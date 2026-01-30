Новини
Как Украйна обърна „превземането“ на Купянск в стратегически провал за Русия
Как Украйна обърна „превземането“ на Купянск в стратегически провал за Русия

30 Януари, 2026 07:17, обновена 30 Януари, 2026 07:22

Тайна операция, малки щурмови групи и грешки на руското командване доведоха до обкръжаване на окупаторите

Как Украйна обърна „превземането“ на Купянск в стратегически провал за Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 2 декември 2025 г. руският президент Владимир Путин обяви „превземането“ на Купянск в Харковска област. Само дни по-късно обаче украинският президент Володимир Зеленски се появи в предградията на града, а руските сили се оказаха обкръжени, предава News.bg.

Според офицери и бойци от щурмовите подразделения, цитирани от вестник The Times, операцията край Купянск е най-успешната за Украйна след нахлуването ѝ в руската Курска област през 2024 г.

Журналистите разкриват, че още миналата година, след пробив на руските войски към Купянск, тайно е била сформирана оперативна група, командвана от 38-годишния полковник Сергей Сидорин.

По думите му само тази група е унищожила или ранила най-малко 1500 руски военнослужещи, като съотношението е около 10 ликвидирани окупатори на един загинал украински войник. По негови оценки в момента в района са останали не повече от 50 руски бойци, барикадирали се в изолирани зони около града.

Руски части са използвали изоставен газопровод, за да се появят в тила на украинските сили в Купянския район. До средата на септември с този маньовър няколкостотин окупатори са били разпръснати из целия град, което е довело до критична ситуация.

Сидорин признава, че е съществувал реален риск Купянск да бъде загубен, което би позволило на Русия да изгради нова линия за снабдяване на войските си в Донбас.

На 21 септември полковникът получава три дни, за да формира бойно подразделение от части на новосъздадения 2-ри корпус „Хартия“, който до този момент не е участвал в бойни действия.

„Всички бяха нови един за друг. Истински хаос“, разказва той.

Срещу тях са били изправени механизирана бригада и два мотострелкови полка на Русия. Поради липсата на числено превъзходство украинските сили променят тактиката си, адаптирайки методите на противника. Щурмовите подразделения са разделени на малки групи от по осем пехотинци, които се придвижват в различни направления, за да дезориентират врага.

„Решихме да действаме едновременно във всички посоки - не открито, а тайно. Там, където постигнехме успех, го развивахме“, обяснява Сидорин.

Руснаците не успяват да разчетат истинските намерения на украинските сили, докато не става твърде късно. Основният акцент е бил върху използването на безпилотни летателни апарати за поразяване на противника, докато пехотата напредва и прекъсва логистичните маршрути.

Операцията съвпада с влошаване на метеорологичните условия - ниски температури, дъжд и гъста мъгла, които сериозно затрудняват руското разузнаване.

The Times припомня, че още на 29 октомври Владимир Путин с ирония е поканил западни журналисти да посетят „окупирания“ Купянск. До 20 ноември руското командване очевидно не е осъзнавало колко компрометирани са позициите му. Когато на 2 декември Путин обявява пълен контрол над града, войските му там вече са били фактически обречени.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ХаХа

    25 3 Отговор
    Хахахаха

    07:24 30.01.2026

  • 4 Затова

    33 6 Отговор
    по - често с Орешник !

    07:24 30.01.2026

  • 5 Украински кашик

    41 3 Отговор
    Хубава статия,бодра.Демек,Украйна побеждава.Само още малко и край!

    Коментиран от #11, #13

    07:26 30.01.2026

  • 6 Някой

    37 5 Отговор
    Боже, Факти, вярвате ли си на драсканиците.

    07:26 30.01.2026

  • 7 Пълни т пaци

    41 3 Отговор
    За какви провали на Русия говорите?
    Зеленият наркоман се молил на Тръмп, а от своя страна Тръмп вчера се обаждал на Путин и го молил да спре ударите по Украйна за една седмица защото следващата седмица се очакват ниски температури около -30 в Украйна.
    Това е истината - а вие живеете в друг паралелен свят.

    07:26 30.01.2026

  • 8 ВВП

    35 3 Отговор
    Не щем да слушаме за великите херои от Окрайната .Една фалирала псевдо държава ,дето ще потопи ЕСССР..Неизбежно е .

    Коментиран от #15

    07:27 30.01.2026

  • 9 И кво....?!

    22 2 Отговор
    Украйна побеждава , мей би ?! ( и ние копейките сме чували на какъв език предпочитат да говорят робите, че и се гордеят)

    07:27 30.01.2026

  • 10 Пак

    26 4 Отговор
    Лъжи , лъжи от пакетосерещтите киевски паразити !

    07:27 30.01.2026

  • 11 Сега

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "Украински кашик":

    са почивка, че им измръзнаха цифките.

    07:28 30.01.2026

  • 12 Шопо

    8 12 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #26

    07:29 30.01.2026

  • 13 Така е!

    20 4 Отговор

    До коментар #5 от "Украински кашик":

    Става за сценарий на пропаганден филм! Да се поободрят малко родните елгебетейки.😂😂😂
    Иначе студ, студ брррррр, байДончо помагай!😂😂

    07:30 30.01.2026

  • 14 Ами

    12 3 Отговор
    Партизани нацисти е имало и преди и съдбата ма такова бандерол пак ще се повтори:)Те и в Курск област така си оставиха кокалите там.

    07:30 30.01.2026

  • 15 Град Козлодуй

    19 4 Отговор

    До коментар #8 от "ВВП":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    07:30 30.01.2026

  • 16 Обтегача

    5 12 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни.Изгодно.

    Коментиран от #19

    07:31 30.01.2026

  • 17 ЦЕНТАК

    16 2 Отговор
    Тази пропаганда е елементарна даже и за мене.

    07:33 30.01.2026

  • 18 Няма край руският позор

    5 11 Отговор
    Няма,

    07:33 30.01.2026

  • 19 КАТО СИ ГОЛЯМ МАЙСТОР

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "Обтегача":

    Ела пусни тока у Кииф, че умрехме от мизерия.

    07:34 30.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Механик

    7 7 Отговор
    Абе и на мен Козлодуйският ми наду главата че от руснак войник не става.И е прав!

    07:35 30.01.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    6 7 Отговор
    Руския войник - най-добрият войник.! До 1990 ни пропагандираха , че САМО руската армия и благодарение на нея са победени войските на вермахта. Но се оказа, че руския войник за ръководството е най-обикновено пушечно месо.
    И в "ТРИДНЕВКАТА" "товаришь" Путиш вече ЧЕТИРИ ГОДИНИ ГО ДОКАЗВА !!!

    Коментиран от #28

    07:36 30.01.2026

  • 24 Руснак без крак

    5 7 Отговор
    Превземат Купянск за стотен път ама без глава.
    Няма по проZZZт народ от крепостния руснак.Доказано!!!
    По целия свят им викат белите неGRI.

    07:36 30.01.2026

  • 25 ЧЕТЕЙКИ ЗАГЛАВИЕТО.............

    8 3 Отговор
    .......СЕ ЧУДЯ ,.....ВЕРНО ЛИ ПРЕПИСВАТЕ ТАКИВА ПРОСТО ТИЙ , КАК ОТ ВСЕКИ ПРЕВЗЕТ ГРАД,......РУСНАЦИТЕ ГУБЯТ......🤦‍♀️🤣🤦‍♂️

    Коментиран от #27

    07:37 30.01.2026

  • 26 всъщност

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Ощепреди година цял свят се изреди при Зеленски за да договаря възстановяването на Украйна. Още тогава изхода от войната вече бе ясен. Няли не мислите, че случайно се пръкна Коалицията на помощниците на Украйна?

    07:39 30.01.2026

  • 27 и аз се чудя

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "ЧЕТЕЙКИ ЗАГЛАВИЕТО.............":

    Кои градове превзеха руснаците?

    Коментиран от #32

    07:39 30.01.2026

  • 28 Омазана ватенка

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "АГАТ а Кристи":

    Руснака може да воюва само с трафопостове и ТЕЦ ове.

    07:39 30.01.2026

  • 29 ТАЗИ СТАТИЯ

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "ах другари":

    Е за употреба единствено от премръзнали и омърлушени бандери. Във всеки нормален човек предизвиква самото снизходителна усмивка.

    07:40 30.01.2026

  • 30 стоян георгиев

    7 3 Отговор
    Укрите са непобедими, в ИНТЕРНЕТ 😂😂😂

    07:40 30.01.2026

  • 31 Кънтърстрайк

    5 1 Отговор
    Преди да публикувате нещо, изобщо четете ли го? Или поне някой редактор да го прегледа или някой по-възрастен човек, които е ходил в казармата.

    07:42 30.01.2026

  • 32 ПО ТОЧНО

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "и аз се чудя":

    ...............Територия колкото две Българии........

    Коментиран от #38

    07:42 30.01.2026

  • 33 Днес е 30-ти януари

    2 1 Отговор
    2026г.Днес коя армия контролира Купянск, че не се разбира от написаното в статията?

    Коментиран от #39

    07:43 30.01.2026

  • 34 Хм...

    3 3 Отговор
    Последната размяна на загинали военни е с коефициент 1÷26 в полза на Русия. Това според у краински източници и фaTkи. За цялата минала година коефициента е още по брутален, също според у краински източници и фaTkи. По тая причина всичкия кадър на посолствоТО е изкаран на амбразурата. Куцо, кьораво и сакато. С пълен глас се отричат очевадни факти признати и от Русия, и у крайна. И предвид, че става дума за хора загиващи във военен конфликт, дори не е смешно. Жалко е. Като за платените пропагандисти на посолствоТО е ясно, за това им плащат и те проблеми нямат, само не знам как идейните евроатлантически розАви понита се справят с когнитивния дисонанс...

    07:43 30.01.2026

  • 35 1445 дни

    3 2 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    07:44 30.01.2026

  • 36 Ъъъъъъ

    2 2 Отговор
    "На 2 декември 2025 г....."

    Тук спрях да чета... Сега сме 30-ти януари..... Ако това беше "най-успешната украинска операция след Курск" и глухите щяха да са чули за нея.

    07:44 30.01.2026

  • 37 Карго 200

    2 2 Отговор
    Видео от днес - украински войници без каски и бронежилетки си правят селфита пред укро поща в Купянск.

    Слава на Украйна!

    07:45 30.01.2026

  • 38 територията остави

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ПО ТОЧНО":

    Кажи кои градове са превзетите на тази територия?

    07:45 30.01.2026

  • 39 и аз чух

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Днес е 30-ти януари":

    чух че Путин щял да ходи до Купянск на 2ри Февруари да поздрави освободителите му.

    07:47 30.01.2026

  • 40 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    Айде пак лъжи от факти

    07:47 30.01.2026

