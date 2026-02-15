Новини
Свят »
Франция »
Франция забранява на осъдени за антисемитизъм да кандидатстват за държавни длъжности

Франция забранява на осъдени за антисемитизъм да кандидатстват за държавни длъжности

15 Февруари, 2026 15:07 560 29

  • франция-
  • антисемитизъм-
  • емануел макрон-
  • закон-
  • позиции

Рестрикцията влиза в сила от 2027 година

Франция забранява на осъдени за антисемитизъм да кандидатстват за държавни длъжности - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На политици във Франция ще бъде забранено да участват в избори от 2027 г., ако бъдат преследвани за антисемитизъм. Това каза президентът на републиката Еманюел Макрон в интервю за радио J.

"Правителството ще представи такъв законопроект. Надявам се той да мине през парламента и съм уверен, че ще бъде приет и ще влезе в сила. Ако всичко върви според очакванията, той ще влезе в сила през 2027 г.", каза Макрон.

Държавният глава уточни, че този закон няма да има обратно действие и предвиденото в него наказание няма да се прилага за постановени преди това присъди. „Вярвам, че това ще допринесе за пробуждането и ще ни позволи да вървим напред“, каза държавният глава.

Преди ден Макрон каза, че подкрепя въвеждането на задължително наказание под формата на забрана за участие в избори за антисемитски, расистки и дискриминационни изявления и действия. Той обеща, че правителството и парламентът ще работят за затягане на наказанията за подобни престъпления, както и за въвеждане на „мониторинг на присъдите и наказанията в тази област“. Освен това, според Макрон, френските власти ще изискват социалните мрежи да докладват за незабавното премахване на съдържание, насочено към подбуждане на омраза.

Първият тур на президентските избори във Франция е насрочен за април 2027 г. Конкретната дата все още не е определена; трябва да се проведе 20-35 дни преди изтичането на мандата на настоящия президент на 13 май 2027 г.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин направо Ги избива

    12 2 Отговор
    Какви длужности какви глупости

    Коментиран от #17

    15:08 15.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Слава Украйна Героем Слава

    3 18 Отговор
    Руската мечка е без зъби и мокти
    Само по влажно Дупе остана

    15:09 15.02.2026

  • 4 Попиляха я тази държава

    6 10 Отговор
    Из целият свят плъзнаха руски имигранти
    Като сирииците са

    15:10 15.02.2026

  • 5 баце

    22 3 Отговор
    Франция ли го забранява или родата на Ротшилд и Сорос. Значи еврейте могат да правят мизерии на християните, а християните трябва да понасят без да правят нищо - така ли да разбираме матр,ала.

    15:10 15.02.2026

  • 6 Право, куме, та в очи

    16 2 Отговор
    От това по -ясно здраве му кажи - кои всъщнист управляват фалирала Франция

    15:10 15.02.2026

  • 7 Хохо Бохо

    2 16 Отговор
    А ние трябва да изгоним копейките от България. Може и референдум да направим...

    15:11 15.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хеми значи бензин

    12 1 Отговор
    Французите са нация от ислямски обратни тъ патси.Ши бан магреб в Европа.

    15:11 15.02.2026

  • 10 Най добрата купонна система е във Русия

    2 12 Отговор
    1 купон 1 семейство 1 хляб
    Точно ясно чисто и прецизно

    15:12 15.02.2026

  • 11 българина

    9 1 Отговор
    значи ако е осъден за антигристияснтво или ислям може.... светът ще се дооправи когато се довърши една несвършена работа

    15:12 15.02.2026

  • 12 Сталин

    13 0 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    15:16 15.02.2026

  • 13 Соваж бейби

    12 1 Отговор
    Ами тогава партията на Меланшон с всичките депотати трябва да напуснат веднага поста си покрай палестинци имаха доста изцепки .А за антимигранисти и против ЛГБТ и това ли е забранено 🤣?Значи макарона си мисли че ще диктува цяла вечност като император ама нещо се е объркал.

    Коментиран от #16

    15:17 15.02.2026

  • 14 Сталин

    10 0 Отговор
    От „Трагедия и надежда“ на Карол Куигли:

    „силите на финансовия капитализъм имаха друга широкообхватна цел, не по-малко от това да създадат
    система за финансов контрол в частни ръце, способна да доминира политическата система на всяка страна и икономиката на света като цяло - Тази система е контролирана по феодален начин от централните банки на света, действащи съгласувано, чрез тайни споразумения постигнати на частни срещи и конференции. Върхът на системата е Банката за международни разплащания (BIS) в Базел, Швейцария, частна банка, притежавана и контролирана от седемте главни централни банки и се управляват от техните ръководители ,които заедно формират нейния управителен съвет, и които сами по себе са частни корпорации...

    Във всяка страна властта на централната банка се основава до голяма степен на контрола върху кредита и паричното предлагане...
    Така банкерите сключват тайни споразумения за да координират контрола върху парите ,за да доминират правителствата по целия свят.FED е частна собственост на еврейския финансов кабал,които също притежават BIS .Ние имаме едно световно правителство от 1929 ,когато е създаден BIS.

    15:17 15.02.2026

  • 15 Сталин

    11 1 Отговор
    Еврейския фашизъм е враг на човечеството

    15:18 15.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гръм и мълнии

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин направо Ги избива":

    Отдавна казвам, че ги ошашави 🤣

    15:21 15.02.2026

  • 18 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Единствено Адолф се е борил с еврейската опасност в Райха и освобождаването на Европа от тях.

    15:21 15.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Зеления пидра3 от Укрия

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Искаш ли да се чифт0саме😛🌈👯‍♂️

    Коментиран от #25

    15:23 15.02.2026

  • 21 Тренера 🥊 Боксев

    7 0 Отговор
    Ще яде шамари от дядото иначе🤣

    15:25 15.02.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Трябва да се забрани на евреи да ги заемат както и в банковия сектор и фондовата борса! Величие сме готови да изстискаме еврейската отрова от България!

    15:25 15.02.2026

  • 23 А мразенето на палестинци

    7 1 Отговор
    Модерен фашизъм.

    15:27 15.02.2026

  • 24 Швейк

    4 0 Отговор
    Мъжагата Макрон взе поредното си мъжествено решение.

    15:28 15.02.2026

  • 25 Розовото пони Путин 🦄

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Зеления пидра3 от Укрия":

    Не става. Песко е много ревнив, не ме пуска да излизам от бункера.🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    15:29 15.02.2026

  • 26 Остап Бендер

    2 1 Отговор
    Поредната простотия на Еманюел Маринкин

    15:30 15.02.2026

  • 27 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Розовото пони Путин 🦄":

    В партията на макарона има много евреи и от твоите ,той за това си измисля закони като започнеш от шефката говорителката в парламента Yaël Braun-Pivet еврейка на последния протест фермерите я скотафчиха едва я отърва полицията от тълпата много лошо беше обидила хората и още много такива.После дъщерята на Бриджит бяха писали из списания че се хванала в връзка с Сирил Хануна пак евреин .Нормално е да ги защитава ,ама кой го слуша кервана си върви кучетата си лаят.

    15:31 15.02.2026

  • 28 Тракиец 🇺🇦

    7 1 Отговор
    Поредните жалки френски мелеси подлоги на евреите ционисти...Само нов Хитлер ще вкара ред отново в Европа....жалки френски малодушници ..напълниха са с не.гри от Африка,иначе антисемитизма им е проблем ...хахаха пълни бо.к.луци начело с най големия бо.клук на Франция зоофила макарон

    Коментиран от #29

    15:32 15.02.2026

  • 29 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Тракиец 🇺🇦":

    Не го взимай на сериозно и тези не са обичани като мигрантите,просто на обществени места не се коментира.Или ако имаш проблем с мигрант или евреин назоваш по име не раса дори пред съд това е разликата.Иначе на саме сред приятели европейци пращаш "благословия"на всички без притеснение.

    15:40 15.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания