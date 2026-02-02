Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Дмитрий Медведев: Ситуацията е много опасна! Русия не желае глобален конфликт

2 Февруари, 2026 10:03 2 152 37

  • дмитрий медведев-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • владимир путин

Изказването идва на фона на продължаващата война в Украйна, срещу която Западът гледа като на агресия, докато Русия я определя като защита на собствените си интереси

Дмитрий Медведев: Ситуацията е много опасна! Русия не желае глобален конфликт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светът става "много опасно място", но Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, заяви, че Москва не желае глобален конфликт, въпреки че рискът той да избухне не може да бъде изключен. Това съобщиха международни медии след интервю, публикувано във вторник, в което Медведев говори пред "Ройтерс", ТАСС и руския военен блогър WarGonzo.

"Ситуацията е много опасна", каза Медведев, подчертавайки, че прагът на "болката" изглежда намалява, а опасенията за ескалация - включително с ядрено измерение - продължават да растат. "Ние не сме луди и не сме заинтерсовани от глобален конфликт. Но такъв не може да бъде изключен", добави той.

Изказването идва на фона на продължаващата война в Украйна, срещу която Западът гледа като на агресия, докато Русия я определя като защита на собствените си интереси. Конфликтът, започнал с руската инвазия през 2022 г., остава най-голямото противопоставяне между Москва и западните сили от Студената война насам, въпреки усилията на американски представители да посредничат за неговото прекратяване.

Медведев също така критикува западните правителства за игнориране на руските интереси и за разпространяване на "истории на ужасите", свързани с Русия. Той отхвърли твърденията, че Москва или Пекин представляват заплаха за места като Гренландия, като ги нарече измислици, използвани за оправдание на действията на Запада.

В същото интервю Медведев обвини САЩ в "кражба" на отстранения венецуелски президент Николас Мадуро, като това нарушава международното право и представлява акт, който би бил възприет като война, ако се случи на територията на Съединените щати.

От своя страна медийни и дипломати анализатори отбелязват, че въпреки по-миролюбивите тонове по отношение на контактите със Доналд Тръмп и възобновените връзки с Вашингтон, Кремъл продължава да подкрепя твърдата си реторика. Медведев, който е и бивш руски президент, често използва остри думи срещу Киев и западните държави, предупреждавайки за рисковете от ескалация на международното напрежение.

Продължаващите геополитически кризи в Украйна, региона на Венецуела и разногласията по въпроси като сигурността на НАТО остават ключови фактори за глобалната несигурност, която Медведев описва като "намаляващ праг на болката" и потенциал за неконтролируем конфликт.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Критик

    31 33 Отговор
    Чудя се ,дали изобщо някога е трезвен тоя кратунчо?

    Коментиран от #21

    10:08 02.02.2026

  • 2 Ха ХаХа

    27 37 Отговор
    Пръдлюто Медведев знае , че руснята ще бъде занулена за 4 часа.

    Коментиран от #23

    10:09 02.02.2026

  • 3 Копейка

    23 20 Отговор
    Изгубихме и последната битка за България!Взеха ни левъ!
    Шъ се беся!

    Коментиран от #5, #18, #24

    10:10 02.02.2026

  • 4 Киев за два дня

    17 17 Отговор
    Мдаа.

    Коментиран от #25, #26

    10:11 02.02.2026

  • 5 Тъпо соросоидче

    12 25 Отговор

    До коментар #3 от "Копейка":

    Сменяй си пола. Слава на Урсула.

    10:12 02.02.2026

  • 6 Хасковски каунь

    17 18 Отговор
    Да честитим 02 Февруари на англосаксите! Приятно посрещане! И тържествено.

    10:13 02.02.2026

  • 7 Хе!

    11 13 Отговор
    6 години Япония не ви напада, Медведев! Доктор Зорге ви предупреди, че няма да ви напада и това ви даде възможност да изтеглите противотанковата артилерия от Далечния изток и да защитите Москва! Когато Сталин разпорежда това, командващия Далнем востоке, който няма информация от Зорге, скочил на Сталин - ,,Какво правиш, мать твоя!? Утре като нападне японеца, аз с какво ще го спирам!?!" Представете си, злодеят Сталин нито го наказал, нито го е изпратил на разстрел, а му благодарил, че така се грижи за бойната готовност! За благодарност, още щом превзехте Берлин, се нахвърлихте на Япония и я отупахте, за да ви открадне линкора Мисури победата! Иднес сте същите предатели!

    10:13 02.02.2026

  • 8 Рапорт

    4 6 Отговор
    даден....

    10:13 02.02.2026

  • 9 Мнение

    16 13 Отговор
    Този е войнолюбец и човекоубиец.
    Не знам дали ще бъде съден, но справедливостта ще си я получи рано или късно.

    10:14 02.02.2026

  • 10 Да живее Медведев

    3 9 Отговор
    долу Путин!

    10:14 02.02.2026

  • 11 Обикновен човек

    9 12 Отговор
    Сутринта подхвърлих на една копейка половин €.
    Ако още някой му подхвърлих още половин € ще си купи един хляб.

    Коментиран от #12

    10:19 02.02.2026

  • 12 Обикновените хора

    15 5 Отговор

    До коментар #11 от "Обикновен човек":

    В понеделник сутринта ходят на работа, а не се мотаят по улиците.

    10:20 02.02.2026

  • 13 Хардлайнер

    8 9 Отговор
    Тоя смени линията! Да няма абстиненция, или пък е по добре информиран и го е фанало шубенце!

    10:23 02.02.2026

  • 14 Добри хора,

    7 9 Отговор
    Подавайте мазният на копейките!

    10:25 02.02.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    9 10 Отговор
    Хаяско е още жив благодарение на милоста на Запада.

    10:27 02.02.2026

  • 16 Сесесере

    5 11 Отговор
    Няма по-голям лицемер от руския лицемер!

    10:29 02.02.2026

  • 17 Шопо

    11 7 Отговор
    Русия е готова за глобален конфликт само кажете че го искате.

    Коментиран от #22

    10:30 02.02.2026

  • 18 голем смех

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Копейка":

    Е що бе, свикнал си да мислиш на руски и ти пречи да смяташ в евро ли?

    10:30 02.02.2026

  • 19 Добро утро!

    8 10 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи, Механици и друга подобна Измет где ЛЕВА?

    10:30 02.02.2026

  • 20 Скрийте

    6 9 Отговор
    го тоя палячо, стават за смях руснаците като го пускат да приказва. Вчера разправяше как печелели войната, днес че "не желаят конфликт". А какво правят чужда територия като не желаят конфликт?

    10:30 02.02.2026

  • 21 Не се хаби да се чудиш

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Критик":

    Руснаците пият много по-малко от нас българите. Просто нямат време, работят много. Един познат се чудеше на новите си съседи, руснаци, пенсионери, работят, работят...

    Коментиран от #31

    10:30 02.02.2026

  • 22 Копейкотрошач

    4 9 Отговор

    До коментар #17 от "Шопо":

    Готов ли си за Отвъдното?

    10:31 02.02.2026

  • 23 Добре си

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ХаХа":

    виждал ли си картата на света?

    10:31 02.02.2026

  • 24 Загубен си ти

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Копейка":

    Лева не може да ти помогне, загубил си разума си..

    10:32 02.02.2026

  • 25 Така де

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Киев за два дня":

    Интересите на Русия са Европа да бъде руска. Какво толкоз!

    Коментиран от #29

    10:32 02.02.2026

  • 26 Много интересно

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Киев за два дня":

    На кой му е притежавал Киев?
    Самите киевляни бягат от там..

    Коментиран от #30

    10:34 02.02.2026

  • 27 уауууу

    6 9 Отговор
    не вярвах че е възможно, но Медведев май е изтрезнял. Да не би да е свършил самагона в Русия?

    10:35 02.02.2026

  • 28 Митя

    2 9 Отговор
    сменяй немощното джудже!

    10:36 02.02.2026

  • 29 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Така де":

    Русия винаги е била скромна.

    10:37 02.02.2026

  • 30 ще по-инмтересно

    4 11 Отговор

    До коментар #26 от "Много интересно":

    защо Русия не атакува на фронта с тези стотици ракети и дронове ежедневно, а тормози жени и деца по градовете като типични терористи.

    10:37 02.02.2026

  • 31 Пият малко

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "Не се хаби да се чудиш":

    без мезе !

    10:38 02.02.2026

  • 32 Чай ся

    2 9 Отговор
    Нали ушанките бяхте печени?!

    10:39 02.02.2026

  • 33 Саша Грей

    2 6 Отговор
    Трампи показа на Медведката, че по-голям гамен, лицемер и безпардонник от Путин и сега пиянката реве.

    10:46 02.02.2026

  • 34 Пръчат бе

    2 5 Отговор
    Ава копeйки, Митя кат и таквъз бpъмбазък, нема ли а падне у на кенeва дупкaта! Леле пък пyтинчето!

    10:47 02.02.2026

  • 35 Гръм и мълнии

    3 3 Отговор
    Какво му стана в последно време на Медведев? Друг път ги пържеше и разстапяше на секундата, сега някакви страхове и съмнения преобладават в него.

    10:52 02.02.2026

  • 36 Пръчат бе

    2 2 Отговор
    Колкото повече време се трепат и заслабват руснаците, толкова по привлекателна става за Европа световната война! В момента европейците точат брадвите!

    10:53 02.02.2026

  • 37 ДДр

    2 1 Отговор
    Мда, ситуацията е много опасана... за кремля ! Яко затънаха в Украйна и всичките им съюзници започнаха да дават фира - Сирия, Венецуела, Иран, Куба ... И нито могат да им окажата помощ, дори обратното, те им помагаха, ама вече - ядец !

    10:58 02.02.2026

