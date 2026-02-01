Новини
Москва: Руската армия превзе още две села в Източна Украйна
1 Февруари, 2026 17:11 1 066 44

Новина не е проверена по независим път, до момента няма реакция и от украинска страна

Москва: Руската армия превзе още две села в Източна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия обяви днес, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи във всекидневната си сводка за превземането на Зеленое в североизточната Харковска област и Сухоцкое в съседната Донецка област, на юг.

Зеленое се намира близо до границата с Русия при Белгородска област.

Сухецкое е в Покровски район. То се намира на около 8 километра северно от град Покровск - основна цел на руската армия, за която се водят ожесточени сражения.

В редовната си сутрешна сводка Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, цитиран от Укринформ, за 338 сражения вчера.

Най-сложна е била обстановката на Покровското направление, където са били регистрирани 80 стълкновения.

Други горещи точки са били градовете Лиман и Константиновка в Донецка област и Гуляйполе в съседната Запорожка, на юг.

Русия редовно съобщава за превзети села в източни украински области, където напредва бавно, но методично. За сметка на това тя отдавна не е установявала контрол над някой по-голям украински град, като в момента се водят ожесточени сражения за Покровск, както и за Купянск, Харковска област.


Оценка 3.9 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойко Будоинвест

    20 4 Отговор
    Зеления докато се чуди ще остане без територия.

    17:12 01.02.2026

  • 2 Гларус

    21 2 Отговор
    В света Влас гледам едни украински автомобили товарят куфари и питам пиколото:
    Тея да не си заминават.
    А той:
    Нееее,отиват на Банско!

    Коментиран от #33

    17:15 01.02.2026

  • 3 си дзън

    6 16 Отговор
    Абе къде са журналистите в превзетия от руснаците Купянск бе?
    Май си останаха с фейк кадрите.

    Коментиран от #11

    17:15 01.02.2026

  • 4 Няма край

    5 16 Отговор
    руската МЪКА, няма..😆

    17:15 01.02.2026

  • 5 Хахаха

    4 6 Отговор
    Като Поровск? Може, щом Герасимов казва.

    17:17 01.02.2026

  • 6 Истината:

    12 3 Отговор
    Не знам кога ще свърши светът, но знам, че за ЕС, Англия и НАТО светът свърши.
    Зеленски не давал Крим и Донбас! Тогава да воюва за тях.
    А, да, той воюва вече 4 години и ги загуби, обаче не ги дава!?!
    Това е невиждано и нечувано.
    Какво сега трябва да се направи?
    Какво би направил Нетаняху на мястото на Путин още преди месеци.
    Искате ли да ви кажа?
    Би изравнил със земята правителствените сгради в Киев,
    бомбоубежището на Зеленски моментално с всичко живо вътре.

    Коментиран от #13

    17:17 01.02.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    5 12 Отговор
    От Киев за Два дня до две села !!!
    Рассия сила 😁

    Коментиран от #9

    17:18 01.02.2026

  • 8 Отец Нафарфорий

    5 12 Отговор
    от руската армия не става е чеп за зел

    Коментиран от #18

    17:21 01.02.2026

  • 9 Димяща ушанка

    4 9 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #15

    17:22 01.02.2026

  • 10 Аууу, срам, какъв срам!

    7 3 Отговор
    Кой допусна тази новина? Ауу,срам,как може да напишете такова нещо?🤣

    Коментиран от #27

    17:22 01.02.2026

  • 11 От Кремъл:

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Стоят си в дупките,защото знаят,че е истина и нямат смелост да се покажат,заради глупостите,които писаха преди.

    Коментиран от #34

    17:24 01.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Има сигнал за бомба в зала 3 на НДК но ние продължаваме.

    Коментиран от #17

    17:24 01.02.2026

  • 13 ЗЮЛКЯР

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Истината:":

    сикилмем лазъм бенимде

    17:24 01.02.2026

  • 14 Озадачен

    3 5 Отговор
    А за кой път ги превзеха?

    17:26 01.02.2026

  • 15 Крученики

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Димяща ушанка":

    Изчакай парада в Москва.

    Коментиран от #32

    17:26 01.02.2026

  • 16 Георги

    1 3 Отговор
    как така "превзе", те не го и освобождаваха?

    17:26 01.02.2026

  • 17 Бат Петьо Парчето

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Ела при татко

    17:26 01.02.2026

  • 18 Звездоброец

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Отец Нафарфорий":

    Вие и други тука май не сте добре

    17:26 01.02.2026

  • 19 Украински тролове

    4 1 Отговор
    17:00 беше преди половин час. Работите безплатно вече,да знаете.

    Коментиран от #31

    17:27 01.02.2026

  • 20 .......

    2 0 Отговор
    Ми аре са едно контра настъпление

    17:28 01.02.2026

  • 21 az СВО Победа 80

    4 5 Отговор
    Както и очаквах, и ви казвах неведнъж - ВСУ продължават "да водят" измислени боеве там, където отдавна всичко е приключило! 🤣🤣🤣

    Така вече 43-ти ден ВСУ "воюва" в Покровск, град който руснаците освободиха официално на 19.12.2025г. и чието име оттогава е Красноармейск!
    🤣🤣🤣🤣

    Накратко ВСУ водят измислени боеве в измислени градове.....

    За м.Януари на 2026г. руснаците са освободили 560,71 кв.км. или темпът на настъпление е бил средно 18,09 кв.км. за денонощие.

    Коментиран от #35, #38

    17:28 01.02.2026

  • 22 "Руснаците са ударили родилен дом в

    5 4 Отговор
    Запорожие".
    Да им се връщат стократно такива победи!!!

    17:29 01.02.2026

  • 23 Володимир Копийкин, наркоман

    4 3 Отговор
    Бандерите пак ли освободиха Покровск? За кой път тази година? Държат ли се още в Авдеевка, напредват ли още към Часов Яд да си го връщат или вече го подминаха и стигнаха Москва?! Има ли бензин да окосят тревата за пролетната перемога!

    17:30 01.02.2026

  • 24 ,,,,,,

    4 1 Отговор
    Байден беше прав...

    17:31 01.02.2026

  • 25 Питащ

    4 5 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    Коментиран от #26

    17:34 01.02.2026

  • 26 удобно е

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Питащ":

    За да се хванеш на работа и да даваш пари за златни тоалетни в Киев.

    17:35 01.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ...

    3 5 Отговор
    Путин е агент на МИ6, върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    Коментиран от #29

    17:37 01.02.2026

  • 29 ,,,,,,

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "...":

    Народностите които живеят там

    17:40 01.02.2026

  • 30 Швейк

    2 4 Отговор
    Пак добре,че не е едно.

    Руската армия вече стана за смях и на врабчетата.

    17:41 01.02.2026

  • 31 Оствяй ги, не им отговаряй

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Украински тролове":

    Да пътуват. Не виждаш ли, че пишат едни и същи простотии под всяка статия?
    С такива откачалки не можеш да проведеш никаква дискусия - това са кварталните скандалджии, с които никой не иска да говори.

    17:41 01.02.2026

  • 32 да питам

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Крученики":

    защо в Мацква на последния парад, го нямаше даже и картонения макет на Армата ?

    17:42 01.02.2026

  • 33 Питай украинската посланичка

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гларус":

    точно кого сега съдят в Австрия за брутално и жестоко убийство?

    17:43 01.02.2026

  • 34 Трите мишлета🐭

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "От Кремъл:":

    с розови нослета Пуся, Песко и Медвед са се скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще определи съдбата им. 🐱🐭😂

    17:44 01.02.2026

  • 35 Ганчев

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    По 1000 ватенки на квадратен километър. Това е за отбелязване.

    Коментиран от #36

    17:44 01.02.2026

  • 36 варна

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ганчев":

    Покровск е превърнат в месомелачка за руски войници..повече от 2г ватенките се борят със зъби и нокти да превземат това градче, по малко от Асеновград. убити са над 300хил. вати Покровск е важен за Украйна, защото ВСУ са много добре укрепени там, на височина.., а руснаците на малки групи атакуват през открито поле, няма как да се прикрият и са много лесни за поразяване.

    Коментиран от #40

    17:50 01.02.2026

  • 37 Швейк

    3 4 Отговор
    В Украйна има приблизително 28000 села , докато Русия превзема по две на месец.
    Логично следва , че за 1167 години ще ги превземе всичките.

    17:50 01.02.2026

  • 38 Пора

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    Въженцето! Путинова русия умира.

    17:52 01.02.2026

  • 39 Абе зае....БИ...

    3 2 Отговор
    13 год превземат хЕРОЙСКИ селото ПОКРОВСК, ( 25 км от Донецк)...192 К монголяци ЧЕРНОЗЕМ само пред Селото и.... Вече са превзели ( като ху ЙЛО -- Купянск)...некво село на 10 км от Покровск?!?!?
    А оня Узкоглазия педофил канеше джърнал я у ПОКРОВСК за да снимат превзетото село Покровск?!?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #41

    17:53 01.02.2026

  • 40 Ачо

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "варна":

    По три украински дронове преследват руснака преди да го смелят на кайма.Дронове от нов вид.

    17:55 01.02.2026

  • 41 .....

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Абе зае....БИ...":

    Много монголяк, много нещо

    18:01 01.02.2026

  • 42 Руснаците реват

    1 2 Отговор
    Путин им разказа ,че ще вдигне цените с 9 процента ,сега ходят по магазините снимат цените и реват.На един магазин бяха окачили плакат на Путин .За новите цени благодарете на него.Имс една псевдопатриотична организация Руская обшина отидоха да питат защо е сложен плаката на вожда една лелка ги отбичи викнаха полиция ония погледнаха казаха няма нарушения и Чао.И следва повишение на комуналните сметки февруари и септември.Те с техните смешни заплати реват затварят бизнеси.Ама щом го търпят Честито ватенки.

    Коментиран от #44

    18:01 01.02.2026

  • 43 1111

    0 1 Отговор
    Новината не била проверена... То пък щото, украинските новини за напредък са проверени...

    18:06 01.02.2026

  • 44 маке..

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Руснаците реват":

    А бандерските бг-та,квичать що сакать допълнително от жлътото във weцето напеефтьски0

    18:07 01.02.2026

