Полша предлага санкции срещу рафинериите, които преработват руски петрол

29 Януари, 2026 12:50 486 15

  • радослав шикорски-
  • полша-
  • рафинерии-
  • руски петрол-
  • санкции

Мярката може да бъде включена в подготвяния 20-и пакет антируски санкции на ЕС

Полша предлага санкции срещу рафинериите, които преработват руски петрол - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският външен министър Радослав Сикорски предложи в следващия пакет от антируски санкции на Европейския съюз да бъдат включени ограничения за всички рафинерии, които преработват руски петрол, съобщава ТАСС, предава Фокус.

„Ще повдигна въпроса за налагане на санкции на рафинериите, които преработват руски петрол“, заяви Сикорски пред журналисти в Брюксел преди среща на външните министри на ЕС.

По информация на „Европейская правда“, цитирана от дипломати на ЕС в Брюксел, Европейската комисия може да публикува предложението си за нов, 20-и пакет от санкции срещу Русия още следващата седмица. Очаква се той да включва и допълнителни мерки срещу т.нар. „сенчест флот“, използван за заобикаляне на ограниченията върху руския износ на петрол.

На 23 октомври Европейският съюз одобри 19-ия пакет от санкции срещу Русия, насочен към енергийния сектор, финансовите услуги и лица, свързани с руската военна агресия срещу Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трътлю

    17 1 Отговор
    Полша е хиената на Европа

    Коментиран от #4, #6

    12:52 29.01.2026

  • 2 2026

    11 2 Отговор
    Започва Ерата на венецуелския петрол.
    Бай Дончо ще го продава на цяла Европа и Китай.

    12:54 29.01.2026

  • 3 Херодот

    14 2 Отговор
    Полша нещо много взе да надига глава, но забрави историята много бързо.От всички боклуци, тези, са най-неблагодарни и лицемерни. Подминаха даже украинци и македонци.

    12:55 29.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чудя се дали в предложението

    13 1 Отговор
    на Сикорски са включени и индийските нефтопреработвателни компании…

    Коментиран от #15

    12:57 29.01.2026

  • 6 Всеки предлага нещо

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трътлю":

    И 54 хиени не могат да преборят 🐻

    12:57 29.01.2026

  • 7 Историк

    8 2 Отговор
    Паненка пие много водка и не знае какво говори

    13:00 29.01.2026

  • 8 Тов. Членин

    1 2 Отговор
    Таваришчи , поляците са злопаметни ... Още помнят - Катин ..

    13:03 29.01.2026

  • 9 Баба Яга

    4 0 Отговор
    Само като му гледам снимката, си проличава, че тоя калтак е загубил разсъдъка си от злоба и омраза. Не тоя, а народът и страната му ще плащат в пъти по-скъпи горива, икономиката ще затъва, неконкуретна продукция, ще води до фалити, инфлация. Образ и подобие на другите кукряги в еврейския съюз вкупом вербовани и платени да предават цяла европа, уж заради защита от РФ. Долна лъжа и измама. А кой ще ни спаси от лакомите жидоянкини сатани, които ще ни съдират по три кожи за своето облагодетелстване?! Никой американец никога не е мислил за печалби и благоденствие на чуждите страни и народи, точно обратното и това е тяхна идеология чифутска зараза от 2 хилядолетия.

    Коментиран от #14

    13:09 29.01.2026

  • 10 Махараминдри Баба

    1 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:10 29.01.2026

  • 11 Махараминдри Баба

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:10 29.01.2026

  • 12 Махараминдри Баба

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:10 29.01.2026

  • 13 Абе

    1 0 Отговор
    и я предлагам в 22-о пакет един у.....й за паньовете от Варшава.....

    13:12 29.01.2026

  • 14 Бабе ,

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Баба Яга":

    Слез от метлата , че ще задавиш , от злоба ...

    13:13 29.01.2026

  • 15 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чудя се дали в предложението":

    Индийските рафинерии са едно, ама много искам да видя как пшеките как налагат такива санкции на половината краварски рафинерии които се съдират да купуват руски петрол...

    13:19 29.01.2026

