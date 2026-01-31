Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Официално: Правителството на САЩ е в нов "шътдаун"

Официално: Правителството на САЩ е в нов "шътдаун"

31 Януари, 2026 05:27, обновена 31 Януари, 2026 07:54 1 643 2

Причината - демократите отказаха да гласуват за продължаване на разходите за Министерството на вътрешната сигурност след стрелбите в Минесота

Официално: Правителството на САЩ е в нов "шътдаун" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ново частично спиране на работата на правителството поради липса на финансиране започна на 31 януари.

Спирането беше резултат от отказа на демократите в Сената да гласуват по законопроект, разрешаващ продължаване на разходите за Министерството на вътрешната сигурност след стрелбите в Минесота, съобщават NPR и The Guardian.

Конгресът на САЩ не успя да постигне съгласие по бюджета преди крайния срок в полунощ в петък, 30 януари. Това от своя страна създава заплаха от спиране на работата на няколко федерални агенции.

Politico съобщи, че на 29 януари Сенатът е приел компромисен пакет за финансиране на правителството, проправяйки пътя на Конгреса да избегне спиране на работата. Гласуването се случи ден след като демократите в Сената и президентът Доналд Тръмп се споразумяха за пакет от пет бюджетни законопроекта. Те включваха двуседмично финансиране за Министерството на вътрешната сигурност, както и средства за Министерството на отбраната, Държавния департамент и други агенции до края на септември.

След публичния призив на Тръмп за подкрепа на споразумението, републиканците гласуваха почти единодушно: само 5 от 53 членове на парламентарната група бяха против. Сред демократите 24 от 47 гласуваха против. Въпреки това, както съобщава Politico, гласуването в Сената не предотврати спиране на работата на парламента, тъй като членовете на Камарата на представителите са извън града и не се очаква да се върнат до понеделник, 2 февруари.

Така няколко министерства ще останат без финансиране и ще трябва да пуснат част от служителите си в принудителна отпуска, както се случи между октомври и ноември миналата година, по време на предишното спиране на работата на правителството, предаде БТА.

"Единственото нещо, което може да забави страната ни, е поредното дълго и вредно спиране на работата на федералното правителство“, заяви президентът републиканец в социалната си мрежа "Трут Соушъл".


САЩ
  • 1 На тея там няма да им стигнат

    6 0 Отговор
    Числата на вселената да си платят дълговете , толко са заборчнели и продължават с експоненциална прогресия да задлъжняват

    06:19 31.01.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Тази фалирала държава няма пари за тоалетна хартия за Белия дом, пък се кани да купува Гренландия за 1 трилион.

    08:19 31.01.2026