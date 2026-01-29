"Русия не знае какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна"

Русия не разполага с информация за това какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна, заяви пред журналисти руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
"Не знаем за какви гаранции са се договорили, но, съдейки по всичко, за гаранции за същия украински режим, който води русофобска, неонацистка политика“, отбеляза министърът.
Лавров допълни, че Москва ще разгледа "реални предложения за Украйна и няма да се ориентира по публичните игри".
От изявлението на Лавров пред журналисти във връзка с преговорите в Абу Даби става ясно, че руските преговарящи ще продължат да общуват във всеки формат.
Политическите въпроси за преговорите по Украйна бяха формулирани от президента на Русия Владимир Путин и те остават в сила, подчерта руският външен министър.
Руският президент Владимир Путин е отворен за идеята да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, за да обсъдят войната в Украйна, заяви вчера съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ДПА.
Русия никога не е изключвала подобна среща, каза Ушаков пред кореспондента на държавната телевизия Павел Зарубин във видео, публикувано в канала на журналиста в "Телеграм".
Ако Зеленски наистина е готов за преговори, той може да дойде в Москва, каза Ушаков и добави, че Путин е заявявал това няколко пъти. Съветникът посочи, че такава среща трябва да бъде добре подготвена и фокусирана върху резултатите. Русия ще гарантира сигурността на украинския президент, добави Ушаков. Украйна смята пътуването на Зеленски до Москва за изключено от съображения за сигурност, отбелязва ДПА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нали е великата матушка
Коментиран от #15
15:37 29.01.2026
2 ха ха хааа
15:38 29.01.2026
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #8, #27
15:39 29.01.2026
4 На Коня каруцата
15:40 29.01.2026
5 Гориил
Коментиран от #12, #13, #30
15:42 29.01.2026
6 Хи хи хи
Краварника и зеления!
15:45 29.01.2026
7 Тръмп го каза в Давос
Това са гаранциите за сигурност!
15:46 29.01.2026
8 Омазана ватенка
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Путин и коня да си направят една фотосесийка в Купянск ли в Покровск?!
15:46 29.01.2026
9 Хм...
15:46 29.01.2026
10 Кръчмар
15:47 29.01.2026
11 Пламен
15:47 29.01.2026
12 Руската пропаганда
До коментар #5 от "Гориил":Има за цел глупака.
15:47 29.01.2026
13 Русия
До коментар #5 от "Гориил":да свиква, след боя в Покровск вече са световни палячовци. Единствено копейките се впечатляват от мосфилм и орешници, то и за тях е пропагандата в Русия
15:47 29.01.2026
14 Доналд Тръмп, Президентът
Просто ще подпишат руската Капитулация, Зеленски ще пристигне в Москва лично да унижи Вовчик, Русия остава със счупеното корито, счупените Северни потоци и фалиралия изгонен от Европа Газпром. Това е накратко руската равносметка от Четири Года в нищото.
Коментиран от #17
15:52 29.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Икономист
15:56 29.01.2026
17 Иво Димчев
До коментар #14 от "Доналд Тръмп, Президентът":Много ще ,ще ма кукло 👄,ще му издухаш ли набързо сополите ,че нещо доста е хремясъл ?
15:57 29.01.2026
18 стоян георгиев- стъки
Коментиран от #32
15:59 29.01.2026
19 койдазнай
16:00 29.01.2026
20 Хаха
16:03 29.01.2026
21 ха, ха, ха...
Ами тя май и Украйна не знае...
16:03 29.01.2026
22 Констатация
16:04 29.01.2026
23 механик
16:04 29.01.2026
24 Не й трябва да
16:04 29.01.2026
25 Абе има ли
Коментиран от #31
16:05 29.01.2026
26 Българин
Коментиран от #29
16:14 29.01.2026
27 Владимир Путин, президент
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":"...путен защо не отиде в Киев?...
Путен ще помага и възстановява Сирия при все, че мизерния руски узкоглаз народ вече 85 години продължава да живее в дървени бараки на колела от времето на ВВ2 и това не е майтап, а гол Факт !!!
16:17 29.01.2026
28 руската мечка
Коментиран от #33
16:17 29.01.2026
29 К.О.Т.ар.А.К 😼
До коментар #26 от "Българин":Цуцци , Ако то в случая можеш да ползваш за ароматизиране ,а в екстремни случаи и за военна маскировка която може да ти спаси и живота .
16:19 29.01.2026
30 Но защо Русия
До коментар #5 от "Гориил":се страхува толкова много, това не могат да ни обяснят нормалните държави ? Откъде идва този огромен страх на Русия от САЩ и НАТО ?
16:20 29.01.2026
31 Ами Нети
До коментар #25 от "Абе има ли":Питай м@й касси !
16:20 29.01.2026
32 хаха🤣
До коментар #18 от "стоян георгиев- стъки":Как може да се подиграваш така на Пуся🤣 човекът е на преклонна възраст не може в права линия да ходи нито да си върже обувите сам🤣Какво да удря, най-много да си удари главата като падне🤣
Коментиран от #36
16:22 29.01.2026
33 Владимир Путин, президент
До коментар #28 от "руската мечка":Гладна мечка хоро не играе, което вече е видно с невъоръжено око и усеща с гладен стомах 😁
Расийката беше дотук, сигурен съм че ще кандиса на каквито и да било мирни условия. Зеле и Буданов лично ще пристигнат в Масква да курират подписа на възрастния немоглик, взел се за някъв фактор.
16:23 29.01.2026
34 Еманюел Макрон
16:24 29.01.2026
35 Митко Пешев
16:25 29.01.2026
36 стоян георгиев- стъки
До коментар #32 от "хаха🤣":Кукло 🦄,има кой да удря от негово име ,НВ В .Путин издава само заповеди ,а други удрят от негово име .Кое не разбра ,муци 👄 ?
16:25 29.01.2026