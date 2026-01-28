Ердоган и Тръмп обсъдиха двустранните отношения и ситуацията в Близкия изток

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и президентът на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, посветен на двустранните отношения между двете страни и актуалната ситуация в Близкия изток, съобщава Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция, предава БТА.
Според официалното съобщение двамата лидери обсъдили отношенията между Турция и САЩ, събитията в Сирия, дейността на Съвета за мир в Газа, както и търговските връзки, с особен акцент върху отбранителната индустрия.
По време на разговора Ердоган подчерта, че Турция ще продължи да работи за укрепване на двустранните отношения, като отбеляза, че напредъкът в тях е от общ интерес за двете държави.
Президентът акцентира върху важността на прекратяването на огъня в Сирия и изпълнението на плана за интеграция на сирийските кюрдски милиции в сирийската армия. Той добави, че ситуацията се следи отблизо заедно с американските и сирийските власти.
Ердоган изрази подкрепата си за усилията на Съвета за мир в Газа и изрази увереност, че преизграждането на Газа и преодоляването на хуманитарната криза ще създадат условия за траен мир в региона.
