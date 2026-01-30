Новини
Орбан: Украйна отслабва Европа
  Тема: Украйна

Орбан: Украйна отслабва Европа

30 Януари, 2026 12:01

Орбан припомни, че на последната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел той е получил документ, предлагащ Украйна да бъде приета в съюза до 2027 г.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Украйна не засилва Европа, а я отслабва и „я завлича във война“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на днешно интервю за общественото радио „Лайош Кошут“, допълвайки, че насочените към Украйна средства трябва да се изразходват за развитието на въоръжените сили на европейските държави и за оборудване, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Орбан припомни, че на последната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел той е получил документ, предлагащ Украйна да бъде приета в съюза до 2027 г., което да ѝ позволи да получи достъп до средствата от бюджета на ЕС за 2028-2034 г. „Тези пари ще бъдат взети от централноевропейците“, предупреди той.

Още новини от Украйна

Орбан отбеляза, че референдумът на опозиционната партия „Тиса“ показа, че повече от половината ѝ последователи подкрепят украинското членство, което показва остро вътрешно разделение по въпроса.

„Ако Украйна беше член на ЕС днес, ЕС трябваше да бъде във война с Русия“, заяви Орбан. Той допълни, че украинското членство е немислимо, защото „ще разбие унгарската икономика“, като особено силно ще засегне земеделците.

„Украинските стоки, произвеждани по-евтино и в по-големи количества поради различните регулации, ще наводнят европейските пазари и ще съсипят местния производител. Като най-близки съседи централноевропейците ще понесат по-голямата част от тези последици“, заяви той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    14 1 Отговор
    Верно заглавие....

    12:03 30.01.2026

  • 2 Баце ЕООД

    11 1 Отговор
    А не ве.. Следващото откритие - топлата вода...

    12:03 30.01.2026

  • 3 Подправения кантар

    11 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #12

    12:04 30.01.2026

  • 4 Гост

    9 2 Отговор
    А добър ден.

    12:04 30.01.2026

  • 5 Подправения кантар

    6 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #11

    12:04 30.01.2026

  • 6 Европа търси

    10 2 Отговор
    кой да обвини. Сами се самозастрелва.

    12:04 30.01.2026

  • 7 Хаха

    6 12 Отговор
    Каза отиващият си завинаги от властта Орбанчо. !

    12:04 30.01.2026

  • 8 Подправения кантар

    9 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:04 30.01.2026

  • 9 Не Украйна

    7 12 Отговор
    Унгария и Словакия отслабват Европа и зверствата на Путлер. не може вампир да вилнее в задния ти двор и всичко да ти е наред.

    Коментиран от #27

    12:04 30.01.2026

  • 10 Пич

    11 4 Отговор
    Орбан говори глупости !!! Странно !!! Украйна не отслабва Европа !!! Европа бива отслабвана и ликвидирана от тъпотията на Урсулианците и алчността им за кражби и грабежи !!! Украйна е следствие от тази тъпотия и алчност на Урсулианците!!!

    12:04 30.01.2026

  • 11 Ха-ха

    3 12 Отговор

    До коментар #5 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #13

    12:05 30.01.2026

  • 12 Значи

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Подправения кантар":

    ще е гражданска.....то рушнята Е фашизъм.

    12:05 30.01.2026

  • 13 1000/38

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ха-ха":

    Излиза, че не можеш да четеш

    Коментиран от #28

    12:06 30.01.2026

  • 14 ...

    5 6 Отговор
    следващия премиер на Унгария се казва Петер Магяр.

    Коментиран от #30

    12:07 30.01.2026

  • 15 Унгарците

    6 4 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    12:08 30.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Владимир Путин, президент

    5 5 Отговор
    Като действащ руски президент мога да кажа че Украйна преди всичко отслабва и почти унищожи Русия !!! Което аз лично одобрявам, от нас не става нищо.
    Погледнете колите ни, жените, къщите, вижте Маша дявол го вземе. Това е територия и народ без никакво бъдеще. Крепостен не може полети 😁

    12:10 30.01.2026

  • 18 Трябва да си малоумен

    5 1 Отговор
    За да твърдиш , че Украйна усилва Европа. В Брюксел всички са такива.

    12:10 30.01.2026

  • 19 татунчо 🍌

    3 3 Отговор
    Кусур и е на Европа да приема урките . От тях освен бандюхи , друго нищо не става !

    12:11 30.01.2026

  • 20 Пътник е

    3 2 Отговор
    Най вредния за Европа си заминава.
    Подготвя се друг да го замести...
    Българин е!

    12:12 30.01.2026

  • 21 Орбан Тъпана

    4 2 Отговор
    Вместо да мисли за Унгария

    Все Украйна му е в Простата

    Чутура.

    Април месец ще му припомнят че
    Все още живее в Унгария.

    А не във Кремъл .

    12:15 30.01.2026

  • 22 Тиква

    2 3 Отговор
    Окрабандеровци водят войната със още 31 държави,наливат и наливат парите,а колко нагли окраинци по плажовете,? естествено всеки паразит отслабва държавата в която се намира.

    Коментиран от #24

    12:15 30.01.2026

  • 23 А Ако излезе Унгария

    3 2 Отговор
    От Европа

    Даже ще се засили .

    Така че Орбан да се присъедини към Мускалието
    И нека да я направи
    По Силна МАТУШКА.

    Хахаха хахаха хахаха

    12:17 30.01.2026

  • 24 И С Русия

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Тиква":

    Има Един Паразит .

    Евреина ШАЛОМОВИЧ.

    Налива и налива Пари
    В Обосрацията .
    Даже и Златото на Русия
    Разпродаде .

    Хаха хахаха

    12:19 30.01.2026

  • 25 Пламен

    2 2 Отговор
    И ТОЯ ХВЪРЧИ НАДОЛУ КАТО КОПЕЙКИН .

    12:19 30.01.2026

  • 26 Тиква

    3 1 Отговор
    Размениха 38 тела на руски бойци и 1000 на окрахиени., какво съотношение?а.

    12:19 30.01.2026

  • 27 Ахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не Украйна":

    Братле, Украйна е задния двор на Русия

    12:20 30.01.2026

  • 28 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "1000/38":

    Не само.. И да смята не умее

    12:21 30.01.2026

  • 29 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    А Орбан я затрива , по поръчка на Путин!

    12:23 30.01.2026

  • 30 ,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "...":

    Хи хи хи
    вЕрно бееее
    и Хуан Гуайдо е президент на Венецуела

    12:25 30.01.2026

