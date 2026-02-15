Франция забранява на осъдени за антисемитизъм да кандидатстват за държавни длъжности

На политици във Франция ще бъде забранено да участват в избори от 2027 г., ако бъдат преследвани за антисемитизъм. Това каза президентът на републиката Еманюел Макрон в интервю за радио J.

"Правителството ще представи такъв законопроект. Надявам се той да мине през парламента и съм уверен, че ще бъде приет и ще влезе в сила. Ако всичко върви според очакванията, той ще влезе в сила през 2027 г.", каза Макрон.

Държавният глава уточни, че този закон няма да има обратно действие и предвиденото в него наказание няма да се прилага за постановени преди това присъди. „Вярвам, че това ще допринесе за пробуждането и ще ни позволи да вървим напред“, каза държавният глава.

Преди ден Макрон каза, че подкрепя въвеждането на задължително наказание под формата на забрана за участие в избори за антисемитски, расистки и дискриминационни изявления и действия. Той обеща, че правителството и парламентът ще работят за затягане на наказанията за подобни престъпления, както и за въвеждане на „мониторинг на присъдите и наказанията в тази област“. Освен това, според Макрон, френските власти ще изискват социалните мрежи да докладват за незабавното премахване на съдържание, насочено към подбуждане на омраза.

Първият тур на президентските избори във Франция е насрочен за април 2027 г. Конкретната дата все още не е определена; трябва да се проведе 20-35 дни преди изтичането на мандата на настоящия президент на 13 май 2027 г.