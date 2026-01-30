Тръмп: Не искам да удряме Иран, но условията са две - без ядрени оръжия и без убийства на протестиращи!

През последните дни президентът на САЩ Доналд Тръмп е провел разговори с иранските власти и планира да ги продължи.

Това стана ясно от изявление на държавния глава на прожекция на документалния филм „Мелания“ във Вашингтон.

Републиканецът добави, че в момента САЩ разполагат с „много големи, мощни кораби, насочени към Иран“. „Би било чудесно, ако не се налагаше да ги използваме“, подчерта той.

На въпрос какво послание е предал Тръмп на иранската страна, той отговори, че е поставил две условия за Техеран: без ядрени оръжия и без убийства на протестиращи.

Междувременно изтребителят WC-135R Constant Phoenix на американските военновъздушни сили, наричан „ядрен детектор“, кацна във Великобритания, съобщава The Telegraph. Самолетът се използва за откриване на радиоактивни частици в атмосферата.

Самолетът кацна на базата RAF Mildenhall в Съфолк.

Това се случи на фона на заплахите от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Иран.

На 29 януари Ройтерс съобщи, че Тръмп ще разгледа варианти за действия срещу Иран, включително целенасочени удари срещу неговото ръководство и сили за сигурност, "за да окуражи протестиращите".

Преди това американското разузнаване представи на Тръмп доклад, в който се посочва, че иранският режим е в най-слабата си точка от 50 години насам, съобщи The New York Times.

Тръмп заяви, че се надява, че няма да му се наложи да нанесе удар по Иран, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Ние сме силни. Ние сме финансово могъщи. Ние сме могъщи във военен план. И сега ние имаме самолетоносачна група, която се насочва към една страна, наречена Иран. И се надявам, че няма да се наложи да използваме тази сила", каза Тръмп пред репортери във Вашингтон, докато придружаваше съпругата си Мелания на предпремиерна прожекция на биографичния филм за нея в център "Кенеди".

Тръмп заяви също така, че планира да говори с Иран, без да навлиза в детайли с кого планира да говори от иранските представители, предаде Ройтерс.

Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че американските въоръжени сили ще бъдат готови да изпълнят каквото и да е решение на президента Доналд Тръмп по отношение на Иран, за да гарантират, че Техеран няма да развива ядрените си способности, предаде "Ройтерс".



"Те не трябва да развиват ядрените си способности. Ще бъдем готови да изпълним всичко, което президентът очаква от министерството на войната", заяви Хегсет по време на заседание на кабинета на Тръмп.



Американски правителствени представители посочиха, че Тръмп обмисля различни мерки по отношение на Иран, но все още не е решил дали да нанесе удари по Ислямската република.



Отношенията между Иран и САЩ се обтегнаха след кървавите репресии на Техеран срещу протестиращите през последните няколко седмици.



Вашингтон е унищожил ядрените способности на Иран, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет



Тръмп неколкократно отправи заплахи, че ще се намеси, ако Иран продължава да убива протестиращи, но демонстрациите в страната срещу влошилите се икономически условия и политически репресии оттогава намаляха.



Тръмп подчерта също, че САЩ ще се намесят, ако Техеран продължи да развива ядрената си програма след нанесените въздушни удари по ирански ядрени съоръжения от израелските и американските сили през юни миналата година.