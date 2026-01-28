Доналд Тръмп: Кметът Джейкъб Фрей опасно си играе с огъня

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей "си играе с огъня", след като той заяви, че градът няма да прилага федералните имиграционни закони, съобщава The Hill.

"Изненадващо, кметът Джейкъб Фрей току-що заяви, че "Минеаполис не прилага и няма да прилага федералните имиграционни закони". Това е след много добър разговор с него", написа Тръмп в социалната мрежа TruthSocial.

"Може ли някой от най-близките му хора да обясни, че това изявление е много сериозно нарушение на закона и че той СИ ИГРАЕ С ОГЪНЯ!", добави държавният глава.

Вчера Фрей съобщи, че е заявил на "граничния цар" на Белия дом Том Хоман, когото Тръмп изпрати в Минеаполис по-рано тази седмица, че градът няма да прилага федералните имиграционни закони.

"Споделих с г-н Хоман сериозното негативно въздействие, което тази операция е оказала върху Минеаполис и околните общности, както и напрежението, което е оказала върху местните ни полицаи", написа той в социалната мрежа X.

"Също така ясно заявих, че Минеаполис не прилага и няма да прилага федералните имиграционни закони и че ще останем фокусирани върху безопасността на нашите съседи и улици", подчерта Фрей.

Кметът увери, че градските ръководители ще поддържат връзка с Хоман и неговия екип. Губернаторът Тим ​​Уолц (демократ от Минесота) се срещна с граничния цар за "продуктивен" разговор по-рано през деня, след като двама американски граждани бяха убити от имиграционните власти в Минеаполис.

Служители на администрацията на Тръмп, включително Хоман и главният прокурор Пам Бонди, призоваха местните власти да се съобразят с исканията на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в опит да задържат мигранти без легален статут в района.

Размяната на реплики идва на фона на ескалиращо напрежение след две фатални стрелби срещу американски граждани от федерални имиграционни агенти в Минеаполис, американският щат Минесота, които предизвикаха масови протести и накараха Тръмп да изпрати Хоман да управлява операциите в щата.