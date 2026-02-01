Новини
В Тексас освободиха 5-годишно дете, задържано от имиграционните и митнически агенти

В Тексас освободиха 5-годишно дете, задържано от имиграционните и митнически агенти

1 Февруари, 2026 05:55, обновена 1 Февруари, 2026 06:54 993 4

  • тръмп-
  • сащ-
  • протести

Тръмп нареди на Департамента за вътрешна сигурност да не се меси в протестите по места, организирани от демократите

В Тексас освободиха 5-годишно дете, задържано от имиграционните и митнически агенти - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Съдия в Тексас издаде заповед за освобождаване на 5-годишно момче и неговия баща от център за задържане, в който бяха отведени след акция на имиграционните власти в предградие на Минеаполис, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.

Снимките на Лиам Конехо Рамос с шапка с ушички на зайче и раница със Спайдърмен, заобиколен от агенти на Американската имиграционна и митническа служба (ICE), предизвикаха още по-голямо възмущение от репресивните мерки на администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на имиграцията в Минесота. Това доведе и до протест пред центъра за задържане на семейства и посещение от двама членове на Конгреса от Демократическата партия в Тексас, посочва АП.

Районният съдия в Тексас Фред Биъри, който е назначен от бившия президент от Демократическата партия Джо Байдън, посочи в решението си, че „случаят се дължи на зле замисленото и некомпетентно изпълнено преследване на дневни квоти за депортация, очевидно с цената и на травматизиране на деца“.

По-рано съдия постанови, че момчето и неговият баща Ейдриън Конехо Рамос не могат да бъдат прогонени от САЩ, поне засега.

Департаментът за вътрешна сигурност посочи, че момчето и баща му, за когото има информация, че е от Еквадор, са задържани, защото живеят нелегално в САЩ.

Адвокат, запознат със случая, каза, че семейството е подало молба за убежище на официален граничен пункт през декември 2024 г. и при тези условия не може да бъдат депортирани, информира ДПА.

Случаят бе описан като поредно доказателство за това колко строго прилагат агентите на ICE новата миграционна политика на администрацията на президента Доналд Тръмп.

По време на посещение на конгресмените Хоакин Кастро и Жасмин Крокет в центъра за задържане в Тексас на 28 януари момчето спеше в ръцете на баща си, който разказа, че то често е изморено и не се храни добре. Според конгресмен Кастро в центъра са били настанени около 1100 души.

Задържаните семейства съобщиха за лоши условия, като червеи в храната, борба за чиста вода и лоши медицински грижи в центъра, който бе открит миналата година. В доклад на ICE от декември се признаваше, че около 400 деца са били задържани по-дълго от препоръчителния лимит от 20 дни, отбелязва АП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че е наредил на Департамента за вътрешна сигурност да не се меси по никакъв начин в протестите в ръководените от Демократическата партия градове, освен ако те не потърсят федерална помощ или е заплашена федерална собственост, предаде агенция Ройтерс.

Градовете трябва да защитават своя щат и местната собственост, написа Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл". Персоналът на "АЙС" (ICE - Имиграционната и митническа служба на САЩ) и граничният патрул ще продължат да охраняват федералните сгради, посочи Тръмп.

Публикацията идва ден след като хиляди хора излязоха на улиците в Минеаполис и на други места в страната с искане за изтегляне на федералните имиграционни агенции от Минесота, където бяха застреляни двама американски граждани.

Протести имаше на 250 места в 46 американски щата, включително в градове като Ню Йорк, Лос Анджелис, Чикаго и Вашингтон, съобщиха организаторите.

Администрацията на Тръмп изпрати 3000 федерални служители в района на Минеаполис като част от кампания за борба с нелегалната имиграция, напомня агенцията.

По-рано Тръмп изпрати федерални служители или членове на Националната гвардия в няколко други града, управлявани предимно от демократи, сред които Лос Анджелис, Чикаго, Вашингтон и Портланд. Президентът твърди, че това се налага с цел прилагане на законите за имиграцията и за контрол на престъпността.

Местните лидери във въпросните градове оспорват тази оценка.


САЩ
