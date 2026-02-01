Тръмп: Иран говори сериозно с нас; Техеран: Войната не е в интерес и на двете страни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Иран говори „сериозно“ със САЩ и изрази надежда, че ще бъде договорено нещо приемливо, предаде агенция Ройтерс.



По-рано най-високопоставеният ирански представител по въпросите на сигурността Али Лариджани каза, че работата по изготвяне на рамка за преговори със САЩ напредва.



„Противно на атмосферата за предстояща война, разпалвана изкуствено от медиите, изготвянето на рамка на преговори напредва", каза Лариджани, който в петък беше приет от президента на Русия Владимир Путин в Москва.



В събота Лариджани се срещна в Техеран с премиера и външен министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който се опитва да посредничи между САЩ и Иран, напомня ДПА.



Репортер на Фокс нюз цитира американския президент Доналд Тръмп да казва, че иранската страна „преговаря, така че ще видим какво ще стане“, съобщава ДПА.



"(Иран) говори с нас и ще видим дали може да направим нещо, в противен случай ще видим какво ще стане…Имаме голяма флотилия, която се е насочила натам", е заявил Тръмп пред Фокс нюз, съобщава ДПА.



Разговорите се очаква да се фокусират, наред с други неща, върху прекратяване на спорната ядрена програма на Иран и ограничаване на разработването на балистични ракети. Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е искал от Иран да договори споразумение за ядрената си програма, за да предотврати заплахата от американски военни удари. Тръмп заплаши Техеран и във връзка с репресиите на властите срещу протестиращите иранци заради влошената икономическа ситуация в страната. САЩ изпратиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и няколко ескадрени миноносеца в Близкия изток. Засега обаче остава неясно дали Тръмп е решен да използва сила, посочва АП.



Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в петък, че неговата страна е готова за „справедливи и безпристрастни“ преговори, но отхвърли основните искания на Тръмп. Отбранителните стратегии и ракетните системи никога няма да бъдат предмет на разговори, заяви иранският първи дипломат.



Иран ще запази своите способности и дори ще ги разшири, ако се налага, каза Арагчи. Той предупреди САЩ, че този път военният конфликт може да не бъде само двустранен.



През юни миналата година САЩ бомбардираха ядрени обекти в Иран, включвайки се в 12-дневна война между Израел и Иран, припомня ДПА.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че една война не би била „в интерес нито на Иран, нито на САЩ“, предаде Франс прес.

Той каза това в момент, в който американският президент Доналд Тръмп поддържа несигурност относно възможна военна операция срещу Ислямската република.



„Ислямската република Иран никога не е търсила и по никакъв начин не търси война и е дълбоко убедена, че една война не би била в интерес нито на Иран, нито на САЩ, нито на региона“, каза Пезешкиан по време на телефонен разговор със своя египетски колега Абдел Фатах ас Сиси, съобщи иранската президентска администрация.

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани е посетил в събота Техеран и се е срещнал с ръководителя на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани, за да обсъдят подновените усилия за намаляване на напрежението в региона, предаде агенция Ройтерс, като се позова на катарското външно министерство.



Премиерът на Катар е подчертал, че страната му подкрепя всяка инициатива, насочена към намаляване на напрежението и търсене на мирно решение, което спомага за укрепването на сигурността и стабилността.



Ал Тани който е и външен министър на Катар, се е срещнал също с министъра на външните работи на Иран Абас Арагчи.



Визитата на катарския премиер в Техеран се осъществява на фона на несигурността, която поддържа американският президент Доналд Тръмп относно възможна военна операция срещу Ислямската република.



Преди два дни Тръмп заяви, че се надява, че няма да му се наложи да нанесе удар по Иран, предадоха световните агенции.

Междувременно втора експлозия стана в жилищна сграда в Иран, този път в град Ахваз. Взривът е ранил петима души, а четиричленно семейство е загинало заради него. Това съобщи началникът на общинската пожарна служба на града Бабак Рабией, предава Expres, цитирана от ФОКУС.



Спасителните служби обявиха, че са успели да извадят живо дете от развалините.



Пожарникари на място разчистват отломките, в случай че има хора, заклещени под тях.



По непотвърдена информация причината за втория взрив също е изтичане на газ.



По-рано днес, 31 януари, стана друга експлозия в жилищна сграда в иранския град Бандар Абас, разположена в южната провинция Хормозган. Местните власти потвърдиха, че взривът най-вероятно е бил причинен от изтичане на газ.