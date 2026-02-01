Новини
Дмитрий Медведев: Военната победа над Украйна е близо
  Тема: Украйна

1 Февруари, 2026 19:41 1 966 95

По думите му целта на победата е в крайна сметка да се предотвратят нови конфликти

Дмитрий Медведев: Военната победа над Украйна е близо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия скоро ще постигне военна победа във войната в Украйна.

Това заяви заместник-председател на влиятелния Съвет за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че е ключово да се помисли какво ще се случи след това.

По думите му целта на победата е в крайна сметка да се предотвратят нови конфликти.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 61 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гошо Георгиев

    43 20 Отговор
    101%! На има-няма 3 дни е! :)

    Коментиран от #21

    19:43 01.02.2026

  • 2 Как

    41 22 Отговор
    Ама, хайде де! От година и нещо Костадинов и Радев ме убеждават че Украйна всеки момент ще бъде победена тотално!

    Коментиран от #74

    19:43 01.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 22 Отговор
    В зала 3 на НДК където учредяваме Булекзит се получи сигнал за бомба и полицията дойде да ни изведе но ние отказахме и продължаваме.

    Коментиран от #8

    19:44 01.02.2026

  • 4 В целия нормален свят това чакаме

    24 26 Отговор
    И подкрепяме

    19:44 01.02.2026

  • 5 И Киев е Руски

    22 29 Отговор
    Английският е за бързащите, а руският е за тези, които имат вечността зад гърба си

    Коментиран от #10

    19:44 01.02.2026

  • 7 Възраждане

    36 25 Отговор
    Пак ли "Киев до три дни"?

    19:45 01.02.2026

  • 8 Див селянин

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Вий па,от ги пуснахте да вляат,м?

    19:45 01.02.2026

  • 9 И Киев е Руски

    17 10 Отговор
    Модерни времена Девойката-"скъпи, хайде да опитаме в дпето" Младежа свенливо: "В чие

    19:46 01.02.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    21 13 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Демек - ония свят - гроба!

    Почивай в мир! Почивай в Руский мир!

    Коментиран от #20

    19:46 01.02.2026

  • 11 Хронология на събитията

    16 14 Отговор
    Както казах и преди, Путин съгласи ли се сега на мир, предава руснаците и "първопричините" си остават.

    19:47 01.02.2026

  • 12 Подправения кантар

    17 22 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #67

    19:48 01.02.2026

  • 13 Меди

    24 15 Отговор
    На този смешен, пиян гном, скоро ще му натъртят съдината.

    19:48 01.02.2026

  • 14 ГибМелсън

    13 9 Отговор
    Кога!?Ахахахахахаах!

    19:48 01.02.2026

  • 15 Подправения кантар

    14 20 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #72

    19:48 01.02.2026

  • 16 И Киев е Руски

    16 5 Отговор
    Почти половината от територията си САЩ са закупили от други държави. Най-голямата покynka e Луизиана, която САЩ купуват от Франция през 1803 година за 15 милиона долара. През 1819 г. САЩ купуват Флорида от Испания за 5 милиона. През 1854 г. САЩ купуват om Mekcuko южна Аризона и Ню Mekcuko. През 1867 г. САЩ купуват Аляска от Русия за 7,2 милиона долара. През 1903 година наемат част от залива Гуантанамо в Куба. През 1917 г. САЩ купуват Вирджинските острови от Дания

    Коментиран от #28, #75

    19:48 01.02.2026

  • 17 Подправения кантар

    14 15 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #32

    19:48 01.02.2026

  • 18 Подправения кантар

    12 15 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #31, #77

    19:48 01.02.2026

  • 19 наблюдение

    9 8 Отговор
    Ако Медведев е използвал забранената от него дума "война", то истински се е паникьосал и поддал на западната пропаганда.. Ако пък - не, то ободрява другите паникьосани с оптимизъм.

    19:48 01.02.2026

  • 20 И Киев е Руски

    7 11 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха ха":

    Семплият НЕ човек е семпъл за ЦЕЛ живот

    19:50 01.02.2026

  • 21 Европеец

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо Георгиев":

    Интересно Какво има в предвид Медведев по думата Победа.... Няма да пиша какво мисля за победа аз, но не виждам такава и вероятно моите разбирания за победа се различават коренно от разбиранията на Медведев...

    Коментиран от #65

    19:50 01.02.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    19 12 Отговор
    Кремълските кръвопийци, скоро ще бъдат скопени

    19:51 01.02.2026

  • 23 Гръм и мълнии

    14 8 Отговор
    Медведев напоследък смекчи много тонът.

    19:51 01.02.2026

  • 24 койдазнай

    13 9 Отговор
    Абе до 10 години Купянск ще го вземат! Това е почти сигурно!

    19:51 01.02.2026

  • 27 хаха🤣

    15 11 Отговор
    Медведи, внимавай, че Тръмп те следи за обиди към САЩ🤣 Да на те нарита пак🤣

    19:52 01.02.2026

  • 28 стар виц

    17 9 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    На брега на Чукотка, възмутен чукча крещи в посока на Аляска.
    -Бедняци, бедняци,бедняци!.... Аляска купихте, а за Чукотка не ви стигнаха парите!...

    19:52 01.02.2026

  • 29 Близо е

    13 10 Отговор
    Някъде към 2058г не много далеч
    😂

    19:53 01.02.2026

  • 30 Отдавна

    21 9 Отговор
    се знаеше кой ще е победитол и то с пълна капитулация на противника ! Удължавате войната с една цел - заспльовците да се събудят и видят кой кой е в новото разпределение на Света ! И по точно да покажете импотентността и агонията на ЕС !

    Коментиран от #34

    19:54 01.02.2026

  • 31 Голям тиквеник

    10 11 Отговор

    До коментар #18 от "Подправения кантар":

    си селски...! Пияна копейка!

    19:54 01.02.2026

  • 32 Ха-ха

    5 14 Отговор

    До коментар #17 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    19:55 01.02.2026

  • 33 Мутата

    10 5 Отговор
    Нашите евроатлантическипедали казват друго

    19:56 01.02.2026

  • 34 "Руски депутати заявиха днес,

    10 11 Отговор

    До коментар #30 от "Отдавна":

    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    Коментиран от #38

    19:56 01.02.2026

  • 35 ЖужйеИкономис

    6 10 Отговор
    Няма по-голям цирк от руския цирк!Най-големите клоуни,руските клоуни!

    19:56 01.02.2026

  • 36 Разлабения кантар

    3 9 Отговор
    По цял ден пишеш едно и също,другарю Кантар.И все руски глупости пишеш.Имаш нужда от настройване.

    19:58 01.02.2026

  • 37 татунчо 🍌

    9 3 Отговор
    Лошото момче както винаги е прав ! Има време и това да видим - Путин не бърза ...

    19:59 01.02.2026

  • 38 И аз така

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от ""Руски депутати заявиха днес,":

    разбрах от една продавачка на женския пазар ! 😀

    Коментиран от #39

    19:59 01.02.2026

  • 39 Прав е

    6 8 Отговор

    До коментар #38 от "И аз така":

    Абсолютно вярно е.Депутат от Самарска област го каза пред всички.Накрая за капак му спряха микрофона,че явно не им харесаха думите.

    20:02 01.02.2026

  • 40 Смърфиета

    7 3 Отговор
    Отклониха усилията на Тръмп към това да спасява чфутите в Израел и мръсният заник на мръсната маймунка Нетаняху.

    20:02 01.02.2026

  • 41 си дзън

    11 7 Отговор
    Медведев сигурно днес е победил Финландия един път и му се е развързал езика.
    Вечерта - втора победа над Финландия 1 литър.

    20:03 01.02.2026

  • 42 Артилерист

    9 12 Отговор
    Русия беше принудена със сила да прекрати геноцида на рускоезичното население в Донбас, но и да даде урок на самозабравилия се и развратен запад. САЩ, коалицията на желаещите и подчинените им марионетки, се бяха упоили от безнаказаните си брутални издевателства над несъгласните с тях и налагания им циничен "ред, основаващ се на (без)правила"...

    Коментиран от #63

    20:03 01.02.2026

  • 43 Митко Пияндето

    13 9 Отговор
    Този път за 2 дни ще превземем Киев!

    Коментиран от #53

    20:04 01.02.2026

  • 44 хаха

    7 7 Отговор
    Същото би казал ако сте няколко дена преди да се охвърляте до ушите в собствените си кафяви сладкиши.
    Нали така бе алкохолик кухорог?

    ХАХАХА

    20:05 01.02.2026

  • 45 Ботото

    2 8 Отговор
    Аз ако бех щех да се напия и да зафучим печеснайсе от големите бомби

    20:06 01.02.2026

  • 47 Байдън

    0 5 Отговор
    Уважаеми съюзници, не ги оставяйте сами, щото после ще берете ядове

    20:09 01.02.2026

  • 48 Какво ще селучи след това? Пита жужето!

    11 7 Отговор
    Маскалия ще бъде 200 години зад оградата! Нещо като зоопарка!

    Коментиран от #57

    20:10 01.02.2026

  • 49 Изцвилил Назобаев

    5 6 Отговор
    Военната ни победа е близо. Два-три века са една прашинка от вечността.

    20:10 01.02.2026

  • 50 Мдаа,

    8 5 Отговор
    4 години нищо и как смята да го постави това проруско правителство и да обяви победа.

    20:11 01.02.2026

  • 51 хаха

    7 5 Отговор
    Путин, 2002, „Украйна има право да избере НАТО. Украйна е суверенна държава.“

    То като се напият тези пропаднали ватенки и после не помнят какво са дрънкали даже.
    Спинозна алкхолизирана измет.

    20:14 01.02.2026

  • 52 На чашка

    3 5 Отговор
    растояние!

    20:15 01.02.2026

  • 53 Димяща ушанка

    5 8 Отговор

    До коментар #43 от "Митко Пияндето":

    Значи днес трябва да вляза в Киев не утре !!!

    20:15 01.02.2026

  • 54 Митяаа

    3 5 Отговор
    Тръмп ви лъже бе !

    20:16 01.02.2026

  • 55 Свободен

    6 6 Отговор
    Голям образ!
    Винаги има с какво да те разсмее!😂😂

    20:17 01.02.2026

  • 56 Швейк

    7 7 Отговор
    "Москва: Руската армия превзе още две села в Източна Украйна"



    В Украйна има приблизително 28000 села , докато Русия превзема по две на месец.
    Логично следва , че за 1167 години ще ги превземе всичките.

    20:18 01.02.2026

  • 57 хаха🤣

    6 5 Отговор

    До коментар #48 от "Какво ще селучи след това? Пита жужето!":

    на като, а направо си е Зоопарк в Раша 🤣 виж какви хобитски физиономии са, от много пиене ли са така мутирали 🤣

    20:19 01.02.2026

  • 58 Гонче

    7 4 Отговор
    До три дни.

    20:21 01.02.2026

  • 59 Руски безпилотни летателни апарати

    4 10 Отговор
    БМ-70 с управление на Starlink днес са унищожили 2 броя изтребители F-16 и Су-27 на Въоръжените сили на Украйна (ВФУ) на летището в град Миргород, област Полтава. На Украйна и остават още 3 броя годни за бой изтребители F-16. Това е съобщено от Telegram канала "Северен вятър" ("СВ"). "Нашите екипажи на атакуващите БЛА са извършили щурм на Украинско летище близо до Миргород, област Полтава. Точните удари са унищожили първо радара P-18, както и два самолета един F-16 и един Su-27", се казва в доклада.

    Коментиран от #61, #84

    20:30 01.02.2026

  • 60 пРосия

    6 5 Отговор
    Страната на идиотите.

    20:33 01.02.2026

  • 61 Руската пропаганда

    7 4 Отговор

    До коментар #59 от "Руски безпилотни летателни апарати":

    Има за цел глупака.

    20:33 01.02.2026

  • 62 Не плачи Наташа....

    3 3 Отговор
    ...победа наша.😉

    20:34 01.02.2026

  • 63 Руската пропаганда опростачва

    7 5 Отговор

    До коментар #42 от "Артилерист":

    И винаги има за цел глупака.

    20:36 01.02.2026

  • 64 Факт

    6 6 Отговор
    Медведев е победил еднолитрова бутилка водка и говори поредните си смешки!!!!! 😂

    20:38 01.02.2026

  • 65 Ха ХаХа

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Кой па го интересува ти какво мислиш?

    20:39 01.02.2026

  • 66 Анджо

    5 5 Отговор
    Победили, за това ли ви карат да си продавате активите в цял свят. Дано да спрем на пълно да им купуваме горивата и да видим какво ще лаят тогава. Тотално трябва да ги изхвърляме от Европа.

    20:40 01.02.2026

  • 67 Мнгоходовото

    7 6 Отговор

    До коментар #12 от "Подправения кантар":

    градинско джудже Хаяско провали специална ВО още 2022. Още тогава беше ясно, че Украйна няма да е "Беларус" и Зеленски няма да е "Лукашенко." Каква пехота и какви 5 евро.

    20:40 01.02.2026

  • 68 ВЗРИВЯВАЙ

    4 5 Отговор
    АЛЬОША

    20:40 01.02.2026

  • 69 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ

    3 5 Отговор
    Пак е Оклепал Гащите .

    Водката не му влияе Добре
    На тоя Издуханяк.

    20:42 01.02.2026

  • 70 АЛКО ДИМОН

    5 5 Отговор
    Где БЕРЛИН?

    Где ЛУКОЙЛ?

    Коментиран от #78

    20:43 01.02.2026

  • 71 Три дни и Купянск пада.

    4 4 Отговор
    Сигурно ще правят Медведев главнокомандващ украинското направление. За кой път Купянск ще падне не следя от миналата година. Зеленски ходи там, ред е на Вовата П.

    20:44 01.02.2026

  • 72 Митьо Зъркела

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Подправения кантар":

    Прав си на 1000 %. Русия срещу фашизма. Само да ти пиша , че фашизмът е на изток от ЕС.

    20:45 01.02.2026

  • 73 Киев се готви да изостави Донбас

    2 7 Отговор
    Според Глен Диесен, професор в Университета на югоизточна Норвегия, украинските власти се готвят да напуснат Донбас. Според него Киев е започнал да осъзнава, че Западът вече няма стратегически план за подкрепа на украинците. Дийсен добави, че всичко, което европейците искат, е да проточат конфликта и да принудят въоръжените сили на Украйна да "се бият просто така". Освен това, с разрастването на офанзивата на Въоръжените сили на РФ и увеличаването на работата по преговорния път, Украйна все повече ще разбира, че е невъзможно да се подобри ситуацията си, заключи професорът.

    Коментиран от #81, #86

    20:49 01.02.2026

  • 74 Али Турчинът

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Как":

    Ами,че тя е победена тотално. Разликата е в разбирането ти. Ти очакваш капитулацията на Украйна, която никой не я иска. Нито Русия, нито Сащ. Ама шантавата УНИАН го пишат, че искат капитулацията на Украйна. Нито в Истанбул, нито в Абу-Даби няма я думата капитулация. Тази дума е в вашите недоразвити глави. Правят ва на рибки за да управлява Зельо потника. А иначе за самата Украйна.Тя е в кочината вече. Не остана нищо .....

    Коментиран от #85

    20:50 01.02.2026

  • 75 Само забележи за

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    каква смешна сума руснаците са си продали Аляска на САЩ, тия направо не са в ред. Определено са много зле в сделките, САЩ са ги прецакали жестоко.

    20:52 01.02.2026

  • 76 Добър вечер!

    2 3 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни, где ЛЕВА?

    20:53 01.02.2026

  • 77 Хм Хм

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Подправения кантар":

    Т.е. умират славяни, убити от викинг-азиатци. Мисля, че е повод да празнуваш, предполагам си с дръпнати очи?

    20:54 01.02.2026

  • 78 да питам

    3 3 Отговор

    До коментар #70 от "АЛКО ДИМОН":

    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на 1/2 цена, -50 % ?

    Коментиран от #83

    20:54 01.02.2026

  • 79 Хахаха

    3 2 Отговор
    Та кога е парада на ху йло и оповръщаняка в Киев?!?

    20:54 01.02.2026

  • 80 ЗЕТНИК

    4 2 Отговор
    1438 ДНЯ

    и още се търкаляме в калта на 40 км

    От Границата .

    По Плану .

    По Графику.

    20:54 01.02.2026

  • 81 Руската пропаганда

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "Киев се готви да изостави Донбас":

    Има за цел глупака.

    20:54 01.02.2026

  • 82 Слава на Русия!

    4 5 Отговор
    Българският народ е на страната на Русия!

    Коментиран от #88

    20:55 01.02.2026

  • 83 Златото на Русия

    1 3 Отговор

    До коментар #78 от "да питам":

    Вече 70 % в Продадено

    Пуся е време да продаде и

    Дворецът в Геленджик на Другаря Си

    20:56 01.02.2026

  • 84 Хм Хм

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Руски безпилотни летателни апарати":

    Оказаха се надуваеми, като жена ти в спалнята.

    20:58 01.02.2026

  • 85 Кви ги дрънкаш Помак?!?))))

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Али Турчинът":

    Смяна на властта в Киев със про- москалски Пи дор!
    Денацификация! Демилитаризация!! Одеса,Харков, Херсон, Суми -- москалски навсегда?!?
    3 дня в Киев и седмица в Лисабон!!
    Та какво точно изпълни ху йло?

    21:00 01.02.2026

  • 86 по-серизно, моля 😂

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Киев се готви да изостави Донбас":

    Глен Ерик Андре Дизен коментатор на руската контролирана от държавата международна телевизионна мрежа RT от няколко години и е обвиняван в насърчаване на руската пропаганда.a Той е активен в проруската партия Фред ог Ретфердигет.b

    😂

    21:00 01.02.2026

  • 87 Няма как

    4 2 Отговор
    Да помпаме загубеното самочувствие на рашките. Агресор никога не побеждава. Поука от историята.

    21:01 01.02.2026

  • 88 България

    5 2 Отговор

    До коментар #82 от "Слава на Русия!":

    Ние ги видехме при МОЧАта...12 лепилара и оповръщаняка
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #89

    21:02 01.02.2026

  • 89 ВЗРИВЯВАЙ

    5 2 Отговор

    До коментар #88 от "България":

    АЛЬОША

    Коментиран от #94

    21:03 01.02.2026

  • 90 Четиридесет градуса

    4 0 Отговор
    Пиянските мечти на агресора.

    21:06 01.02.2026

  • 91 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    3 1 Отговор
    Докъде, води алкохола...... Консумирайте, отговорно, иначе ще заприличате на Медведев

    21:07 01.02.2026

  • 92 Абе не знам ама

    3 0 Отговор
    2 милиона узкоглази москаля фира и ...ху йло...пи зда!!
    13 г.превземат Донбас и...пи здец
    Тия с кой воюват бе дееа?!?

    21:10 01.02.2026

  • 94 гАлоша при

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    МОЧАта!
    Ху йло при Мило шевич

    21:12 01.02.2026

  • 95 Тити

    0 0 Отговор
    Къде явидя бе Медведев сигурно след поредната бутилка водка.

    21:12 01.02.2026

