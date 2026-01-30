Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Залозите са много високи! Има огромен риск от война в района на Балтийско море

30 Януари, 2026 18:39 2 492 81

Още миналата година The Economist писа, че Балтийско море се превръща в бойно поле между НАТО и Русия

Залозите са много високи! Има огромен риск от война в района на Балтийско море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че съществува висок риск от конфликт в региона на Балтийско море поради нарастващата демонизация на Русия, пише Газета, цитирана от Фокус.

"Рисковете са много високи. Това е лаборатория за това как агресивните политики изкуствено превръщат най-мирния регион в света в арена на военна конфронтация“, отбеляза дипломатът.

На 28 януари стана ясно, че 14 европейски държави затварят Балтийско море за корабите от руския "сенчест флот". Отсега нататък танкерите със съмнителен статут на регистрация или без съответните документи ще се приравняват на кораби без флаг. Съответно, страните ще имат основания да ги задържат.

Още миналата година The Economist писа, че Балтийско море се превръща в бойно поле между НАТО и Русия.


Русия
  • 1 ТаУмВзе

    14 48 Отговор
    Ушанките нямат шанс

    18:42 30.01.2026

  • 2 Курд Околянов

    34 11 Отговор
    И там ще литнат руски ракети.

    Коментиран от #8

    18:42 30.01.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    46 12 Отговор
    Западните чакали не спряха да ръчкат и да подклаждат конфликти, а когато избухнат немогат да ги погасят вече!

    Коментиран от #7, #42, #48

    18:42 30.01.2026

  • 4 който търси намира

    29 10 Отговор
    резултата ще е повече от очакванията ви

    Коментиран от #64

    18:44 30.01.2026

  • 5 Абе

    25 8 Отговор
    Кой каквото търси,рано или късно го намира.

    18:44 30.01.2026

  • 6 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    9 35 Отговор
    До нас..и ране!

    18:45 30.01.2026

  • 7 Курд Околянов

    25 6 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Бяха сигурни, че Путин няма да влезе в Украйна, а какво стана ....!?

    Коментиран от #30, #39

    18:46 30.01.2026

  • 8 варна

    10 34 Отговор

    До коментар #2 от "Курд Околянов":

    щом е руско не ми го хвали
    самолетите им летящи щайги, падат като круши
    корабите им - потъващи щайги
    москвича и той щайга, на четири гуми.

    Коментиран от #14

    18:46 30.01.2026

  • 9 ха дано!

    15 5 Отговор
    да се почва, да се меткат атоми и да се свършват мъките! ама надали...

    18:46 30.01.2026

  • 10 Данко

    6 34 Отговор
    Бой по руската Zган, докато спре да мърда.

    18:46 30.01.2026

  • 11 Българин..

    31 6 Отговор
    Изглежда балтийските пудели искат да се присъединят към Русия!😁

    Коментиран от #12, #69

    18:47 30.01.2026

  • 12 даже и

    7 24 Отговор

    До коментар #11 от "Българин..":

    българските путинофили нямат такова желание😆

    18:48 30.01.2026

  • 13 Хохо Бохо

    17 8 Отговор
    Рашките спешно да ги регистрират като военни съдове за доставка. меките китки няма да посмеят да ги пипнат повече

    Коментиран от #16

    18:49 30.01.2026

  • 14 Курд Околянов

    24 5 Отговор

    До коментар #8 от "варна":

    А харесват ли ти ракетите им ?

    18:49 30.01.2026

  • 15 лошо е когато останеш

    6 20 Отговор
    без пари. Сащ направо ги нокаутираха, през ден конфискуват руски танкове. Русия само стои и гледа, нищо не може да направи.

    18:51 30.01.2026

  • 16 рашките са

    6 22 Отговор

    До коментар #13 от "Хохо Бохо":

    напълно безсилни срещу Тръмп.

    18:53 30.01.2026

  • 17 az СВО Победа 80

    24 6 Отговор
    Европа умира от нетарпение да се запознае лично с "Орешник" със спец. бойна част....

    Москва с вежливост ще отговори на желанието на европейците и ще ги запознае... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #20, #26, #29, #32

    18:54 30.01.2026

  • 18 Браво👏... Супер!

    5 21 Отговор
    Отдавна трябваше да го направите, руските варвари извън цивилизацията, и живущите руснаци в ЕС и респективно в България трябва да бъдат екстрадирани обратно в Русия, заради националната и общо европейската ни сигурност.

    Коментиран от #22

    18:54 30.01.2026

  • 19 Па съм я бе

    6 10 Отговор
    Да не стане некой сакатлък,бе😁Кой ще играе Франц-Йосиф?

    18:54 30.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сатана Z

    15 6 Отговор
    ГейНАТО може да се пробва ако им стиска

    Депутатите от Държавната дума настояват за използване на оръжия за отмъщение, заяви Володин.

    Депутатите от Държавната дума настояват за използване на по-мощни оръжия – „оръжия за отмъщение“ – и за постигане на целите на Съвместната военна операция, заяви Вячеслав Володин, председател на Камарата на парламента.

    18:56 30.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 НЯМА ДА ИМА МИР

    17 6 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    Коментиран от #25, #43

    18:59 30.01.2026

  • 24 Червендалести Мофоси

    4 15 Отговор
    Има ли замесени
    Значи ще има Война .

    Путинарите са готови на всичко само
    За да бъде Техния Фюрер задоволен .

    18:59 30.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Българин

    4 14 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Значи от Русия няма да остане нищо.

    Коментиран от #33

    19:01 30.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сю. Нета

    3 8 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ХаХа":

    Е за тези Които целуват КУРАнът

    И викат здраво за Аятолаха .

    Отдавна ви го направиха

    Коментиран от #31

    19:02 30.01.2026

  • 29 Оня с парчето

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Половината от парчето като ти го намаам ще ти извхръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #36

    19:04 30.01.2026

  • 30 Той много

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Курд Околянов":

    Добре знае историята на втората световна война и защо Хитлер е загубил, стига сте ни плашили с нови войни, тази му стига, за други няма потенциал

    19:05 30.01.2026

  • 31 Ха ХаХа

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Сю. Нета":

    На теб го направи Пеефски бе бърдук спукан
    Две турски партии в парламента те разчепатиха еерасино

    19:05 30.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Както винаги

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    От фашистка Европа нищо няма да остане ...

    19:06 30.01.2026

  • 34 Eвтени

    2 7 Отговор
    Ца да не се стигне до този момент, трябваше отдавна да дадат на Украйна ракети с обсег до 5000, и да им помогнат с технологии и пари да си усъвършенстват собствените ракети, ца да праснат до основи всички заводи за ракети и самолети. А те им дават никому не нужни танкове, бронирани машини и самолети

    Коментиран от #38

    19:07 30.01.2026

  • 35 Мочата е там

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Да де":

    Където жив ще бъдеш закопан

    19:07 30.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ради

    8 2 Отговор
    Тия нагли Американци.освен войни да правят . Друго могат ли

    19:08 30.01.2026

  • 38 Дайте им

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Eвтени":

    Хайде.........
    От Кийиф ще остане само пепел

    Коментиран от #41

    19:08 30.01.2026

  • 39 86765

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Курд Околянов":

    Кой е бил сигурен, че няма да влязат?Напротив.Байдън каза, че русия ще нападне Украйна.Вие, русофилите, както винаги си пишете свободни съчинения.

    Коментиран от #50

    19:09 30.01.2026

  • 40 ради

    8 2 Отговор
    Да живее Русия

    19:10 30.01.2026

  • 41 Евгени

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Дайте им":

    Е то от Киев остана само пепел, така че нямат какво да губят!

    19:12 30.01.2026

  • 42 да бе, да

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    На ушанките все другите са им виновни.Както винаги.

    Коментиран от #46

    19:12 30.01.2026

  • 43 Дано

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "НЯМА ДА ИМА МИР":

    на теб да ти порасне поне малко мозъчно вещество.

    19:14 30.01.2026

  • 44 Запознат

    7 2 Отговор
    "Съответно, страните ще имат основания да ги задържат"

    Съответно Русия ще има право да им прати по един Орешник - така става за тези които не са учили физика че всяко действие има равно по големина противодействие.

    Урсулите и пуделите им усилено ни тикат към война - защо ли никой не задържа танкери в Ламанша а карат пуделите си да го правят.

    19:15 30.01.2026

  • 45 НАТО е вредна

    8 1 Отговор
    и агресивна организация и няма работа до Русия! Интриги и агресия срещу Русия, водят до конфликти, войни и унищожение на Европа!

    Коментиран от #55

    19:16 30.01.2026

  • 46 Запознат

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "да бе, да":

    Пък на нашите наведени евроатлантици винаги руснаците и Путин са им виновни.

    19:17 30.01.2026

  • 47 Факт

    1 1 Отговор
    Балонът винаги се пука!

    Коментиран от #52

    19:17 30.01.2026

  • 48 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Прав си.... 14 пудела се зъбят на руската мечка.... Кой им дава право да затварят корабоплаването в района.... Та слабоумните пудели отново ще обвинят Русия за очакваната ескалация..... Трябва да са благодарни че руският президент Владимир Путин има здрави нерви и е отговорен за световния мир.... Но знае ли човек докога нервите ще издържат....

    19:18 30.01.2026

  • 49 ?????

    5 0 Отговор
    Ха ха.
    Нещо за международно морско право май забравяме и се връщаме във времената на пиратите и корсарите.
    Не се учудвам.
    То си им е в кръвта на цивилизованите европейци.
    Но ще има доста интересни случки за които те едва ли са готови.
    Сами го започнаха със Северните потоци.
    Да си пазят кабелите ако могат.
    И да не пищят след тва като ущипана мома на селска сватба.

    19:18 30.01.2026

  • 50 Помнещ

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "86765":

    "Кой е бил сигурен, че няма да влязат?"

    Е как кой - май получихте амнезия когато Путин предупреди да не вкарват Украйна в НАТО точно байдън и ЕС подлогите казваха че Русия не можела да ви казва какво да правите и нямала да посмее да нападне Украйна щото щяла да изпита цялата мощ на НАТО.

    Много бързо получавате амнезия за някои работи - пък после Байдън олеле ама Русия наистина ще нападне Украйна.

    19:21 30.01.2026

  • 51 Запада е ударил тотално дъно

    5 0 Отговор
    Пиратство, кражби, лъжи, пропаганда. Тотален срив на ценности! Пълна деградация!

    19:21 30.01.2026

  • 52 Запознат

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Факт":

    Този път балона направо ще изгърми - защо ли танкерите не ги задържат в Ламанша от където минават а карат балтийките пудели да го правят. Или могат да жертват подлогите си както жертваха украинците ама да не забравяме че и ние сме от подлогите.

    19:25 30.01.2026

  • 53 Копейки

    1 3 Отговор
    няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, да 1 месец Европа ще върне на Путин 300 млрд., до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа, до 1 година ще подпише военен съюз със САЩ и така Русия ще владее целия свят през следващите 100 години.

    Коментиран от #54, #56

    19:26 30.01.2026

  • 54 Козяче

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Копейки":

    Я ми припомни колко "силно и сплотено е станало НАТО" или тази опорка вече е табу.

    19:28 30.01.2026

  • 55 Всяка държава

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "НАТО е вредна":

    сама си решава дали да се присъедини към даден съюз, независимо кой. Русия не може да взима решение от името на други държави, както и обратното. Всеки си преценява сам къде да членува.

    Коментиран от #58, #60

    19:28 30.01.2026

  • 56 Помнещ

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Копейки":

    Можеш ли ми каза кога рублата ще стане 200 за долар и кога Русия ще фалира и ще се разпадне че още от 2022 чакам а тогава обещавахте че ще е максимум до 3 месеца.

    19:30 30.01.2026

  • 57 дядото

    5 0 Отговор
    без трета и то ядрена св светът няма да мине."няма нищо по-страшно от смел мъж, притиснат в ъгъла и въоръжен с истината".нато да запомни това

    19:31 30.01.2026

  • 58 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Всяка държава":

    "сама си решава дали да се присъедини към даден съюз"

    Обаче това не важи за Венецуела нали - там краварите решават към кого да се присъедини. Украйна също не можеше сама да решава и за това им спретнаха кървав преврат и назначиха неонацистка хунта на власт та да реши "правилно". Сега и Иран не може самичък да решава.

    Хайде напънете се малко за по-умни опорки че тези издишат

    19:35 30.01.2026

  • 59 веско

    5 0 Отговор
    "Отсега нататък танкерите със съмнителен статут на регистрация или без съответните документи ще се приравняват на кораби без флаг. Съответно, страните ще имат основания да ги задържат."
    Ще задъrжаш корабите на неутрална страна и после ще се правиш ,че нищо не си направил ? . Много лесно Руските търговски кораби и танкери ще ги придружават военните кораби при опит за спиране и конфискация ще открият огън -- да се оплачат на когото си искат . Като искат война ще я получат като им ударят няколко военни обекти и ги превърнат в пепел ще седнат на задника си и да мислят - имат ли право и кой им дава това право .? Ако искат да бъдат унищожени и това ще стане .

    Коментиран от #63, #70

    19:39 30.01.2026

  • 60 Възмутен

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Всяка държава":

    "Русия не може да взима решение от името на други държави"

    Обаче краварите и "демократичния запад" могат нали - ако не стане със "цветна революция" с която да назначат някоя марионетка която да взима правилните решения то тогава нападат държавата и махат "диктатора" който мисли неправилно.

    Що така ви са само едностранно насочени "ценностите" - в канчето на господарите не дават ли да гледате.

    19:40 30.01.2026

  • 61 СМЕХОРИИ

    2 0 Отговор
    НЕ ГИ МОСЛЕТЕ... УТРЕ 31.01,26 е последния ден на пазаруване с български лева

    19:41 30.01.2026

  • 62 ПИТААНКА

    1 1 Отговор
    А знаеъе ли, че след утре няма да пазаруваме с български лева

    Коментиран от #65

    19:44 30.01.2026

  • 63 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "веско":

    "Като искат война ще я получат"

    То е ясно ама питам нашите козячета защо ли не задържат тези танкери в Ламанша ами тикат балтийските си пудели - даже и поляците не са казвали че ще задържат танкери.

    Или ако мразиш пудела си винаги можеш да го насъскаш срещу мечката.

    Коментиран от #66, #74

    19:45 30.01.2026

  • 64 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "който търси намира":

    Съгласен, Груз 200×10

    Коментиран от #67

    19:46 30.01.2026

  • 65 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "ПИТААНКА":

    Как е в "клуба на богатите" - господарите разрешиха ли ви да изядете остатъците от чиниите или само ви карат да чистите

    Коментиран от #72, #75

    19:47 30.01.2026

  • 66 Знаещ

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Запознат":

    Само, че медведя го видяхме в Украйна .4г.мъка за нищо не става.

    Коментиран от #71

    19:48 30.01.2026

  • 67 Готвача

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха":

    "Груз 200×10"

    Не позна специалитета ще са печени балтийски пудели.

    19:49 30.01.2026

  • 68 Синухе

    0 0 Отговор
    Русия ще пребие показно Дания, другите ще умрат от страх, Тръмп ще ръкопляска и ще вземе Гренландия!

    19:50 30.01.2026

  • 69 Хасан

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин..":

    Балканските пудели искате ли да се присъедините към Турция?

    19:51 30.01.2026

  • 70 Бегай

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "веско":

    От кой филм е тоя сценарий?

    Коментиран от #73

    19:53 30.01.2026

  • 71 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Знаещ":

    А да ми припомниш колко "силно и сплотено е НАТО-то" ви. И колко икономическа силна е Европата и защо се моли на държава от БРИКС.

    Ами защо ли забрави да видиш господарите си във Виетнам - 20 години и мъка - изгониха ги като мръсни псета. Същото и в Афганистан.

    19:53 30.01.2026

  • 72 НРБ

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Учуден":

    Така ли ви хранят руснаците?

    Коментиран от #76

    19:53 30.01.2026

  • 73 Зрител

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Бегай":

    Филма си казва "Наведено евроатлантиче" - прожектират го на Козяк 16.

    19:55 30.01.2026

  • 74 Бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Запознат":

    Мечката си има балкански пуделчета, които като всички пудели много, много силно лаят.

    19:56 30.01.2026

  • 75 Копейка в шок

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Учуден":

    Няма какво да се чудиш.Пълен погром над братята ни копейки, след НАТО, ЕС, ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНАТА.
    МОЧА я няма, пАбедата също я няма, а от 1.2 и леФФФчето кефчето също го няма .
    Шокиран съм и учуден ама навсякъде в Еврозоната живееха и живеят по добре от нас и когато бяхме с левчето и "супер суверени "Да не говорим ,че в суперите в Германия, Испания, Португалия......е по евтино и преди 3-4 години.
    Колега копейка нашите чинии винаги са празни.В шок съм и си свалям гащите.

    Коментиран от #78, #79

    19:56 30.01.2026

  • 76 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "НРБ":

    Не бе ние си хапваме черен хайвер - вас питам как е в "клуба на богатите" ама като гледам и остатъците от чиниите не ви дават да оберете.

    19:58 30.01.2026

  • 77 Факти

    0 1 Отговор
    Русия няма морска победа от средата на 19-ти век 🤣

    Коментиран от #80

    19:58 30.01.2026

  • 78 Тенчо

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Копейка в шок":

    Аз се чудя главната копейка какво ще прави? Вярват ли му копейкаджиите още? Щеше да спира еврото, щеше да вади България от ЕС и НАТО. Нищо... никакви резултати, а толкова заплати по 6 000 лева отнесе, макар че тези заплати не обясняват средствата за палатите и автомобилите, които има.

    19:59 30.01.2026

  • 79 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Копейка в шок":

    "МОЧА я няма"

    А "силното и сплотено НАТО" къде е - или за това не дават да се говори.

    19:59 30.01.2026

  • 80 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Факти":

    Че кой ти каза че ще е морски бой - сега да не сме 19-ти век - има доста по цивилизовани начини да пратиш някой кораб на дъното.

    20:02 30.01.2026

  • 81 Резултатите от СВО.

    0 0 Отговор
    - 5 години СВО, по-дълго от Великата отечествена.
    - Затворите празни, закриват ги вече.
    - ЧВК Вагнер не съществува
    - 3-5% завладяна от територията на Украйна
    - 2 милиона мъже мобилизирани и минали през фронта
    - запасите от оръжия и бронетехника на СССР изчерпани
    - Лукоил разпродава
    - ГАЗПРОМ на загуба
    - Руските пазари на газ и петрол ги взеха американци и други
    - 1 до 1.2 милиона безвъзвратни загуби
    - 325 000 убити

    И всичко това срещу 1% от бюджета на НАТО без участие на нито един НАТО войник и без никакви загуби за НАТО. С какво ще се бият в Балтийско море? С лодки еднодръвки?

    20:04 30.01.2026

