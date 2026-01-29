За втори път в Москва! Путин иска да запази руската военна база в Сирия

Временният президент на Сирия Ахмед аш-Шараа посещава Москва за втори път в рамките на по-малко от четири месеца, а руският президент Владимир Путин подчерта готовността си да помогне на Дамаск да възстанови икономиката си, опустошена от войната, обобщи АП.
"Знам, че има много неща, които трябва да бъдат възстановени в Сирия, и нашите икономически оператори, включително строителният сектор, са готови за тази съвместна работа", каза Путин.
Очакваше се преговорите да се фокусират върху бъдещето на руските военни бази в Сирия, ключова опора за Москва в Средиземноморието.
Аш-Шараа, който за първи път посети Русия през октомври, благодари на Путин за помощта за стабилизиране на Сирия.
През декември 2024 г. той поведе бърза офанзива на бунтовниците, която свали от власт бившия сирийски президент Башар Асад, близък съюзник на Русия, който се радваше на подкрепата на Москва в продължение на години, докато правителството му воюваше в опустошителна гражданска война.
Руската армия наскоро започна да се изтегля от база в североизточна Сирия, в район, който все още се контролира от Сирийските демократични сили, водени от кюрдите, след като групата загуби по-голямата част от територията си в офанзива на правителствените сили.
Путин заяви пред Аш-Шараа, че Москва винаги е подкрепяла целостта на Сирия и го поздрави за възвръщането на контрола над района, описвайки го като "много важна стъпка".
"Знаете, че винаги сме подкрепяли възстановяването на териториалната цялост на Сирия и подкрепяме всички ваши усилия в тази посока", добави Путин.
По време на срещата Аш-Шараа подчертава важността на ролята на Русия в подкрепата на единството и стабилността на Сирия, съобщава сирийската държавна информационна агенция SANA.
Той отбелязва, че през 2025 г. Сирия е преодоляла големи предизвикателства, последното от които е било обединението на териториите ѝ, и изразява надежда за преход към стабилност и мир, добавя агенцията.
Преди срещата говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че "всички въпроси, свързани с военното ни присъствие в Сирия, ще бъдат обсъдени по време на преговорите". Той отказа да коментира информациите, че временното правителство на Сирия е настоявало за екстрадицията на Асад.
Уфф
Коментиран от #14
07:17 29.01.2026
Ванга
07:18 29.01.2026
3 Аш Шараа, терорист
Разбира се че Русия ще запази присъствие в Сирия, но срещу пари. Много пари, може и в тон злато 👍
Алейкум салам.
07:21 29.01.2026
Някой
Коментиран от #8
07:32 29.01.2026
Обърна вятъра
07:40 29.01.2026
7 Башар Асад
Нали щеше да ме пази .
Сега се държи за палците пред новото правителство
И щял да им помага .
Нали помните ПУТИН
Как се заканваше на АШ ШАРАА
ТЕРОРИСТИТЕ АКО НАВДИГНАТ
ГЛАВИ ТАКИВА УДАРИ ЩЕ ИМ НАНЕСЕМ
КОИТО НИКОГА НЕ СА ВИЖДАЛИ .
Жалък Предател продаде ме и мене
07:42 29.01.2026
8 Да Моделът
До коментар #5 от "Някой":Избиваме Мирното население в Сирия
Със СУРОВИКИН
Ако обаче изгубим Войната
После се правим на
Ни лук яли ни лук мирисали .
Подли Кремълския Убийци
Коментиран от #17
07:44 29.01.2026
Жамбаск
07:56 29.01.2026
Боби
07:57 29.01.2026
14 Сирия е избрала ....
До коментар #1 от "Уфф":искат за да изправят на съд Садад , не че им е нужен ,
а да върне парите които е откраднал, това са милиарди Сирийски пари
а те не са малко, знаем как сина на Кадафи изнесе милиарди долари
за Южна Африка!
Същия трансфер на крадени пари важи и за Сирия,
но тези пари поеха за Москва,
Садад ги изнесе , по същия самолетен транспорт със, който пристигна в Русия !!!
08:09 29.01.2026
Шамил Басаев
Коментиран от #18
08:16 29.01.2026
16 Цветанов
Естествено,че Русия е единствения спасител за Сирия! Както винаги е била!
Същото се отнася и за нас!
08:25 29.01.2026
17 Някой
До коментар #8 от "Да Моделът":Не приписвай деянията на САЩ на Русия - съшито е с бели конци, които се виждат от километри. Примери колкото щеш - цивилните жертви в Афганиста и Ирак са над 2 милиона.
08:28 29.01.2026
18 Някой
До коментар #15 от "Шамил Басаев":Те така преди няколко години американците напуснаха цял Афганистан. Оставиха толкова много боклуци след себе си, защото нямаше място на колесниците на бягащите самолети.
08:30 29.01.2026
Симо
08:37 29.01.2026