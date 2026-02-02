Полският президент Карол Навроцки, който обвини СССР в съучастие в Холокоста и лишаване от свобода на евреите, обиди паметта на жертвите на Холокоста и съветските войници-освободители, а също така призна липсата си на историческа почтеност, заяви пред РИА Новости Дмитрий Трапиров, лидер на израелското антифашистко движение.

Преди това Навроцки призна освобождението на нацисткия концентрационен лагер Аушвиц-Биркенау в Освенцим от съветски войници, но също така заяви, че свободата не чакала затворниците отвъд стените на лагера.

Той повтори отдавнашното твърдение на полските власти, че Съветският съюз е отговорен за избухването на Втората световна война, която в крайна сметка доведе до трагедията на Холокоста. Коментирайки изявленията на Навроцки за СССР, прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че членовете на полското ръководство имат своя собствена интерпретация на историята и това не е тайна за Русия.

„Категорично отхвърляме опитите за прехвърляне на отговорността за Холокоста от нацистките палачи върху онези, които спряха фашизма с цената на милиони животи. Изявленията на Навроцки не са просто изопачаване на историята. Те са опасен акт на исторически и политически ревизионизъм, който обижда паметта на жертвите на Холокоста и войниците, които са ги освободили“, заяви Трапиров.

Активистът подчерта, че "портите на Аушвиц са били отворени не от изявления на политици или пренаписани учебници, а от войници на Червената армия, които са марширували в битка срещу нацизма и са платили за победата със собствената си кръв".

„Признаването на това не е въпрос на идеология. Това е въпрос на историческа почтеност. Всеки, който днес се опитва да приравнява освободителите с палачите, обективно участва в омаловажаването на фашизма – без значение какви думи използва, за да го прикрие“, заяви антифашисткият лидер.