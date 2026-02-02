Вземете 50% отстъпка за хостинг от

В Израел реагираха на коментарите на Навроцки за съучастието на СССР в Холокоста

В Израел реагираха на коментарите на Навроцки за съучастието на СССР в Холокоста

2 Февруари, 2026 05:39, обновена 2 Февруари, 2026 05:45 1 004 22

Полският президент беше обвинен в обида на паметта на жертвите

В Израел реагираха на коментарите на Навроцки за съучастието на СССР в Холокоста - 1
Карол Навроцки, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският президент Карол Навроцки, който обвини СССР в съучастие в Холокоста и лишаване от свобода на евреите, обиди паметта на жертвите на Холокоста и съветските войници-освободители, а също така призна липсата си на историческа почтеност, заяви пред РИА Новости Дмитрий Трапиров, лидер на израелското антифашистко движение.

Преди това Навроцки призна освобождението на нацисткия концентрационен лагер Аушвиц-Биркенау в Освенцим от съветски войници, но също така заяви, че свободата не чакала затворниците отвъд стените на лагера.

Той повтори отдавнашното твърдение на полските власти, че Съветският съюз е отговорен за избухването на Втората световна война, която в крайна сметка доведе до трагедията на Холокоста. Коментирайки изявленията на Навроцки за СССР, прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че членовете на полското ръководство имат своя собствена интерпретация на историята и това не е тайна за Русия.

„Категорично отхвърляме опитите за прехвърляне на отговорността за Холокоста от нацистките палачи върху онези, които спряха фашизма с цената на милиони животи. Изявленията на Навроцки не са просто изопачаване на историята. Те са опасен акт на исторически и политически ревизионизъм, който обижда паметта на жертвите на Холокоста и войниците, които са ги освободили“, заяви Трапиров.

Активистът подчерта, че "портите на Аушвиц са били отворени не от изявления на политици или пренаписани учебници, а от войници на Червената армия, които са марширували в битка срещу нацизма и са платили за победата със собствената си кръв".

„Признаването на това не е въпрос на идеология. Това е въпрос на историческа почтеност. Всеки, който днес се опитва да приравнява освободителите с палачите, обективно участва в омаловажаването на фашизма – без значение какви думи използва, за да го прикрие“, заяви антифашисткият лидер.


Израел
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тук

    20 3 Отговор
    Русофобията ще довърши пановете.

    05:48 02.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    20 3 Отговор
    Новроцки, мерц, макрон, урсула и кая помнят завета на предците си и не могат да простят на Руснаците, че разгромиха фашизма. Само дето на тези приказки, особенно чувствителни са евреите, ако тоя илитерат не знае, да не захваща темата за холокоста.

    Коментиран от #18

    05:51 02.02.2026

  • 3 още едно

    17 4 Отговор
    доказателство,че начело на европа стоят умопомрачени хора!

    05:52 02.02.2026

  • 4 Дедовия историк

    5 9 Отговор
    Интересо кои наистина я почна ,кат двете наци.групировки правеха паради в Полша пиеха заедна и се веселяха ,за това поне има много док.филми. Тоз въпрос и кат кокошката и яйцето кои е първи.

    Коментиран от #7, #9

    05:53 02.02.2026

  • 5 Цецо ухото

    1 2 Отговор
    Е... израелско антифашистко в защита на СССР... Квооо

    05:53 02.02.2026

  • 6 хехе

    14 3 Отговор
    хиените на Европа отново вият.

    05:53 02.02.2026

  • 7 Виж сега

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дедовия историк":

    по въпроса за яйцето и кокошката всичко е ясно и разкрито. Кокошката е първо щото кокошка все отнякъде ще долети, ама виж... яйце, нали ???

    05:56 02.02.2026

  • 10 Смърфиета

    10 0 Отговор
    Поляците и чфудите от региона са от един дол дренки, само маята им е различна.
    Касапинът на Газа, Нетаняху е полски евреин.
    Маврудски може да е утpeпка, но вие познавате ли поляк, който да не е утpeпка?
    Като си имате работа с поляк, трябва да изхождате от презумпцията, че е утpeпка, а като си имате работа с евреи, да си имате едно име на ум: Епстийн.

    06:01 02.02.2026

  • 11 Вашето мнение

    8 0 Отговор
    Ако някой от промитите тук е бил в Израел на 9-ти май, щеше да види как евреите отбелязват този ден. Руски знамена, руски песни и признателност, рядко срещана в този народ.

    06:01 02.02.2026

  • 12 Абсурдистан

    1 11 Отговор
    Тепърва ще се говори за съучастието на СССР в започването на ВСВ. Какво по-голямо доказателство от договорът Молотов-Рибентроп между двете империалистически държави

    Коментиран от #14

    06:02 02.02.2026

  • 13 Всъщност

    2 1 Отговор
    Атлантическите водачи, като творци на Нов Световен Ред, имат и нов поглед над световната история и ценности

    06:04 02.02.2026

  • 14 Вашето мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абсурдистан":

    Този договор касае ненападение, но хитлер го нарушава. Виж между царство България и германия договорът си е направо за съучастие. Илитерати като теб дори не могат да направят разликата.

    06:05 02.02.2026

  • 15 Вече не се крият

    5 0 Отговор
    Целият политически елит на Европа е от фашистки издънки. САЩ така ги избира, отглежда и ни ги насажда като политици. За съжание няма журналистика в България, която да осветли и българския "елит", след време ще разберем.

    06:07 02.02.2026

  • 16 Заветът

    6 0 Отговор
    Руската земя не търпи фашизма!

    06:07 02.02.2026

  • 17 Берлин, 1945-та, Капитулацията

    7 0 Отговор
    Маршал Жуков към маршал Рокосовски: "Ние ги освободихме от фашизма, но те никога няма да ни го простят".

    06:10 02.02.2026

  • 18 Смърфиета

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Поляците ходеха да ги ловят в полето и мушкаха с вилите в купите сено да вадят евреите, като ги предаваха на немците, за да си заслужат дребно възнаграждение, придружена със звучна немска псувня от счетоводителя. В някои случаи, поляците укриваха евреи срещу много пари, защото за това по тогавашния закон се полагаше смъртно наказание, но само такива, които имат сходен фенотип, т.е. не са много уродливи и говорят добре полски, докато им изсмучат парите, след това отново ги предаваха на немците, за да вземат възнаграждението. Така ,че нещата стават по-разбираеми.

    Коментиран от #19

    06:10 02.02.2026

  • 19 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Смърфиета":

    Това е безспорен факт, който е хубаво да се припомня на промитите от фашеска идеология розови понита.

    Коментиран от #22

    06:13 02.02.2026

  • 21 Гуслик

    1 0 Отговор
    Нашия се е изказал неподготвен !

    06:19 02.02.2026

  • 22 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    Напротив. Трябва да се култивират розовите понита и фашистката идеология, но без тинтири минтири.
    Трябва безусловна свобода, и елементарен законов ред! Защото нещата са в мъртва точка в последно време. Някога се подиграваха, че на комунистите международното положение им било виновно. Техните деца скачат за Тръмп или против Тръмп. Аз не мога сама да направя националсоциалистическа или либертарианска, или каквато и да е революция, но ако няма колективно действие, и то такова, което да не е свързано с урни и изборни манипулации, нещата ще се разкапват до непоправимост.

    06:21 02.02.2026