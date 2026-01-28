Доналд Тръмп: Кметът Джейкъб Фрей опасно си играе с огъня

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей "си играе с огъня", след като той заяви, че градът няма да прилага федералните имиграционни закони, съобщава The Hill.
"Изненадващо, кметът Джейкъб Фрей току-що заяви, че "Минеаполис не прилага и няма да прилага федералните имиграционни закони". Това е след много добър разговор с него", написа Тръмп в социалната мрежа TruthSocial.
"Може ли някой от най-близките му хора да обясни, че това изявление е много сериозно нарушение на закона и че той СИ ИГРАЕ С ОГЪНЯ!", добави държавният глава.
Вчера Фрей съобщи, че е заявил на "граничния цар" на Белия дом Том Хоман, когото Тръмп изпрати в Минеаполис по-рано тази седмица, че градът няма да прилага федералните имиграционни закони.
"Споделих с г-н Хоман сериозното негативно въздействие, което тази операция е оказала върху Минеаполис и околните общности, както и напрежението, което е оказала върху местните ни полицаи", написа той в социалната мрежа X.
"Също така ясно заявих, че Минеаполис не прилага и няма да прилага федералните имиграционни закони и че ще останем фокусирани върху безопасността на нашите съседи и улици", подчерта Фрей.
I also made it clear that Minneapolis does not and will not enforce federal immigration laws, and that we will remain focused on keeping our neighbors and streets safe.— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 27, 2026
City leaders will continue to stay in conversation with Mr. Homan and his team.
Кметът увери, че градските ръководители ще поддържат връзка с Хоман и неговия екип. Губернаторът Тим Уолц (демократ от Минесота) се срещна с граничния цар за "продуктивен" разговор по-рано през деня, след като двама американски граждани бяха убити от имиграционните власти в Минеаполис.
Служители на администрацията на Тръмп, включително Хоман и главният прокурор Пам Бонди, призоваха местните власти да се съобразят с исканията на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в опит да задържат мигранти без легален статут в района.
Размяната на реплики идва на фона на ескалиращо напрежение след две фатални стрелби срещу американски граждани от федерални имиграционни агенти в Минеаполис, американският щат Минесота, които предизвикаха масови протести и накараха Тръмп да изпрати Хоман да управлява операциите в щата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
19:17 28.01.2026
2 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #5
19:21 28.01.2026
3 Kaлпазанин
19:24 28.01.2026
4 Вен серемос
Коментиран от #7
19:25 28.01.2026
5 Хмхм
До коментар #2 от "Тракиец 🇺🇦":Е кой ще остане в Америка, ако изгони емигрантите, дайте дефиниция на Американец. Колко поколения назад?
Коментиран от #8, #11
19:28 28.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последно
До коментар #4 от "Вен серемос":Полша или германия ???
19:30 28.01.2026
8 Тракиец 🇺🇦
До коментар #5 от "Хмхм":Ще останат белите колонизатори и индианците бе ! И ще започнат на чисто
19:32 28.01.2026
9 Два карамфила срещу грубата сила
19:33 28.01.2026
10 калина/алена
Коментиран от #14
19:33 28.01.2026
11 Пешо
До коментар #5 от "Хмхм":Индианец
19:34 28.01.2026
12 Иван Кръстев
19:35 28.01.2026
13 БеГемот
19:40 28.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ,,,,,,
19:41 28.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Боже
20:00 28.01.2026
18 делон
Коментиран от #19
20:04 28.01.2026
19 Ха,ха
До коментар #18 от "делон":Грешката е ,че не побихте знамето на лондонското сити, и сега пак същия филм гледаме
20:13 28.01.2026