Папа Лъв XIV призова за край на антисемитизма по света

Папа Лъв Четиринадесети отправи апел за прекратяване на антисемитизма в глобален мащаб и отбеляза Международния ден в памет на жертвите от Холокоста с молитва за общество, свободно от предразсъдъци и расизъм, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на традиционната си седмична аудиенция във Ватикана папата заяви, че този ден е повод за дълбоко и болезнено възпоминание. Той отправи молитва към Бог за свят без антисемитизъм, дискриминация, потисничество и преследване срещу когото и да било.

Лъв XIV, първият папа с американски произход, призова световните лидери да проявяват постоянна бдителност, за да не се повторят трагедиите на геноцида и подобни ужаси никога отново да не сполетят който и да е народ.

Международният ден в памет на жертвите от Холокоста, обявен от Организацията на обединените нации, беше отбелязан вчера по целия свят.

Според Ройтерс отношенията между Католическата църква и юдаизма са се подобрили значително през последните десетилетия след дълъг период на историческо напрежение. Подобно на своя предшественик папа Франциск, Лъв XIV многократно е осъждал антисемитизма, откакто пое ръководството на Католическата църква и стана духовен водач на около 1,4 милиарда католици по света през май миналата година.