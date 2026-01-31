Официално: Правителството на САЩ е в нов "шътдаун"

Ново частично спиране на работата на правителството поради липса на финансиране започна на 31 януари.

Спирането беше резултат от отказа на демократите в Сената да гласуват по законопроект, разрешаващ продължаване на разходите за Министерството на вътрешната сигурност след стрелбите в Минесота, съобщават NPR и The Guardian.

Конгресът на САЩ не успя да постигне съгласие по бюджета преди крайния срок в полунощ в петък, 30 януари. Това от своя страна създава заплаха от спиране на работата на няколко федерални агенции.

Politico съобщи, че на 29 януари Сенатът е приел компромисен пакет за финансиране на правителството, проправяйки пътя на Конгреса да избегне спиране на работата. Гласуването се случи ден след като демократите в Сената и президентът Доналд Тръмп се споразумяха за пакет от пет бюджетни законопроекта. Те включваха двуседмично финансиране за Министерството на вътрешната сигурност, както и средства за Министерството на отбраната, Държавния департамент и други агенции до края на септември.

След публичния призив на Тръмп за подкрепа на споразумението, републиканците гласуваха почти единодушно: само 5 от 53 членове на парламентарната група бяха против. Сред демократите 24 от 47 гласуваха против. Въпреки това, както съобщава Politico, гласуването в Сената не предотврати спиране на работата на парламента, тъй като членовете на Камарата на представителите са извън града и не се очаква да се върнат до понеделник, 2 февруари.

Така няколко министерства ще останат без финансиране и ще трябва да пуснат част от служителите си в принудителна отпуска, както се случи между октомври и ноември миналата година, по време на предишното спиране на работата на правителството, предаде БТА.

"Единственото нещо, което може да забави страната ни, е поредното дълго и вредно спиране на работата на федералното правителство“, заяви президентът републиканец в социалната си мрежа "Трут Соушъл".