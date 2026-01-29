Вземете 50% отстъпка за хостинг от

За втори път в Москва! Путин иска да запази руската военна база в Сирия
  Тема: Сирия

29 Януари, 2026 07:14

Руският президент заяви пред Аш Шараа, че Москва винаги е подкрепяла целостта на Сирия и го поздрави за възвръщането на контрола над района, описвайки го като много важна стъпка

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Временният президент на Сирия Ахмед аш-Шараа посещава Москва за втори път в рамките на по-малко от четири месеца, а руският президент Владимир Путин подчерта готовността си да помогне на Дамаск да възстанови икономиката си, опустошена от войната, обобщи АП.

"Знам, че има много неща, които трябва да бъдат възстановени в Сирия, и нашите икономически оператори, включително строителният сектор, са готови за тази съвместна работа", каза Путин.

Очакваше се преговорите да се фокусират върху бъдещето на руските военни бази в Сирия, ключова опора за Москва в Средиземноморието.

Аш-Шараа, който за първи път посети Русия през октомври, благодари на Путин за помощта за стабилизиране на Сирия.

През декември 2024 г. той поведе бърза офанзива на бунтовниците, която свали от власт бившия сирийски президент Башар Асад, близък съюзник на Русия, който се радваше на подкрепата на Москва в продължение на години, докато правителството му воюваше в опустошителна гражданска война.

Руската армия наскоро започна да се изтегля от база в североизточна Сирия, в район, който все още се контролира от Сирийските демократични сили, водени от кюрдите, след като групата загуби по-голямата част от територията си в офанзива на правителствените сили.

Путин заяви пред Аш-Шараа, че Москва винаги е подкрепяла целостта на Сирия и го поздрави за възвръщането на контрола над района, описвайки го като "много важна стъпка".

"Знаете, че винаги сме подкрепяли възстановяването на териториалната цялост на Сирия и подкрепяме всички ваши усилия в тази посока", добави Путин.

По време на срещата Аш-Шараа подчертава важността на ролята на Русия в подкрепата на единството и стабилността на Сирия, съобщава сирийската държавна информационна агенция SANA.

Той отбелязва, че през 2025 г. Сирия е преодоляла големи предизвикателства, последното от които е било обединението на териториите ѝ, и изразява надежда за преход към стабилност и мир, добавя агенцията.

Преди срещата говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че "всички въпроси, свързани с военното ни присъствие в Сирия, ще бъдат обсъдени по време на преговорите". Той отказа да коментира информациите, че временното правителство на Сирия е настоявало за екстрадицията на Асад.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уфф

    15 4 Отговор
    От къде знаете, какво иска Путин бре мисирки?

    07:17 29.01.2026

  • 2 Ванга

    14 12 Отговор
    "Този държавник, който стопли отношенията с Русия, той ще изведе България".

    07:18 29.01.2026

  • 3 Аш Шараа, терорист

    7 18 Отговор
    Салам алейкум.
    Разбира се че Русия ще запази присъствие в Сирия, но срещу пари. Много пари, може и в тон злато 👍
    Алейкум салам.

    07:21 29.01.2026

  • 5 Някой

    20 6 Отговор
    Путин налага друг модел на международни отношения, коренно различаващ се от модела на налагане на решения на колониални правителства със сила и корупция. Лека-полека, този модел ще се наложи, защото на никой не му харесва САЩ да се отнасят към него като към роб. Но за тези неща си трябва време.

    07:32 29.01.2026

  • 6 Обърна вятъра

    7 15 Отговор
    Многоходовия щял да помага на тези дето свалиха неговия човек,Асад.И разрущенията от руските удари щял да въстановява..

    07:40 29.01.2026

  • 7 Башар Асад

    6 14 Отговор
    И този Късокракия Плешивец

    Нали щеше да ме пази .

    Сега се държи за палците пред новото правителство
    И щял да им помага .

    Нали помните ПУТИН

    Как се заканваше на АШ ШАРАА


    ТЕРОРИСТИТЕ АКО НАВДИГНАТ

    ГЛАВИ ТАКИВА УДАРИ ЩЕ ИМ НАНЕСЕМ
    КОИТО НИКОГА НЕ СА ВИЖДАЛИ .

    Жалък Предател продаде ме и мене

    07:42 29.01.2026

  • 8 Да Моделът

    6 13 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Избиваме Мирното население в Сирия

    Със СУРОВИКИН

    Ако обаче изгубим Войната

    После се правим на
    Ни лук яли ни лук мирисали .

    Подли Кремълския Убийци

    07:44 29.01.2026

  • 10 Жамбаск

    9 4 Отговор
    В Сирия има две руски военни бази, които обслужват средиземноморския им флот. Ако някакво ново демократично или мюсюлманско правителството не е съгласно с това, ще си отиде много бързо и трагично.

    07:56 29.01.2026

  • 12 Боби

    2 11 Отговор
    Тия 4-та година в Украйна не могат да се оправят, в Сирия искат да са фактор 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Много ме разсмиват тия немощни напъни...

    07:57 29.01.2026

  • 14 Сирия е избрала ....

    2 5 Отговор

    искат за да изправят на съд Садад , не че им е нужен ,
    а да върне парите които е откраднал, това са милиарди Сирийски пари
    а те не са малко, знаем как сина на Кадафи изнесе милиарди долари
    за Южна Африка!
    Същия трансфер на крадени пари важи и за Сирия,
    но тези пари поеха за Москва,
    Садад ги изнесе , по същия самолетен транспорт със, който пристигна в Русия !!!

    08:09 29.01.2026

  • 15 Шамил Басаев

    3 3 Отговор
    Завчера Русия се изтегли от летище Камишли. Оставиха боклуци. Много боклуци. Руский мир.

    08:16 29.01.2026

  • 16 Цветанов

    2 2 Отговор
    При переспективата -Израел от юг,Турция на север,САЩ в небето и морето....
    Естествено,че Русия е единствения спасител за Сирия! Както винаги е била!
    Същото се отнася и за нас!

    08:25 29.01.2026

  • 17 Някой

    2 1 Отговор

    Не приписвай деянията на САЩ на Русия - съшито е с бели конци, които се виждат от километри. Примери колкото щеш - цивилните жертви в Афганиста и Ирак са над 2 милиона.

    08:28 29.01.2026

  • 18 Някой

    1 1 Отговор

    Те така преди няколко години американците напуснаха цял Афганистан. Оставиха толкова много боклуци след себе си, защото нямаше място на колесниците на бягащите самолети.

    08:30 29.01.2026

  • 19 Симо

    0 1 Отговор
    Регионалната сила е Русия!! САЩ капитулират и се пробират да тормозят държавите около и в северна Америка. Всеки който е далновиден, знае и се насочва към развитие на приятелски отношения с местния владетел. Някой ще изкарат късмет с великодушен и благ владетел, други, като Канада, Венецуела, Куба, карибския басейн имат нещастието да са под терора на гад неповторима. Ние къде сме???? Ами в региона на Путин!!!! Така че нашите пръдльовци да си правят сметката или отиват на политическото сметище.

    08:37 29.01.2026

