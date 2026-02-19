Проф. Георги Чанков пред „ФАКТИ“: Не знам каква би била ползата от намесата на САЩ в изборите в Унгария (ВИДЕО)

Изборите в Унгария ще предизвикат интерес не само в ЕС, но и извън страната, а изборите у нас едва ли някой ще им обърне внимание, защото при нас предварително се решават въпросите, решенията и задачите. Унгария, макар и малка държава, полага големи усилия да бъде субект на международните отношения, а не обект. Не знам каква би била ползата от намесата на САЩ в изборите в Унгария. Обикновено неутралните избиратели при външна намеса реагират обратното. Това може да донесе допълнителни гласове на опозицията, но поддръжниците на Виктор Орбан нямат нужда от допълнително насърчение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ международният анализатор проф. Георги Чанков, преподавател в УНСС.
„Изборите са непредсказуеми. Правят се сравнения с предишните избори в Румъния и в Молдова, които се проведоха по едно и също време. Очакванията са, че управляващите ще използват всички възможни лостове, за да наклонят везните в своя полза. Разликата е, че в Унгария изборите ще бъдат контролирани от управляващата партия. Ако трябва да бъдем крайни оптимисти, ще очакваме честни избори. Ако трябва да бъдем реалисти – човек, който контролира изборите, няма да пропусне възможността да вземе „последното десет“, както се казва при белота. Дали това ще бъде достатъчно, за да спечели играта, ще видим“, сподели още гостът.
„Унгария и Словакия отказаха да изнасят енергоносители за Украйна, а това трябваше да се очаква по-рано, предвид активната и дори крайна дипломация от страна на Украйна. Виждаме безгранична наглост – лично Зеленски и неговите емисари обикалят и отправят заплахи, с ясното съзнание, че на тях им се полага особено отношение, защото са поели ролята на защитник на цивилизацията от източните варвари. Вместо да поддържа благоприятни отношения със съседите си, от които зависят енергийните ѝ нужди, Зеленски прави провокации, а дипломатическият му език спрямо Виктор Орбан е под всякаква критика. В условията на енергийна криза и непрекъснати атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна страната е силно зависима от доставки на горива и електроенергия от съседните държави. Не знам какъв точно е делът на тези доставки в общия енергиен микс на Украйна, но положението е толкова тежко, че без тях може да се стигне до пълен колапс“, разкри още проф. Георги Чанков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чочо
15:25 19.02.2026
2 Орбан е мъж
15:25 19.02.2026
3 Отвратен
Коментиран от #11
15:27 19.02.2026
4 Хайде
15:36 19.02.2026
5 От чужбина
Един пишман депутат се изказа, че "големия успех" на сегашния парламент е това, че НЕ са допуснали приемането на "закон за чуждите агенти". Ако бъде приет такъв закон, всички НПО-та и обществено значими организации ще трябва публично да декларират кой и от къде ги финансира. Така вече ще се знае дали има вмешателство в изборите и кой го прокарва. Такъв закон беше приет в Грузия. Опозицията тогава започна демонстрации против закона, вдин вид се опита да прави цветна революция, но не им се получи. Оказа се, че грузинския закон е копирал американския такъв закон. Т.е в демократичната Америка ИМА такъв закон, а в страни като Грузия, вероятно и България го обявяват за НЕдемократичен.
Коментиран от #6
15:44 19.02.2026
6 нпо агент
До коментар #5 от "От чужбина":САЩ са "люлката" на демокрацията..Едно време имаше една държава ссср..тя екпортираше "комунизма"..Днеска сащ и евролиберали правят ескпорт на цветни - кафяви революции..След тях остава мизерия..и глад..България все още я тресе от перестройка по американски тип..ГРАБЕЖ и заличаване..Но разбира се трябва всички да помагат на укропейтриоти и Зеленчук с изтекъл срок и неговите другари..Цъфнали сме...
16:02 19.02.2026
7 Баце
Коментиран от #9
16:12 19.02.2026
8 хаха
Ето тук лъсва лъжа или обикновена липса на знания и проверка как стоят наистина нещата. Според графики в Политико за проучванията на социолозите в страната резултатите са ясни- тотален отлив на избиратели от левите и евроатлантиците. Докато на предните избори са с 49%, сега са с под 4%, т.е. 9 от 10 са се отказали да гласуват за тях. "Крайно десните" са с 96% от избирателите:
- Тисза с 48%. В програмата си искат референдум с 13 точки. Едната е напускане на ЕС и НАТО.
- Фидесз, т.е. Орбан, с 39%
- МК с 6%. Те се водят най-крайно десните в страната.
Единствената партия от евроатлантиците с шансове да влезе в Парламента е ДК/Демократична Коалиция с 4%.
ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПАРТИИ СА ПОД БАРИЕРАТА ОТ 4%.
Та за каква непредсказуемост може да се говори? ЕС ще се намеси да отмени изборите до власт на тези с под 4-5% подкрепа от народа? Ще забранят "крайно десните"? Ще вкарат Орбан и другите десни лидери в затвора? Ще спретнат някой Майдан с един бус хора?
16:19 19.02.2026
9 От чужбина
До коментар #7 от "Баце":Да, ама Украйна получава газ и електричество от Унгария. Унгария осигурява около 1/3 от вноса на газ и 68% от електроенергията за Украйна този месец. Скоро може и да им го спрат, ако онези не ремонтират по най-бърз начин нефтената тръба. Сега се сещай от къде идва тази газ - Русия-Черно Море - България - Сърбия - Унгария. Електричеството идва от горенето на газ и/или от АЕЦ с руски /съветски/ реактори, такива каквито ние в България затворихме.
Коментиран от #12
16:20 19.02.2026
10 хаха
Коментиран от #13, #15
16:21 19.02.2026
11 хаха
До коментар #3 от "Отвратен":Не е важно ние дали подкрепяме Орбан или някой извън Унгария. Важно е дали унгарците подкрепят него. В момента масово го подкрепят и още повече са на мнение, че е много мек с ЕС и трябва да напуснат ЕС и НАТО. Ти като какъв се явяваш да определяш какъв е интересът им?
16:23 19.02.2026
12 ахам може
До коментар #9 от "От чужбина":Може да им го спрат само в твоя мозък. Орбан и Бай Фичу прокарват руски и китайски интереси (напоследък американски също) като в замяна трупат милиарди от корупция и схеми..
пък нека наш Ганчо си мисли, че отстояват интересите на държавите си. Това са държавички, които съществуват ИЗЦЯЛО благодарение на Германия/Австрия. Инфраструктура, икономически потоци, религия/гени дори..
Така че интересът им е ЕС и Германия по-специално. Европа е тромава, но лека полека ще им го припомни този факт. Днес нямат петрол, утре не петрол ами и те самите може да изчезнат..
Коментиран от #14
16:34 19.02.2026
13 до хаха
До коментар #10 от "хаха":колега, нали разбираш, че според тази графика Орбан губи с 10% разлика, а печели партия, която той самият нарича пионка на ЕС????
Коментиран от #17
16:38 19.02.2026
14 От чужбина
До коментар #12 от "ахам може":"Унгария заплаши да спре доставки на енергия за Украйна" - това е заглавието на друга статия от този саит от днес.
Коментиран от #16
16:42 19.02.2026
15 човек,
До коментар #10 от "хаха":със какво си снимал?Смяна 8...?
16:49 19.02.2026
16 хах
До коментар #14 от "От чужбина":ще поживеем ще видим.Унгария е има няма 1% от европейската икономика, а на този прдльо Орбан му се отделя 30% от медийното пространство у нас. Защо мислиш е това? Този съществува само, защото ЕС беше слаб досега, но ветровете на промяната идват хаха Нека първо убеди Хърватия да му пусне петрол на тройни цени, нека после спечели изборите си, пък нека тогава се занимава с Украйна..
Коментиран от #18
17:00 19.02.2026
17 хаха
До коментар #13 от "до хаха":Пионка на ЕС по-десни от него, които искат референдум за излизане от ЕС. Вярно?
Орбан в случая е удобния за САЩ, че и ЕС, да спечели. Той е умереният, който може да не изкара страната поне от НАТО.
Виж пак графиката. Всички про ЕС събрани са с 3 до 4%. Даже и в коалиция са на ръба да влязат в Парламента. И това е срив от 49% на предните избори. Някак си санкциите към Русия, отношението на ЕС към Орбан и Унгария, ЛБГТ политики и подобни не допадат на унгарците. И Орбан в това също е много, ама много, напред спрямо предните избори. Сега управлява в коалиция, която е с около 39% събрани за партиите в нея. За 2026 сам печели 39% без коалиция. Тръмп явно иска да го побутне да има той 51% в Парламента и да не се дърпа от НАТО и САЩ.
17:13 19.02.2026
18 От чужбина
До коментар #16 от "хах":Потърси из интернета коментарите на Георги Марков, бивш Конституционен съдия в България.
Според неговите изказвания: Мерцедес мести завод от Германия в Унгария. Унгарските пенсионери са получили 13 и 14та пенсия ... и мн.др. придобивки. Почти е сигурно, че Орбан ще бъде пак избран. А ЕС става все по-слаб. Не забеляза ли, че Тръмп НЕ пожела да разговаря с никого от европейските пишман лидери. Урсула му отиде на крака докато той играеше голф. ЗАЩО? Защото те НЕ решават, те изпълняват чужди поръчки на това дето му казват соросоиди или дълбока държава. А специално Орбан е в приятелски отношения с Тръмп още от първия му мандат. Т.е Орбан е човека на Тръмп в Европа.
Коментиран от #20
17:20 19.02.2026
19 Българин
17:49 19.02.2026
20 от вкъщи
До коментар #18 от "От чужбина":Георги Марков ще цитира хаха Да, знам, нали и аз казах, че Германия осигурява хляб на повечето унгарци..
13та и 14та пенсия, с какви пари, по-точно? Да не се окаже, че ползват кредитите от "приятеля" му Тръмп?
Не знам какъв става ЕС, но всички видяха как Тръмп беше унижен в Швейцария и повече не говори за Гренландия, не знам що така..
А колкото до ганьовския любимец Орбан, нека оставим разговора за след изборите там..
18:16 19.02.2026