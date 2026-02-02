Полският президент Карол Навроцки, който обвини СССР в съучастие в Холокоста и лишаване от свобода на евреите, обиди паметта на жертвите на Холокоста и съветските войници-освободители, а също така призна липсата си на историческа почтеност, заяви пред РИА Новости Дмитрий Трапиров, лидер на израелското антифашистко движение.
Преди това Навроцки призна освобождението на нацисткия концентрационен лагер Аушвиц-Биркенау в Освенцим от съветски войници, но също така заяви, че свободата не чакала затворниците отвъд стените на лагера.
Той повтори отдавнашното твърдение на полските власти, че Съветският съюз е отговорен за избухването на Втората световна война, която в крайна сметка доведе до трагедията на Холокоста. Коментирайки изявленията на Навроцки за СССР, прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че членовете на полското ръководство имат своя собствена интерпретация на историята и това не е тайна за Русия.
„Категорично отхвърляме опитите за прехвърляне на отговорността за Холокоста от нацистките палачи върху онези, които спряха фашизма с цената на милиони животи. Изявленията на Навроцки не са просто изопачаване на историята. Те са опасен акт на исторически и политически ревизионизъм, който обижда паметта на жертвите на Холокоста и войниците, които са ги освободили“, заяви Трапиров.
Активистът подчерта, че "портите на Аушвиц са били отворени не от изявления на политици или пренаписани учебници, а от войници на Червената армия, които са марширували в битка срещу нацизма и са платили за победата със собствената си кръв".
„Признаването на това не е въпрос на идеология. Това е въпрос на историческа почтеност. Всеки, който днес се опитва да приравнява освободителите с палачите, обективно участва в омаловажаването на фашизма – без значение какви думи използва, за да го прикрие“, заяви антифашисткият лидер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тук
05:48 02.02.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #18
05:51 02.02.2026
3 още едно
05:52 02.02.2026
4 Дедовия историк
Коментиран от #7, #9
05:53 02.02.2026
5 Цецо ухото
05:53 02.02.2026
6 хехе
05:53 02.02.2026
7 Виж сега
До коментар #4 от "Дедовия историк":по въпроса за яйцето и кокошката всичко е ясно и разкрито. Кокошката е първо щото кокошка все отнякъде ще долети, ама виж... яйце, нали ???
05:56 02.02.2026
10 Смърфиета
Касапинът на Газа, Нетаняху е полски евреин.
Маврудски може да е утpeпка, но вие познавате ли поляк, който да не е утpeпка?
Като си имате работа с поляк, трябва да изхождате от презумпцията, че е утpeпка, а като си имате работа с евреи, да си имате едно име на ум: Епстийн.
06:01 02.02.2026
11 Вашето мнение
06:01 02.02.2026
12 Абсурдистан
Коментиран от #14
06:02 02.02.2026
13 Всъщност
06:04 02.02.2026
14 Вашето мнение
До коментар #12 от "Абсурдистан":Този договор касае ненападение, но хитлер го нарушава. Виж между царство България и германия договорът си е направо за съучастие. Илитерати като теб дори не могат да направят разликата.
06:05 02.02.2026
15 Вече не се крият
06:07 02.02.2026
16 Заветът
06:07 02.02.2026
17 Берлин, 1945-та, Капитулацията
06:10 02.02.2026
18 Смърфиета
До коментар #2 от "Вашето мнение":Поляците ходеха да ги ловят в полето и мушкаха с вилите в купите сено да вадят евреите, като ги предаваха на немците, за да си заслужат дребно възнаграждение, придружена със звучна немска псувня от счетоводителя. В някои случаи, поляците укриваха евреи срещу много пари, защото за това по тогавашния закон се полагаше смъртно наказание, но само такива, които имат сходен фенотип, т.е. не са много уродливи и говорят добре полски, докато им изсмучат парите, след това отново ги предаваха на немците, за да вземат възнаграждението. Така ,че нещата стават по-разбираеми.
Коментиран от #19
06:10 02.02.2026
19 Иван
До коментар #18 от "Смърфиета":Това е безспорен факт, който е хубаво да се припомня на промитите от фашеска идеология розови понита.
Коментиран от #22
06:13 02.02.2026
21 Гуслик
06:19 02.02.2026
22 Смърфиета
До коментар #19 от "Иван":Напротив. Трябва да се култивират розовите понита и фашистката идеология, но без тинтири минтири.
Трябва безусловна свобода, и елементарен законов ред! Защото нещата са в мъртва точка в последно време. Някога се подиграваха, че на комунистите международното положение им било виновно. Техните деца скачат за Тръмп или против Тръмп. Аз не мога сама да направя националсоциалистическа или либертарианска, или каквато и да е революция, но ако няма колективно действие, и то такова, което да не е свързано с урни и изборни манипулации, нещата ще се разкапват до непоправимост.
06:21 02.02.2026