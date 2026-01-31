Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Петима младежи загинаха в сибирска сауна

31 Януари, 2026 22:08, обновена 31 Януари, 2026 21:14 1 324 27

  • сауна-
  • загинали-
  • младежи-
  • русия

Петима младежи загинаха в сибирска сауна - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Петима младежи загинаха в Русия, след пожар, разразил се в сауна, съобщи министерството на извънредните ситуации, предаде БТА.

По информация на министерството инцидентът е станал в град Прокопиевск, в Кемеровска област в Сибир, в частна сауна. Пожарът е обхванал площ от 70 квадратни метра.

В Русия нарушенията на основните правила за безопасност многократно водят до сериозни пожари с фатални последици, отбелязва агенцията.

Петдесет души бяха спасени в Русия, след като бяха блокирани в лифт, предаде ТАСС.

Инцидентът е станал в село Степаново в Подмосковието.

При операцията пострадали няма.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо

    10 14 Отговор
    Вероятно са били пияни . Нещо традиционно в Русия.

    Коментиран от #3, #13

    21:15 31.01.2026

  • 2 Дориана

    2 7 Отговор
    не в тот дверь влезли

    21:19 31.01.2026

  • 3 37.51т

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "дедо":

    Щото ние в БГто даже не" помирисваме"....утре е 1 ф,,,,,, и бгтата само бира ще пият... ?

    Коментиран от #5, #23

    21:21 31.01.2026

  • 4 Стана ясно

    8 8 Отговор
    Че Г... ЕЙ групата Лепилари и алкаше!
    А хотелс на снимката...кърти!
    Тоя човекоподобни живеят в Ски тове

    21:22 31.01.2026

  • 5 и седиш

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "37.51т":

    на бутилка

    21:24 31.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    насистите ги запалиха!бях там и видях !

    Коментиран от #17

    21:26 31.01.2026

  • 7 Омазана ватенка

    6 7 Отговор
    Средно в Раша по 1000 пияни мужика пропадат през зимата във дървените нужници.През май месец ги вадят като се поразмразят.

    Коментиран от #10, #16

    21:26 31.01.2026

  • 8 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    6 3 Отговор
    ЗЕМЛЯ В ИЛЮМИНАТОРЕ
    ЧРЕЗ НЕДЕЛКО Я УЕДУ НА РИБАЛКО КАМАРОГО
    НАС НЕ ДОГОНЕТ
    РАЗЦВЕТАЛИ ЯБЛОКИ И ГРУШИ
    НУ ЗАЯЦ НУ ПОГОДИ

    Коментиран от #12

    21:26 31.01.2026

  • 9 Малария Велева

    2 5 Отговор
    Ето, всичко води до Прокопиеви и частната им сауна с дрогата. А иначе това Степаново го знам, и аз съм била там, там се черкувах в манастирите на Степановската света гора, много е живописно, но малко се уморих, защото е на 1600м. надморска височина и е стръмно. Взехме лифта на слизане. Аз настоях. Отсреща кабинките се бяха нанизали, като на следващата катастрофа, която ще стане в Телиш. Там има църна магия, древно зло, мамник.

    21:27 31.01.2026

  • 10 мазен каскет

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Омазана ватенка":

    и што да ги вадяд?

    21:29 31.01.2026

  • 11 Тия

    6 4 Отговор
    ...поне са си заминали загряти и къпани ,а не ,като украинските си бандеровски събратя замръзнали от студ ,като шушулки в Киев...

    Коментиран от #14

    21:29 31.01.2026

  • 12 Малария Велева

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    Браво, получавате приза "Майстор на късия куплет." Господин Пеевски е възхитен от вас.

    Коментиран от #15, #24

    21:29 31.01.2026

  • 13 Пак аз

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "дедо":

    Загниването в пияно състояние на блатните мелеzu е национален спорт.

    21:30 31.01.2026

  • 14 нишо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тия":

    хаспухати ши ги стопли

    Коментиран от #19

    21:30 31.01.2026

  • 15 Аспирин Протект

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Малария Велева":

    ще имаш гости

    21:31 31.01.2026

  • 16 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Омазана ватенка":

    И в България имаше само такива някога!

    21:33 31.01.2026

  • 17 Предпоследният софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Не ти вярвам...
    Моят Янко отрича,както и че си бил там...

    21:34 31.01.2026

  • 18 А какво

    4 0 Отговор
    Стана с нашите близначета , а с дискотеката в Швейцария дето изгоряха 50 и повече човека , тръгнали на руснаците да се смеят . И ниско интелигентни същества заинтересувайте се кои са алкохолици номер едно , руснаците са шести в класацията .

    Коментиран от #27

    21:42 31.01.2026

  • 19 11-11

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "нишо":

    Я преведи що си писал ,че нищо не ти се разбира...

    21:50 31.01.2026

  • 20 Идва 2ри Февруари

    2 1 Отговор
    Ден на Русофила! Митрофанов ще черпи.

    21:54 31.01.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    Русия....
    Леки жени, сауни, водка.
    Мечтата на тираджията 😁

    Коментиран от #25

    21:55 31.01.2026

  • 22 Телеграм бот

    0 0 Отговор
    Аз пък гледах 5 пъти по 5 младежи, как загинаха в БТР край Покровск.

    Един скрит Леопард 2 ги издебна и ги отстреля един по един.

    21:56 31.01.2026

  • 23 Разликата е

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "37.51т":

    че наще пияници са по 120 килограма а техните по 45... сещаш ли се какво значи това

    Коментиран от #26

    22:00 31.01.2026

  • 24 Малария Велева

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Малария Велева":

    Ватра се диже приджи ми ближе
    нека до зоре сърце изгореее.....

    22:06 31.01.2026

  • 25 Малария Велева

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Ще остане да си мечтае. Димитър Димитров ще го пуснат. Да се хванем ли на баз?
    Ще ми изпълните три желания ако позная.
    Да съм красива.
    Да съм популярна.
    Да съм желана и да имам син фудболист.

    22:07 31.01.2026

  • 26 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Разликата е":

    Спортът е здраве.

    22:08 31.01.2026

  • 27 Мишо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "А какво":

    Още ли не си разбрал, тук не плащат за истината, само за плюене по руснаци.

    22:10 31.01.2026

