Съдия блокира политика на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

Съдия блокира политика на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

29 Януари, 2026 10:53 730 7

Заповедта ще остане в сила докато пред съда не бъдат представени допълнителни юридически аргументи от страна на правозащитни групи, които оспорват политиката

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Американски съдия снощи временно блокира неотдавна обявена политика на администрацията на президента Доналд Тръмп, насочена срещу около 5600 легални бежанци в Минесота, чакащи получаване на зелена карта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съдия в Минеаполис постанови, че федерални агенти вероятно са нарушили редица федерални закони, когато са арестували някои от тези бежанци, за да ги подложат на допълнителни проверки. Той издаде временна ограничителна заповед, която забранява на агентите да арестуват бежанци в Минесота, срещу които не са повдигнати обвинения в нарушения на имиграционните закони.

Съдията каза, че заповедта ще остане в сила докато пред съда не бъдат представени допълнителни юридически аргументи от страна на правозащитни групи, които оспорват политиката.

Администрацията на Тръмп в началото на декември изпрати в Минеаполис хиляди агенти на имиграционните служби в рамките на операция, която според официални представители има за цел да осигури прилагане на имиграционното законодателство и да спре измамите.

Заместник-началникът на канцеларията на Белия Дом Стивън Милър, който е архитектът на имиграционната политика на Тръмп, разкритикува решението на съда. „Саботажът на демокрацията от страна на съдебната система е безкраен“, написа той в публикация в „Екс“.

Адвокат на една от правозащитните организации, които са страна по делото, заяви, че съдебната заповед ще установи „крайно необходими ограничения“ за федералните агенти.


  • 1 Красимир Петров

    6 3 Отговор
    Нарушили са правата на нелегалната п,а.п,л,а,ч

    10:58 29.01.2026

  • 2 Ха ХаХа

    8 3 Отговор
    Съдията казва...Вероятно федералните агенти са нарушили федерални закони.
    Щом съдия не знае кои федерални закони са нарушили агентите, той не е никакъв съдия а журналист

    11:00 29.01.2026

  • 3 браво на съдията

    5 1 Отговор
    у нас няма подобно действие срещу мигранската политика . незаконно влезли , канали за германия, корупция . настанени в център нито работят , нито учат . не изкарват нищо . действат си по техни си мигрантски неща . айс избива много бандити мигранти . за съжаление и много невинни мигранти с статус на американски граждани бяха разсртелвани , което предизвика жал у американците . не е ясно и дали престъпността и убийствата на банди и дилъри са трайно стопирани . заради бандите беше и намесата на айс . спец полиция .

    11:08 29.01.2026

  • 4 Подмяната

    7 0 Отговор
    Ню Йорк през 1950 г. е бил 90% „бял“ – около 7,1 милиона от общо 7,9 милиона жители. Чикаго е бил 86% бял, Филаделфия – над 80%, Лос Анджелис – 94%, Детройт – 84%, а Балтимор – 76%. Днес Балтимор е около 27% „бял“, Детройт – приблизително 10%, Лос Анджелис – около 37%, Филаделфия – 36%, а Чикаго – под 30%. Ню Йорк, най-големият град в страната, е спаднал от 90% „бяло“ население до около 30%.
    Това по официални статистически данни в щатите.

    11:13 29.01.2026

  • 5 Търновец

    3 0 Отговор
    Лола работа - тези правозащитници защо не отидат е Газа да надзирават Израелската армия какво прави. А кой плаща за тяхната дейност?

    11:13 29.01.2026

  • 6 Иван

    2 1 Отговор
    С тази уж атиимиграционна политика краварите много успешно прикриват чисто социалните бунтове породени от бруталната мизерия в сащ

    11:20 29.01.2026

  • 7 Оракула от Делфи

    2 2 Отговор
    Това е раликата , между Русия и САЩ, държави
    които се управляват от болни мозъци!!!

    11:22 29.01.2026