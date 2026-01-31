Петима младежи загинаха в сибирска сауна

Петима младежи загинаха в Русия, след пожар, разразил се в сауна, съобщи министерството на извънредните ситуации, предаде БТА.
По информация на министерството инцидентът е станал в град Прокопиевск, в Кемеровска област в Сибир, в частна сауна. Пожарът е обхванал площ от 70 квадратни метра.
В Русия нарушенията на основните правила за безопасност многократно водят до сериозни пожари с фатални последици, отбелязва агенцията.
Петдесет души бяха спасени в Русия, след като бяха блокирани в лифт, предаде ТАСС.
Инцидентът е станал в село Степаново в Подмосковието.
При операцията пострадали няма.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
