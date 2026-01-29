За втори път в Москва! Путин иска да запази руската военна база в Сирия

Временният президент на Сирия Ахмед аш-Шараа посещава Москва за втори път в рамките на по-малко от четири месеца, а руският президент Владимир Путин подчерта готовността си да помогне на Дамаск да възстанови икономиката си, опустошена от войната, обобщи АП.

"Знам, че има много неща, които трябва да бъдат възстановени в Сирия, и нашите икономически оператори, включително строителният сектор, са готови за тази съвместна работа", каза Путин.

Очакваше се преговорите да се фокусират върху бъдещето на руските военни бази в Сирия, ключова опора за Москва в Средиземноморието.

Аш-Шараа, който за първи път посети Русия през октомври, благодари на Путин за помощта за стабилизиране на Сирия.

През декември 2024 г. той поведе бърза офанзива на бунтовниците, която свали от власт бившия сирийски президент Башар Асад, близък съюзник на Русия, който се радваше на подкрепата на Москва в продължение на години, докато правителството му воюваше в опустошителна гражданска война.

Руската армия наскоро започна да се изтегля от база в североизточна Сирия, в район, който все още се контролира от Сирийските демократични сили, водени от кюрдите, след като групата загуби по-голямата част от територията си в офанзива на правителствените сили.

Путин заяви пред Аш-Шараа, че Москва винаги е подкрепяла целостта на Сирия и го поздрави за възвръщането на контрола над района, описвайки го като "много важна стъпка".

"Знаете, че винаги сме подкрепяли възстановяването на териториалната цялост на Сирия и подкрепяме всички ваши усилия в тази посока", добави Путин.

По време на срещата Аш-Шараа подчертава важността на ролята на Русия в подкрепата на единството и стабилността на Сирия, съобщава сирийската държавна информационна агенция SANA.

Той отбелязва, че през 2025 г. Сирия е преодоляла големи предизвикателства, последното от които е било обединението на териториите ѝ, и изразява надежда за преход към стабилност и мир, добавя агенцията.

Преди срещата говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че "всички въпроси, свързани с военното ни присъствие в Сирия, ще бъдат обсъдени по време на преговорите". Той отказа да коментира информациите, че временното правителство на Сирия е настоявало за екстрадицията на Асад.