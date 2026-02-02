Дмитрий Медведев: Ситуацията е много опасна! Русия не желае глобален конфликт

Светът става "много опасно място", но Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, заяви, че Москва не желае глобален конфликт, въпреки че рискът той да избухне не може да бъде изключен. Това съобщиха международни медии след интервю, публикувано във вторник, в което Медведев говори пред "Ройтерс", ТАСС и руския военен блогър WarGonzo.
"Ситуацията е много опасна", каза Медведев, подчертавайки, че прагът на "болката" изглежда намалява, а опасенията за ескалация - включително с ядрено измерение - продължават да растат. "Ние не сме луди и не сме заинтерсовани от глобален конфликт. Но такъв не може да бъде изключен", добави той.
Изказването идва на фона на продължаващата война в Украйна, срещу която Западът гледа като на агресия, докато Русия я определя като защита на собствените си интереси. Конфликтът, започнал с руската инвазия през 2022 г., остава най-голямото противопоставяне между Москва и западните сили от Студената война насам, въпреки усилията на американски представители да посредничат за неговото прекратяване.
Медведев също така критикува западните правителства за игнориране на руските интереси и за разпространяване на "истории на ужасите", свързани с Русия. Той отхвърли твърденията, че Москва или Пекин представляват заплаха за места като Гренландия, като ги нарече измислици, използвани за оправдание на действията на Запада.
В същото интервю Медведев обвини САЩ в "кражба" на отстранения венецуелски президент Николас Мадуро, като това нарушава международното право и представлява акт, който би бил възприет като война, ако се случи на територията на Съединените щати.
От своя страна медийни и дипломати анализатори отбелязват, че въпреки по-миролюбивите тонове по отношение на контактите със Доналд Тръмп и възобновените връзки с Вашингтон, Кремъл продължава да подкрепя твърдата си реторика. Медведев, който е и бивш руски президент, често използва остри думи срещу Киев и западните държави, предупреждавайки за рисковете от ескалация на международното напрежение.
Продължаващите геополитически кризи в Украйна, региона на Венецуела и разногласията по въпроси като сигурността на НАТО остават ключови фактори за глобалната несигурност, която Медведев описва като "намаляващ праг на болката" и потенциал за неконтролируем конфликт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Критик
Коментиран от #21
10:08 02.02.2026
2 Ха ХаХа
Коментиран от #23
10:09 02.02.2026
3 Копейка
Шъ се беся!
Коментиран от #5, #18, #24
10:10 02.02.2026
4 Киев за два дня
Коментиран от #25, #26
10:11 02.02.2026
5 Тъпо соросоидче
До коментар #3 от "Копейка":Сменяй си пола. Слава на Урсула.
10:12 02.02.2026
6 Хасковски каунь
10:13 02.02.2026
7 Хе!
10:13 02.02.2026
8 Рапорт
10:13 02.02.2026
9 Мнение
Не знам дали ще бъде съден, но справедливостта ще си я получи рано или късно.
10:14 02.02.2026
10 Да живее Медведев
10:14 02.02.2026
11 Обикновен човек
Ако още някой му подхвърлих още половин € ще си купи един хляб.
Коментиран от #12
10:19 02.02.2026
12 Обикновените хора
До коментар #11 от "Обикновен човек":В понеделник сутринта ходят на работа, а не се мотаят по улиците.
10:20 02.02.2026
13 Хардлайнер
10:23 02.02.2026
14 Добри хора,
10:25 02.02.2026
15 Дон Корлеоне
10:27 02.02.2026
16 Сесесере
10:29 02.02.2026
17 Шопо
Коментиран от #22
10:30 02.02.2026
18 голем смех
До коментар #3 от "Копейка":Е що бе, свикнал си да мислиш на руски и ти пречи да смяташ в евро ли?
10:30 02.02.2026
19 Добро утро!
10:30 02.02.2026
20 Скрийте
10:30 02.02.2026
21 Не се хаби да се чудиш
До коментар #1 от "Критик":Руснаците пият много по-малко от нас българите. Просто нямат време, работят много. Един познат се чудеше на новите си съседи, руснаци, пенсионери, работят, работят...
Коментиран от #31
10:30 02.02.2026
22 Копейкотрошач
До коментар #17 от "Шопо":Готов ли си за Отвъдното?
10:31 02.02.2026
23 Добре си
До коментар #2 от "Ха ХаХа":виждал ли си картата на света?
10:31 02.02.2026
24 Загубен си ти
До коментар #3 от "Копейка":Лева не може да ти помогне, загубил си разума си..
10:32 02.02.2026
25 Така де
До коментар #4 от "Киев за два дня":Интересите на Русия са Европа да бъде руска. Какво толкоз!
Коментиран от #29
10:32 02.02.2026
26 Много интересно
До коментар #4 от "Киев за два дня":На кой му е притежавал Киев?
Самите киевляни бягат от там..
Коментиран от #30
10:34 02.02.2026
27 уауууу
10:35 02.02.2026
28 Митя
10:36 02.02.2026
29 Така е
До коментар #25 от "Така де":Русия винаги е била скромна.
10:37 02.02.2026
30 ще по-инмтересно
До коментар #26 от "Много интересно":защо Русия не атакува на фронта с тези стотици ракети и дронове ежедневно, а тормози жени и деца по градовете като типични терористи.
10:37 02.02.2026
31 Пият малко
До коментар #21 от "Не се хаби да се чудиш":без мезе !
10:38 02.02.2026
32 Чай ся
10:39 02.02.2026
33 Саша Грей
10:46 02.02.2026
34 Пръчат бе
10:47 02.02.2026
35 Гръм и мълнии
10:52 02.02.2026
36 Пръчат бе
10:53 02.02.2026
37 ДДр
10:58 02.02.2026