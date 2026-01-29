"Русия не знае какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна"

Русия не разполага с информация за това какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна, заяви пред журналисти руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Не знаем за какви гаранции са се договорили, но, съдейки по всичко, за гаранции за същия украински режим, който води русофобска, неонацистка политика“, отбеляза министърът.

Лавров допълни, че Москва ще разгледа "реални предложения за Украйна и няма да се ориентира по публичните игри".

От изявлението на Лавров пред журналисти във връзка с преговорите в Абу Даби става ясно, че руските преговарящи ще продължат да общуват във всеки формат.

Политическите въпроси за преговорите по Украйна бяха формулирани от президента на Русия Владимир Путин и те остават в сила, подчерта руският външен министър.

Руският президент Владимир Путин е отворен за идеята да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, за да обсъдят войната в Украйна, заяви вчера съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ДПА.

Русия никога не е изключвала подобна среща, каза Ушаков пред кореспондента на държавната телевизия Павел Зарубин във видео, публикувано в канала на журналиста в "Телеграм".

Ако Зеленски наистина е готов за преговори, той може да дойде в Москва, каза Ушаков и добави, че Путин е заявявал това няколко пъти. Съветникът посочи, че такава среща трябва да бъде добре подготвена и фокусирана върху резултатите. Русия ще гарантира сигурността на украинския президент, добави Ушаков. Украйна смята пътуването на Зеленски до Москва за изключено от съображения за сигурност, отбелязва ДПА.