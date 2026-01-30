Руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че съществува висок риск от конфликт в региона на Балтийско море поради нарастващата демонизация на Русия, пише Газета, цитирана от Фокус.
"Рисковете са много високи. Това е лаборатория за това как агресивните политики изкуствено превръщат най-мирния регион в света в арена на военна конфронтация“, отбеляза дипломатът.
На 28 януари стана ясно, че 14 европейски държави затварят Балтийско море за корабите от руския "сенчест флот". Отсега нататък танкерите със съмнителен статут на регистрация или без съответните документи ще се приравняват на кораби без флаг. Съответно, страните ще имат основания да ги задържат.
Още миналата година The Economist писа, че Балтийско море се превръща в бойно поле между НАТО и Русия.
Залозите са много високи! Има огромен риск от война в района на Балтийско море
30 Януари, 2026 18:39 2 492 81
Още миналата година The Economist писа, че Балтийско море се превръща в бойно поле между НАТО и Русия
Руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че съществува висок риск от конфликт в региона на Балтийско море поради нарастващата демонизация на Русия, пише Газета, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТаУмВзе
18:42 30.01.2026
2 Курд Околянов
Коментиран от #8
18:42 30.01.2026
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #7, #42, #48
18:42 30.01.2026
4 който търси намира
Коментиран от #64
18:44 30.01.2026
5 Абе
18:44 30.01.2026
6 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
18:45 30.01.2026
7 Курд Околянов
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Бяха сигурни, че Путин няма да влезе в Украйна, а какво стана ....!?
Коментиран от #30, #39
18:46 30.01.2026
8 варна
До коментар #2 от "Курд Околянов":щом е руско не ми го хвали
самолетите им летящи щайги, падат като круши
корабите им - потъващи щайги
москвича и той щайга, на четири гуми.
Коментиран от #14
18:46 30.01.2026
9 ха дано!
18:46 30.01.2026
10 Данко
18:46 30.01.2026
11 Българин..
Коментиран от #12, #69
18:47 30.01.2026
12 даже и
До коментар #11 от "Българин..":българските путинофили нямат такова желание😆
18:48 30.01.2026
13 Хохо Бохо
Коментиран от #16
18:49 30.01.2026
14 Курд Околянов
До коментар #8 от "варна":А харесват ли ти ракетите им ?
18:49 30.01.2026
15 лошо е когато останеш
18:51 30.01.2026
16 рашките са
До коментар #13 от "Хохо Бохо":напълно безсилни срещу Тръмп.
18:53 30.01.2026
17 az СВО Победа 80
Москва с вежливост ще отговори на желанието на европейците и ще ги запознае... 🤣🤣🤣
Коментиран от #20, #26, #29, #32
18:54 30.01.2026
18 Браво👏... Супер!
Коментиран от #22
18:54 30.01.2026
19 Па съм я бе
18:54 30.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сатана Z
Депутатите от Държавната дума настояват за използване на оръжия за отмъщение, заяви Володин.
Депутатите от Държавната дума настояват за използване на по-мощни оръжия – „оръжия за отмъщение“ – и за постигане на целите на Съвместната военна операция, заяви Вячеслав Володин, председател на Камарата на парламента.
18:56 30.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 НЯМА ДА ИМА МИР
Коментиран от #25, #43
18:59 30.01.2026
24 Червендалести Мофоси
Значи ще има Война .
Путинарите са готови на всичко само
За да бъде Техния Фюрер задоволен .
18:59 30.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Българин
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Значи от Русия няма да остане нищо.
Коментиран от #33
19:01 30.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Сю. Нета
До коментар #22 от "Ха ХаХа":Е за тези Които целуват КУРАнът
И викат здраво за Аятолаха .
Отдавна ви го направиха
Коментиран от #31
19:02 30.01.2026
29 Оня с парчето
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Половината от парчето като ти го намаам ще ти извхръкнат оченцата като на настъпен жабок.
Коментиран от #36
19:04 30.01.2026
30 Той много
До коментар #7 от "Курд Околянов":Добре знае историята на втората световна война и защо Хитлер е загубил, стига сте ни плашили с нови войни, тази му стига, за други няма потенциал
19:05 30.01.2026
31 Ха ХаХа
До коментар #28 от "Сю. Нета":На теб го направи Пеефски бе бърдук спукан
Две турски партии в парламента те разчепатиха еерасино
19:05 30.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Както винаги
До коментар #26 от "Българин":От фашистка Европа нищо няма да остане ...
19:06 30.01.2026
34 Eвтени
Коментиран от #38
19:07 30.01.2026
35 Мочата е там
До коментар #32 от "Да де":Където жив ще бъдеш закопан
19:07 30.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ради
19:08 30.01.2026
38 Дайте им
До коментар #34 от "Eвтени":Хайде.........
От Кийиф ще остане само пепел
Коментиран от #41
19:08 30.01.2026
39 86765
До коментар #7 от "Курд Околянов":Кой е бил сигурен, че няма да влязат?Напротив.Байдън каза, че русия ще нападне Украйна.Вие, русофилите, както винаги си пишете свободни съчинения.
Коментиран от #50
19:09 30.01.2026
40 ради
19:10 30.01.2026
41 Евгени
До коментар #38 от "Дайте им":Е то от Киев остана само пепел, така че нямат какво да губят!
19:12 30.01.2026
42 да бе, да
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":На ушанките все другите са им виновни.Както винаги.
Коментиран от #46
19:12 30.01.2026
43 Дано
До коментар #23 от "НЯМА ДА ИМА МИР":на теб да ти порасне поне малко мозъчно вещество.
19:14 30.01.2026
44 Запознат
Съответно Русия ще има право да им прати по един Орешник - така става за тези които не са учили физика че всяко действие има равно по големина противодействие.
Урсулите и пуделите им усилено ни тикат към война - защо ли никой не задържа танкери в Ламанша а карат пуделите си да го правят.
19:15 30.01.2026
45 НАТО е вредна
Коментиран от #55
19:16 30.01.2026
46 Запознат
До коментар #42 от "да бе, да":Пък на нашите наведени евроатлантици винаги руснаците и Путин са им виновни.
19:17 30.01.2026
47 Факт
Коментиран от #52
19:17 30.01.2026
48 Европеец
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Прав си.... 14 пудела се зъбят на руската мечка.... Кой им дава право да затварят корабоплаването в района.... Та слабоумните пудели отново ще обвинят Русия за очакваната ескалация..... Трябва да са благодарни че руският президент Владимир Путин има здрави нерви и е отговорен за световния мир.... Но знае ли човек докога нервите ще издържат....
19:18 30.01.2026
49 ?????
Нещо за международно морско право май забравяме и се връщаме във времената на пиратите и корсарите.
Не се учудвам.
То си им е в кръвта на цивилизованите европейци.
Но ще има доста интересни случки за които те едва ли са готови.
Сами го започнаха със Северните потоци.
Да си пазят кабелите ако могат.
И да не пищят след тва като ущипана мома на селска сватба.
19:18 30.01.2026
50 Помнещ
До коментар #39 от "86765":"Кой е бил сигурен, че няма да влязат?"
Е как кой - май получихте амнезия когато Путин предупреди да не вкарват Украйна в НАТО точно байдън и ЕС подлогите казваха че Русия не можела да ви казва какво да правите и нямала да посмее да нападне Украйна щото щяла да изпита цялата мощ на НАТО.
Много бързо получавате амнезия за някои работи - пък после Байдън олеле ама Русия наистина ще нападне Украйна.
19:21 30.01.2026
51 Запада е ударил тотално дъно
19:21 30.01.2026
52 Запознат
До коментар #47 от "Факт":Този път балона направо ще изгърми - защо ли танкерите не ги задържат в Ламанша от където минават а карат балтийките пудели да го правят. Или могат да жертват подлогите си както жертваха украинците ама да не забравяме че и ние сме от подлогите.
19:25 30.01.2026
53 Копейки
Коментиран от #54, #56
19:26 30.01.2026
54 Козяче
До коментар #53 от "Копейки":Я ми припомни колко "силно и сплотено е станало НАТО" или тази опорка вече е табу.
19:28 30.01.2026
55 Всяка държава
До коментар #45 от "НАТО е вредна":сама си решава дали да се присъедини към даден съюз, независимо кой. Русия не може да взима решение от името на други държави, както и обратното. Всеки си преценява сам къде да членува.
Коментиран от #58, #60
19:28 30.01.2026
56 Помнещ
До коментар #53 от "Копейки":Можеш ли ми каза кога рублата ще стане 200 за долар и кога Русия ще фалира и ще се разпадне че още от 2022 чакам а тогава обещавахте че ще е максимум до 3 месеца.
19:30 30.01.2026
57 дядото
19:31 30.01.2026
58 Антитрол
До коментар #55 от "Всяка държава":"сама си решава дали да се присъедини към даден съюз"
Обаче това не важи за Венецуела нали - там краварите решават към кого да се присъедини. Украйна също не можеше сама да решава и за това им спретнаха кървав преврат и назначиха неонацистка хунта на власт та да реши "правилно". Сега и Иран не може самичък да решава.
Хайде напънете се малко за по-умни опорки че тези издишат
19:35 30.01.2026
59 веско
Ще задъrжаш корабите на неутрална страна и после ще се правиш ,че нищо не си направил ? . Много лесно Руските търговски кораби и танкери ще ги придружават военните кораби при опит за спиране и конфискация ще открият огън -- да се оплачат на когото си искат . Като искат война ще я получат като им ударят няколко военни обекти и ги превърнат в пепел ще седнат на задника си и да мислят - имат ли право и кой им дава това право .? Ако искат да бъдат унищожени и това ще стане .
Коментиран от #63, #70
19:39 30.01.2026
60 Възмутен
До коментар #55 от "Всяка държава":"Русия не може да взима решение от името на други държави"
Обаче краварите и "демократичния запад" могат нали - ако не стане със "цветна революция" с която да назначат някоя марионетка която да взима правилните решения то тогава нападат държавата и махат "диктатора" който мисли неправилно.
Що така ви са само едностранно насочени "ценностите" - в канчето на господарите не дават ли да гледате.
19:40 30.01.2026
61 СМЕХОРИИ
19:41 30.01.2026
62 ПИТААНКА
Коментиран от #65
19:44 30.01.2026
63 Запознат
До коментар #59 от "веско":"Като искат война ще я получат"
То е ясно ама питам нашите козячета защо ли не задържат тези танкери в Ламанша ами тикат балтийските си пудели - даже и поляците не са казвали че ще задържат танкери.
Или ако мразиш пудела си винаги можеш да го насъскаш срещу мечката.
Коментиран от #66, #74
19:45 30.01.2026
64 Ха ха
До коментар #4 от "който търси намира":Съгласен, Груз 200×10
Коментиран от #67
19:46 30.01.2026
65 Учуден
До коментар #62 от "ПИТААНКА":Как е в "клуба на богатите" - господарите разрешиха ли ви да изядете остатъците от чиниите или само ви карат да чистите
Коментиран от #72, #75
19:47 30.01.2026
66 Знаещ
До коментар #63 от "Запознат":Само, че медведя го видяхме в Украйна .4г.мъка за нищо не става.
Коментиран от #71
19:48 30.01.2026
67 Готвача
До коментар #64 от "Ха ха":"Груз 200×10"
Не позна специалитета ще са печени балтийски пудели.
19:49 30.01.2026
68 Синухе
19:50 30.01.2026
69 Хасан
До коментар #11 от "Българин..":Балканските пудели искате ли да се присъедините към Турция?
19:51 30.01.2026
70 Бегай
До коментар #59 от "веско":От кой филм е тоя сценарий?
Коментиран от #73
19:53 30.01.2026
71 Запознат
До коментар #66 от "Знаещ":А да ми припомниш колко "силно и сплотено е НАТО-то" ви. И колко икономическа силна е Европата и защо се моли на държава от БРИКС.
Ами защо ли забрави да видиш господарите си във Виетнам - 20 години и мъка - изгониха ги като мръсни псета. Същото и в Афганистан.
19:53 30.01.2026
72 НРБ
До коментар #65 от "Учуден":Така ли ви хранят руснаците?
Коментиран от #76
19:53 30.01.2026
73 Зрител
До коментар #70 от "Бегай":Филма си казва "Наведено евроатлантиче" - прожектират го на Козяк 16.
19:55 30.01.2026
74 Бойко
До коментар #63 от "Запознат":Мечката си има балкански пуделчета, които като всички пудели много, много силно лаят.
19:56 30.01.2026
75 Копейка в шок
До коментар #65 от "Учуден":Няма какво да се чудиш.Пълен погром над братята ни копейки, след НАТО, ЕС, ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНАТА.
МОЧА я няма, пАбедата също я няма, а от 1.2 и леФФФчето кефчето също го няма .
Шокиран съм и учуден ама навсякъде в Еврозоната живееха и живеят по добре от нас и когато бяхме с левчето и "супер суверени "Да не говорим ,че в суперите в Германия, Испания, Португалия......е по евтино и преди 3-4 години.
Колега копейка нашите чинии винаги са празни.В шок съм и си свалям гащите.
Коментиран от #78, #79
19:56 30.01.2026
76 Учуден
До коментар #72 от "НРБ":Не бе ние си хапваме черен хайвер - вас питам как е в "клуба на богатите" ама като гледам и остатъците от чиниите не ви дават да оберете.
19:58 30.01.2026
77 Факти
Коментиран от #80
19:58 30.01.2026
78 Тенчо
До коментар #75 от "Копейка в шок":Аз се чудя главната копейка какво ще прави? Вярват ли му копейкаджиите още? Щеше да спира еврото, щеше да вади България от ЕС и НАТО. Нищо... никакви резултати, а толкова заплати по 6 000 лева отнесе, макар че тези заплати не обясняват средствата за палатите и автомобилите, които има.
19:59 30.01.2026
79 Учуден
До коментар #75 от "Копейка в шок":"МОЧА я няма"
А "силното и сплотено НАТО" къде е - или за това не дават да се говори.
19:59 30.01.2026
80 Зевзек
До коментар #77 от "Факти":Че кой ти каза че ще е морски бой - сега да не сме 19-ти век - има доста по цивилизовани начини да пратиш някой кораб на дъното.
20:02 30.01.2026
81 Резултатите от СВО.
- Затворите празни, закриват ги вече.
- ЧВК Вагнер не съществува
- 3-5% завладяна от територията на Украйна
- 2 милиона мъже мобилизирани и минали през фронта
- запасите от оръжия и бронетехника на СССР изчерпани
- Лукоил разпродава
- ГАЗПРОМ на загуба
- Руските пазари на газ и петрол ги взеха американци и други
- 1 до 1.2 милиона безвъзвратни загуби
- 325 000 убити
И всичко това срещу 1% от бюджета на НАТО без участие на нито един НАТО войник и без никакви загуби за НАТО. С какво ще се бият в Балтийско море? С лодки еднодръвки?
20:04 30.01.2026