Орбан: Украйна отслабва Европа

Украйна не засилва Европа, а я отслабва и „я завлича във война“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на днешно интервю за общественото радио „Лайош Кошут“, допълвайки, че насочените към Украйна средства трябва да се изразходват за развитието на въоръжените сили на европейските държави и за оборудване, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
Орбан припомни, че на последната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел той е получил документ, предлагащ Украйна да бъде приета в съюза до 2027 г., което да ѝ позволи да получи достъп до средствата от бюджета на ЕС за 2028-2034 г. „Тези пари ще бъдат взети от централноевропейците“, предупреди той.
Орбан отбеляза, че референдумът на опозиционната партия „Тиса“ показа, че повече от половината ѝ последователи подкрепят украинското членство, което показва остро вътрешно разделение по въпроса.
„Ако Украйна беше член на ЕС днес, ЕС трябваше да бъде във война с Русия“, заяви Орбан. Той допълни, че украинското членство е немислимо, защото „ще разбие унгарската икономика“, като особено силно ще засегне земеделците.
„Украинските стоки, произвеждани по-евтино и в по-големи количества поради различните регулации, ще наводнят европейските пазари и ще съсипят местния производител. Като най-близки съседи централноевропейците ще понесат по-голямата част от тези последици“, заяви той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
12:03 30.01.2026
2 Баце ЕООД
12:03 30.01.2026
3 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #12
12:04 30.01.2026
4 Гост
12:04 30.01.2026
5 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #11
12:04 30.01.2026
6 Европа търси
12:04 30.01.2026
7 Хаха
12:04 30.01.2026
8 Подправения кантар
12:04 30.01.2026
9 Не Украйна
Коментиран от #27
12:04 30.01.2026
10 Пич
12:04 30.01.2026
11 Ха-ха
До коментар #5 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #13
12:05 30.01.2026
12 Значи
До коментар #3 от "Подправения кантар":ще е гражданска.....то рушнята Е фашизъм.
12:05 30.01.2026
13 1000/38
До коментар #11 от "Ха-ха":Излиза, че не можеш да четеш
Коментиран от #28
12:06 30.01.2026
14 ...
Коментиран от #30
12:07 30.01.2026
15 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
12:08 30.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Владимир Путин, президент
Погледнете колите ни, жените, къщите, вижте Маша дявол го вземе. Това е територия и народ без никакво бъдеще. Крепостен не може полети 😁
12:10 30.01.2026
18 Трябва да си малоумен
12:10 30.01.2026
19 татунчо 🍌
12:11 30.01.2026
20 Пътник е
Подготвя се друг да го замести...
Българин е!
12:12 30.01.2026
21 Орбан Тъпана
Все Украйна му е в Простата
Чутура.
Април месец ще му припомнят че
Все още живее в Унгария.
А не във Кремъл .
12:15 30.01.2026
22 Тиква
Коментиран от #24
12:15 30.01.2026
23 А Ако излезе Унгария
Даже ще се засили .
Така че Орбан да се присъедини към Мускалието
И нека да я направи
По Силна МАТУШКА.
Хахаха хахаха хахаха
12:17 30.01.2026
24 И С Русия
До коментар #22 от "Тиква":Има Един Паразит .
Евреина ШАЛОМОВИЧ.
Налива и налива Пари
В Обосрацията .
Даже и Златото на Русия
Разпродаде .
Хаха хахаха
12:19 30.01.2026
25 Пламен
12:19 30.01.2026
26 Тиква
12:19 30.01.2026
27 Ахахаха
До коментар #9 от "Не Украйна":Братле, Украйна е задния двор на Русия
12:20 30.01.2026
28 Ами
До коментар #13 от "1000/38":Не само.. И да смята не умее
12:21 30.01.2026
29 Оракула от Делфи
12:23 30.01.2026
30 ,,,
До коментар #14 от "...":Хи хи хи
вЕрно бееее
и Хуан Гуайдо е президент на Венецуела
12:25 30.01.2026