Папа Лъв XIV призова за край на антисемитизма по света

28 Януари, 2026 14:57 404 9

Понтификът отбеляза Деня в памет на жертвите от Холокоста с призив за свят без омраза

Папа Лъв XIV призова за край на антисемитизма по света - 1
Снимка: БГНЕС
Папа Лъв Четиринадесети отправи апел за прекратяване на антисемитизма в глобален мащаб и отбеляза Международния ден в памет на жертвите от Холокоста с молитва за общество, свободно от предразсъдъци и расизъм, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на традиционната си седмична аудиенция във Ватикана папата заяви, че този ден е повод за дълбоко и болезнено възпоминание. Той отправи молитва към Бог за свят без антисемитизъм, дискриминация, потисничество и преследване срещу когото и да било.

Лъв XIV, първият папа с американски произход, призова световните лидери да проявяват постоянна бдителност, за да не се повторят трагедиите на геноцида и подобни ужаси никога отново да не сполетят който и да е народ.

Международният ден в памет на жертвите от Холокоста, обявен от Организацията на обединените нации, беше отбелязан вчера по целия свят.

Според Ройтерс отношенията между Католическата църква и юдаизма са се подобрили значително през последните десетилетия след дълъг период на историческо напрежение. Подобно на своя предшественик папа Франциск, Лъв XIV многократно е осъждал антисемитизма, откакто пое ръководството на Католическата църква и стана духовен водач на около 1,4 милиарда католици по света през май миналата година.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
  • 1 По-големи антисемити от израелците

    7 2 Отговор
    има ли някъде по света?

    Кой избива семитските палестински деца и жени, с десетки хиляди в Израел!?

    15:00 28.01.2026

  • 2 Баба ти

    5 0 Отговор
    Край на антисемитизма означава преди всичко край на геноцида на ционистите срещу семитските народи - араби, палестинци, йеменци, сирийци, ливанци и т.н.

    Коментиран от #5

    15:03 28.01.2026

  • 3 Католическата църква

    8 0 Отговор
    не е Црквата, начело на която стои Божият Син Иисус Христос.

    Начело на Католическата църква стои човек - папата.

    Начело на Православната Църква е сам Бог - Иисус Христос, който е единосъщ с Бог Отец, създател на всичко видимо и невидимо.

    15:05 28.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ДОКАТО ИМА ИВРИТ,ЩЕ Е ТАКА!

    15:05 28.01.2026

  • 5 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Баба ти":

    Няма такава народност ливанец. В Ливан 90% са палестинци, 5% друзи, 1-2% арменци и останалите християни маронити.

    15:06 28.01.2026

  • 6 Няма начин

    5 0 Отговор
    Тоя тигър и той е ционистка марионетка като предшествениците си.

    15:08 28.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    В началото бе заблудата❗
    Обикаляли ли са 40 години в пустинята -
    биха обиколили няколко пъти Земята по Екватора🤔
    Изгорил ли е Хитлер толкова евреи-
    май не е имал физическата възможност🤔
    Но сега всички са им виновни-
    и са им длъжни🤔

    15:11 28.01.2026

  • 8 Абе кво стана с

    2 0 Отговор
    "антипалестинизма"? А с "антирусиизма"? Има много такива, стига само с тези "вечни жертви"!!!!

    15:18 28.01.2026

  • 9 Мардук

    2 0 Отговор
    А жертвите в Палестина,да не са марсианско дело.Докога безнаказано ще убиват,а всички да им ръкопляскат.А АКО ПОСМЕЕ ,НЯКОЙ ДА КАЖЕ ИСТИНАТА-ТОЯГА.

    15:19 28.01.2026