Проф. Георги Чанков пред „ФАКТИ“: Не знам каква би била ползата от намесата на САЩ в изборите в Унгария (ВИДЕО)

Изборите в Унгария ще предизвикат интерес не само в ЕС, но и извън страната, а изборите у нас едва ли някой ще им обърне внимание, защото при нас предварително се решават въпросите, решенията и задачите. Унгария, макар и малка държава, полага големи усилия да бъде субект на международните отношения, а не обект. Не знам каква би била ползата от намесата на САЩ в изборите в Унгария. Обикновено неутралните избиратели при външна намеса реагират обратното. Това може да донесе допълнителни гласове на опозицията, но поддръжниците на Виктор Орбан нямат нужда от допълнително насърчение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ международният анализатор проф. Георги Чанков, преподавател в УНСС.

„Изборите са непредсказуеми. Правят се сравнения с предишните избори в Румъния и в Молдова, които се проведоха по едно и също време. Очакванията са, че управляващите ще използват всички възможни лостове, за да наклонят везните в своя полза. Разликата е, че в Унгария изборите ще бъдат контролирани от управляващата партия. Ако трябва да бъдем крайни оптимисти, ще очакваме честни избори. Ако трябва да бъдем реалисти – човек, който контролира изборите, няма да пропусне възможността да вземе „последното десет“, както се казва при белота. Дали това ще бъде достатъчно, за да спечели играта, ще видим“, сподели още гостът.

„Унгария и Словакия отказаха да изнасят енергоносители за Украйна, а това трябваше да се очаква по-рано, предвид активната и дори крайна дипломация от страна на Украйна. Виждаме безгранична наглост – лично Зеленски и неговите емисари обикалят и отправят заплахи, с ясното съзнание, че на тях им се полага особено отношение, защото са поели ролята на защитник на цивилизацията от източните варвари. Вместо да поддържа благоприятни отношения със съседите си, от които зависят енергийните ѝ нужди, Зеленски прави провокации, а дипломатическият му език спрямо Виктор Орбан е под всякаква критика. В условията на енергийна криза и непрекъснати атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна страната е силно зависима от доставки на горива и електроенергия от съседните държави. Не знам какъв точно е делът на тези доставки в общия енергиен микс на Украйна, но положението е толкова тежко, че без тях може да се стигне до пълен колапс“, разкри още проф. Георги Чанков.

