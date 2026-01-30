Нова Зеландия отказа да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп

Нова Зеландия е взела решение да не приема поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп за присъединяване към новосъздадения от него Съвет за мир, заяви премиерът Кристофър Лъксън, цитиран от световните агенции, предава БТА.
Съветът за мир бе учреден от Тръмп миналата седмица с първоначалната цел да укрепи крехкото примирие в Газа, но по думите на американския президент органът трябва да играе и по-широка роля, засягаща други глобални конфликти. В инициативата вече се включиха редица държави от Близкия изток, сред които Турция, Египет, Саудитска Арабия и Катар, както и развиващи се страни като Индонезия. В същото време част от традиционните западни съюзници на САЩ подхождат по-предпазливо.
Премиерът Лъксън посочи, че решението на Нова Зеландия е продиктувано от сегашния формат и неясния обхват на Съвета.
Външният министър Уинстън Питърс заяви в публикация в социалната мрежа „Екс“, че редица държави, особено от региона на Близкия изток, вече имат активна роля в работата на Съвета по въпроса за Газа и че участието на Нова Зеландия не би добавило значителна допълнителна стойност.
Той подчерта още, че като водещ основател и дългогодишен поддръжник на Организацията на обединените нации, Нова Зеландия държи всяка нова международна инициатива да бъде допълваща и напълно съвместима с Устава на ООН.
„Това е нов орган и се нуждаем от яснота относно неговия мандат - както в настоящия момент, така и в бъдеще“, допълни Питърс.
