Тръмп затваря "Кенеди център" за 2-годишен ремонт, ще го прави "най-красивия и велик" в света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че водещият театрален и концертен комплекс във Вашингтон,, доскоро известен като Център за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, ще бъде затворен през юли за приблизително 2-годишен ремонт.

Американският лидер отбеляза, че ремонтът "без съмнение би могъл да го превърне в най-добрия център за сценични изкуства от този вид в света“.

Както подчерта Тръмп в социалната си мрежа, експерти предварително са оценили състоянието на сградата. Техните констатации показвали, че „най-бързият начин да се изведе Центърът „Кенеди-Тръмп“ до най-високото му ниво на успех, красота и величие е да се преустановят представленията за приблизително две години“. Президентът на САЩ добави, че след това ще бъде планирано тържествено откриване, „което ще съперничи и ще надмине всичко, виждано досега на подобни места“.

Американският лидер подчерта, че временното спиране на публични събития в комплекса ще позволи по-бързи и ефективни ремонти. Тръмп уточни, че този вариант е за предпочитане пред провеждането на подобни работи между представленията.

През декември 2025 г. прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви, че водещият театрален и концертен комплекс във Вашингтон ще бъде преименуван. През февруари 2025 г. Тръмп обяви избирането си за председател на управителния съвет на центъра.