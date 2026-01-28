Кремъл: Зеленски иска среща с Путин? Винаги може да дойде в Москва

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви днес, че Володимир Зеленски може да дойде в Москва, за да се срещне с руския президент Владимир Путин. Това предава Цензор.НЕТ, позовавайки се на руски медии, пише Фокус.
Според Ушаков, Путин многократно е изразявал готовността си да се срещне със Зеленски, ако той е "наистина готов“.
Помощникът на руския президент също така обеща гаранции за сигурност на украинския президент в случай на посещението му в Москва.
Ушаков добави, че въпросът за евентуална среща между Путин и Зеленски е бил обсъждан няколко пъти по време на телефонни разговори между руския президент и Доналд Тръмп.
"И по време на тези разговори Тръмп, по-специално, предложи да разгледаме тази възможност“, отбелязва Ушаков.
Украинският външен министър Андрий Сибига вчера обяви готовността на президента Володимир Зеленски, да се срещне лично с руския президент Путин, за да разрешат двата най-чувствителни въпроса в мирните преговори - ''териториалния въпрос'' и разпределянето на АЕЦ Запорожие.
1 Хахахахаха
Путин го е страх от Зеленски
17:17 28.01.2026
2 Брът
17:17 28.01.2026
3 Омазна ватенка
17:17 28.01.2026
4 Варна 3
17:17 28.01.2026
5 Кой ремък:
17:17 28.01.2026
6 Слава Украйна
Руският диктатор се крие по бункерите
17:18 28.01.2026
7 Един
17:18 28.01.2026
9 Кой го е страх
До коментар #1 от "Хахахахаха":Да, ама наркомана прости аудиенция.
17:18 28.01.2026
10 Значи до 2028 домбас ще е Руски
Просто още 3 милиона прасета на луканки
17:18 28.01.2026
11 Няма край руският позор.
17:19 28.01.2026
12 така е. може
17:19 28.01.2026
13 @@@
Да помоли Доналд Тръмп да премахне снимка си с Путин от срещата им в Аляска,
в Белия дом до снимката, на която е заснет с внучката си!
17:19 28.01.2026
14 .....
17:20 28.01.2026
15 Пред бункера
- Свържете ме!
- Той е на вратата пред бункера!
17:20 28.01.2026
16 Да,да,така е, да,прав си,да,така е...
До коментар #1 от "Хахахахаха":Видяхме го Зеленски при срещата им с Путин, та чак оня ционист ходи да се моли на Путин,да не го убива.
Коментиран от #36, #157
17:20 28.01.2026
18 Дъртия ПЕН дел има уплах от готвачо
Нема таков напикаващ се Фюрер Педофил у целата Вселена
Хихихихихи
17:21 28.01.2026
19 От Кремъл:
До коментар #12 от "така е. може":Спокойно, ще отиде за откриването на Новорусия.
17:22 28.01.2026
20 Това е разликата
17:22 28.01.2026
21 място за среща
17:22 28.01.2026
22 СпецОсврация
До коментар #1 от "Хахахахаха":Руската Измет не става за война
Само за месо
17:22 28.01.2026
23 И нека войната продължи
До коментар #1 от "Хахахахаха":До последният Руснак!!!
17:22 28.01.2026
24 Уса
17:22 28.01.2026
25 Клоуна пусин 🤡💩
17:23 28.01.2026
26 Българин
17:23 28.01.2026
28 колко дълго ще пътува
До коментар #19 от "От Кремъл:":пак ли 3 дена?
ха ха ха ха
17:24 28.01.2026
29 Безспорни факти
където по-късно му сцепили главата с пикел.
Скоро се оказало, че Каменев, Зиновиев и Бухарин също са врагове и вредители. Тогава доблестният другар Ягода ги разстрелял, а след това Ежов разстрелва доблестният другар Ягода.
След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял.
Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал.
Оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов.
Станало ясно, че Хрушчов също е враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия.
След смъртта на Брежнев пък станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя. Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил.
Дошъл Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа.
В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа!
За Путин не се очакват никакви изненади.
От болшевишката революция до днес, Русия се управлява единствено от предатели и врагове на народа.
Хотели как лучше, а получилось как всегда
17:24 28.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Продължението
До коментар #15 от "Пред бункера":...а дупката изчистил ли си е?
...-Да,г-н Путин, даже и устата си е измил,ако искате 🎺
...ааа,добре, идвай,ку4ко.
17:25 28.01.2026
32 Атина Палада
До коментар #12 от "така е. може":Зеленски отправя апел към Путин да го приеме в Москва за среща..Според теб какво трябва да отговори Москва на Зеленски? Вариантите за отговор от Москва са два: Съгласие да отиде в Москва и несъгласие!
Коментиран от #39, #44
17:25 28.01.2026
33 АГАТ а Кристи
-"Зеленски, ще те посрещна на "Любляна" с почести и няколко кофи пълни със студена вода". Обещавам и стол с препаски, за да не се измориш по време на "преговорите"
17:25 28.01.2026
34 От Кремъл:
До коментар #28 от "колко дълго ще пътува":Той не бърза,споко.Господарите идват,когато си поискат.
17:26 28.01.2026
35 Както винаги
17:27 28.01.2026
36 За 7 часа ще задържим Зеленски и 16
До коментар #16 от "Да,да,така е, да,прав си,да,така е...":Бандери от правителството!! 24.02.22 рамАзан!!
Хахахахаха
Когиш туй ма г--- ЕЙ?!? Нъл виде как ху ЙЛО педофила Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ! Шай гу и Гера симав,....тоже а ГЕН.ЩАБА на Фюреро беше пленен от ЕДИН ГОТВАЧ!! И целиот Мин. Съвет Избега га почнаа да копат магистралите, мостевете и траншеите около мумията и кремля
Хахахахаха
17:27 28.01.2026
37 Озадачен
Не знам защо се сетих за Гошо Тарабата, който отиде в Москва по покана на Сталин и случайно се спомина там и за полския президент дето отиде на поклонение в Катин и самолета му случйно катастрофира!
17:27 28.01.2026
38 Суровата истина
Както и npи nадането на Аcад в Сиpия и npи унищожението на Наrоpни Каpабах, Путин е npактичеcки безcилен.
Вече четиpи rодини той е затънал в такива ekcтpeменти в Укpайна, че не може да защити доpи cобcтвената cи nетpолна индуcтpия от ежедневните укpаинcки удаpи.
Стаpите cъветcки аpcенали и заnаcи от техника cе изчеpnват и въnpеки кpайното наnpежение въpху икономиката и военната машина, Руcия наnpедва в Укpайна ОТ ГОДИНИ c темnо, nо-бавно от nълзящ охлюв.
Вcяко леко отcлабване на натиcка въpху укpаинcката аpмия кpие pиcк от незабавни неуcnехи, както cе cлучи в Хеpcон и npи Хаpков.
В безумното cи npиключение cpещу Укpайна Руcия бъpзо cе nоrpебва като rоляма cветовна военна cила и вече е заrубила оrpомен дял от влиянието cи доpи в cобcтвения cи pеrион — и този npоцеc cамо ще npодължи.
Укpайна в кpайна cметка ще nоrpебе Руcката имnеpия, а нейната npедnолаrаема „неnобедимоcт“ cъщеcтвува cамо в безкpайната телевизионна nеpчене на Путин и в npазните rлави на некомnетентните nолезни ...и д и о т и ... на Кpемъл.
17:27 28.01.2026
39 Руската пропаганда
До коментар #32 от "Атина Палада":Има за цел винаги глупака.
17:28 28.01.2026
40 Гръм и мълнии
17:28 28.01.2026
41 Питам
17:29 28.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Стенли
17:29 28.01.2026
44 така е. може
До коментар #32 от "Атина Палада":вЕрно ли бе? кога го сънува?
Коментиран от #62
17:29 28.01.2026
45 Един
17:29 28.01.2026
До коментар #34 от "От Кремъл:":кой бе ка Путин ли? Той ли ти е господаря? Нещо 3 години не смее да припари дори до фронта. Явно чака за виза.
17:30 28.01.2026
47 1434 дни
17:30 28.01.2026
48 Пора
17:31 28.01.2026
49 Боби Баламата
Тия 2 Милиона човекоподобни монголья Фира дали влазат у Плана на ТРИДНЕВНИЯ?!?
17:31 28.01.2026
50 Кажи честно ... 🤣
17:32 28.01.2026
51 Демократ
До коментар #43 от "Стенли":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
Коментиран от #69
17:32 28.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Осъзнай се!
До коментар #40 от "Гръм и мълнии":Четири години блестящи ходове. Не приемай всяка руска д.иво.тия за умнотия.
Коментиран от #60, #81
17:33 28.01.2026
54 Дедо
17:33 28.01.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 тютчев
17:35 28.01.2026
57 Руската пропаганда опростачва
До коментар #52 от "Атина Палада":И винаги цели глупака в десятката.
Коментиран от #86
17:35 28.01.2026
58 Абе тези умнотии
До коментар #52 от "Атина Палада":Кога ги твориш?
Седнала на сутрешния си тоалет?
Не отговаряй. Пак ще снесеш нещо за смях.
17:35 28.01.2026
59 Стенли
До коментар #29 от "Безспорни факти":Големи фермани си изписал голямо чудо но само ще кажа че Бандера най големия последовател на Хитлер е национален герой в Украйна по тази логика трябва така наречените демократи и либерали да обявят Хитлер за борец за свобода защото най големия последовател е национален герой в Украйна 😁🤔😡
17:36 28.01.2026
60 Гръм и мълнии
До коментар #53 от "Осъзнай се!":...и ти всяка украинска.
17:36 28.01.2026
61 Механик
До коментар #50 от "Кажи честно ... 🤣":Абе и на мен Артилериста ми наду главата, че Русия била сила.
17:36 28.01.2026
62 Атина Палада
До коментар #44 от "така е. може":Ко е бре? Ти не гледа ли Зеленски,който иска среща с Путин? "Готов съм за среща с Путин в Москва,ако Путин е съгласен да ме приеме"! Това са думи на Зеленски! След него външният министър на Украйна също отправи апел за среща на Зеленски и Путин в Москва! Това го " декламираха" дори всички геополитически анализатори,само ти не си разбрал:))))
17:37 28.01.2026
63 az СВО Победа 80
1. Ще ви разкрия страшна една страшна тайна! Среща няма да има!
Лондон няма да разреши на просрочения такава среща...
2. Войната срещу Русия продължава до последния украинец. Лондон винаги е воювал до последния си слуга....
17:37 28.01.2026
64 Горски
17:37 28.01.2026
66 Копейка
17:38 28.01.2026
68 Ха ХаХа
До коментар #3 от "Омазна ватенка":Може той е руски
Може и в Купянск
17:39 28.01.2026
69 Стенли
До коментар #51 от "Демократ":Чакайте малко вий жълтопаветните либерали трябва да обявите Хитлер за борец за свобода защото най големия му последовател в Украйна Бандера е национален герой в Украйна 😁🤔😡
17:39 28.01.2026
70 Вярно е
До коментар #55 от "бебето":Не не е опасен от бункера.
17:39 28.01.2026
71 Българин
До коментар #65 от "Че ПА":Зеленски развинти главите на орките.
17:39 28.01.2026
72 Атина Палада
До коментар #58 от "Абе тези умнотии":Безсмислено е на вас к.ухендерите да се отговаря..
И запис ви пуснаха ...и името му изрецитираха....а вие си спинкате зимен сън...Спинкай си ,нема лошо:)))) ама не опонирай на умните тук:)
17:39 28.01.2026
73 аха
До коментар #62 от "Атина Палада":гледах го... по Баба Ванга ТВ. И по Нострадамус ТВ го даваха.
Де ви намират толкова плоски бе?!
17:39 28.01.2026
75 Така е
До коментар #39 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
17:41 28.01.2026
76 ка Путин пак на колене
17:41 28.01.2026
77 Казал
До коментар #55 от "бебето":Доказаният гей
17:41 28.01.2026
78 Забрави думичката
До коментар #72 от "Атина Палада":Шорош.
Нещастни оп.инци сте.
17:41 28.01.2026
79 Дон Корлеоне
17:41 28.01.2026
80 Атина Палада
До коментар #65 от "Че ПА":Украйна и Русия дадоха един милион жертви за да занулят 450 милиона европейци и 350 милиона хамериканци ...Карни ви го каза в Давос...:) кое не ви стана ясно?
Коментиран от #91, #109
17:42 28.01.2026
81 Коуега
До коментар #53 от "Осъзнай се!":Русия ще си вземе това, което иска, за 3 дни или за 30 години,въпросът е, Путин дали ще остави държава Украйна.
Коментиран от #92, #190
17:42 28.01.2026
82 Ха ХаХа
До коментар #6 от "Слава Украйна":3 000 000 укри в чували
17:42 28.01.2026
83 Руската пропаганда
До коментар #75 от "Така е":Има за цел глупака.
17:42 28.01.2026
84 хо хо хо
17:43 28.01.2026
85 Не слизай на ниво
До коментар #60 от "Гръм и мълнии":Кукли и парцалки. Кажи нещо смислено, та да те поразсъждаваме.
17:43 28.01.2026
86 Така е
До коментар #57 от "Руската пропаганда опростачва":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
17:43 28.01.2026
87 хо хо хо
До коментар #82 от "Ха ХаХа":кой каза 5 000 000... или 20 000 000. а от руснаците изчезнаха над 15 000 000 за 4 години... къде са?
17:44 28.01.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 ка Путин на колене
17:44 28.01.2026
90 Изчезнаха 25 млн.укри
До коментар #87 от "хо хо хо":Бе кьопекскопен
17:45 28.01.2026
91 Не ни стана ясно
До коментар #80 от "Атина Палада":що не пробваш да мислиш със собствената си глава, а само "Този казал, оня рекъл".
17:45 28.01.2026
93 Изчезнаха 45 млн.русоробци
До коментар #90 от "Изчезнаха 25 млн.укри":Бе кьопекскопен
17:45 28.01.2026
94 Стенли
17:46 28.01.2026
95 Ицо
17:46 28.01.2026
96 Сульо красний
До коментар #2 от "Брът":Зеленски да не е улав да отиде в Москва?
17:46 28.01.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Владимир Путин, президент
След 2млн трупа, разорена Русия и задлъжняла Украйна да преговаряш за нищо. Ама нейсе, най-малко дypaците се спрат взаимно се избиват.
17:47 28.01.2026
103 гру гайтанджиева
До коментар #94 от "Стенли":Руски фейкове колега.
17:47 28.01.2026
104 Хага
17:47 28.01.2026
105 МЕМОЙ ТЪЙ
До коментар #37 от "Озадачен":ЪЪЪЪЪ,ЪЪЪЪ , ТОЙ ЛИ ??? АМА ЩЕ Я ДОВЪРШИ ! А ТИ ДЕ ЗНАЕШ ???
17:47 28.01.2026
108 ЖЕНСКИЯ ПОЛОВ ОРГАН Пуссин
17:49 28.01.2026
109 :)))))
До коментар #80 от "Атина Палада":шегаджийка ....
17:49 28.01.2026
110 ФАКТ
До коментар #107 от "Ъхъ йхъ":Твоята само още се дави, но скоро ще я нахраня с протеини. Споко. ЩЕ ти донесе и на тебе.
17:49 28.01.2026
111 Иван
17:50 28.01.2026
112 Само
17:50 28.01.2026
115 Наистина
17:51 28.01.2026
117 Пръдлячко
До коментар #63 от "az СВО Победа 80":Бъди по точен,ДО ПОСЛЕДНИЯ БЛАТЕН.Украинците са преценили ,че не е нужно да загиват заради тези неможачи. Трепят ги с роботи и дронове. Има видео как украински наземен дрон пленява три ватенки.
17:52 28.01.2026
118 Владимир Путин, президент
До коментар #29 от "Безспорни факти":"...За Путин не се очакват никакви изненади..."
Бoльшoe cпасибо, пост 10 от 10 👍
Добави и Ельцин към всичките предатели Русия и много е важно да се знае, самата Русия предаде абсолютно всички и всичко, което е имало досег с нея. България, Югославия, Либия, Куба, Ирак, Армения, Сирия, Венецуела, Иран. Списъка е безкраен........
17:53 28.01.2026
122 Нов
До коментар #12 от "така е. може":Като се развита събитията Путин може и да отиде в Киев.
17:54 28.01.2026
123 Перо
17:54 28.01.2026
124 така е. може
До коментар #122 от "Нов":пак ли? предния път не му се получи. Вече 4 години май чака за виза. Другото е по-вероятно.
17:54 28.01.2026
125 Краят на ЕС и НАТО е неизбежен!
17:55 28.01.2026
126 помнещ
До коментар #125 от "Краят на ЕС и НАТО е неизбежен!":от 1914 това повтаряха СССР за САЩ... па кой се разпадна и беше на килимчето....
17:55 28.01.2026
127 Така е
До коментар #83 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
17:55 28.01.2026
128 Руската грешка
До коментар #118 от "Владимир Путин, президент":Ако Руският Император бе прочел Законите на Хан Крум, за да разбере колко лъжливо,крадливо, предателско и алкохолизирано е българското племе, той мърсола си нямаше да хвърли тук
17:56 28.01.2026
129 Пропагандата
До коментар #84 от "хо хо хо":винаги има за цел глупака!
17:56 28.01.2026
130 кръсти го Пуссин
17:57 28.01.2026
131 Баязид
До коментар #122 от "Нов":В клетка ли ?
17:58 28.01.2026
132 Прудльооо
До коментар #94 от "Стенли":Ако ще и да се одереш,няма да изкараш украинците варвари.Те са с три века пред вас като държава!
17:59 28.01.2026
133 Там пишеше
До коментар #129 от "Пропагандата":Русия е кочина.
18:00 28.01.2026
134 Владимир Путин, президент
До коментар #64 от "Горски":"...Зеленски е никой. Просто говоряща кукла..."
Собствения ти пост от 100 реда те опровергава напълно !!! Надали щеше толкова хаби, ако Зеля беше клоун, шут, никой. Човека обедини цял Свят срещу Русия, призовава, раздава указания, мъмри, крещи по мишата европейска паплач. Реално победи Путин и Русия, както Виетнам накара Америка да бяга 👍
18:01 28.01.2026
135 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #4 от "Варна 3":Той ако можеше да го е направим,ама не може!Укрите трепят орки като хлебарки!
18:01 28.01.2026
136 Ха ХаХа
До коментар #132 от "Прудльооо":С 19 века са напред тези отпадъци...
18:01 28.01.2026
137 Атина Палада
До коментар #91 от "Не ни стана ясно":Нали това казвам,че Русия и Украйна ни занулиха .Къде в коментара ми ,който ти репликираш пише за този и онзи? Изглежда ти четеш,но не разбираш какво четеш:)))
18:01 28.01.2026
138 Ха ХаХа
До коментар #135 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":Трепят на Марко Тотев мандалките.
Затова ли гонят мъже по улиците и ги пращат на фронта.
Руснаците избиха укроармията .
Карат на фронта от психиатрията....
18:03 28.01.2026
139 Пропагандата
До коментар #133 от "Там пишеше":винаги има за цел глупака!
18:04 28.01.2026
140 Руската пропаганда
До коментар #137 от "Атина Палада":Има за цел глупака.
18:04 28.01.2026
141 руската пропаганда
До коментар #127 от "Така е":Винаги се цели само в няколко примитивни глупака!
18:04 28.01.2026
142 Механик
До коментар #4 от "Варна 3":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила
18:05 28.01.2026
143 Ами никой е
До коментар #134 от "Владимир Путин, президент":Един продажник, който унищожи Украйна и в момента в който стане не удобен за господарите си, МИ6 ще го свитне. Ако преди това украинският народ не го направи!
18:06 28.01.2026
144 Така е
До коментар #141 от "руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
18:06 28.01.2026
145 СТИГА БЕ
18:07 28.01.2026
146 Така е
До коментар #140 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
18:07 28.01.2026
148 непротестиращ
18:10 28.01.2026
149 Учил ли си азбуката? ...там пише
До коментар #146 от "Така е":руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака!
18:11 28.01.2026
150 Ами защото
До коментар #148 от "непротестиращ":Украйна е с терористична и фашистка власт!
18:12 28.01.2026
151 Така е
До коментар #149 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
18:12 28.01.2026
152 Ицо
18:13 28.01.2026
153 Абе
До коментар #142 от "Механик":Явно и Тръмп са го излъгани и военните,щото в белия дом закачи снимката с Путин от Аляска:)))
18:13 28.01.2026
154 az СВО Победа 80
До коментар #117 от "Пръдлячко":Охх, майко.....
Жив да не бях! 🤣🤣🤣
18:16 28.01.2026
156 Владимир Путин, президент
До коментар #143 от "Ами никой е":"...Зеле е един продажник, който унищожи Украйна..."
Украйна я унищожава Путин и Русия по три пъти на ден, не подменяй виновника !!! Зеленски се е клел в конституцията и пред народа, дотук каквото е казал сторил го е. За разлика от брътвежите и празнословеята на възрастния си колега.
18:17 28.01.2026
157 Пръдльо
До коментар #16 от "Да,да,така е, да,прав си,да,така е...":Кога това бре?
18:17 28.01.2026
158 Има
До коментар #152 от "Ицо":ама вече не сме пълноценни копейки, щото преценяме да пазариме с центове.
18:17 28.01.2026
159 Учил ли си азбуката? ...там пише
До коментар #151 от "Така е":руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака!
18:17 28.01.2026
160 Ами не
До коментар #156 от "Владимир Путин, президент":Украйна я унищожи САЩ и Великобритания, ползвайки продажника зеленски.
18:19 28.01.2026
161 аааа
18:19 28.01.2026
162 Така е
До коментар #159 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
18:19 28.01.2026
163 Архимандрисандрит Бибиян
18:19 28.01.2026
166 Учил ли си азбуката? ...там пише
До коментар #162 от "Така е":руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака!
18:20 28.01.2026
167 Абе знамето
18:20 28.01.2026
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Прудльооовче
До коментар #13 от "@@@":Когато изнесат орнжутана от Белия дом,никой няма да си спомня за тази снимка.
18:22 28.01.2026
170 Така е
До коментар #166 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
18:22 28.01.2026
171 Единият
18:23 28.01.2026
172 Точно така
До коментар #129 от "Пропагандата":Ти си жив пример за това!Руската първобитна пропаганда те намира където и да си!
18:24 28.01.2026
174 Пропагандата
До коментар #172 от "Точно така":винаги има за цел глупака!
18:25 28.01.2026
175 Ха ха
18:25 28.01.2026
176 Учил ли си азбуката? ...там пише
До коментар #170 от "Така е":руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака!
18:26 28.01.2026
177 Симерс
До коментар #86 от "Така е":На Запада не му трябват лъжи и пропаганда, за да се види, в какви гoвнa е затънала Рашка.
18:27 28.01.2026
178 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #138 от "Ха ХаХа":Има видео как изпращат руски войник на фронта с един крак и с една неподвижна ръка.
18:27 28.01.2026
179 Ама първо
18:28 28.01.2026
180 стоян
До коментар #59 от "Стенли":До 59 ком - другар писаното е кратко и ясно - всеки управлявал федерацията от мюслюмански републики и москвабад бива наплют или убит в историята - така ще е и с путин
18:28 28.01.2026
182 Има видео
До коментар #178 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":Ама си един мисирчо....
18:30 28.01.2026
183 Фори
18:30 28.01.2026
184 Така е
До коментар #176 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
18:31 28.01.2026
185 да питам
18:32 28.01.2026
186 Пого
До коментар #128 от "Руската грешка":Руският император не е идвал за българско племе.Идвал е за роби и земи.
Тръгнал руският император да освобождава племе, за което не е чувал. Я ниж, какво е бело отношението на аристокрацията към руското население и защо са му резнали на императора главата.
Учете малко. Четете мислете. Стига с глупавата пропаганда.
18:33 28.01.2026
187 Докато натовско оръжие
18:33 28.01.2026
188 Това си могат
До коментар #184 от "Така е":Русия залива Запада с фашизъм и пропаднали лъжи.
18:34 28.01.2026
189 Аааааааа
18:35 28.01.2026
190 Ха ха ха ха
До коментар #81 от "Коуега":Тя Русия от 100 години само се смалява.
18:36 28.01.2026
191 Така е
До коментар #188 от "Това си могат":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
18:37 28.01.2026
192 Учил ли си азбуката? ...там пише
До коментар #184 от "Така е":руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака! Жив пример и олицетворение на пропаднал и опростачен глупак кАпей!
18:38 28.01.2026
193 Учил ли си азбуката? ...там пише
До коментар #191 от "Така е":руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака! Жив пример и олицетворение на пропаднал и опростачен глупак кАпей!
18:38 28.01.2026
194 Сентас
18:38 28.01.2026
195 Ха ха ха
18:39 28.01.2026
196 Име
До коментар #191 от "Така е":Кое е пропаганда? Че руснаците са алкаши? Че Наташите са за 5 евра наши? Че руснаците нупмогат да правят телевизори, електроника, самолети, автомобили?
18:41 28.01.2026
197 Хи хи хи хи
До коментар #174 от "Пропагандата":Примитивната руска пропаганда е загладила едната мозъчна гънка,по зле си и от глупак!
18:43 28.01.2026
198 Гост
18:44 28.01.2026