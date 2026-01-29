Полша предлага санкции срещу рафинериите, които преработват руски петрол

Полският външен министър Радослав Сикорски предложи в следващия пакет от антируски санкции на Европейския съюз да бъдат включени ограничения за всички рафинерии, които преработват руски петрол, съобщава ТАСС, предава Фокус.
„Ще повдигна въпроса за налагане на санкции на рафинериите, които преработват руски петрол“, заяви Сикорски пред журналисти в Брюксел преди среща на външните министри на ЕС.
По информация на „Европейская правда“, цитирана от дипломати на ЕС в Брюксел, Европейската комисия може да публикува предложението си за нов, 20-и пакет от санкции срещу Русия още следващата седмица. Очаква се той да включва и допълнителни мерки срещу т.нар. „сенчест флот“, използван за заобикаляне на ограниченията върху руския износ на петрол.
На 23 октомври Европейският съюз одобри 19-ия пакет от санкции срещу Русия, насочен към енергийния сектор, финансовите услуги и лица, свързани с руската военна агресия срещу Украйна.
1 Трътлю
Коментиран от #4, #6
12:52 29.01.2026
2 2026
Бай Дончо ще го продава на цяла Европа и Китай.
12:54 29.01.2026
3 Херодот
12:55 29.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Чудя се дали в предложението
Коментиран от #15
12:57 29.01.2026
6 Всеки предлага нещо
До коментар #1 от "Трътлю":И 54 хиени не могат да преборят 🐻
12:57 29.01.2026
7 Историк
13:00 29.01.2026
8 Тов. Членин
13:03 29.01.2026
9 Баба Яга
Коментиран от #14
13:09 29.01.2026
10 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
13:10 29.01.2026
11 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:10 29.01.2026
12 Махараминдри Баба
13:10 29.01.2026
13 Абе
13:12 29.01.2026
14 Бабе ,
До коментар #9 от "Баба Яга":Слез от метлата , че ще задавиш , от злоба ...
13:13 29.01.2026
15 ои8уйхътгрф
До коментар #5 от "Чудя се дали в предложението":Индийските рафинерии са едно, ама много искам да видя как пшеките как налагат такива санкции на половината краварски рафинерии които се съдират да купуват руски петрол...
13:19 29.01.2026