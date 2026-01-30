Как Украйна обърна „превземането“ на Купянск в стратегически провал за Русия

На 2 декември 2025 г. руският президент Владимир Путин обяви „превземането“ на Купянск в Харковска област. Само дни по-късно обаче украинският президент Володимир Зеленски се появи в предградията на града, а руските сили се оказаха обкръжени, предава News.bg.

Според офицери и бойци от щурмовите подразделения, цитирани от вестник The Times, операцията край Купянск е най-успешната за Украйна след нахлуването ѝ в руската Курска област през 2024 г.

Журналистите разкриват, че още миналата година, след пробив на руските войски към Купянск, тайно е била сформирана оперативна група, командвана от 38-годишния полковник Сергей Сидорин.

По думите му само тази група е унищожила или ранила най-малко 1500 руски военнослужещи, като съотношението е около 10 ликвидирани окупатори на един загинал украински войник. По негови оценки в момента в района са останали не повече от 50 руски бойци, барикадирали се в изолирани зони около града.

Руски части са използвали изоставен газопровод, за да се появят в тила на украинските сили в Купянския район. До средата на септември с този маньовър няколкостотин окупатори са били разпръснати из целия град, което е довело до критична ситуация.

Сидорин признава, че е съществувал реален риск Купянск да бъде загубен, което би позволило на Русия да изгради нова линия за снабдяване на войските си в Донбас.

На 21 септември полковникът получава три дни, за да формира бойно подразделение от части на новосъздадения 2-ри корпус „Хартия“, който до този момент не е участвал в бойни действия.

„Всички бяха нови един за друг. Истински хаос“, разказва той.

Срещу тях са били изправени механизирана бригада и два мотострелкови полка на Русия. Поради липсата на числено превъзходство украинските сили променят тактиката си, адаптирайки методите на противника. Щурмовите подразделения са разделени на малки групи от по осем пехотинци, които се придвижват в различни направления, за да дезориентират врага.

„Решихме да действаме едновременно във всички посоки - не открито, а тайно. Там, където постигнехме успех, го развивахме“, обяснява Сидорин.

Руснаците не успяват да разчетат истинските намерения на украинските сили, докато не става твърде късно. Основният акцент е бил върху използването на безпилотни летателни апарати за поразяване на противника, докато пехотата напредва и прекъсва логистичните маршрути.

Операцията съвпада с влошаване на метеорологичните условия - ниски температури, дъжд и гъста мъгла, които сериозно затрудняват руското разузнаване.

The Times припомня, че още на 29 октомври Владимир Путин с ирония е поканил западни журналисти да посетят „окупирания“ Купянск. До 20 ноември руското командване очевидно не е осъзнавало колко компрометирани са позициите му. Когато на 2 декември Путин обявява пълен контрол над града, войските му там вече са били фактически обречени.