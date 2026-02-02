Новини
Тръмп затваря "Кенеди център" за 2-годишен ремонт, ще го прави "най-красивия и велик" в света

2 Февруари, 2026 02:45, обновена 2 Февруари, 2026 02:54 406 4

Американският лидер вече добави името си към него и подчерта, че временното спиране на публични събития в комплекса "ще позволи по-бързи и ефективни ремонти"

Тръмп затваря "Кенеди център" за 2-годишен ремонт, ще го прави "най-красивия и велик" в света - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че водещият театрален и концертен комплекс във Вашингтон,, доскоро известен като Център за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, ще бъде затворен през юли за приблизително 2-годишен ремонт.

Американският лидер отбеляза, че ремонтът "без съмнение би могъл да го превърне в най-добрия център за сценични изкуства от този вид в света“.

Както подчерта Тръмп в социалната си мрежа, експерти предварително са оценили състоянието на сградата. Техните констатации показвали, че „най-бързият начин да се изведе Центърът „Кенеди-Тръмп“ до най-високото му ниво на успех, красота и величие е да се преустановят представленията за приблизително две години“. Президентът на САЩ добави, че след това ще бъде планирано тържествено откриване, „което ще съперничи и ще надмине всичко, виждано досега на подобни места“.

Американският лидер подчерта, че временното спиране на публични събития в комплекса ще позволи по-бързи и ефективни ремонти. Тръмп уточни, че този вариант е за предпочитане пред провеждането на подобни работи между представленията.

През декември 2025 г. прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви, че водещият театрален и концертен комплекс във Вашингтон ще бъде преименуван. През февруари 2025 г. Тръмп обяви избирането си за председател на управителния съвет на центъра.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Разбира се ,че ще го ремонтира.Строителните фирми на Тръмп няма да стоят без работа я? Учи се от ГЕРБ.

    02:57 02.02.2026

  • 2 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Грандоманщина с аррмия наддрусани бездомници и клоошари, търкалящи се пред "центъра"? Хамериканска "мечта", баттее.

    03:13 02.02.2026

  • 4 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Очаква се Тръмп да закрие и Америка за да я прави "най-красивата и велика"... МАГА

    03:16 02.02.2026