Доналд Тръмп: Кметът Джейкъб Фрей опасно си играе с огъня

28 Януари, 2026 19:15 1 042 19

Размяната на реплики идва на фона на ескалиращо напрежение след две фатални стрелби срещу американски граждани от федерални имиграционни агенти в Минеаполис, щата Минесота

Доналд Тръмп: Кметът Джейкъб Фрей опасно си играе с огъня - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей "си играе с огъня", след като той заяви, че градът няма да прилага федералните имиграционни закони, съобщава The Hill.

"Изненадващо, кметът Джейкъб Фрей току-що заяви, че "Минеаполис не прилага и няма да прилага федералните имиграционни закони". Това е след много добър разговор с него", написа Тръмп в социалната мрежа TruthSocial.

"Може ли някой от най-близките му хора да обясни, че това изявление е много сериозно нарушение на закона и че той СИ ИГРАЕ С ОГЪНЯ!", добави държавният глава.

Вчера Фрей съобщи, че е заявил на "граничния цар" на Белия дом Том Хоман, когото Тръмп изпрати в Минеаполис по-рано тази седмица, че градът няма да прилага федералните имиграционни закони.

"Споделих с г-н Хоман сериозното негативно въздействие, което тази операция е оказала върху Минеаполис и околните общности, както и напрежението, което е оказала върху местните ни полицаи", написа той в социалната мрежа X.

"Също така ясно заявих, че Минеаполис не прилага и няма да прилага федералните имиграционни закони и че ще останем фокусирани върху безопасността на нашите съседи и улици", подчерта Фрей.

Кметът увери, че градските ръководители ще поддържат връзка с Хоман и неговия екип. Губернаторът Тим ​​Уолц (демократ от Минесота) се срещна с граничния цар за "продуктивен" разговор по-рано през деня, след като двама американски граждани бяха убити от имиграционните власти в Минеаполис.

Служители на администрацията на Тръмп, включително Хоман и главният прокурор Пам Бонди, призоваха местните власти да се съобразят с исканията на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в опит да задържат мигранти без легален статут в района.

Размяната на реплики идва на фона на ескалиращо напрежение след две фатални стрелби срещу американски граждани от федерални имиграционни агенти в Минеаполис, американският щат Минесота, които предизвикаха масови протести и накараха Тръмп да изпрати Хоман да управлява операциите в щата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    1 3 Отговор
    щом няма с какво да си играе...........!

    19:17 28.01.2026

  • 2 Тракиец 🇺🇦

    9 2 Отговор
    Оранжевия смешник който живее в държава на индианци населена с не,,гри от роби пълна с латиноси ,араби индийски ци.гани и други тръгнал тепърва да чисти нещо си в някъв град Минеаполис ?? Сериозно ли ? Жа.лкара Тръмп може ли да бъде по жа.лък ! Еми изгони всичките не гри и араби на цифра около 230 милиона и прочисти Америка както трябва бе смешен ционистки оранжев клоун

    Коментиран от #5

    19:21 28.01.2026

  • 3 Kaлпазанин

    4 3 Отговор
    Очаквам още такива новини ,и още че ще има и отвлечени кметове от оборските градове

    19:24 28.01.2026

  • 4 Вен серемос

    5 4 Отговор
    Защо Президента -престъпник,фашист на Полша говори лъжи за ВСВ? Лъжецът -Президент на Полша,заедно с фашистите -поляци са виновни за ВСВ.Тези престъпници не осъдиха украинци и цяла Украйна за Волинското клане! Защо Полша не осъди Фашистка Бандеровска Украйна за Волинското клайне! Полша и виновна за възникването на ВСВ! Полякитние спяха а немските войници.Наяишете истината!!! Поляците са фашисти!!! Поляците създадоха Освиенцим!!

    Коментиран от #7

    19:25 28.01.2026

  • 5 Хмхм

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тракиец 🇺🇦":

    Е кой ще остане в Америка, ако изгони емигрантите, дайте дефиниция на Американец. Колко поколения назад?

    Коментиран от #8, #11

    19:28 28.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последно

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вен серемос":

    Полша или германия ???

    19:30 28.01.2026

  • 8 Тракиец 🇺🇦

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хмхм":

    Ще останат белите колонизатори и индианците бе ! И ще започнат на чисто

    19:32 28.01.2026

  • 9 Два карамфила срещу грубата сила

    9 3 Отговор
    Дончо си създава врагове на всяка крачка. Може да си мисли, че е бог, но е смъртен и трябва да го осъзнае, преди да му го покажат.

    19:33 28.01.2026

  • 10 калина/алена

    4 7 Отговор
    Полша е фашистка страна.Защо фашистка Полша не осъди Украйна и фашистите бандери окраинци за Волинскожто клане! Зяащо Полша беуше на страната на Хитлер през ВСВ!? Защо полякините прости-.;туи-.;раха и спяха с немците и ряаждаха хитлеристчета?!?!Полша е Фашистка страна-създаде Освиенцим;беше на страната на Хитлер!!!

    Коментиран от #14

    19:33 28.01.2026

  • 11 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хмхм":

    Индианец

    19:34 28.01.2026

  • 12 Иван Кръстев

    2 1 Отговор
    Началото на края на Тръмп .

    19:35 28.01.2026

  • 13 БеГемот

    1 1 Отговор
    Само на глупаците не е ясно че Тръмп e БОКЛУК,!

    19:40 28.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ,,,,,,

    3 0 Отговор
    Версайският договор е причината за всв, алчните англия и франция

    19:41 28.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Боже

    0 0 Отговор
    Този наистина много си повярва, мисли че ще е вечен на тази позиция. Свети Петър прибира всеки,не е оставил още никой на тази Земя ни беден,ни богат,ни владетели като Чингис хан

    20:00 28.01.2026

  • 18 делон

    1 1 Отговор
    Фашистка Полша,защо не осъди Фашистка Бандеровска Окраина за Волинското клене! Колкото до ВСВ :Най-виновни са Братания, Франция, Хитлеристка Фашистка Окраина/четете за Степан Бандера и Шухевич/,Франция и СОЩ/съединени овчарски щати.СОЩ ,не искаха да отворят Втория фронт искаха Червената Армия и Първа Българска Армия да загубят ВСВ и овчарите ,заедно с кръвосмешенията -Британия и Фашистка Окраина ,а,а, и Франция да властват над богата Русия-НЕ им се ПОЛУЧИ!!! Русия сама победи във ВСВ!! НЯМА ленд-лийдз-овчарите издпратиха ,счупени камиони,замразено конско месо и страри джипки.Добре,че беше Сталин и неговите генерали,които с ъс Катюшите, танковете и пехотата влязоха в Берлин и побиха Руското Знаме над Райстайга!!! Стига сте плямпали и лъгали,младото - много неграмотно поколение,което нито учи,нито чете, нито знае Българската и Руската История!!!Нещастници!

    Коментиран от #19

    20:04 28.01.2026

  • 19 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "делон":

    Грешката е ,че не побихте знамето на лондонското сити, и сега пак същия филм гледаме

    20:13 28.01.2026