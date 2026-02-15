Франция забранява на осъдени за антисемитизъм да кандидатстват за държавни длъжности

На политици във Франция ще бъде забранено да участват в избори от 2027 г., ако бъдат преследвани за антисемитизъм. Това каза президентът на републиката Еманюел Макрон в интервю за радио J.
"Правителството ще представи такъв законопроект. Надявам се той да мине през парламента и съм уверен, че ще бъде приет и ще влезе в сила. Ако всичко върви според очакванията, той ще влезе в сила през 2027 г.", каза Макрон.
Държавният глава уточни, че този закон няма да има обратно действие и предвиденото в него наказание няма да се прилага за постановени преди това присъди. „Вярвам, че това ще допринесе за пробуждането и ще ни позволи да вървим напред“, каза държавният глава.
Преди ден Макрон каза, че подкрепя въвеждането на задължително наказание под формата на забрана за участие в избори за антисемитски, расистки и дискриминационни изявления и действия. Той обеща, че правителството и парламентът ще работят за затягане на наказанията за подобни престъпления, както и за въвеждане на „мониторинг на присъдите и наказанията в тази област“. Освен това, според Макрон, френските власти ще изискват социалните мрежи да докладват за незабавното премахване на съдържание, насочено към подбуждане на омраза.
Първият тур на президентските избори във Франция е насрочен за април 2027 г. Конкретната дата все още не е определена; трябва да се проведе 20-35 дни преди изтичането на мандата на настоящия президент на 13 май 2027 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин направо Ги избива
Коментиран от #17
15:08 15.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Слава Украйна Героем Слава
Само по влажно Дупе остана
15:09 15.02.2026
4 Попиляха я тази държава
Като сирииците са
15:10 15.02.2026
5 баце
15:10 15.02.2026
6 Право, куме, та в очи
15:10 15.02.2026
7 Хохо Бохо
15:11 15.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хеми значи бензин
15:11 15.02.2026
10 Най добрата купонна система е във Русия
Точно ясно чисто и прецизно
15:12 15.02.2026
11 българина
15:12 15.02.2026
12 Сталин
- Боби Фишер
15:16 15.02.2026
13 Соваж бейби
Коментиран от #16
15:17 15.02.2026
14 Сталин
„силите на финансовия капитализъм имаха друга широкообхватна цел, не по-малко от това да създадат
система за финансов контрол в частни ръце, способна да доминира политическата система на всяка страна и икономиката на света като цяло - Тази система е контролирана по феодален начин от централните банки на света, действащи съгласувано, чрез тайни споразумения постигнати на частни срещи и конференции. Върхът на системата е Банката за международни разплащания (BIS) в Базел, Швейцария, частна банка, притежавана и контролирана от седемте главни централни банки и се управляват от техните ръководители ,които заедно формират нейния управителен съвет, и които сами по себе са частни корпорации...
Във всяка страна властта на централната банка се основава до голяма степен на контрола върху кредита и паричното предлагане...
Така банкерите сключват тайни споразумения за да координират контрола върху парите ,за да доминират правителствата по целия свят.FED е частна собственост на еврейския финансов кабал,които също притежават BIS .Ние имаме едно световно правителство от 1929 ,когато е създаден BIS.
15:17 15.02.2026
15 Сталин
15:18 15.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гръм и мълнии
До коментар #1 от "Путин направо Ги избива":Отдавна казвам, че ги ошашави 🤣
15:21 15.02.2026
18 Сатана Z
15:21 15.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Зеления пидра3 от Укрия
До коментар #16 от "Розовото пони Путин 🦄":Искаш ли да се чифт0саме😛🌈👯♂️
Коментиран от #25
15:23 15.02.2026
21 Тренера 🥊 Боксев
15:25 15.02.2026
22 Ивелин Михайлов
15:25 15.02.2026
23 А мразенето на палестинци
15:27 15.02.2026
24 Швейк
15:28 15.02.2026
25 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #20 от "Зеления пидра3 от Укрия":Не става. Песко е много ревнив, не ме пуска да излизам от бункера.🌈 🦄 🇷🇺 🤣
15:29 15.02.2026
26 Остап Бендер
15:30 15.02.2026
27 Соваж бейби
До коментар #16 от "Розовото пони Путин 🦄":В партията на макарона има много евреи и от твоите ,той за това си измисля закони като започнеш от шефката говорителката в парламента Yaël Braun-Pivet еврейка на последния протест фермерите я скотафчиха едва я отърва полицията от тълпата много лошо беше обидила хората и още много такива.После дъщерята на Бриджит бяха писали из списания че се хванала в връзка с Сирил Хануна пак евреин .Нормално е да ги защитава ,ама кой го слуша кервана си върви кучетата си лаят.
15:31 15.02.2026
28 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #29
15:32 15.02.2026
29 Соваж бейби
До коментар #28 от "Тракиец 🇺🇦":Не го взимай на сериозно и тези не са обичани като мигрантите,просто на обществени места не се коментира.Или ако имаш проблем с мигрант или евреин назоваш по име не раса дори пред съд това е разликата.Иначе на саме сред приятели европейци пращаш "благословия"на всички без притеснение.
15:40 15.02.2026