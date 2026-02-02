Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Първият дипломат на Техеран: Уверен съм! Можем да постигнем споразумение със САЩ

Първият дипломат на Техеран: Уверен съм! Можем да постигнем споразумение със САЩ

2 Февруари, 2026 10:55 311 2

  • иран-
  • абас арагчи-
  • аятолах али хаменей-
  • фордо-
  • израел-
  • сащ

Арагчи подчерта, че фокусът на преговорите трябва да бъде върху ядрената програма на Иран, а не върху ограничаването на програмата за балистични ракети или подкрепата за терористични групи

Първият дипломат на Техеран: Уверен съм! Можем да постигнем споразумение със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред CNN, че вярва, че Техеран може да постигне споразумение със САЩ по отношение на ядрената програма на страната.

Висшият дипломат на Техеран заяви, че е "уверен, че можем да постигнем споразумение" по програмата, за която САЩ и Израел смятат, че има за цел режимът на аятоласите да се сдобие с ядрени оръжия.

"За съжаление, загубихме доверието си в САЩ като партньор в преговорите", заявява Арагчи пред американската телевизия, като същевременно изтъква "плодотворните" преговори, проведени с посредничеството на общи партньори.

Арагчи подчерта, че фокусът на преговорите трябва да бъде върху ядрената програма на Иран, а не върху ограничаването на програмата за балистични ракети или подкрепата за терористични групи.

"Да не говорим за невъзможни неща", казва той в отговор на въпрос по тези теми от CNN, "и да не пропуснем възможността да постигнем справедливо и равностойно споразумение, което да гарантира, че няма да има ядрени оръжия. Както казах, това е постижимо дори в кратък период от време."

Иран последователно отрича, че се стреми да придобие ядрени оръжия. Въпреки това, страната обогати уран до нива, които нямат мирни приложения, възпрепятства международните инспектори да проверяват ядрените ѝ съоръжения и разшири капацитета си за балистични ракети.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гръм и мълнии

    1 0 Отговор
    ...и тези голям го вадеха...🤔

    10:57 02.02.2026

  • 2 Копейкин

    0 0 Отговор
    Брадатите козли искат да преговарят!

    11:02 02.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания