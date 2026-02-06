Новини
Орбан очаква висок бюджетен дефицит през следващите години в Унгария

Унгария е засегната от продължителна икономическа стагнация и преживя най-високия ръст на цените в Европейския съюз след руската инвазия

Орбан очаква висок бюджетен дефицит през следващите години в Унгария - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Бюджетният дефицит на Унгария вероятно ще остане висок и през следващите години. Министър-председателят Виктор Орбан заяви, че до 2027 г. включително страната ще поддържа ново задлъжняване от около 5 на сто от брутния вътрешен продукт, предаде АПА, съобщи БТА.

„Бюджетното планиране е солидно“, каза Орбан в интервю за държавното радио днес. По думите му както през 2025 г., така и през настоящата година се очаква дефицитът да бъде около 5 на сто, като „вероятно същото ще важи и за следващата година“. Правилата на Европейския съюз предвиждат таван на бюджетния дефицит от 3 на сто от БВП.

Изявлението е дадено на фона на високи държавни разходи в навечерието на парламентарните избори, насрочени за април. Миналата седмица Орбан оспори необходимостта от рязко ограничаване на разходите след вота, като посочи, че дефицитът следва да бъде намаляван „спокойно, бавно и постепенно“, при условие че икономическите перспективи се подобрят.

Икономическа стагнация и предизборен натиск

Орбан, който управлява страната от 2010 г., е изправен пред едно от най-сериозните си политически изпитания. Социологическите проучвания показват, че центристката партия „Тиса“ изпреварва управляващата партия „Фидес".

Унгария е засегната от продължителна икономическа стагнация и преживя най-високия ръст на цените в Европейския съюз след руската инвазия в Украйна.

Международните рейтингови агенции „Фич“ (Fitch) и „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global) вече определят перспективите за кредитоспособността на страната като „негативни“. Според „Фич“ предизборните разходи през тази година могат да достигнат 2,1 на сто от икономическата продукция. Агенцията предупреди, че може да понижи рейтинга на Унгария, ако държавният дълг продължи да нараства или ако не бъде представена надеждна стратегия за намаляване на дефицита.

По данни на рейтинговите агенции държавният дълг на Унгария е най-високият в Европейския съюз сред страните извън еврозоната.


  • 1 Така е

    13 11 Отговор
    Ами като си некадърник, крадец и подлога на Путлер ще е така.
    И ние сме така при подлогите бойко борисов и делян пеевски .

    Коментиран от #3, #14

    14:41 06.02.2026

  • 2 Странно

    18 10 Отговор
    там няма евро пък имали най-високата инфлация и бюджетен дефицит. Унгария беше много преди България навремето, а сега са най-изпадналата държава в ЕС

    Коментиран от #4

    14:41 06.02.2026

  • 3 И Бокич

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    така ни предупреди за България.

    Коментиран от #7

    14:42 06.02.2026

  • 4 леврозоната на здрача

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Странно":

    я тука как е ама не ми цитирай стъкмистиката на нси за 2.3% прогнозна средногодишна инфлация

    14:43 06.02.2026

  • 5 Няма не искам, няма недей!

    9 6 Отговор
    "Виктор Орбан заяви, че до 2027 г. включително страната ще поддържа ново задлъжняване от около 5 на сто от брутния вътрешен продукт ...„Бюджетното планиране е солидно“, каза Орбан в интервю..."

    Всичко върви по план, затъваме бавно и сигурно.

    Коментиран от #11

    14:44 06.02.2026

  • 6 Ние с гайдите .

    7 5 Отговор
    А в България е забранено да се дават реални данни за инфлацията . Вместо това публикуват толкова наглу лъжи , че дори не са смешни . Изобщо - евроатлантизъм и подигравка с българите .

    Коментиран от #8

    14:49 06.02.2026

  • 7 ха, ха, ха...

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "И Бокич":

    Вие си го избирате всеки път и за кой ли път. Независимо дали гласуваш директно за него или изобщо не гласуваш. То е все едно и също. И на следващите избори пак ще остваите циганите да ви изберат него и Пеевски, а после ще ревете като вдовици.

    14:49 06.02.2026

  • 8 Айде бе,

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ние с гайдите .":

    А в България има ли българи които да ги вълнува бъдещето? Ако има защо само цигани ви избират политиците? После Европа ви била виновна, че сте на последно място.

    Коментиран от #15

    14:56 06.02.2026

  • 9 Антитрол

    7 4 Отговор
    Хайде марийка и нашите козячета да оплакват унгарците нищо че имат два пъти по-голяма покупателна способност от нас и малко по-голяма от румънците и съвсем малко по ниска от на гърците.

    Ама трябва да се плюе по Орбан че не слуша Урсулиците та за това са всичките лъжи и пропаганда. Нали така бе господа козячета

    15:00 06.02.2026

  • 10 Ха-ха

    6 7 Отговор
    Орбан е най-неспособния премиер на Унгария за всички времена.!

    Коментиран от #13, #18

    15:02 06.02.2026

  • 11 Запознат

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Няма не искам, няма недей!":

    "ново задлъжняване от около 5 на сто от брутния вътрешен продукт"

    Ха ха ха че толупа колко заеми взе само за една година от БВП на България бре - ами ПП$ДБ колко заеми взеха - или това не съответства на пропагандата.

    15:03 06.02.2026

  • 12 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    2 2 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    15:03 06.02.2026

  • 13 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ха-ха":

    Пък толупа е най-способния - в краденето.

    15:04 06.02.2026

  • 14 По точно

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Унгарците най-обичат Русия. Откакто руски ботуш марширува по улиците на Будапеща през 1956 г., любовта им е безгранична.

    Коментиран от #16

    15:06 06.02.2026

  • 15 Избирател

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Айде бе,":

    "А в България има ли българи които да ги вълнува бъдещето?"

    Има ама това със сигурност не е "сглобката" - Шиши, Боко и перачите от ПП-ДБ

    15:06 06.02.2026

  • 16 Запознат

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "По точно":

    "Откакто руски ботуш марширува по улиците на Будапеща"

    Орбан е един от тези които се бореха срещу руския ботуш а не като нашите наведени евроатлантици всичките да са били комуняги или ченгета от ДС. Орбан сега се бори срещу европейския ботуш а нашите са наведени на новите господари.

    Коментиран от #20

    15:09 06.02.2026

  • 17 Свободен

    2 3 Отговор
    😂😂
    Копейки, коментар?!

    Коментиран от #19

    15:12 06.02.2026

  • 18 Антитрол

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ха-ха":

    "Орбан е най-неспособния премиер" ти от къде разбра че бил най-неспособния след като унгарците са по-добре от нас - от посолството ли те увериха.

    Коментиран от #26

    15:13 06.02.2026

  • 19 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Свободен":

    Тя Кая ви призова да почвате да пиете ама не ви е казвала да пишете нещо след това - следвайте лидерите точно какво ви казват че се излагате. Ти прочете ли какво си написал или не можа.

    15:16 06.02.2026

  • 20 Точно написано

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Запознат":

    Орбан и като либерал, и като "диктатор" винаги се бори за страната си като патриот, а нашите боклуци и като фалшиви комунисти, и като менте демократи винаги гледат да се наведат пред чужди господари и да ни продадат за лична изгода.

    Коментиран от #21

    15:20 06.02.2026

  • 21 Запознат

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Точно написано":

    Ами той Боко прати "премиера" ни да даде 1 милиард на Тръмп само за да размагнитят Шиши смятай колко се интересува от България и българите - той на всеки е готов да се наведе само да го оставят да си краде. Да не говорим пък за перачите от ПП$ДБ които освен че върнаха Боко и Шиши ами им назначават началници на служби от посолството. Продажник до продажника и никой не му прави впечатление че всичките са бивши комуняги или ченгета от ДС или пък децата им че минаха 36 години.

    15:30 06.02.2026

  • 22 койдазнай

    4 0 Отговор
    Е то какво излиза?!? Маджарите получават десетки милиарди безвъзмездно от Путин и накрая са по фалирали от нас?!?
    Къде ли отиват парите?!?

    Коментиран от #24

    15:42 06.02.2026

  • 23 Орбан Тъпана

    3 1 Отговор
    Да всичко е солидно .
    Планираме Солидно Бюджета.

    Солидно Крадем от Унгарския Народ
    И затова обедняването ще Продължи .

    За Разлика от мен и Мойте Дружки.

    16:25 06.02.2026

  • 24 Особено Евтините Руски Горива

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "койдазнай":

    Къде са?

    Цените на Бензиностанциите в Унгария
    и Австрия са едни и същи .

    А Кремълския Натегач
    Орбан все реве че
    Му трябва Евтино Руско гориво ,
    За да лапа яко
    От Бедните Унгарци.

    16:28 06.02.2026

  • 25 смх

    4 0 Отговор
    тоз фалира Унгария, а наши му се слагат.

    16:28 06.02.2026

  • 26 Кога си ходил е Унгария

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Антитрол":

    Че да знаеш колко по добре да
    Унгарците ?

    Коментиран от #28

    16:29 06.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да с

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Кога си ходил е Унгария":

    Ти да не живееш в пещера бе мисирко ? Задал си изключително ограничен въпрос,а явно си помисли,че блесна с акъл.Ти като не си бил в Сомалия откъде знаеш,че не са най богатата и развита държава в света ?

    16:42 06.02.2026

  • 29 Тити

    1 1 Отговор
    Ауууу не мое да бъде глемеца да има дефицит веднага Путлер да му прати вагон с рубли

    16:52 06.02.2026

  • 30 Горски

    2 1 Отговор
    Ще натиснат всички държава от еврозоната, т.е. заличили са националните си валути и са станали напълно зависими от решенията на ЕК и ЕЦБ, и отзад от Лондонсити. Със сигурност войска в Украйна ще прати славната армия на натовска Северна Македония, тяхната бивша вицепремиерка и военен министър Радмила Шекеринска е голям шеф, зам.генсек на НАТО.... Така че г-н Орбан имате си собствени унгарски пари, можете да се съпротивявате на чуждите НЕунгарски интереси, браво, за което. Той е патриот и си пази народа. Унгарците са си научили урока от ВСВ и повече с руснаци няма да воюват. Това е положението , Орбан просто констатира свършен факт. Защо България няма достойни лидери като Орбан, за които националният интерес винаги да бъде приоритет?

    18:08 06.02.2026

