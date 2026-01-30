Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Нова Зеландия »
Нова Зеландия отказа да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп

Нова Зеландия отказа да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп

30 Януари, 2026 07:59 711 21

  • доналд тръмп-
  • съвет за мир-
  • нова зеландия

Правителството в Уелингтън настоява за яснота относно ролята и съвместимостта на новия орган с Устава на ООН

Нова Зеландия отказа да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нова Зеландия е взела решение да не приема поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп за присъединяване към новосъздадения от него Съвет за мир, заяви премиерът Кристофър Лъксън, цитиран от световните агенции, предава БТА.

Съветът за мир бе учреден от Тръмп миналата седмица с първоначалната цел да укрепи крехкото примирие в Газа, но по думите на американския президент органът трябва да играе и по-широка роля, засягаща други глобални конфликти. В инициативата вече се включиха редица държави от Близкия изток, сред които Турция, Египет, Саудитска Арабия и Катар, както и развиващи се страни като Индонезия. В същото време част от традиционните западни съюзници на САЩ подхождат по-предпазливо.

Премиерът Лъксън посочи, че решението на Нова Зеландия е продиктувано от сегашния формат и неясния обхват на Съвета.

Външният министър Уинстън Питърс заяви в публикация в социалната мрежа „Екс“, че редица държави, особено от региона на Близкия изток, вече имат активна роля в работата на Съвета по въпроса за Газа и че участието на Нова Зеландия не би добавило значителна допълнителна стойност.

Той подчерта още, че като водещ основател и дългогодишен поддръжник на Организацията на обединените нации, Нова Зеландия държи всяка нова международна инициатива да бъде допълваща и напълно съвместима с Устава на ООН.

„Това е нов орган и се нуждаем от яснота относно неговия мандат - както в настоящия момент, така и в бъдеще“, допълни Питърс.


Нова Зеландия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРАТЕТЕ РОЗОВАТА ПАНТЕРА ЖЕЛЯЗКО

    10 0 Отговор
    Да подпише и от тяхно име.

    Коментиран от #12

    08:03 30.01.2026

  • 2 дядото

    9 0 Отговор
    я да им пратим джелясков,пък да видим

    08:04 30.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    Вместо около масата искат да са меню на масата.

    Коментиран от #16

    08:04 30.01.2026

  • 4 Киви

    1 0 Отговор
    Кенгурата може да ги нападнат някой ден.

    08:05 30.01.2026

  • 5 хехе

    5 0 Отговор
    Водопада да залее Нова Зеландия.

    08:07 30.01.2026

  • 6 само 1 млрд такса

    5 0 Отговор
    насам народе

    08:08 30.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Видяли са че БГ е там

    7 0 Отговор
    и са силно респектирани от нивото !

    08:17 30.01.2026

  • 9 Хрушчов

    2 1 Отговор
    Не искат в комунистическия блок.

    08:20 30.01.2026

  • 10 ЗАЩОТО

    2 0 Отговор
    ВАЖНОТО Е ЧЕ НИЕ СМЕ ТАМ,....."ОБЕЩАВАМЕ" ДА ЗАЩИТАВАМЕ НЮ ЗАЛАНДЦИТЕ.......🤣👍🍌

    08:24 30.01.2026

  • 11 Българин 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Няма как Нова Зеландия , Австралия или Канада да си позволят решение различно от това на Малобритания . Тепърва Сащ ще усетят номерата на Лондон , ако дисега не са разбрали .

    08:30 30.01.2026

  • 12 Търновец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПРАТЕТЕ РОЗОВАТА ПАНТЕРА ЖЕЛЯЗКО":

    Не съм съгласен за пантера - по скоро пудел. А иначе браво на Нова Зеландия. С Австралия и Япония също не подписват

    08:33 30.01.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    3 1 Отговор
    Има хора по света, които имат достойнство и здрав разум! Новозеландците показаха, че са такива хора. А за съжаление ние показахме, че не сме от тях!

    08:36 30.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Домашен любимец

    1 1 Отговор
    Лесно и е на Зянландия на 2 милиона км от Москва да не подписва! А ние какво да правим, след като Камчия и Ропотамо вече са окупирани!?

    08:38 30.01.2026

  • 16 Озадачен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Абе не знам дали си последен софиянец, но със сигурност знам, че си първи п.о.м.и.я.р!

    Коментиран от #17

    08:38 30.01.2026

  • 17 Домашен любимец

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Озадачен":

    Ти как разбра, че е първият!? Около контейнерите в София помяри много! Защото е най едър и ти реши, че е първият!!???

    08:40 30.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вече не Българун, а прабългарин

    2 0 Отговор
    Страна с достойни хора и политици!
    Много точно са посочили, че дублира ООН!
    Не може, всичко което казат американците да е на тяхното!
    Разрушиха много страни и световни организации - например СЗО!

    08:46 30.01.2026

  • 20 Факти

    1 0 Отговор
    Нова Зеландия какво общо има с Газа? Защо да плаща за възстановяването ѝ? Много ясно, че няма да влезе в схемата на оранжевия измамник. За възстановяването на Газа трябва да плащат държавите, които я разрушиха. Това са Иран, Катар, Турция, Алжир, Малайзия, Кувейт, Судан, Ливан, Йемен, Саудитска Арабия, ОАЕ и другите мюсюлмански държави, които подкрепяха Хамас и ги надъхваха да нападат Израел. Те са причината за войната и те трябва да платят сметката. Всички останали, като България и Унгария, са просто балъци, които се наведоха на оранжевия.

    08:50 30.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.