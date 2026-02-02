Първият дипломат на Техеран: Уверен съм! Можем да постигнем споразумение със САЩ

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред CNN, че вярва, че Техеран може да постигне споразумение със САЩ по отношение на ядрената програма на страната.

Висшият дипломат на Техеран заяви, че е "уверен, че можем да постигнем споразумение" по програмата, за която САЩ и Израел смятат, че има за цел режимът на аятоласите да се сдобие с ядрени оръжия.

"За съжаление, загубихме доверието си в САЩ като партньор в преговорите", заявява Арагчи пред американската телевизия, като същевременно изтъква "плодотворните" преговори, проведени с посредничеството на общи партньори.

Арагчи подчерта, че фокусът на преговорите трябва да бъде върху ядрената програма на Иран, а не върху ограничаването на програмата за балистични ракети или подкрепата за терористични групи.

"Да не говорим за невъзможни неща", казва той в отговор на въпрос по тези теми от CNN, "и да не пропуснем възможността да постигнем справедливо и равностойно споразумение, което да гарантира, че няма да има ядрени оръжия. Както казах, това е постижимо дори в кратък период от време."

Иран последователно отрича, че се стреми да придобие ядрени оръжия. Въпреки това, страната обогати уран до нива, които нямат мирни приложения, възпрепятства международните инспектори да проверяват ядрените ѝ съоръжения и разшири капацитета си за балистични ракети.