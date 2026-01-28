Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кремъл: Зеленски иска среща с Путин? Винаги може да дойде в Москва
Кремъл: Зеленски иска среща с Путин? Винаги може да дойде в Москва

28 Януари, 2026 17:15

Украинският външен министър Андрий Сибига вчера обяви готовността на президента Володимир Зеленски, да се срещне лично с Владимир Путин, за да разрешат двата най-чувствителни въпроса в мирните преговори

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви днес, че Володимир Зеленски може да дойде в Москва, за да се срещне с руския президент Владимир Путин. Това предава Цензор.НЕТ, позовавайки се на руски медии, пише Фокус.

Според Ушаков, Путин многократно е изразявал готовността си да се срещне със Зеленски, ако той е "наистина готов“.

Помощникът на руския президент също така обеща гаранции за сигурност на украинския президент в случай на посещението му в Москва.

Ушаков добави, че въпросът за евентуална среща между Путин и Зеленски е бил обсъждан няколко пъти по време на телефонни разговори между руския президент и Доналд Тръмп.

"И по време на тези разговори Тръмп, по-специално, предложи да разгледаме тази възможност“, отбелязва Ушаков.

Украинският външен министър Андрий Сибига вчера обяви готовността на президента Володимир Зеленски, да се срещне лично с руския президент Путин, за да разрешат двата най-чувствителни въпроса в мирните преговори - ''териториалния въпрос'' и разпределянето на АЕЦ Запорожие.

  • 1 Хахахахаха

    21 98 Отговор
    Срам и позор
    Путин го е страх от Зеленски

    Коментиран от #9, #16, #17, #22, #23

    17:17 28.01.2026

  • 2 Брът

    67 13 Отговор
    Леле, какъв бъзик за наркоман.

    Коментиран от #96

    17:17 28.01.2026

  • 3 Омазна ватенка

    17 43 Отговор
    Да се срещнат в Покровск.

    Коментиран от #68

    17:17 28.01.2026

  • 4 Варна 3

    51 7 Отговор
    Хайде Путин да приключи всичко. Това е.

    Коментиран от #135, #142

    17:17 28.01.2026

  • 5 Кой ремък:

    37 8 Отговор
    Може да не си носи анцуг, ще му намерим!😂

    17:17 28.01.2026

  • 6 Слава Украйна

    18 67 Отговор
    Разсипа Руската Армия
    Руският диктатор се крие по бункерите

    Коментиран от #82

    17:18 28.01.2026

  • 7 Един

    31 4 Отговор
    А Кличко ще ходи ли? ;)

    17:18 28.01.2026

  • 9 Кой го е страх

    36 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахахаха":

    Да, ама наркомана прости аудиенция.

    17:18 28.01.2026

  • 10 Значи до 2028 домбас ще е Руски

    10 14 Отговор
    Защо да преговарят
    Просто още 3 милиона прасета на луканки

    17:18 28.01.2026

  • 11 Няма край руският позор.

    13 47 Отговор
    Няма.Никой няма да се среща с бункерният плъх.

    17:19 28.01.2026

    17 38 Отговор
    странно защо Путин не може да отиде в Киев....

    Коментиран от #19, #27, #32, #122

    17:19 28.01.2026

  • 13 @@@

    27 5 Отговор
    За да се срещне с Путин в Москва, Зеленски има една молба към него.
    Да помоли Доналд Тръмп да премахне снимка си с Путин от срещата им в Аляска,
    Коментиран от #169

    17:19 28.01.2026

    Зеленски заминавай за Москва за лична среща.

    17:20 28.01.2026

  • 15 Пред бункера

    10 32 Отговор
    - Той е на вратата пред бункера!

    Коментиран от #31

    17:20 28.01.2026

  • 16 Да,да,така е, да,прав си,да,така е...

    37 5 Отговор

    Коментиран от #36, #157

    17:20 28.01.2026

  • 18 Дъртия ПЕН дел има уплах от готвачо

    Хихихихихи

    17:21 28.01.2026

  • 19 От Кремъл:

    25 3 Отговор

    До коментар #12 от "така е. може":

    Спокойно, ще отиде за откриването на Новорусия.

    Коментиран от #28, #42

    17:22 28.01.2026

  • 20 Това е разликата

    29 5 Отговор
    между Русия и фашистка и терористична Украйна!

    17:22 28.01.2026

  • 21 място за среща

    19 4 Отговор
    След приключението на Мадуро, Зеленски няма да ходи в Москва, че ще го пратят на лов в Сибир и може само в Аляска, но Путин вече е бил там...

    17:22 28.01.2026

  • 22 СпецОсврация

    10 36 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахахаха":

    Руската Измет не става за война
    Само за месо

    17:22 28.01.2026

  • 23 И нека войната продължи

    7 31 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахахаха":

    17:22 28.01.2026

  • 24 Уса

    9 13 Отговор
    Гаранции за сигурност за агента на Путин трябва да има на всяка цена.И да го нагостите добре,че в Киев няма ток и вода може да не се е хранил здравословно.

    17:22 28.01.2026

  • 25 Клоуна пусин 🤡💩

    11 31 Отговор
    17:23 28.01.2026

  • 26 Българин

    8 32 Отговор
    Зеленски ще удуши ботокса с една ръка.

    17:23 28.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 колко дълго ще пътува

    5 19 Отговор

    ха ха ха ха

    Коментиран от #34

  • 29 Безспорни факти

    11 23 Отговор
    Когато Ленин умрял с мозък, направен на пихтия от сифилиса, се оказало, че вторият човек в партията Троцки е предател. Каменев, Зиновиев и Сталин свалили Троцки и го изпратили в изгнание,
    където по-късно му сцепили главата с пикел.
    След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял.
    Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал.
    Оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов.
    Станало ясно, че Хрушчов също е враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия.
    След смъртта на Брежнев пък станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя. Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил.
    Дошъл Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа.
    В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа!

    За Путин не се очакват никакви изненади.
    От болшевишката революция до днес, Русия се управлява единствено от предатели и врагове на народа.
    Хотели как лучше, а получилось как всегда

    Коментиран от #59, #118

    17:24 28.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Продължението

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "Пред бункера":

    ...а дупката изчистил ли си е?
    ...-Да,г-н Путин, даже и устата си е измил,ако искате 🎺
    ...ааа,добре, идвай,ку4ко.

    17:25 28.01.2026

  • 32 Атина Палада

    16 3 Отговор

    До коментар #12 от "така е. може":

    Зеленски отправя апел към Путин да го приеме в Москва за среща..Според теб какво трябва да отговори Москва на Зеленски? Вариантите за отговор от Москва са два: Съгласие да отиде в Москва и несъгласие!

    Коментиран от #39, #44

    17:25 28.01.2026

  • 33 АГАТ а Кристи

    3 10 Отговор
    Путлер :
    -"Зеленски, ще те посрещна на "Любляна" с почести и няколко кофи пълни със студена вода". Обещавам и стол с препаски, за да не се измориш по време на "преговорите"

    17:25 28.01.2026

  • 34 От Кремъл:

    12 4 Отговор

    До коментар #28 от "колко дълго ще пътува":

    Той не бърза,споко.Господарите идват,когато си поискат.

    Коментиран от #46

    17:26 28.01.2026

  • 35 Както винаги

    4 18 Отговор
    Ватенките отговарят без някой да ги пита.

    17:27 28.01.2026

  • 36 За 7 часа ще задържим Зеленски и 16

    6 10 Отговор

    До коментар #16 от "Да,да,така е, да,прав си,да,така е...":

    Бандери от правителството!! 24.02.22 рамАзан!!
    Хахахахаха
    Когиш туй ма г--- ЕЙ?!? Нъл виде как ху ЙЛО педофила Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ! Шай гу и Гера симав,....тоже а ГЕН.ЩАБА на Фюреро беше пленен от ЕДИН ГОТВАЧ!! И целиот Мин. Съвет Избега га почнаа да копат магистралите, мостевете и траншеите около мумията и кремля

    Хахахахаха

    17:27 28.01.2026

  • 37 Озадачен

    5 20 Отговор
    Ами защо лилиПутин не отиде в Киев? Нали я започна тая война защото искаше да влезе в Киев?! Ей го на, много сгоден случай.
    Не знам защо се сетих за Гошо Тарабата, който отиде в Москва по покана на Сталин и случайно се спомина там и за полския президент дето отиде на поклонение в Катин и самолета му случйно катастрофира!

    Коментиран от #105

    17:27 28.01.2026

  • 38 Суровата истина

    6 19 Отговор
    Да cи cъюзник на Путин е тежко и тъжно тези rодини. Аcад избяrа в Моcква, а Мадуpо е заловен в САЩ. Иpан беше атакуван, без nомощ от Моcква, а cеrа там има маcови npотеcти cpещу pежима на Аятолаcите.
    Както и npи nадането на Аcад в Сиpия и npи унищожението на Наrоpни Каpабах, Путин е npактичеcки безcилен.
    Вече четиpи rодини той е затънал в такива ekcтpeменти в Укpайна, че не може да защити доpи cобcтвената cи nетpолна индуcтpия от ежедневните укpаинcки удаpи.
    Стаpите cъветcки аpcенали и заnаcи от техника cе изчеpnват и въnpеки кpайното наnpежение въpху икономиката и военната машина, Руcия наnpедва в Укpайна ОТ ГОДИНИ c темnо, nо-бавно от nълзящ охлюв.
    Вcяко леко отcлабване на натиcка въpху укpаинcката аpмия кpие pиcк от незабавни неуcnехи, както cе cлучи в Хеpcон и npи Хаpков.
    В безумното cи npиключение cpещу Укpайна Руcия бъpзо cе nоrpебва като rоляма cветовна военна cила и вече е заrубила оrpомен дял от влиянието cи доpи в cобcтвения cи pеrион — и този npоцеc cамо ще npодължи.
    Укpайна в кpайна cметка ще nоrpебе Руcката имnеpия, а нейната npедnолаrаема „неnобедимоcт“ cъщеcтвува cамо в безкpайната телевизионна nеpчене на Путин и в npазните rлави на некомnетентните nолезни ...и д и о т и ... на Кpемъл.

    17:27 28.01.2026

  • 39 Руската пропаганда

    5 14 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #75

    17:28 28.01.2026

  • 40 Гръм и мълнии

    21 6 Отговор
    Отново блестящ ход на Кремъл. Сега да видим оправданието на Зеленски.

    Коментиран от #53

    17:28 28.01.2026

  • 41 Питам

    3 19 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    17:29 28.01.2026

  • 43 Стенли

    19 3 Отговор
    Абе вий Кремъл го оставете ами да кажат сега тези умно красиви така наречените жълтопаветните либерали дали се радват на предложениетонна Германия да бъдем втора категория граждани айде нема нужда аман от такива демократи

    Коментиран от #51

    17:29 28.01.2026

  • 44 така е. може

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    вЕрно ли бе? кога го сънува?

    Коментиран от #62

    17:29 28.01.2026

  • 45 Един

    4 7 Отговор
    Пригожин и той така.

    17:29 28.01.2026

  • 46 ха ха ха

    8 10 Отговор

    До коментар #34 от "От Кремъл:":

    кой бе ка Путин ли? Той ли ти е господаря? Нещо 3 години не смее да припари дори до фронта. Явно чака за виза.

    17:30 28.01.2026

  • 47 1434 дни

    7 17 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    17:30 28.01.2026

  • 48 Пора

    3 10 Отговор
    Путинова русия.

    17:31 28.01.2026

  • 49 Боби Баламата

    7 15 Отговор
    Некой има ли инфо как върви 13 год щурм на ДОНБАС и ... ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на Узкоглазия Фюрер Педофил у КИЕВ?!?
    Тия 2 Милиона човекоподобни монголья Фира дали влазат у Плана на ТРИДНЕВНИЯ?!?

    Коментиран от #55

    17:31 28.01.2026

  • 50 Кажи честно ... 🤣

    5 14 Отговор
    Може да се срещнат в Купянск, нали вече бил московски за 78-ми път 🤣🤣🤣

    Коментиран от #61

    17:32 28.01.2026

  • 51 Демократ

    3 16 Отговор

    До коментар #43 от "Стенли":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #69

    17:32 28.01.2026

  • 53 Осъзнай се!

    4 16 Отговор

    До коментар #40 от "Гръм и мълнии":

    Четири години блестящи ходове. Не приемай всяка руска д.иво.тия за умнотия.

    Коментиран от #60, #81

    17:33 28.01.2026

  • 54 Дедо

    5 17 Отговор
    Арогантни са руснаците. На целия свят стана ясно ,че те не искат мир , а единствено да анексират цяла Украйна. Тези преговори са пълна глупост и се изтъркаха. Европа да продължи да се въоръжава ,а Украйна да стане стоманен таралеж .

    17:33 28.01.2026

  • 56 тютчев

    3 4 Отговор
    Ректум път да бие,

    17:35 28.01.2026

  • 57 Руската пропаганда опростачва

    5 12 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    И винаги цели глупака в десятката.

    Коментиран от #86

    17:35 28.01.2026

  • 58 Абе тези умнотии

    4 4 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    Кога ги твориш?
    Седнала на сутрешния си тоалет?
    Не отговаряй. Пак ще снесеш нещо за смях.

    Коментиран от #72

    17:35 28.01.2026

  • 59 Стенли

    14 4 Отговор

    До коментар #29 от "Безспорни факти":

    Големи фермани си изписал голямо чудо но само ще кажа че Бандера най големия последовател на Хитлер е национален герой в Украйна по тази логика трябва така наречените демократи и либерали да обявят Хитлер за борец за свобода защото най големия последовател е национален герой в Украйна 😁🤔😡

    Коментиран от #180

    17:36 28.01.2026

  • 60 Гръм и мълнии

    9 0 Отговор

    До коментар #53 от "Осъзнай се!":

    ...и ти всяка украинска.

    Коментиран от #85

    17:36 28.01.2026

  • 61 Механик

    5 14 Отговор

    До коментар #50 от "Кажи честно ... 🤣":

    Абе и на мен Артилериста ми наду главата, че Русия била сила.

    17:36 28.01.2026

  • 62 Атина Палада

    14 0 Отговор

    До коментар #44 от "така е. може":

    Ко е бре? Ти не гледа ли Зеленски,който иска среща с Путин? "Готов съм за среща с Путин в Москва,ако Путин е съгласен да ме приеме"! Това са думи на Зеленски! След него външният министър на Украйна също отправи апел за среща на Зеленски и Путин в Москва! Това го " декламираха" дори всички геополитически анализатори,само ти не си разбрал:))))

    Коментиран от #73

    17:37 28.01.2026

  • 63 az СВО Победа 80

    14 1 Отговор
    Накратко:

    1. Ще ви разкрия страшна една страшна тайна! Среща няма да има!
    Лондон няма да разреши на просрочения такава среща...

    2. Войната срещу Русия продължава до последния украинец. Лондон винаги е воювал до последния си слуга....

    Коментиран от #117

    17:37 28.01.2026

  • 64 Горски

    16 3 Отговор
    Зеленски е никой. Просто говоряща кукла. "Неговото мнение" идва по имейла от британия, той го казва с изразителен тон и толкова. Вчера беше готов със мирното спорзумение, все е готов само дето Русия не е чула за това, тоест фантазии. Зеления може да се среща с Макрон, Урсула, Кая и присъдружие. Да се целуват, прегръщат, да си мятат влажни погледи и да си нашепват един на друг колко са велики и непоклатими. С Путин няма работа. Той не е от тяхната категория и няма работа с тях. За преговори и подписване на документи си има администрация, на която това й е работата. Зеления за пореден път ще пие студена вода. Куклата не се среща с кокловода. Путин се е срещнал с когото трябва. Въпроса е дали зелената еуглена ще живее достатъчно дълго, за да харчи кървавите си пари. Зелката може да се срещне с Императора само за да колиничи и да подпише капитулацията. Забрави, че си забрани със закон преговорите с Путин. Че някой като Борето Джонсън като нищо ще му нашепне да си сложи колан с експлозиви и да се самовзриви в стаята с Путин. На такива мишки - нула доверие! Той е нелегитимен. Путин изобщо не се интересува от него. Това, че е център на медийно внимание, би следвало да интересува живо само феновете му. За руския свят той отдавна е пътник. Какво ли може да обсъди Зеленски, което дипломатите не могат? Доста евтин Пиар и скрита провокация. После Зеленски ще твърди, че не е отстъпил, за да мине за герой, а ако Путин откаже срещата ще вика "руснаците не искат мир". Едв

    Коментиран от #74, #134

    17:37 28.01.2026

    3 8 Отговор
    Шъ се беся!Взеха ни левъ! Последната битка за България!!

    17:38 28.01.2026

  • 68 Ха ХаХа

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Омазна ватенка":

    Може той е руски
    Може и в Купянск

    17:39 28.01.2026

  • 69 Стенли

    9 3 Отговор

    До коментар #51 от "Демократ":

    Чакайте малко вий жълтопаветните либерали трябва да обявите Хитлер за борец за свобода защото най големия му последовател в Украйна Бандера е национален герой в Украйна 😁🤔😡

    17:39 28.01.2026

  • 70 Вярно е

    3 5 Отговор

    До коментар #55 от "бебето":

    Не не е опасен от бункера.

    17:39 28.01.2026

  • 71 Българин

    4 10 Отговор

    До коментар #65 от "Че ПА":

    Зеленски развинти главите на орките.

    17:39 28.01.2026

  • 72 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #58 от "Абе тези умнотии":

    Безсмислено е на вас к.ухендерите да се отговаря..
    И запис ви пуснаха ...и името му изрецитираха....а вие си спинкате зимен сън...Спинкай си ,нема лошо:)))) ама не опонирай на умните тук:)

    Коментиран от #78

    17:39 28.01.2026

  • 73 аха

    5 5 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    гледах го... по Баба Ванга ТВ. И по Нострадамус ТВ го даваха.
    Де ви намират толкова плоски бе?!

    17:39 28.01.2026

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #83

    17:41 28.01.2026

  • 76 ка Путин пак на колене

    3 7 Отговор
    иска 5 годишно пак да еВе

    17:41 28.01.2026

  • 77 Казал

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "бебето":

    Доказаният гей

    17:41 28.01.2026

  • 78 Забрави думичката

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    Шорош.
    Нещастни оп.инци сте.

    17:41 28.01.2026

  • 79 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор
    И Тръмп не може да спаси Хаяско.

    17:41 28.01.2026

  • 80 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #65 от "Че ПА":

    Украйна и Русия дадоха един милион жертви за да занулят 450 милиона европейци и 350 милиона хамериканци ...Карни ви го каза в Давос...:) кое не ви стана ясно?

    Коментиран от #91, #109

    17:42 28.01.2026

  • 81 Коуега

    9 3 Отговор

    До коментар #53 от "Осъзнай се!":

    Русия ще си вземе това, което иска, за 3 дни или за 30 години,въпросът е, Путин дали ще остави държава Украйна.

    Коментиран от #92, #190

    17:42 28.01.2026

  • 82 Ха ХаХа

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    3 000 000 укри в чували

    Коментиран от #87

    17:42 28.01.2026

  • 83 Руската пропаганда

    6 7 Отговор

    До коментар #75 от "Така е":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #127

    17:42 28.01.2026

  • 84 хо хо хо

    2 9 Отговор
    Путин да ходи да целува пак момченца по коремчетата. Друго не може педофила. 4 години с брилянтни ходове и супер войска с/у джендъри от Украйна и е взел 2% от държавата чрез война... за това винаги слагат референдума към взетите територии.

    Коментиран от #98, #129

    17:43 28.01.2026

  • 85 Не слизай на ниво

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Гръм и мълнии":

    Кукли и парцалки. Кажи нещо смислено, та да те поразсъждаваме.

    17:43 28.01.2026

  • 86 Така е

    7 4 Отговор

    До коментар #57 от "Руската пропаганда опростачва":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #177

    17:43 28.01.2026

  • 87 хо хо хо

    4 8 Отговор

    До коментар #82 от "Ха ХаХа":

    кой каза 5 000 000... или 20 000 000. а от руснаците изчезнаха над 15 000 000 за 4 години... къде са?

    Коментиран от #90

    17:44 28.01.2026

  • 89 ка Путин на колене

    6 4 Отговор
    Пак гъ зе то ще го клатят

    17:44 28.01.2026

  • 90 Изчезнаха 25 млн.укри

    5 5 Отговор

    До коментар #87 от "хо хо хо":

    Бе кьопекскопен

    Коментиран от #93

    17:45 28.01.2026

  • 91 Не ни стана ясно

    3 4 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    що не пробваш да мислиш със собствената си глава, а само "Този казал, оня рекъл".

    Коментиран от #137

    17:45 28.01.2026

  • 93 Изчезнаха 45 млн.русоробци

    4 6 Отговор

    До коментар #90 от "Изчезнаха 25 млн.укри":

    Бе кьопекскопен

    17:45 28.01.2026

  • 94 Стенли

    5 3 Отговор
    Айде дето сте ми писали минуси кое не е вярно избил ли е Бандера и неговите хора хиляди хора в Украйна в това число и много поляци така нареченото волинско клане това е историята а националният герой на Украйна това е истината пък вий си ми пишете минуси колкото си искате

    Коментиран от #103, #132

    17:46 28.01.2026

  • 95 Ицо

    4 5 Отговор
    Има ли копейки тук?

    17:46 28.01.2026

  • 96 Сульо красний

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Брът":

    Зеленски да не е улав да отиде в Москва?

    17:46 28.01.2026

    4 5 Отговор
    Руската му работа е всегда една такваз, руска......
    След 2млн трупа, разорена Русия и задлъжняла Украйна да преговаряш за нищо. Ама нейсе, най-малко дypaците се спрат взаимно се избиват.

    17:47 28.01.2026

    3 8 Отговор

    До коментар #94 от "Стенли":

    Руски фейкове колега.

    17:47 28.01.2026

  • 104 Хага

    2 5 Отговор
    на неутрален терен?

    17:47 28.01.2026

  • 105 МЕМОЙ ТЪЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Озадачен":

    ЪЪЪЪЪ,ЪЪЪЪ , ТОЙ ЛИ ??? АМА ЩЕ Я ДОВЪРШИ ! А ТИ ДЕ ЗНАЕШ ???

    17:47 28.01.2026

    5 8 Отговор
    Няма да тръгне никъде. Ще стои на тъмно и влажно в бункера като Хитлер. Там ще се разложи недъгавия дъртак

    17:49 28.01.2026

  • 109 :)))))

    0 4 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    шегаджийка ....

    17:49 28.01.2026

  • 110 ФАКТ

    2 3 Отговор

    До коментар #107 от "Ъхъ йхъ":

    Твоята само още се дави, но скоро ще я нахраня с протеини. Споко. ЩЕ ти донесе и на тебе.

    Коментиран от #116

    17:49 28.01.2026

  • 111 Иван

    4 3 Отговор
    Путин трябва да е тотално изкукуригал, ако е направил такова "предложение" )

    17:50 28.01.2026

  • 112 Само

    4 1 Отговор
    да не ходят в Мениаполис!

    17:50 28.01.2026

    3 0 Отговор
    другаде няма как да се срещнат!

    17:51 28.01.2026

    3 6 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 80":

    Бъди по точен,ДО ПОСЛЕДНИЯ БЛАТЕН.Украинците са преценили ,че не е нужно да загиват заради тези неможачи. Трепят ги с роботи и дронове. Има видео как украински наземен дрон пленява три ватенки.

    Коментиран от #154

    17:52 28.01.2026

  • 118 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Безспорни факти":

    "...За Путин не се очакват никакви изненади..."

    Бoльшoe cпасибо, пост 10 от 10 👍
    Добави и Ельцин към всичките предатели Русия и много е важно да се знае, самата Русия предаде абсолютно всички и всичко, което е имало досег с нея. България, Югославия, Либия, Куба, Ирак, Армения, Сирия, Венецуела, Иран. Списъка е безкраен........

    Коментиран от #128

    17:53 28.01.2026

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "така е. може":

    Като се развита събитията Путин може и да отиде в Киев.

    Коментиран от #124, #131

    17:54 28.01.2026

  • 123 Перо

    3 0 Отговор
    Такова посещение може да се осъществи, като в културната програма на украинския “Президент” се включи поклонение пред създателя на украинската държава и “нация”, негов сънародник по произход Вл. Илич Ленин, в мавзолея! После музея на КГБ, сектора за унищожаването на бандеризма и лично Бандера в Мюнхен!

    17:54 28.01.2026

  • 124 така е. може

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "Нов":

    пак ли? предния път не му се получи. Вече 4 години май чака за виза. Другото е по-вероятно.

    17:54 28.01.2026

  • 125 Краят на ЕС и НАТО е неизбежен!

    4 4 Отговор
    Нелегитимният президент на фашагите първо на килимчето в Кремъл и оттам директно за Сибир!

    Коментиран от #126

    17:55 28.01.2026

  • 126 помнещ

    3 3 Отговор

    До коментар #125 от "Краят на ЕС и НАТО е неизбежен!":

    от 1914 това повтаряха СССР за САЩ... па кой се разпадна и беше на килимчето....

    17:55 28.01.2026

  • 127 Така е

    3 4 Отговор

    До коментар #83 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #141

    17:55 28.01.2026

  • 128 Руската грешка

    2 3 Отговор

    До коментар #118 от "Владимир Путин, президент":

    Ако Руският Император бе прочел Законите на Хан Крум, за да разбере колко лъжливо,крадливо, предателско и алкохолизирано е българското племе, той мърсола си нямаше да хвърли тук

    Коментиран от #186

    17:56 28.01.2026

  • 129 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "хо хо хо":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #133, #172

    17:56 28.01.2026

  • 130 кръсти го Пуссин

    5 4 Отговор
    и не го обиждай повече

    17:57 28.01.2026

  • 131 Баязид

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "Нов":

    В клетка ли ?

    17:58 28.01.2026

  • 132 Прудльооо

    2 5 Отговор

    До коментар #94 от "Стенли":

    Ако ще и да се одереш,няма да изкараш украинците варвари.Те са с три века пред вас като държава!

    Коментиран от #136

    17:59 28.01.2026

  • 133 Там пишеше

    5 6 Отговор

    До коментар #129 от "Пропагандата":

    Русия е кочина.

    Коментиран от #139

    18:00 28.01.2026

  • 134 Владимир Путин, президент

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "Горски":

    "...Зеленски е никой. Просто говоряща кукла..."

    Собствения ти пост от 100 реда те опровергава напълно !!! Надали щеше толкова хаби, ако Зеля беше клоун, шут, никой. Човека обедини цял Свят срещу Русия, призовава, раздава указания, мъмри, крещи по мишата европейска паплач. Реално победи Путин и Русия, както Виетнам накара Америка да бяга 👍

    Коментиран от #143

    18:01 28.01.2026

  • 135 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    Той ако можеше да го е направим,ама не може!Укрите трепят орки като хлебарки!

    Коментиран от #138

    18:01 28.01.2026

  • 136 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #132 от "Прудльооо":

    С 19 века са напред тези отпадъци...

    18:01 28.01.2026

  • 137 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "Не ни стана ясно":

    Нали това казвам,че Русия и Украйна ни занулиха .Къде в коментара ми ,който ти репликираш пише за този и онзи? Изглежда ти четеш,но не разбираш какво четеш:)))

    Коментиран от #140

    18:01 28.01.2026

  • 138 Ха ХаХа

    6 4 Отговор

    До коментар #135 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    Трепят на Марко Тотев мандалките.
    Затова ли гонят мъже по улиците и ги пращат на фронта.
    Руснаците избиха укроармията .
    Карат на фронта от психиатрията....

    Коментиран от #165, #178

    18:03 28.01.2026

  • 139 Пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #133 от "Там пишеше":

    винаги има за цел глупака!

    18:04 28.01.2026

  • 140 Руската пропаганда

    4 3 Отговор

    До коментар #137 от "Атина Палада":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #146

    18:04 28.01.2026

  • 141 руската пропаганда

    3 2 Отговор

    До коментар #127 от "Така е":

    Винаги се цели само в няколко примитивни глупака!

    Коментиран от #144

    18:04 28.01.2026

  • 142 Механик

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила

    Коментиран от #153

    18:05 28.01.2026

  • 143 Ами никой е

    3 3 Отговор

    До коментар #134 от "Владимир Путин, президент":

    Един продажник, който унищожи Украйна и в момента в който стане не удобен за господарите си, МИ6 ще го свитне. Ако преди това украинският народ не го направи!

    Коментиран от #156

    18:06 28.01.2026

  • 144 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #141 от "руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    18:06 28.01.2026

  • 145 СТИГА БЕ

    0 1 Отговор
    ТЕ В СЕЛО НЕ ГО ИСКАТ,... ТОЙ ПИТА ЗА ПОПОВАТА КЪЩА

    18:07 28.01.2026

  • 146 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #140 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #149

    18:07 28.01.2026

    6 2 Отговор
    А, защо смелият Путин не отиде в Киев, или е по-лесно да праща други да умират там?!

    Коментиран от #150

    18:10 28.01.2026

  • 149 Учил ли си азбуката? ...там пише

    3 3 Отговор

    До коментар #146 от "Така е":

    руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака!

    Коментиран от #151

    18:11 28.01.2026

  • 150 Ами защото

    1 2 Отговор

    До коментар #148 от "непротестиращ":

    Украйна е с терористична и фашистка власт!

    18:12 28.01.2026

  • 151 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #149 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #159

    18:12 28.01.2026

  • 152 Ицо

    2 2 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #158

    18:13 28.01.2026

  • 153 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #142 от "Механик":

    Явно и Тръмп са го излъгани и военните,щото в белия дом закачи снимката с Путин от Аляска:)))

    Коментиран от #155

    18:13 28.01.2026

  • 154 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Пръдлячко":

    Охх, майко.....

    Жив да не бях! 🤣🤣🤣

    18:16 28.01.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #143 от "Ами никой е":

    "...Зеле е един продажник, който унищожи Украйна..."

    Украйна я унищожава Путин и Русия по три пъти на ден, не подменяй виновника !!! Зеленски се е клел в конституцията и пред народа, дотук каквото е казал сторил го е. За разлика от брътвежите и празнословеята на възрастния си колега.

    Коментиран от #160

    18:17 28.01.2026

  • 157 Пръдльо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да,да,така е, да,прав си,да,така е...":

    Кога това бре?

    18:17 28.01.2026

  • 158 Има

    4 0 Отговор

    До коментар #152 от "Ицо":

    ама вече не сме пълноценни копейки, щото преценяме да пазариме с центове.

    18:17 28.01.2026

  • 159 Учил ли си азбуката? ...там пише

    4 1 Отговор

    До коментар #151 от "Така е":

    руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака!

    Коментиран от #162

    18:17 28.01.2026

  • 160 Ами не

    0 2 Отговор

    До коментар #156 от "Владимир Путин, президент":

    Украйна я унищожи САЩ и Великобритания, ползвайки продажника зеленски.

    18:19 28.01.2026

  • 161 аааа

    2 1 Отговор
    Той Зеленски ще дойде в Мосва, ама Путин да не избяга пак по бели гащи като от готвача си?

    18:19 28.01.2026

  • 162 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #159 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #166

    18:19 28.01.2026

  • 163 Архимандрисандрит Бибиян

    3 2 Отговор
    Путилифонът бати Пундю сподели каде понеже бил кука затова носил таа фамилия,да не забрава нивга од де се е появил у руzкий мир деа!

    18:19 28.01.2026

    2 1 Отговор

    До коментар #162 от "Така е":

    руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака!

    Коментиран от #170

    18:20 28.01.2026

  • 167 Абе знамето

    0 0 Отговор
    руско ,или турско е?

    18:20 28.01.2026

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "@@@":

    Когато изнесат орнжутана от Белия дом,никой няма да си спомня за тази снимка.

    18:22 28.01.2026

  • 170 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #166 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #176

    18:22 28.01.2026

  • 171 Единият

    0 0 Отговор
    е с единия крак в гроба.....

    18:23 28.01.2026

  • 172 Точно така

    2 2 Отговор

    До коментар #129 от "Пропагандата":

    Ти си жив пример за това!Руската първобитна пропаганда те намира където и да си!

    Коментиран от #174

    18:24 28.01.2026

    0 1 Отговор

    До коментар #172 от "Точно така":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #197

    18:25 28.01.2026

  • 175 Ха ха

    0 0 Отговор
    Да не е луд. Тия трепат без срам.

    18:25 28.01.2026

  • 176 Учил ли си азбуката? ...там пише

    3 2 Отговор

    До коментар #170 от "Така е":

    руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака!

    Коментиран от #184

    18:26 28.01.2026

  • 177 Симерс

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Така е":

    На Запада не му трябват лъжи и пропаганда, за да се види, в какви гoвнa е затънала Рашка.

    18:27 28.01.2026

  • 178 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #138 от "Ха ХаХа":

    Има видео как изпращат руски войник на фронта с един крак и с една неподвижна ръка.

    Коментиран от #181, #182

    18:27 28.01.2026

  • 179 Ама първо

    2 0 Отговор
    За виза да кандидатства. Не може така някой да са с привилегии. Той не е никакъв с тоя изтекъл мандат и трябва на общо основание. Иначе "Винаги може да дойде в Москва" ...

    18:28 28.01.2026

  • 180 стоян

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Стенли":

    До 59 ком - другар писаното е кратко и ясно - всеки управлявал федерацията от мюслюмански републики и москвабад бива наплют или убит в историята - така ще е и с путин

    18:28 28.01.2026

    1 1 Отговор

    До коментар #178 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    Ама си един мисирчо....

    18:30 28.01.2026

  • 183 Фори

    0 1 Отговор
    Да не е луд Зеленски? Отиде ли в Москва ще го убият моментално! Путин не си държи на думата а другите около него лъжат!

    18:30 28.01.2026

  • 184 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #176 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #188, #192

    18:31 28.01.2026

  • 185 да питам

    1 0 Отговор
    А що вовката не иде у Киев ?!🤭

    18:32 28.01.2026

  • 186 Пого

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Руската грешка":

    Руският император не е идвал за българско племе.Идвал е за роби и земи.

    Тръгнал руският император да освобождава племе, за което не е чувал. Я ниж, какво е бело отношението на аристокрацията към руското население и защо са му резнали на императора главата.

    Учете малко. Четете мислете. Стига с глупавата пропаганда.

    18:33 28.01.2026

  • 187 Докато натовско оръжие

    0 0 Отговор
    Громи Путин, среща с него нема да има.

    18:33 28.01.2026

  • 188 Това си могат

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "Така е":

    Русия залива Запада с фашизъм и пропаднали лъжи.

    Коментиран от #191

    18:34 28.01.2026

  • 189 Аааааааа

    1 0 Отговор
    Да отиде в Москва та да го отровят. Зеленски няма да се хване на въдицата.

    18:35 28.01.2026

  • 190 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Коуега":

    Тя Русия от 100 години само се смалява.

    18:36 28.01.2026

  • 191 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #188 от "Това си могат":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #193, #196

    18:37 28.01.2026

  • 192 Учил ли си азбуката? ...там пише

    2 0 Отговор

    До коментар #184 от "Така е":

    руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака! Жив пример и олицетворение на пропаднал и опростачен глупак кАпей!

    18:38 28.01.2026

  • 193 Учил ли си азбуката? ...там пише

    1 0 Отговор

    До коментар #191 от "Така е":

    руската пропаганда винаги се цели само в няколко примитивни глупака! Жив пример и олицетворение на пропаднал и опростачен глупак кАпей!

    18:38 28.01.2026

  • 194 Сентас

    0 0 Отговор
    Ами ти си втора категория. Пpocт, нагъл, глупав, невеж, мързелив и некадърен. Коя категория да си? Сам си се поставил там.

    18:38 28.01.2026

  • 195 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Путлер като е такъв смелчага да отиде в Киев, да не крие в бункера

    18:39 28.01.2026

  • 196 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #191 от "Така е":

    Кое е пропаганда? Че руснаците са алкаши? Че Наташите са за 5 евра наши? Че руснаците нупмогат да правят телевизори, електроника, самолети, автомобили?

    18:41 28.01.2026

  • 197 Хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #174 от "Пропагандата":

    Примитивната руска пропаганда е загладила едната мозъчна гънка,по зле си и от глупак!

    18:43 28.01.2026

  • 198 Гост

    0 0 Отговор
    Ше го отроват тия в Кремъл

    18:44 28.01.2026

