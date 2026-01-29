Полша предлага санкции срещу рафинериите, които преработват руски петрол

Полският външен министър Радослав Сикорски предложи в следващия пакет от антируски санкции на Европейския съюз да бъдат включени ограничения за всички рафинерии, които преработват руски петрол, съобщава ТАСС, предава Фокус.

„Ще повдигна въпроса за налагане на санкции на рафинериите, които преработват руски петрол“, заяви Сикорски пред журналисти в Брюксел преди среща на външните министри на ЕС.

По информация на „Европейская правда“, цитирана от дипломати на ЕС в Брюксел, Европейската комисия може да публикува предложението си за нов, 20-и пакет от санкции срещу Русия още следващата седмица. Очаква се той да включва и допълнителни мерки срещу т.нар. „сенчест флот“, използван за заобикаляне на ограниченията върху руския износ на петрол.

На 23 октомври Европейският съюз одобри 19-ия пакет от санкции срещу Русия, насочен към енергийния сектор, финансовите услуги и лица, свързани с руската военна агресия срещу Украйна.