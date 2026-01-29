Новини
Русия не знае какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна
  Тема: Украйна

29 Януари, 2026 15:35 697 36

  • украйна-
  • русия-
  • сергей лавров-
  • сащ

Лавров допълни, че Москва ще разгледа "реални предложения за Украйна и няма да се ориентира по публичните игри"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия не разполага с информация за това какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна, заяви пред журналисти руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Не знаем за какви гаранции са се договорили, но, съдейки по всичко, за гаранции за същия украински режим, който води русофобска, неонацистка политика“, отбеляза министърът.

Лавров допълни, че Москва ще разгледа "реални предложения за Украйна и няма да се ориентира по публичните игри".

От изявлението на Лавров пред журналисти във връзка с преговорите в Абу Даби става ясно, че руските преговарящи ще продължат да общуват във всеки формат.

Политическите въпроси за преговорите по Украйна бяха формулирани от президента на Русия Владимир Путин и те остават в сила, подчерта руският външен министър.

Руският президент Владимир Путин е отворен за идеята да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, за да обсъдят войната в Украйна, заяви вчера съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ДПА.

Русия никога не е изключвала подобна среща, каза Ушаков пред кореспондента на държавната телевизия Павел Зарубин във видео, публикувано в канала на журналиста в "Телеграм".

Ако Зеленски наистина е готов за преговори, той може да дойде в Москва, каза Ушаков и добави, че Путин е заявявал това няколко пъти. Съветникът посочи, че такава среща трябва да бъде добре подготвена и фокусирана върху резултатите. Русия ще гарантира сигурността на украинския президент, добави Ушаков. Украйна смята пътуването на Зеленски до Москва за изключено от съображения за сигурност, отбелязва ДПА.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нали е великата матушка

    7 12 Отговор
    Защо се притеснява какво е измислила Америка?

    Коментиран от #15

    15:37 29.01.2026

  • 2 ха ха хааа

    6 6 Отговор
    Вие вервате ли си , след Новичока ... 🤭😁 Племе густно ..

    15:38 29.01.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    8 9 Отговор
    Ами путен защо не отиде в Киев?

    Коментиран от #8, #27

    15:39 29.01.2026

  • 4 На Коня каруцата

    8 6 Отговор
    се обърна в ряката.

    15:40 29.01.2026

  • 5 Гориил

    8 5 Отговор
    За Русия всяко присъствие на военни контингенти на НАТО би означавало продължаване на войната и решителни удари срещу тези контингенти. Следователно Русия няма намерение да обсъжда перспективите за енергийно примирие или временно прекратяване на огъня. Всичко друго е измислица и черна пропаганда.

    Коментиран от #12, #13, #30

    15:42 29.01.2026

  • 6 Хи хи хи

    10 2 Отговор
    Русия не я интересува какво са договорили
    Краварника и зеления!

    15:45 29.01.2026

  • 7 Тръмп го каза в Давос

    5 6 Отговор
    Производството на Томахоук в САЩ нараства 3 пъти! Военният бюджет нараства от 870 милиарда на 1,5 трилиона!
    Това са гаранциите за сигурност!

    15:46 29.01.2026

  • 8 Омазана ватенка

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Путин и коня да си направят една фотосесийка в Купянск ли в Покровск?!

    15:46 29.01.2026

  • 9 Хм...

    2 2 Отговор
    Всичкия кадър на посолствоТО е изкаран на амбразурата. Куцо, кьораво и сакато. С пълен глас се отричат очевадни факти признати и от двете страни, и Русия, и у крайна. И предвид, че става дума за хора загиващи във военен конфликт, дори не е смешно. Жалко е. Само не знам как идейните евроатлантически розАви понита се справят с когнитивния дисонанс...

    15:46 29.01.2026

  • 10 Кръчмар

    7 2 Отговор
    Каквото и да са договорили е маловажно.

    15:47 29.01.2026

  • 11 Пламен

    4 7 Отговор
    Дони първо ще удари аятоласите

    15:47 29.01.2026

  • 12 Руската пропаганда

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Има за цел глупака.

    15:47 29.01.2026

  • 13 Русия

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    да свиква, след боя в Покровск вече са световни палячовци. Единствено копейките се впечатляват от мосфилм и орешници, то и за тях е пропагандата в Русия

    15:47 29.01.2026

  • 14 Доналд Тръмп, Президентът

    4 5 Отговор
    Русия и Путин никой ги не cпpaшивает !!!
    Просто ще подпишат руската Капитулация, Зеленски ще пристигне в Москва лично да унижи Вовчик, Русия остава със счупеното корито, счупените Северни потоци и фалиралия изгонен от Европа Газпром. Това е накратко руската равносметка от Четири Года в нищото.

    Коментиран от #17

    15:52 29.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Икономист

    3 0 Отговор
    Интересното е че Сащ въпреки инвестираните няколкостотин млрд $ в Украйна с и разни си там гаранции с надеждата да получат редкоземни минерали ,в случая ще получат само редки .....наа .

    15:56 29.01.2026

  • 17 Иво Димчев

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Много ще ,ще ма кукло 👄,ще му издухаш ли набързо сополите ,че нещо доста е хремясъл ?

    15:57 29.01.2026

  • 18 стоян георгиев- стъки

    3 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански ,а гаранция Франция !

    Коментиран от #32

    15:59 29.01.2026

  • 19 койдазнай

    0 2 Отговор
    Единствената гаранция за мир в Украйна е украинската армия.

    16:00 29.01.2026

  • 20 Хаха

    0 2 Отговор
    Русия вече никой не я бръсне за слива.

    16:03 29.01.2026

  • 21 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор
    "Русия не знае какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна"

    Ами тя май и Украйна не знае...

    16:03 29.01.2026

  • 22 Констатация

    0 1 Отговор
    Няма страшно, другарЕ, Сюзерена обезателно ще изпрати "хабер" на васалчето си в Кремъл... !!!! -))))))))

    16:04 29.01.2026

  • 23 механик

    1 1 Отговор
    А защо трябва да знае ?

    16:04 29.01.2026

  • 24 Не й трябва да

    0 2 Отговор
    знае. САЩ определят какво ще става.

    16:04 29.01.2026

  • 25 Абе има ли

    1 0 Отговор
    копейки тук ?

    Коментиран от #31

    16:05 29.01.2026

  • 26 Българин

    1 2 Отговор
    Договорените гаранции за сигурност са, че ако Русия нападне отново Украйна след подписването на мирен договор, САЩ ще отговорят военно к за кратко време ще унищожат Империята на злото.

    Коментиран от #29

    16:14 29.01.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    "...путен защо не отиде в Киев?...

    Путен ще помага и възстановява Сирия при все, че мизерния руски узкоглаз народ вече 85 години продължава да живее в дървени бараки на колела от времето на ВВ2 и това не е майтап, а гол Факт !!!

    16:17 29.01.2026

  • 28 руската мечка

    1 0 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #33

    16:17 29.01.2026

  • 29 К.О.Т.ар.А.К 😼

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Цуцци , Ако то в случая можеш да ползваш за ароматизиране ,а в екстремни случаи и за военна маскировка която може да ти спаси и живота .

    16:19 29.01.2026

  • 30 Но защо Русия

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    се страхува толкова много, това не могат да ни обяснят нормалните държави ? Откъде идва този огромен страх на Русия от САЩ и НАТО ?

    16:20 29.01.2026

  • 31 Ами Нети

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Абе има ли":

    Питай м@й касси !

    16:20 29.01.2026

  • 32 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев- стъки":

    Как може да се подиграваш така на Пуся🤣 човекът е на преклонна възраст не може в права линия да ходи нито да си върже обувите сам🤣Какво да удря, най-много да си удари главата като падне🤣

    Коментиран от #36

    16:22 29.01.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "руската мечка":

    Гладна мечка хоро не играе, което вече е видно с невъоръжено око и усеща с гладен стомах 😁
    Расийката беше дотук, сигурен съм че ще кандиса на каквито и да било мирни условия. Зеле и Буданов лично ще пристигнат в Масква да курират подписа на възрастния немоглик, взел се за някъв фактор.

    16:23 29.01.2026

  • 34 Еманюел Макрон

    1 0 Отговор
    Гаранция Франция !

    16:24 29.01.2026

  • 35 Митко Пешев

    1 0 Отговор
    Труповете 1000 към 38. Това ще продължи до изясняване на гаранциите

    16:25 29.01.2026

  • 36 стоян георгиев- стъки

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "хаха🤣":

    Кукло 🦄,има кой да удря от негово име ,НВ В .Путин издава само заповеди ,а други удрят от негово име .Кое не разбра ,муци 👄 ?

    16:25 29.01.2026

