16:42 06.02.2026
29 Тити
16:52 06.02.2026
30 Горски
18:08 06.02.2026