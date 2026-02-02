Дмитрий Медведев: Ситуацията е много опасна! Русия не желае глобален конфликт

Светът става "много опасно място", но Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, заяви, че Москва не желае глобален конфликт, въпреки че рискът той да избухне не може да бъде изключен. Това съобщиха международни медии след интервю, публикувано във вторник, в което Медведев говори пред "Ройтерс", ТАСС и руския военен блогър WarGonzo.

"Ситуацията е много опасна", каза Медведев, подчертавайки, че прагът на "болката" изглежда намалява, а опасенията за ескалация - включително с ядрено измерение - продължават да растат. "Ние не сме луди и не сме заинтерсовани от глобален конфликт. Но такъв не може да бъде изключен", добави той.

Изказването идва на фона на продължаващата война в Украйна, срещу която Западът гледа като на агресия, докато Русия я определя като защита на собствените си интереси. Конфликтът, започнал с руската инвазия през 2022 г., остава най-голямото противопоставяне между Москва и западните сили от Студената война насам, въпреки усилията на американски представители да посредничат за неговото прекратяване.

Медведев също така критикува западните правителства за игнориране на руските интереси и за разпространяване на "истории на ужасите", свързани с Русия. Той отхвърли твърденията, че Москва или Пекин представляват заплаха за места като Гренландия, като ги нарече измислици, използвани за оправдание на действията на Запада.

В същото интервю Медведев обвини САЩ в "кражба" на отстранения венецуелски президент Николас Мадуро, като това нарушава международното право и представлява акт, който би бил възприет като война, ако се случи на територията на Съединените щати.

От своя страна медийни и дипломати анализатори отбелязват, че въпреки по-миролюбивите тонове по отношение на контактите със Доналд Тръмп и възобновените връзки с Вашингтон, Кремъл продължава да подкрепя твърдата си реторика. Медведев, който е и бивш руски президент, често използва остри думи срещу Киев и западните държави, предупреждавайки за рисковете от ескалация на международното напрежение.

Продължаващите геополитически кризи в Украйна, региона на Венецуела и разногласията по въпроси като сигурността на НАТО остават ключови фактори за глобалната несигурност, която Медведев описва като "намаляващ праг на болката" и потенциал за неконтролируем конфликт.