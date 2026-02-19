Симеон Дянков: Вицепремиер по честните избори е популизъм

Шарен кабинет с наклон към ПП. Има и от АПС, има и от предишни кабинети на ГЕРБ. Те имат толкова кратко време за действие, че дори да съществуват политически пристрастия, няма да има възможност да бъдат ярко проявени.
Този прочит направи председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков в интервю за БНР.
В състава на служебното правителство има политици с предишен опит – директно или на второ ниво, и предишни успехи, но от първия ден се започва с популизъм – излишен вицепремиер по честните избори. Не е работа на МС да се занимава с изборите, работа е на ЦИК. Това е грешен сигнал, заяви той.
"Като цяло има министерска инфлация, 40%. Както вървим, ще стане: министър – роднина, министър-роднина", предупреди Дянков за броя на министрите в служебното правителство спрямо правителството, в което той самият преди години е участвал.
В предаването "12+3" председателят на Фискалния съвет коментира, че реално дефицитът е над 5% и изрази надежда да вървим към бюджет с нулев дефицит, но уточни, че финансовият министър "няма да има време да направи нещо по това".
Симеон Дянков отправи препоръка в удължаването на удължителния бюджет "да няма никакви излишни харчове, да няма шмекерии".
Ако освободят всички държавни служители в надпенсионна възраст - около 6000 във всички министерства, ще се освободят около 300 милиона евро, тоест ще се намерят 160-180 милиона евро, необходими за изборите, поясни Дянков, като се позова на анализи на Фискалния съвет, които ще бъдат изпратени на Министерството на финансите.
За да сме конкурентноспособна икономика, трябва бизнесът да работи по-добре, а не да увеличаваме публичния сектор. Добре е все още да има енергийни помощи за бизнеса, смята Дянков.
Теменужка Петкова успя в трудна обстановка да жонглира с всички политически желания. Твърде розово говореше за еврото, но "истината е, че имаме доста по-голям дефицит", подчерта той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казва човекът от ГЕРБ
15:37 19.02.2026
2 Айдее
15:39 19.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 постна пица
15:41 19.02.2026
5 Требе
15:42 19.02.2026
6 Нарече Надежда Надя
15:42 19.02.2026
7 Тоз
15:44 19.02.2026
8 Стари едни и същи
15:46 19.02.2026
9 Популизъм е
15:49 19.02.2026
10 Нито Гюров нито Дянков не са в час
15:51 19.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 някои
15:54 19.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Това е гавра с изборите !!!
16:08 19.02.2026
15 градинар
16:09 19.02.2026
16 На бас 👍
Коментиран от #20
16:11 19.02.2026
17 И какви са му
А другите за какво са ни?
Вкл и Гюров?
16:11 19.02.2026
18 Последния Троянец
Коментиран от #28
16:13 19.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кой какъв е
16:28 19.02.2026
22 Рептилият
16:31 19.02.2026
23 Факти
16:36 19.02.2026
24 НЕЕЕЕ
16:48 19.02.2026
25 Пари за чекмеджета ще се намерят
16:54 19.02.2026
26 Последния Софиянец
Коментиран от #27
16:54 19.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Последния Троянец":Подлога на бункера и статуквото е и меч, всички са под шапката на блатната клоака в задунайска, с малки изключения на хора от ПП-ДБ.
17:00 19.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ееее
17:29 19.02.2026
31 Дориана
До коментар #29 от "Дориана":Нямаш ли ум в главата , не можеш да си измислиш свое име ,а използваш чуждо име на опонентите си. Това означава тъпотия и простотия.
17:40 19.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ненормалник
20:23 19.02.2026
36 Парадокса !
ЧЕСТНИ !
ИЗБОРИ !
При Този !
Конституционен !
Съд ! - ? - ! - ?
20:31 19.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Безработна но толерирана винаги
22:50 19.02.2026
39 Незнайко
09:50 20.02.2026