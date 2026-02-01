Дмитрий Медведев: Военната победа над Украйна е близо

Русия скоро ще постигне военна победа във войната в Украйна.

Това заяви заместник-председател на влиятелния Съвет за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че е ключово да се помисли какво ще се случи след това.

По думите му целта на победата е в крайна сметка да се предотвратят нови конфликти.