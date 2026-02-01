Дмитрий Медведев: Военната победа над Украйна е близо

Русия скоро ще постигне военна победа във войната в Украйна.
Това заяви заместник-председател на влиятелния Съвет за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от Ройтерс.
Той подчерта, че е ключово да се помисли какво ще се случи след това.
По думите му целта на победата е в крайна сметка да се предотвратят нови конфликти.
1 Гошо Георгиев
Коментиран от #21
19:43 01.02.2026
2 Как
Коментиран от #74
19:43 01.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
19:44 01.02.2026
4 В целия нормален свят това чакаме
19:44 01.02.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #10
19:44 01.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Възраждане
19:45 01.02.2026
8 Див селянин
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Вий па,от ги пуснахте да вляат,м?
19:45 01.02.2026
9 И Киев е Руски
19:46 01.02.2026
10 Ха ха ха ха
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Демек - ония свят - гроба!
Почивай в мир! Почивай в Руский мир!
Коментиран от #20
19:46 01.02.2026
11 Хронология на събитията
19:47 01.02.2026
12 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #67
19:48 01.02.2026
13 Меди
19:48 01.02.2026
14 ГибМелсън
19:48 01.02.2026
15 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #72
19:48 01.02.2026
16 И Киев е Руски
Коментиран от #28, #75
19:48 01.02.2026
17 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #32
19:48 01.02.2026
18 Подправения кантар
Коментиран от #31, #77
19:48 01.02.2026
19 наблюдение
19:48 01.02.2026
20 И Киев е Руски
До коментар #10 от "Ха ха ха ха":Семплият НЕ човек е семпъл за ЦЕЛ живот
19:50 01.02.2026
21 Европеец
До коментар #1 от "Гошо Георгиев":Интересно Какво има в предвид Медведев по думата Победа.... Няма да пиша какво мисля за победа аз, но не виждам такава и вероятно моите разбирания за победа се различават коренно от разбиранията на Медведев...
Коментиран от #65
19:50 01.02.2026
22 Дон Корлеоне
19:51 01.02.2026
23 Гръм и мълнии
19:51 01.02.2026
24 койдазнай
19:51 01.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хаха🤣
19:52 01.02.2026
28 стар виц
До коментар #16 от "И Киев е Руски":На брега на Чукотка, възмутен чукча крещи в посока на Аляска.
-Бедняци, бедняци,бедняци!.... Аляска купихте, а за Чукотка не ви стигнаха парите!...
19:52 01.02.2026
29 Близо е
😂
19:53 01.02.2026
30 Отдавна
Коментиран от #34
19:54 01.02.2026
31 Голям тиквеник
До коментар #18 от "Подправения кантар":си селски...! Пияна копейка!
19:54 01.02.2026
32 Ха-ха
До коментар #17 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
19:55 01.02.2026
33 Мутата
19:56 01.02.2026
34 "Руски депутати заявиха днес,
До коментар #30 от "Отдавна":при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."
Коментиран от #38
19:56 01.02.2026
35 ЖужйеИкономис
19:56 01.02.2026
36 Разлабения кантар
19:58 01.02.2026
37 татунчо 🍌
19:59 01.02.2026
38 И аз така
До коментар #34 от ""Руски депутати заявиха днес,":разбрах от една продавачка на женския пазар ! 😀
Коментиран от #39
19:59 01.02.2026
39 Прав е
До коментар #38 от "И аз така":Абсолютно вярно е.Депутат от Самарска област го каза пред всички.Накрая за капак му спряха микрофона,че явно не им харесаха думите.
20:02 01.02.2026
40 Смърфиета
20:02 01.02.2026
41 си дзън
Вечерта - втора победа над Финландия 1 литър.
20:03 01.02.2026
42 Артилерист
Коментиран от #63
20:03 01.02.2026
43 Митко Пияндето
Коментиран от #53
20:04 01.02.2026
44 хаха
Нали така бе алкохолик кухорог?
ХАХАХА
20:05 01.02.2026
45 Ботото
20:06 01.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Байдън
20:09 01.02.2026
48 Какво ще селучи след това? Пита жужето!
Коментиран от #57
20:10 01.02.2026
49 Изцвилил Назобаев
20:10 01.02.2026
50 Мдаа,
20:11 01.02.2026
51 хаха
То като се напият тези пропаднали ватенки и после не помнят какво са дрънкали даже.
Спинозна алкхолизирана измет.
20:14 01.02.2026
52 На чашка
20:15 01.02.2026
53 Димяща ушанка
До коментар #43 от "Митко Пияндето":Значи днес трябва да вляза в Киев не утре !!!
20:15 01.02.2026
54 Митяаа
20:16 01.02.2026
55 Свободен
Винаги има с какво да те разсмее!😂😂
20:17 01.02.2026
56 Швейк
В Украйна има приблизително 28000 села , докато Русия превзема по две на месец.
Логично следва , че за 1167 години ще ги превземе всичките.
20:18 01.02.2026
57 хаха🤣
До коментар #48 от "Какво ще селучи след това? Пита жужето!":на като, а направо си е Зоопарк в Раша 🤣 виж какви хобитски физиономии са, от много пиене ли са така мутирали 🤣
20:19 01.02.2026
58 Гонче
20:21 01.02.2026
59 Руски безпилотни летателни апарати
Коментиран от #61, #84
20:30 01.02.2026
60 пРосия
20:33 01.02.2026
61 Руската пропаганда
До коментар #59 от "Руски безпилотни летателни апарати":Има за цел глупака.
20:33 01.02.2026
62 Не плачи Наташа....
20:34 01.02.2026
63 Руската пропаганда опростачва
До коментар #42 от "Артилерист":И винаги има за цел глупака.
20:36 01.02.2026
64 Факт
20:38 01.02.2026
65 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Европеец":Кой па го интересува ти какво мислиш?
20:39 01.02.2026
66 Анджо
20:40 01.02.2026
67 Мнгоходовото
До коментар #12 от "Подправения кантар":градинско джудже Хаяско провали специална ВО още 2022. Още тогава беше ясно, че Украйна няма да е "Беларус" и Зеленски няма да е "Лукашенко." Каква пехота и какви 5 евро.
20:40 01.02.2026
68 ВЗРИВЯВАЙ
20:40 01.02.2026
69 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ
Водката не му влияе Добре
На тоя Издуханяк.
20:42 01.02.2026
70 АЛКО ДИМОН
Где ЛУКОЙЛ?
Коментиран от #78
20:43 01.02.2026
71 Три дни и Купянск пада.
20:44 01.02.2026
72 Митьо Зъркела
До коментар #15 от "Подправения кантар":Прав си на 1000 %. Русия срещу фашизма. Само да ти пиша , че фашизмът е на изток от ЕС.
20:45 01.02.2026
73 Киев се готви да изостави Донбас
Коментиран от #81, #86
20:49 01.02.2026
74 Али Турчинът
До коментар #2 от "Как":Ами,че тя е победена тотално. Разликата е в разбирането ти. Ти очакваш капитулацията на Украйна, която никой не я иска. Нито Русия, нито Сащ. Ама шантавата УНИАН го пишат, че искат капитулацията на Украйна. Нито в Истанбул, нито в Абу-Даби няма я думата капитулация. Тази дума е в вашите недоразвити глави. Правят ва на рибки за да управлява Зельо потника. А иначе за самата Украйна.Тя е в кочината вече. Не остана нищо .....
Коментиран от #85
20:50 01.02.2026
75 Само забележи за
До коментар #16 от "И Киев е Руски":каква смешна сума руснаците са си продали Аляска на САЩ, тия направо не са в ред. Определено са много зле в сделките, САЩ са ги прецакали жестоко.
20:52 01.02.2026
76 Добър вечер!
20:53 01.02.2026
77 Хм Хм
До коментар #18 от "Подправения кантар":Т.е. умират славяни, убити от викинг-азиатци. Мисля, че е повод да празнуваш, предполагам си с дръпнати очи?
20:54 01.02.2026
78 да питам
До коментар #70 от "АЛКО ДИМОН":верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на 1/2 цена, -50 % ?
Коментиран от #83
20:54 01.02.2026
79 Хахаха
20:54 01.02.2026
80 ЗЕТНИК
и още се търкаляме в калта на 40 км
От Границата .
По Плану .
По Графику.
20:54 01.02.2026
81 Руската пропаганда
До коментар #73 от "Киев се готви да изостави Донбас":Има за цел глупака.
20:54 01.02.2026
82 Слава на Русия!
Коментиран от #88
20:55 01.02.2026
83 Златото на Русия
До коментар #78 от "да питам":Вече 70 % в Продадено
Пуся е време да продаде и
Дворецът в Геленджик на Другаря Си
20:56 01.02.2026
84 Хм Хм
До коментар #59 от "Руски безпилотни летателни апарати":Оказаха се надуваеми, като жена ти в спалнята.
20:58 01.02.2026
85 Кви ги дрънкаш Помак?!?))))
До коментар #74 от "Али Турчинът":Смяна на властта в Киев със про- москалски Пи дор!
Денацификация! Демилитаризация!! Одеса,Харков, Херсон, Суми -- москалски навсегда?!?
3 дня в Киев и седмица в Лисабон!!
Та какво точно изпълни ху йло?
21:00 01.02.2026
86 по-серизно, моля 😂
До коментар #73 от "Киев се готви да изостави Донбас":Глен Ерик Андре Дизен коментатор на руската контролирана от държавата международна телевизионна мрежа RT от няколко години и е обвиняван в насърчаване на руската пропаганда.a Той е активен в проруската партия Фред ог Ретфердигет.b
😂
21:00 01.02.2026
87 Няма как
21:01 01.02.2026
88 България
До коментар #82 от "Слава на Русия!":Ние ги видехме при МОЧАта...12 лепилара и оповръщаняка
Ха-ха-ха
Коментиран от #89
21:02 01.02.2026
89 ВЗРИВЯВАЙ
До коментар #88 от "България":АЛЬОША
Коментиран от #94
21:03 01.02.2026
90 Четиридесет градуса
21:06 01.02.2026
91 ⚒️⚒️⚒️⚒️
21:07 01.02.2026
92 Абе не знам ама
13 г.превземат Донбас и...пи здец
Тия с кой воюват бе дееа?!?
21:10 01.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 гАлоша при
До коментар #89 от "ВЗРИВЯВАЙ":МОЧАта!
Ху йло при Мило шевич
21:12 01.02.2026
95 Тити
21:12 01.02.2026