Москва: Руската армия превзе още две села в Източна Украйна

Русия обяви днес, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.
Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи във всекидневната си сводка за превземането на Зеленое в североизточната Харковска област и Сухоцкое в съседната Донецка област, на юг.
Зеленое се намира близо до границата с Русия при Белгородска област.
Сухецкое е в Покровски район. То се намира на около 8 километра северно от град Покровск - основна цел на руската армия, за която се водят ожесточени сражения.
В редовната си сутрешна сводка Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, цитиран от Укринформ, за 338 сражения вчера.
Най-сложна е била обстановката на Покровското направление, където са били регистрирани 80 стълкновения.
Други горещи точки са били градовете Лиман и Константиновка в Донецка област и Гуляйполе в съседната Запорожка, на юг.
Русия редовно съобщава за превзети села в източни украински области, където напредва бавно, но методично. За сметка на това тя отдавна не е установявала контрол над някой по-голям украински град, като в момента се водят ожесточени сражения за Покровск, както и за Купянск, Харковска област.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Будоинвест
17:12 01.02.2026
2 Гларус
Тея да не си заминават.
А той:
Нееее,отиват на Банско!
Коментиран от #33
17:15 01.02.2026
3 си дзън
Май си останаха с фейк кадрите.
Коментиран от #11
17:15 01.02.2026
4 Няма край
17:15 01.02.2026
5 Хахаха
17:17 01.02.2026
6 Истината:
Зеленски не давал Крим и Донбас! Тогава да воюва за тях.
А, да, той воюва вече 4 години и ги загуби, обаче не ги дава!?!
Това е невиждано и нечувано.
Какво сега трябва да се направи?
Какво би направил Нетаняху на мястото на Путин още преди месеци.
Искате ли да ви кажа?
Би изравнил със земята правителствените сгради в Киев,
бомбоубежището на Зеленски моментално с всичко живо вътре.
Коментиран от #13
17:17 01.02.2026
7 Владимир Путин, президент
Рассия сила 😁
Коментиран от #9
17:18 01.02.2026
8 Отец Нафарфорий
Коментиран от #18
17:21 01.02.2026
9 Димяща ушанка
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Утре влизам в Киев !!!
Коментиран от #15
17:22 01.02.2026
10 Аууу, срам, какъв срам!
Коментиран от #27
17:22 01.02.2026
11 От Кремъл:
До коментар #3 от "си дзън":Стоят си в дупките,защото знаят,че е истина и нямат смелост да се покажат,заради глупостите,които писаха преди.
Коментиран от #34
17:24 01.02.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #17
17:24 01.02.2026
13 ЗЮЛКЯР
До коментар #6 от "Истината:":сикилмем лазъм бенимде
17:24 01.02.2026
14 Озадачен
17:26 01.02.2026
15 Крученики
До коментар #9 от "Димяща ушанка":Изчакай парада в Москва.
Коментиран от #32
17:26 01.02.2026
16 Георги
17:26 01.02.2026
17 Бат Петьо Парчето
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Ела при татко
17:26 01.02.2026
18 Звездоброец
До коментар #8 от "Отец Нафарфорий":Вие и други тука май не сте добре
17:26 01.02.2026
19 Украински тролове
Коментиран от #31
17:27 01.02.2026
20 .......
17:28 01.02.2026
21 az СВО Победа 80
Така вече 43-ти ден ВСУ "воюва" в Покровск, град който руснаците освободиха официално на 19.12.2025г. и чието име оттогава е Красноармейск!
🤣🤣🤣🤣
Накратко ВСУ водят измислени боеве в измислени градове.....
За м.Януари на 2026г. руснаците са освободили 560,71 кв.км. или темпът на настъпление е бил средно 18,09 кв.км. за денонощие.
Коментиран от #35, #38
17:28 01.02.2026
22 "Руснаците са ударили родилен дом в
Да им се връщат стократно такива победи!!!
17:29 01.02.2026
23 Володимир Копийкин, наркоман
17:30 01.02.2026
24 ,,,,,,
17:31 01.02.2026
25 Питащ
Коментиран от #26
17:34 01.02.2026
26 удобно е
До коментар #25 от "Питащ":За да се хванеш на работа и да даваш пари за златни тоалетни в Киев.
17:35 01.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ...
Коментиран от #29
17:37 01.02.2026
29 ,,,,,,
До коментар #28 от "...":Народностите които живеят там
17:40 01.02.2026
30 Швейк
Руската армия вече стана за смях и на врабчетата.
17:41 01.02.2026
31 Оствяй ги, не им отговаряй
До коментар #19 от "Украински тролове":Да пътуват. Не виждаш ли, че пишат едни и същи простотии под всяка статия?
С такива откачалки не можеш да проведеш никаква дискусия - това са кварталните скандалджии, с които никой не иска да говори.
17:41 01.02.2026
32 да питам
До коментар #15 от "Крученики":защо в Мацква на последния парад, го нямаше даже и картонения макет на Армата ?
17:42 01.02.2026
33 Питай украинската посланичка
До коментар #2 от "Гларус":точно кого сега съдят в Австрия за брутално и жестоко убийство?
17:43 01.02.2026
34 Трите мишлета🐭
До коментар #11 от "От Кремъл:":с розови нослета Пуся, Песко и Медвед са се скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще определи съдбата им. 🐱🐭😂
17:44 01.02.2026
35 Ганчев
До коментар #21 от "az СВО Победа 80":По 1000 ватенки на квадратен километър. Това е за отбелязване.
Коментиран от #36
17:44 01.02.2026
36 варна
До коментар #35 от "Ганчев":Покровск е превърнат в месомелачка за руски войници..повече от 2г ватенките се борят със зъби и нокти да превземат това градче, по малко от Асеновград. убити са над 300хил. вати Покровск е важен за Украйна, защото ВСУ са много добре укрепени там, на височина.., а руснаците на малки групи атакуват през открито поле, няма как да се прикрият и са много лесни за поразяване.
Коментиран от #40
17:50 01.02.2026
37 Швейк
Логично следва , че за 1167 години ще ги превземе всичките.
17:50 01.02.2026
38 Пора
До коментар #21 от "az СВО Победа 80":Въженцето! Путинова русия умира.
17:52 01.02.2026
39 Абе зае....БИ...
А оня Узкоглазия педофил канеше джърнал я у ПОКРОВСК за да снимат превзетото село Покровск?!?!?
АааааааХахахаха
Коментиран от #41
17:53 01.02.2026
40 Ачо
До коментар #36 от "варна":По три украински дронове преследват руснака преди да го смелят на кайма.Дронове от нов вид.
17:55 01.02.2026
41 .....
До коментар #39 от "Абе зае....БИ...":Много монголяк, много нещо
18:01 01.02.2026
42 Руснаците реват
Коментиран от #44
18:01 01.02.2026
43 1111
18:06 01.02.2026
44 маке..
До коментар #42 от "Руснаците реват":А бандерските бг-та,квичать що сакать допълнително от жлътото във weцето напеефтьски0
18:07 01.02.2026