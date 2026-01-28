Папа Лъв XIV призова за край на антисемитизма по света

Папа Лъв Четиринадесети отправи апел за прекратяване на антисемитизма в глобален мащаб и отбеляза Международния ден в памет на жертвите от Холокоста с молитва за общество, свободно от предразсъдъци и расизъм, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По време на традиционната си седмична аудиенция във Ватикана папата заяви, че този ден е повод за дълбоко и болезнено възпоминание. Той отправи молитва към Бог за свят без антисемитизъм, дискриминация, потисничество и преследване срещу когото и да било.
Лъв XIV, първият папа с американски произход, призова световните лидери да проявяват постоянна бдителност, за да не се повторят трагедиите на геноцида и подобни ужаси никога отново да не сполетят който и да е народ.
Международният ден в памет на жертвите от Холокоста, обявен от Организацията на обединените нации, беше отбелязан вчера по целия свят.
Според Ройтерс отношенията между Католическата църква и юдаизма са се подобрили значително през последните десетилетия след дълъг период на историческо напрежение. Подобно на своя предшественик папа Франциск, Лъв XIV многократно е осъждал антисемитизма, откакто пое ръководството на Католическата църква и стана духовен водач на около 1,4 милиарда католици по света през май миналата година.
1 По-големи антисемити от израелците
Кой избива семитските палестински деца и жени, с десетки хиляди в Израел!?
15:00 28.01.2026
2 Баба ти
Коментиран от #5
15:03 28.01.2026
3 Католическата църква
Начело на Католическата църква стои човек - папата.
Начело на Православната Църква е сам Бог - Иисус Христос, който е единосъщ с Бог Отец, създател на всичко видимо и невидимо.
15:05 28.01.2026
4 Боруна Лом
15:05 28.01.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "Баба ти":Няма такава народност ливанец. В Ливан 90% са палестинци, 5% друзи, 1-2% арменци и останалите християни маронити.
15:06 28.01.2026
6 Няма начин
15:08 28.01.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Обикаляли ли са 40 години в пустинята -
биха обиколили няколко пъти Земята по Екватора🤔
Изгорил ли е Хитлер толкова евреи-
май не е имал физическата възможност🤔
Но сега всички са им виновни-
и са им длъжни🤔
15:11 28.01.2026
8 Абе кво стана с
15:18 28.01.2026
9 Мардук
15:19 28.01.2026