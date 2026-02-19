Новини
Симеон Дянков: Вицепремиер по честните избори е популизъм

Симеон Дянков: Вицепремиер по честните избори е популизъм

19 Февруари, 2026 15:36 1 808 39

  • симеон дянков-
  • служебен кабинет-
  • министри

Пари за изборите ще се намерят, ако освободят всички държавни служители в надпенсионна възраст, каза председателят на Фискалния съвет

Симеон Дянков: Вицепремиер по честните избори е популизъм - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шарен кабинет с наклон към ПП. Има и от АПС, има и от предишни кабинети на ГЕРБ. Те имат толкова кратко време за действие, че дори да съществуват политически пристрастия, няма да има възможност да бъдат ярко проявени.

Този прочит направи председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков в интервю за БНР.

В състава на служебното правителство има политици с предишен опит – директно или на второ ниво, и предишни успехи, но от първия ден се започва с популизъм – излишен вицепремиер по честните избори. Не е работа на МС да се занимава с изборите, работа е на ЦИК. Това е грешен сигнал, заяви той.

"Като цяло има министерска инфлация, 40%. Както вървим, ще стане: министър – роднина, министър-роднина", предупреди Дянков за броя на министрите в служебното правителство спрямо правителството, в което той самият преди години е участвал.

В предаването "12+3" председателят на Фискалния съвет коментира, че реално дефицитът е над 5% и изрази надежда да вървим към бюджет с нулев дефицит, но уточни, че финансовият министър "няма да има време да направи нещо по това".

Симеон Дянков отправи препоръка в удължаването на удължителния бюджет "да няма никакви излишни харчове, да няма шмекерии".

Ако освободят всички държавни служители в надпенсионна възраст - около 6000 във всички министерства, ще се освободят около 300 милиона евро, тоест ще се намерят 160-180 милиона евро, необходими за изборите, поясни Дянков, като се позова на анализи на Фискалния съвет, които ще бъдат изпратени на Министерството на финансите.

За да сме конкурентноспособна икономика, трябва бизнесът да работи по-добре, а не да увеличаваме публичния сектор. Добре е все още да има енергийни помощи за бизнеса, смята Дянков.

Теменужка Петкова успя в трудна обстановка да жонглира с всички политически желания. Твърде розово говореше за еврото, но "истината е, че имаме доста по-голям дефицит", подчерта той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казва човекът от ГЕРБ

    14 3 Отговор
    С опит от изборите

    15:37 19.02.2026

  • 2 Айдее

    17 3 Отговор
    Само тоз липсваше.

    15:39 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 постна пица

    19 2 Отговор
    от храненик на герб,стана хратутник!

    15:41 19.02.2026

  • 5 Требе

    16 1 Отговор
    Дянков, питай КС има ли в България опорочаване на изборите? Според мен при преброяване на изборните резултати трябва да има служители на МВР и адвокати. Най-големите мушенгии се правят тогава. След това при качване на протоколите в електронната система. Не трябва ли, а е наложително.

    15:42 19.02.2026

  • 6 Нарече Надежда Надя

    7 2 Отговор
    Това също е популизъм освен че не мисля този избор за нормален. По точно не е.

    15:42 19.02.2026

  • 7 Тоз

    18 1 Отговор
    мамин Гъргалчо и той стана хотелиер !

    15:44 19.02.2026

  • 8 Стари едни и същи

    13 4 Отговор
    Надка, бъчвата, сега пък и този ли пак се нареди?

    15:46 19.02.2026

  • 9 Популизъм е

    9 1 Отговор
    ито пълен ! Това "честните" даже буди смях ! А иначе все някой трябва пряко да гони всичко свързано с изборите !

    15:49 19.02.2026

  • 10 Нито Гюров нито Дянков не са в час

    8 1 Отговор
    Изобщо нямат идея какво изпитва народа към тях.

    15:51 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 някои

    5 3 Отговор
    какво друго може да измисрли шарлатанията излишни разходи но кои ги плаща бългърския данекоплатец

    15:54 19.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това е гавра с изборите !!!

    5 4 Отговор
    Скоро ще има и Министерството на истината! Целта на това министерство е ясна: Изборите да спечелят посочените от Урсула партии и да има проукраинско правителство което да ни вкара във война с братска Русия!

    16:08 19.02.2026

  • 15 градинар

    8 1 Отговор
    много ми се ще,чалгарите да не влязат на следващите избори

    16:09 19.02.2026

  • 16 На бас 👍

    4 12 Отговор
    ГЕРБ печели изборите, шматки тъпи 😆

    Коментиран от #20

    16:11 19.02.2026

  • 17 И какви са му

    5 3 Отговор
    Задълженията на тоя министър на “ честните избори”?
    А другите за какво са ни?
    Вкл и Гюров?

    16:11 19.02.2026

  • 18 Последния Троянец

    6 10 Отговор
    Cамо Pадостин от МЕЧ ще ви изчегърта от парламента !!!

    Коментиран от #28

    16:13 19.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кой какъв е

    1 1 Отговор
    Задълженията на Министъра на вътрешните работи са определени както по отношение на подготовката за избори, така и по време на изборния процес. Г-н Дянков би трябвало да изчака да бъдат определени задълженията на Вицепремиера по честни избори и тогава да дава злонамерени мнения. Необходимостта от текущо наблюдение какво се случва в Комисиите не трябва да се извършва само от доброволци, а е важно да се наблюдава и оценява от Правителството. Било работа на ЦИК. Видяхме какви ги свършиха досега.

    16:28 19.02.2026

  • 22 Рептилият

    3 0 Отговор
    не наррави нищо добро за бг-то

    16:31 19.02.2026

  • 23 Факти

    5 0 Отговор
    Не знам защо , но ми става смешно , когато ев реин говори за честност !

    16:36 19.02.2026

  • 24 НЕЕЕЕ

    1 0 Отговор
    ТОЙ Е ГОМИК НАРКОМАН И ПИНИЦА

    16:48 19.02.2026

  • 25 Пари за чекмеджета ще се намерят

    4 0 Отговор
    ако освободят всички държавни бръмбари калинки на хранилка вкл председателят на Фискалния съвет с тлъста заплатка дет си дойде от вашингтон при лелка му

    16:54 19.02.2026

  • 26 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Тоа наведен мусор до като преподаваше в икономически университет в блатния нужник твърдеше, че руплата е най проспериращата валута, а тя падна със 70% от тогава!

    Коментиран от #27

    16:54 19.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Троянец":

    Подлога на бункера и статуквото е и меч, всички са под шапката на блатната клоака в задунайска, с малки изключения на хора от ПП-ДБ.

    17:00 19.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ееее

    1 2 Отговор
    Вицепремиер по честните избори означава, че Гюров не вярва на министрите си. Защо тогава е назначил именно тия?! А и още един хрантутник.

    17:29 19.02.2026

  • 31 Дориана

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Дориана":

    Нямаш ли ум в главата , не можеш да си измислиш свое име ,а използваш чуждо име на опонентите си. Това означава тъпотия и простотия.

    17:40 19.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ненормалник

    2 0 Отговор
    Некадърник

    20:23 19.02.2026

  • 36 Парадокса !

    4 0 Отговор
    На България !


    ЧЕСТНИ !

    ИЗБОРИ !

    При Този !

    Конституционен !

    Съд ! - ? - ! - ?

    20:31 19.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Безработна но толерирана винаги

    4 0 Отговор
    Винаги по два коментара винаги с главни букви. Без каквато и да в мярка дори в емотиконите. Те са запазена мярка на соросоидите петрохански. Разкарай се.

    22:50 19.02.2026

  • 39 Незнайко

    0 0 Отговор
    В БГ сме царе на идиотските организации.Комисия по досиетата - нищо,КПККОНПИ- нищо,КПК - нищо,КЗК - нищо,сега министър по честните избори...пак каруцата пред магарето

    09:50 20.02.2026

